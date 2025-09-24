Стройная березонька

Береза принадлежит к семейству Betulaceae (Березовые), также как лещина, граб и ольха. Это лиственное дерево, произрастающее в странах с прохладным климатом. Вопреки распространенному мнению, существует целых 60 видов берез (а не один, как думают многие). И кора берез бывает не только белого, но и серого, серебристого, желтого и даже черного оттенков. И это далеко не все интересные факты, какие можно рассказать о деревьях этого семейства.
Это не самое долгоживущее дерево. Средняя продолжительность жизни берез составляет порядка 40-50 лет, что для тех же дубов является только началом их плодоношения. В особо благоприятных условиях она может прожить до 200 лет, но это скорее исключение. Чаще всего после 50 лет деревья рода Betula начинают массово болеть, что и приводит к их засыханию и гибели.
Березы – относительно невысокие деревья. Средняя их высота – 12 метров. Если же говорить об отдельных видах, а именно бумажной и желтой березам, то они могут вырастать до 24 метров в высоту.
Коренные народы Америки (индейцы), обнаружили, что они могут использовать березу (особенно ее кору) для различных повседневных нужд. Из коры деревьев они строили вигвамы и другие жилые постройки, а также сооружали каноэ. Береста березы очень легкая (верхний слой ее коры), поэтому сделанное каноэ из этого материала мог с легкостью переносить даже один человек. При этом, несмотря на свою легкость, такое каноэ могло выдерживать внушительный вес.
Древесина березы легко воспламеняется, хорошо горит, не трескается даже в мокром и свежесрезанном виде. Кора очень хорошо горит из-за содержащихся в ней масел и ее также можно использовать вместо бумаги для розжига костра. Именно поэтому она является отличным спутником для путешественников, путешествующих в регионах с влажным климатом или попавшим под сильный проливной дождь.Береста веками использовалась в качестве бумаги. Самые старые датированные рукописи на бересте – это многочисленные гандхаранские буддийские тексты, написанные приблизительно в I веке нашей эры.
Идеальная среда для роста этого дерева – влажная почва с большим количество солнечного света. Однако растут березы и на более бедных грунтах. Они могут спокойно прижиться и на кислых почвах, благодаря чему относятся к видам-первопроходцам. Виды-первопроходцы (или виды-пионеры) – это выносливые виды растений, какие первыми колонизируют бесплодную среду или ранее разрушенные экосистемы, например, в результате пожара и т.д.
Ее можно легко узнать по темным отметинам на коре, напоминающим формы ромбов или стрелок. Так как кора березы очень плотная и гладкая по своей структуре, через эти отметины (они имеют более рыхлую структуру) – дерево дышит (осуществляет газообмен). Называются эти отметины чечевичками. Ради справедливости стоит отметить, что чечевички есть не только у берез, но и у других деревьев.
Почти 20% из существующих видов берез находятся на гране исчезновения и занесены в Красную книгу МСОП.
Она считается неофициальным символом Российской Федерации и многие уверены, что именно это дерево – национальный символ нашей страны. Но на самом деле это не так. Национальное дерево России – лиственница. Считается, что на это дерево приходится до 40% всего лесного массива, покрывающего территорию РФ.
А вот в Финляндии национальным деревом как раз считается береза.
Из этого дерева получают знаменитый березовый сок. Это жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей березы под действием корневого давления. Данный напиток был невероятно популярен в СССР. В этом соке содержится большое количество витамина В6.
Березовые веники являются самыми популярными вениками для бани. Они обходят по своей популярности даже веники из дуба, липы, клена, тополя и т.д.
Она обеспечивает пищу и среду обитания для огромного количества насекомых. Ее листья привлекают тлю, какая служит пищей для божьих коровок и других видов насекомых. Листья также являются пищей для многих гусениц.В ранней кельтской мифологии дерево этого рода символизировало обновление и очищение. Связки березовых веток использовались кельтами для изгнания духов старого года.
В народной медицине активно используется отвар из бересты. Этот отвар помогает при ОРВИ, при проблемах с почками, желтухе и т.д. Распаренную бересту ранее применяли в качестве гипса при переломах.Это растение играет важную роль в лесных пищевых цепочках. Ее кора, листья, ветки, корни, плоды служат пищей для разнообразных животных. Для лосей береста является одним из основных источников пищи в зимнее время года.
При сухой перегонке бересты образуется деготь. Его используют в медицине и ветеринарии, чаще всего как противовоспалительное и антисептическое средство. Этот же деготь является неотъемлемым компонентом дегтярного мыла и разнообразных мазей и кремов, применяемых для лечения кожных заболеваний.
Для березовых рощ или лесов характерно присутствие рядом с деревьями микоризообразующих грибов (симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений). К грибам, какие любят сотрудничество с березами относятся: подберезовик обыкновенный, болотный или розовеющий; белый гриб березовый; груздь черный; волнушка розовая; сыроежка зеленая, желтая, пищевая.
Корневая система у нее сильная, но неглубокая. Поэтому растущие в городе деревья могут повреждать асфальтированные дороги и тротуары.
Из ее почек, путем паровой дистилляции, получают эфирное масло. Это масло имеет бледно-желтый оттенок и древесный аромат. Используется в парфюмерии, ароматерапии и добавляется в различные средства гигиены (шампуни, мыла и т.д.).
Вот такие данные можно сказать о березе
