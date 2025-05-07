Весенняя Москва

В Москве зацвела сакура. Ну, поскольку рядом у меня находится Ботанический сад, решили мы с приятельницей туда наведаться.

Эта сакура у входа в Японский садик Их тут небольшая аллея. Были мы там 22апреля. Сакура цветет недолго, а потом летит "снег"розовых лепестков Это территория самого японского сада. Подновили мостик, от времени он уже обветшал.

Сакура в самом саду посажена вдоль пруда. Мы туда не заходили. была весьма приличная очередь за билетами. И это не смотря на то, что день рабочий. Сам сад окружен изгородью Видитте: лепестки уже началди свой полет А это мы уже двинулись в обратный путь по аллеям Ботанического сада. Много цветущих деревьев: яблони, вишни, частично зацвела черемуха Шикарный куст форзиции Она там разбросана небольшими посадками по Ботаничке. Белая хохлатка. Вот совсем впритык сняла. Распространенный вид обычно фиолетовый, а тут белая. Редкая Это белокопытник гибридный. Он не яркий, но весьма интересный многолетник. Его там целые высадки. Цветы совсем не яркие цветущая вишня Яблоня Их там достаточно Ветреница Цветущий абрикос. Он стоит в отдельном "садике", который загорожен кустами. раньше туда было просто не пройти. Но в этом году кусты наконец-то обрезали, поскольку заросли были нереальные. Красиво и обильно цветет. Его тоже привели в порядок, срезав лишнее и сухое. Вот в благодарность дерево и зацвело. В общем, цветущих растений там не мало. А мы вышли рядом с фонтаном Колос Его подгатавливают к открытию. У нас фонтаны пока не запущены. Ну само ВДНХ не буду показывать. Лучше еще несколько фото.

Как выглядит цветущая Москва прямо сейчас Стена Белого города, Покровский бульвар Цветущие деревья во дворе дома Телешова, Покровский бульвар, 16-18 Хитровская площадь Цветение на горке у храма Владимира в Старых Садах, Старосадский, 11/1 Цветущий Сквер Мандельштама, ул. Забелина, 3 Собор Петра и Павла, Старосадский, 7/10, стр.6 Сквер у «Руины стены старого дома», Маросейка, 13А Ильинский сквер Парк Зарядье Цветущая весна в Коломенском Цветущая весна в Коломенском