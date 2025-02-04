Конь, река и сгнивший мост

Рассказ описывает случай, который я наблюдал, когда был летом на Алтае во времена СССР. Жил я с родителями в большом селе. Родители работали в геодезической партии, а я проводил все время с местными ребятишками.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Представьте себе тянувшийся на несколько километров холм, поросший травой и мелкими деревцами.

Внизу вдоль холма пролегает проселочная дорога, за дорогой параллельно ей протекает река с деревянным мостом, а на другом берегу расположено само село.

Мост был очень старый, кое-где дерево уже сгнило, и посередине моста образовался провал длиной метра 3, может чуть больше. Власти почему-то не торопились этот мост восстанавливать или менять.

КОНЬ И МОСТ

Как-то днем мы стояли с ребятами на холме, обсуждая свои насущные дела, как вдруг я заметил вдалеке на дороге облако пыли, которое быстро приближалось к месту, где мы стояли. По мере приближения я рассмотрел, что это был сильный, красивый, молодой конь, запряженный в телегу. На телеге стоял человек, с усилием натягивая вожжи, и что-то кричал. Я успел еще подумать: «Вот какой молодец, как он, стоя, ловко управляет конем», как конь и телега с возничим на большой скорости промчались мимо нас. И тут кто-то из ребят сказал: «Лошадь понесла» и все стало ясно. Как потом выяснилось, на телеге стоял сам конюх и все бы, возможно, кончилось хорошо, но дорога поворачивала к мосту.

Не доезжая нескольких метров до моста, конюх кубарем скатился с телеги, а конь, добежав до пролома, прыгнул. Молодой и сильный конь спокойно перепрыгнул бы этот пролом в мосту, если бы не злосчастная телега. Не допрыгнув до другой стороны моста, он передними ногами зацепился за противоположный край пролома, а телега повисла на нем. Через пару секунд конь сорвался вниз, и телега потащила его на дно.

На крики конюха из ближайших домов прибежали мужики. Кто-то принес веревку, кто-то нырнул в воду и привязал один ее конец к телеге. Затем все вместе ухватились за другой ее конец и вытащили на берег сначала телегу, а потом и коня, но было уже поздно.

Я до сих пор вспоминаю: берег реки, гнилой мост, мертвый конь, у которого еще подергивается ухо, а рядом стоит конюх и плачет, размазывая слезы по грязному лицу.

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