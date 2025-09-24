Стройная березонька

При сухой перегонке бересты образуется деготь. Его используют в медицине и ветеринарии, чаще всего как противовоспалительное и антисептическое средство. Этот же деготь является неотъемлемым компонентом дегтярного мыла и разнообразных мазей и кремов, применяемых для лечения кожных заболеваний. Для березовых рощ или лесов характерно присутствие рядом с деревьями микоризообразующих грибов (симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений). К грибам, какие любят сотрудничество с березами относятся: подберезовик обыкновенный, болотный или розовеющий; белый гриб березовый; груздь черный; волнушка розовая; сыроежка зеленая, желтая, пищевая. Воронежская область Воронежская область Карелия, оз. Гуревич

Корневая система у нее сильная, но неглубокая. Поэтому растущие в городе деревья могут повреждать асфальтированные дороги и тротуары.

Из ее почек, путем паровой дистилляции, получают эфирное масло. Это масло имеет бледно-желтый оттенок и древесный аромат. Используется в парфюмерии, ароматерапии и добавляется в различные средства гигиены (шампуни, мыла и т.д.).

Березовые веники являются самыми популярными вениками для бани. Они обходят по своей популярности даже веники из дуба, липы, клена, тополя и т.д.В народной медицине активно используется отвар из бересты. Этот отвар помогает при ОРВИ, при проблемах с почками, желтухе и т.д. Распаренную бересту ранее применяли в качестве гипса при переломах.Это растение играет важную роль в лесных пищевых цепочках. Ее кора, листья, ветки, корни, плоды служат пищей для разнообразных животных. Для лосей береста является одним из основных источников пищи в зимнее время года.Она обеспечивает пищу и среду обитания для огромного количества насекомых. Ее листья привлекают тлю, какая служит пищей для божьих коровок и других видов насекомых. Листья также являются пищей для многих гусениц.В ранней кельтской мифологии дерево этого рода символизировало обновление и очищение. Связки березовых веток использовались кельтами для изгнания духов старого года.