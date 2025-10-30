100 лет со дня смерти Михаила Васильевича Фрунзе

В 2025 году исполняется 100 лет со дня смерти и 140 лет с даты рождения известного военачальника Михаила Васильевича Фрунзе. Алтайский госуниверситет и Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына подготовили совместный информационно-просветительский проект — сайт «М.В. Фрунзе. Жизнь и борьба».

М.В. Фрунзе - наркомвоенмор и председатель Революционного Военного Совета Республики. 1925 г.

Фрунзе известный и неизвестный: революционер, полководец, дипломат

В этом году 100 лет со дня безвременного ухода из жизни Михаила Васильевича Фрунзе. Как и многие революционеры-большевики, он прожил совсем короткую, но в то же время яркую жизнь, полностью отдав себя своему делу. Фотокопия картины художника Говорова - М.В.Фрунзе докладывает т.т. Ленину и Сталину о разгроме Врангеля.

Необходимо сказать о его работе в подполье, об участии в вооружённой революционной борьбе и о том, как он стал полководцем-самородком — победителем «белого адмирала» Колчака в Сибири и «чёрного барона» Врангеля в Крыму.

Как и многие большевики, Фрунзе обладал стремлением проникнуть в самую суть дела, которое ему поручено. Характерный пример — совсем краткая по времени, но очень эффективная его работа на посту наркома по военным и морским делам СССР.

Нам нередко пытаются навязать мнение, что основателем Красной Армии был Л.Д. Троцкий. Истинным же основателем Вооружённых сил Советской страны стал именно Фрунзе. Он провёл их реформу после Гражданской войны, во время которой многие шаги в военном строительстве были вынужденными и временными и должны были быть скорректированы в мирное время.

Михаил Васильевич заложил принципы построения армии первого в мире социалистического государства, закрепил влияние Коммунистической партии на всех уровнях РККА, обеспечил идеологическую подготовку бойцов, которая создала очень высокий уровень их мотивации. Фрунзе не боялся быть новатором и стремился поддержать должный технический уровень армии, несмотря на тогдашние скромные возможности отечественной промышленности.

Фрунзе был яростным оппонентом Троцкого, прежде всего по вопросу новой военной доктрины пролетарского государства. Троцкий, будучи человеком весьма тщеславным, конечно, терпеть не мог подле себя фигуру почти равнозначную. И тем более того, кто до Октябрьской революции, в отличие от некоторых, не бегал из партии в партию, боролся не в салонах эмиграции, а на территории своей родной страны, пройдя тюрьмы, каторгу и ссылку. М.В. Фрунзе на параде вновь выпущенных командиров Красной Армии. 9 августа 1925 г.

Социалистическое государство и советский народ воздали ему должное. Его именем назывались города и посёлки, площади и улицы, промышленные предприятия и колхозы, учебные заведения и корабли. Ему посвящались литературные произведения, театральные спектакли и кинокартины. Здесь выделяется работа А. Алова и В. Наумова в фильме «Бег». Образ Михаила Васильевича на экране всего несколько минут, но в нём схвачен весь характер и жизненный путь этого удивительного человека. Особенно в тот момент, когда он садится прямо на голую землю и поясняет: «Ноги болят. Память о кандалах». М.В. Фрунзе и М.А. Фурманов на VIII Всероссийском съезде советов (1920).

Сегодня сегодня выходит немало легковесных или клеветнических книг, где искажается образ Фрунзе. «Псевдоисторической» мутью заполнены экраны телевизоров, как «исторический детектив» господина Валуева со скандальным названием: «Михаил Фрунзе: кому была выгодна смерть Красного Наполеона?».

Обратите внимание, как это делается. Фрунзе занимает почётное место среди самых выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Каждый из этих деятелей интересует фальсификаторов истории не как уникальная личность, а как своего рода «стенобитное орудие». В их биографиях выискивают «белые пятна» с целью произвести подкоп под «легитимность» социалистического строя, под коммунистическую идею как таковую.

Биография же М.В. Фрунзе столь кристальна, что обнаружить какие-либо «компроматы» на него невозможно. Сегодня мы видим, как буквально на глазах бывшие либералы ельцинско-чубайсовского разлива, почуяв, «куда ветер дует», дружно «переквалифицировались» в монархистов и консерваторов, сторонников так называемых духовных скреп. Какие претензии они могут предъявить человеку, который говорил в 1919 году на митинге военнопленных из Белой армии, например, такое: «Каждый дурак должен понять, что там, в лагере наших врагов, как раз и не может быть национального возрождения России, что как раз с той стороны и не может быть речи о борьбе за благополучие русского народа».

Поднимая на щит Врангеля, Колчака, Краснова и других коллаборационистов, их нынешние последователи заочно воюют с тем Фрунзе, который организовал отпор иностранным интервентам, защитил наше Отечество, создал Красную Армию — мощнейшую армию мира. М.В. Фрунзе и Л.Д. Троцкий на параде в городе Самаре. 1919 г.

Фрунзе резко выступал против огульного «расказачивания». Троцкист Смирнов (после Гражданской войны он был наркомом почт и телеграфов) даже пожаловался на Фрунзе В.И. Ленину: «До сих пор казачество нам не верит, ждёт насилий, возмездия и держится выжидательно... Можно вполне безболезненно, без насилий его расказачить. Но всякое заигрывание с ним, всякое созывание казачьих съездов поведёт к особой казачьей организации и, в силу их социальной обособленности, поставит их во враждебные отношения к нам. Поэтому мы считаем крайне опасными те шаги, которые предпринял Фрунзе, созывая в Оренбурге казачий съезд».

Ленин на это письмо со свойственным ему юмором ответил: «Пусть Смирнов в своей полосе запрещает съезды, а Фрунзе их организует. Посмотрим, у кого лучше выйдет». Фрунзе проводит смотр войск 4-ой армии Восточного фронта. Самара. 1919 г

У «пасквилянтов» от истории не получается поставить под сомнение безупречность жизни Фрунзе, поэтому они пытаются использовать в своих целях его смерть. Ещё с середины 1920-х годов антисоветчиками и антикоммунистами постоянно наигрывается гнусный мотивчик: «Фрунзе готовился к захвату власти, к роли советского Бонапарта, и поэтому Сталин устранил его, насильно уложив на операционный стол». Содержательные заметки о Фрунзе оставил его ближайший соратник и друг Андрей Сергеевич Бубнов (к слову, в октябре 1917 года он входил в партийный центр по руководству вооружённым восстанием). Бубнов особо выделяет в своём товарище: «Он был образованным теоретиком нашей партии… Тов. Фрунзе всю свою жизнь держал перед собой книгу, он изучал Маркса, превосходно знал труды Энгельса. Он умел учиться всегда — в кипучей революционной работе, в тюремной камере, в сибирской ссылке. Я помню, как в 1906 г. он с исключительным вниманием вчитывался в писания анархистов, которые отвергали государство и критиковали социал-демократию как партию, которая стоит на государственной точке зрения».

Фрунзе, как никто другой, умел совмещать теоретические положения марксизма с новаторской социальной практикой. Возьмите хотя бы марксистско-ленинское учение о советах и Советской власти как государственной форме диктатуры пролетариата. Ещё в годы Первой русской революции В.И. Ленин теоретически обобщал тот опыт, который во многом был наработан Фрунзе и иваново-вознесенскими большевиками. Именно они первыми показали «двуединую» природу советов. С одной стороны, советы — это инструмент классовой борьбы, вооружённого восстания, а с другой — зарождающаяся форма новых органов местного самоуправления. По сути дела, Ленин и Фрунзе на практике подтвердили вывод Маркса, сформулированный в работе «Гражданская война во Франции»: новый орган власти должен быть «не парламентарной, а работающей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы». Фотокопия картины художника Малышева - Выступление М.В. Фрунзе на совещании военных делегатов XI съезда РКП(б)

Всю свою жизнь М.В. Фрунзе посвятил борьбе за освобождение наших соотечественников — людей труда — от угнетения и произвола буржуазно-помещичьего класса, который проводил политику аграрно-сырьевого колониализма, что завело Российскую империю в исторический тупик. С революционными идеями Фрунзе познакомился в кружке самообразования во время обучения в Верненской мужской гимназии, а поступив в Санкт-Петербургский политехнический институт, уже в 1904 году стал членом РСДРП. Многократные аресты и приговоры к каторжным работам не сломали его, а полученные им ранения, по его признанию, лишь привели его в «генералы от революции».

М.В. Фрунзе был участником всех главных событий Первой русской революции. Он был непосредственным участником событий Кровавого воскресенья 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге, где получил огнестрельное ранение в руку, после того как царские войска открыли огонь на поражение по мирным демонстрантам.

Под псевдонимом «товарищ Арсений» как член комитета РСДРП он вёл партийную работу в Иваново-Вознесенске и Шуе (май — июль 1905 года), став одним из руководителей Иваново-Вознесенской всеобщей стачки текстильщиков, а затем возглавляя боевую дружину иваново-вознесенских и шуйских рабочих, участвовавшую в Декабрьском восстании 1905 года в Москве. В 1906 году М.В. Фрунзе был избран от Иваново-Вознесенской окружной организации делегатом IV съезда РСДРП, проходившего в Стокгольме, на котором познакомился с В.И. Лениным.

М.В. Фрунзе дважды (27 января 1909 года и 22—23 сентября 1910 года) был приговорён к смертной казни, заменённой на 6 лет каторжных работ усилиями присяжного поверенного А.А. Эрна и под нажимом общественного мнения. После заключения во Владимирской, Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах в марте 1914 года был отправлен на вечное поселение в село Манзурка Манзурской волости Верхоленского уезда Иркутской губернии, где в ссылке отбывали сроки также революционеры Вячеслав Михайлович Молотов (1915—1916 годы), Яков Давидович Янсон, Фёдор Николаевич Петров, Иосиф Карлович Гамбург, писатель Фёдор Васильевич Гладков.

В августе 1915 года М.В. Фрунзе после ареста за создание организации ссыльных бежал в Читу, где проживал по паспорту В.Г. Василенко, работал в статистическом отделе переселенческого управления и в редакции еженедельной газеты «Забайкальское обозрение». В 1916 году он переехал в Москву, а затем — в начале апреля 1916 года — с паспортом на имя Михаила Александровича Михайлова и направлением от возникшей в августе 1914 года общественно-политической организации «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам» — в Минскую губернию.

В апреле 1916 года М.В. Фрунзе по заданию РСДРП под фамилией Михайлов поступил на должность статистика в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза, создавал подпольные партийные ячейки РСДРП в 3-й и 10-й армиях Западного фронта.

4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта города Минска «товарищ Михайлов» был назначен временным начальником милиции по охране порядка в городе Минске. Именно эта дата стала впоследствии официально отмечаемым в настоящее время в Республике Белоруссия Днём милиции.

Свои качества твёрдого и решительного борца М.В. Фрунзе продемонстрировал и в мартовские дни 1917 года, во главе рабочих дружин и революционно настроенных солдат Минского гарнизона, штурмовавших помещения царских управленческих органов и бравших под охрану органы власти города Минска после падения самодержавия. Так, в ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые М.В. Фрунзе («товарищем Михайловым») отряды боевых дружин рабочих вместе с солдатами приданных частей Минского гарнизона разоружили полицию города Минска, заняли городское полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения и взяли под охрану важнейшие государственные учреждения.

Кроме должности начальника Минской городской милиции к лету 1917 года М.В. Фрунзе занимал ещё и ряд должностей: председателя исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, редактора «Крестьянской газеты», одного из редакторов издававшейся на белорусском языке большевистской газеты «Звязда». Фрунзе также стал организатором и членом Минского городского комитета РСДРП(б), членом солдатского комитета Западного фронта, членом исполнительного комитета Минского совета рабочих и солдатских депутатов. В Минске «товарищ Михайлов» прослужил до сентября 1917 года.

С конца августа 1917 года М.В. Фрунзе стал председателем Шуйского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, председателем Шуйской уездной земской управы, председателем Шуйской городской думы, представителем Шуи на Всероссийском демократическом совещании, состоявшемся в Петрограде.

В октябрьские дни 1917 года М.В. Фрунзе сыграл одну из ключевых ролей в победе рабочих и крестьян, в установлении Советской власти в Москве, он участвовал в боях у здания гостиницы «Метрополь». Он стал депутатом Учредительного собрания от организации РКП(б) Владимирской губернии. В первой половине 1918 года являлся председателем Иваново-Вознесенского губернского комитета РКП(б), председателем Иваново-Вознесенского губернского исполнительного комитета, председателем Иваново-Вознесенского губернского совета народного хозяйства и военным комиссаром Иваново-Вознесенской губернии.

В период нашествия войск государств Антанты, мятежей внутренней контрреволюции М.В. Фрунзе активно боролся за установление власти трудового народа на всей территории бывшей Российской империи и защищал молодую Советскую Россию от внутренних врагов и внешней агрессии. Среди его важнейших достижений на этом поприще:

— подавление Ярославского мятежа, спровоцированного боевой организацией партии социалистов-революционеров (эсеров);

— успешное руководство военными операциями;

— командование Ярославским военным округом;

— последовательное командование несколькими армиями Рабоче-Крестьянской Красной Армии, сражавшимися на Восточном фронте против так называемого верховного правителя России адмирала А.В. Колчака;

— командование Туркестанским фронтом, осуществлявшим при поддержке национальных формирований, представлявших комитет «младобухарской партии» и Бухарскую коммунистическую партию (БКП, Коммунистическую партию Бухары), Бухарскую операцию с целью свержения эмира Бухарского эмирата;

— командование Южным фронтом, действовавшим против так называемого главнокомандующего вооружёнными силами Юга России барона П.Н. Врангеля;

— руководство разгромом махновщины в лице Революционной повстанческой армии Украины (РПАУ, до осени 1919 года — Повстанческого движения под руководством Нестора Махно, известного как махновское движение) и петлюровщины в лице отряда генерала-хорунжего Армии Украинской Народной Республики Ю.О. (Г.И.) Тютюнника.

Все эти свершения военного гения М.В. Фрунзе внесли существенный вклад в срыв замыслов империалистических государств по разделу территории бывшей Российской империи на конгломерат колоний.

3 декабря 1920 года М.В. Фрунзе был назначен Уполномоченным Революционного военного совета РСФСР на территории УССР, а 10 декабря 1920 года — командующим Вооружёнными силами Украины и Крыма. Одновременно он был избран членом Политбюро ЦК КП(б)У, с февраля 1922 года — заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров УССР.

В ноябре 1921 года М.В. Фрунзе возглавлял Чрезвычайное посольство УССР в Анкару для установления отношений с военно-политическим объединением турецких революционеров «Турецкое национальное движение», выступавшим за превращение Османской империи в Турецкую республику и оформившимся в 1920-е годы вокруг личности Гази Мустафы Кемаля-паши (впоследствии Мустафы Кемаля Ататюрка), с которым он вёл переговоры.

М.В. Фрунзе являлся членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, членом Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР, членом ЦК РКП(б) (с 1921 года). В марте 1924 года он получил назначения на должности заместителя Председателя Революционного военного совета СССР и Народного комиссара по военным и морским делам СССР, в апреле 1924 года одновременно — Начальника Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии и начальника Военной академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в июне 1924 года — кандидата в члены Политбюро ЦК РКП(б), кандидата в члены Оргбюро ЦК РКП(б), в январе 1925 года — Народного комиссара по военным и морским делам СССР и Председателя Революционного военного совета СССР.

М.В. Фрунзе занялся приведением Вооружённых сил Союза ССР в соответствие с вызовами времени. Под руководством М.В. Фрунзе успешно проведена военная реформа 1924—1925 годов — сокращение численности Вооружённых сил Союза ССР, введение принципа единоначалия, реорганизация военного аппарата и политического управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. М.В. Фрунзе стал автором ряда военно-теоретических работ. Разработанная им Военная доктрина СССР строилась на применении марксизма к военной теории и отводила особое место в Вооружённых силах Союза ССР политическим отделам и коммунистическим ячейкам.

Однако благие для СССР начинания М.В. Фрунзе полностью расходились со злодейскими намерениями скрытой агентуры международного и иностранного влияния, присутствовавшей в рядах РКП(б), будущих гитлеровских пособников в лице, например, троцкистов. Поэтому сторонники Л.Д. Троцкого после его освобождения от должности Народного комиссара по военным и морским делам СССР (12 ноября 1923 года — 25 января 1925 года) стали главными противниками военной реформы М.В. Фрунзе.

Проведение в 1920-е и 1930-е годы разработанных М.В. Фрунзе военных реформ заложило основы оборонной мощи СССР, внесло огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Стоит отдельно осветить деятельность М.В. Фрунзе по присоединению к РСФСР и впоследствии вхождению в состав СССР территории Бухарского эмирата.

В Средней Азии Советская власть установилась почти повсеместно, за исключением Бухарского эмирата, попавшего в вассальную зависимость от Российской империи (1868—1917 годы) и получившего в сентябре 1873 года по договору с ней статус её протектората (1873—1917 годы). С 1885 года в городах Бухара (1886—1891 годы) и Новая Бухара (1892—1917 годы) Бухарского эмирата действовало Российское императорское политическое агентство (или Российское политическое агентство) — учреждение Министерства иностранных дел Российской империи. В 1895 году Бухарский эмират был включён в таможенную черту Российской империи.

В начале XX века на территории Бухарского эмирата на основе движения джадидов (последователей джадидизма — идеологии исламского модернизма в Российской империи конца XIX века — начала XX века) возникло национально-демократическое движение «Младобухарцы», состоявшее из подданных эмира Бухарского эмирата, прошедших русскую школу и часто бывавших не только в Туркестане, но и в центральной части Российской империи по своим торговым делам и по поручениям различных коммерческих организаций. Это движение было многочисленным и включало в себя широкие слои бухарского общества, недовольные произволом эмира Бухарского эмирата, обладавшего неограниченной властью над своими подданными. В 1917 году после Февральской революции в Российской империи Временным революционным правительством (также Российским временным правительством) была подтверждена независимость Бухарского эмирата.

После Февральской революции в Российской империи организовалось национально-демократическое движение «Младобухарцы», образовав комитет «младобухарской партии». В марте 1917 года комитет «младобухарской партии» организовал в Бухаре массовую манифестацию против эмира. В ответ с его стороны последовали репрессии, множество членов комитета «младобухарской партии» были вынуждены бежать в Новую Бухару. После Великой Октябрьской социалистической революции декретом Советской власти была подтверждена независимость Бухарского эмирата.

В марте 1918 года руководители комитета «младобухарской партии» решили воспользоваться помощью Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Они уверили советско-российский гарнизон в Новой Бухаре в том, что в Бухаре зреет народное восстание, и выдвинули эмиру ультиматум с требованием отказа от власти во избежание кровопролития. Однако штурм Бухары не удался, комитет «младобухарской партии» и части Рабоче-Крестьянской Красной Армии потерпели поражение. После неудачной попытки свержения эмира был заключён мирный договор между Советской Россией и Бухарским эмиратом и повторно подтверждена его независимость. З ноября 1925 г. Москва. Похороны М.В. ФрунзеМ.В. Фрунзе являлся уроженцем города Пишпек Пишпекского уезда Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи, к тому же он вырос в интернациональной семье (его отец — по национальности молдаванин, мещанин по происхождению, военный фельдшер, отправленный для армейской службы в Туркестан после окончания фельдшерской школы при Императорском Московском воспитательном доме; мать — по национальности русская, крестьянка по происхождению, семья её родителей во второй половине XIX века переселилась в Туркестан), поэтому отлично знал местные обычаи и хорошо разбирался в вопросе межнациональных отношений. Летом 1920 года состоялись переговоры главнокомандующего Туркестанским фронтом М.В. Фрунзе с эмиром Сеидом Миром Мухаммедом Алим-ханом о введении в оборот в Бухарском эмирате советско-российских денег и размещении войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии на его территории, которые закончились безрезультатно. 26 августа 1920 года в Бухарском эмирате было поднято восстание против власти эмира под руководством российского революционера, советского партийного и политического деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. Уже на следующий день по призыву восставших прибыли части Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В мощной крепостной стене древней Бухары артиллерией была пробита брешь, начался штурм. Сначала был захвачен старый город, а затем и дворец Арка, а эмир бежал в Афганистан, где и скрылся. 30 августа 1920 года в результате проведения Бухарской операции Рабоче-Крестьянской Красной Армией Бухара была взята под её полный контроль. Вскоре после этого, 2 сентября 1920 года, Бухарская коммунистическая партия (БКП), образованная 25 сентября 1918 года, и комитет «младобухарской партии», вошедший в состав первой при её образовании, пришли к власти на всей территории Бухарского эмирата, упразднили его и установили Советскую власть. Съездом представителей народов Бухары 8 октября 1920 года провозглашено образование Бухарской Народной Советской Республики (БНСР). 13 сентября 1920 года РСФСР заключила договор с БНСР, по которому признавала её независимость. 14 сентября 1920 года окончательно сформирован Всебухарский революционный комитет, Бухарская Народная Советская Республика была провозглашена 6 октября 1920 года, 8 октября 1920 года окончательно сформирован Совет народных назиров (комиссаров) Бухарской Народной Советской Республики. 5-й Всебухарский Курултай Советов 19 сентября 1924 года принял решение о преобразовании БНСР в Бухарскую Социалистическую Советскую Республику (Бухарскую ССР) и о её вхождении в состав СССР в качестве союзной республики, которая в результате национально-государственного размежевания советских республик Средней Азии 27 октября 1924 года была упразднена, а её территория разделена между новообразованными республиками, сформированными по национальному признаку, — Узбекской ССР (86% территории Бухарской ССР, в том числе 41% в Таджикской АССР (в составе Узбекской ССР)) и Туркменской ССР (14%). М.В. Фрунзе (в центре, полулежит опершись на руку) с товарищами по работе отделения Земского союза в г. Минске. В центре, сзади М.В. Фрунзе, сидит Исидор Любимов. 1917 г. В столице Республики Беларусь — Минске работники правоохранительных органов чтут память первого начальника Минской городской милиции товарища Фрунзе, назначенного на этот пост 4 марта 1917 года. Эта дата считается профессиональным праздником МВД Республики Беларусь (РБ) — Днём рождения Белорусской милиции. На здании Следственного комитета РБ имеется соответствующая мемориальная доска, в Академии МВД РБ проводятся учебные программы для слушателей об историческом наследии и опыте становления милиции в Белоруссии и о личном вкладе М.В. Фрунзе. В Минске сохранилось много памятных мест, связанных с М.В. Фрунзе: дом, в котором он жил, помещения полицейского управления и жандармерии, которые после штурма использовались в качестве штаба милиции, где был и кабинет начальника милиции товарища Фрунзе. Бережно хранят память о земляке в столице Киргизской Республики — городе Бишкеке, где родился М.В. Фрунзе, а с 1926 по 1991 год столица Киргизской ССР называлась г. Фрунзе. Мемориальный дом-музей М.В. Фрунзе основан 9 декабря 1925 года и работает до настоящего времени. На первом этаже музея расположен флигель дома семьи Фрунзе, на втором и третьем этажах проходят выставки, имеется 13 тыс. единиц хранения основного фонда: личные вещи, оружие, документы наркома РККА. Работает кинолекторий. М.В. Фрунзе и сопровождающие его лица в составе посольства в Анкаре (Турция) в момент подписания украино-турецкого договора. 2 января 1922 г. Революционер-большевик, полководец и военный теоретик, М.В. Фрунзе был убеждённым интернационалистом, умелым дипломатом, стоявшим у истоков развития отношений в том числе с Китаем и Монголией. З ноября 1925 г. Москва. Похороны М.В. Фрунзе Жизнь председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам оборвалась после проведённой операции язвы желудка 31 октября1925 года, когда ему было всего 40 лет. Вокруг обстоятельств операции и смерти нагромождено много небылиц, но они не имеют под собой никаких оснований. М.В. Фрунзе оперировала опытная и проверенная группа врачей во главе с хирургом, профессором, Героем труда СССР В.Н. Розановым, который оперировал ранее В.И. Ленина и И.В. Сталина. С 1929 года Розанов был главным врачом Кремлёвской больницы. Причиной смерти М.В. Фрунзе стало нарушение в ходе операции сердечного ритма. Уровень медицины того времени не позволил предотвратить такой исход. Центральный Комитет РКП(б) в обращении к партии и трудящимся СССР от 31 октября 1925 года сообщил, что верный боец партии М.В. Фрунзе умер от паралича сердца. Подготовил Александр ДЬЯЧЕНКО

