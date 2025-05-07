Весенняя Москва

В Москве зацвела сакура. Ну, поскольку рядом у меня находится Ботанический сад, решили мы с приятельницей туда наведаться.
Эта сакура у входа в Японский садикИх тут небольшая аллея.Были мы там 22апреля. Сакура цветет недолго, а потом летит "снег"розовых лепестковЭто территория самого японского сада. Подновили мостик, от времени он уже обветшал.
Сакура в самом саду посажена вдоль пруда. Мы туда не заходили. была весьма приличная очередь за билетами. И это не смотря на то, что день рабочий. Сам сад окружен изгородьюВидитте: лепестки уже началди свой полетА это мы уже двинулись в обратный путь по аллеям Ботанического сада. Много цветущих деревьев: яблони, вишни, частично зацвела черемухаШикарный куст форзицииОна там разбросана небольшими посадками по Ботаничке.Белая хохлатка.Вот совсем впритык сняла.Распространенный вид обычно фиолетовый, а тут белая. РедкаяЭто белокопытник гибридный. Он не яркий, но весьма интересный многолетник. Его там целые высадки.Цветы совсем не яркиецветущая вишняЯблоняИх там достаточноВетреницаЦветущий абрикос.Он стоит в отдельном "садике", который загорожен кустами. раньше туда было просто не пройти. Но в этом году кусты наконец-то обрезали, поскольку заросли были нереальные.Красиво и обильно цветет. Его тоже привели в порядок, срезав лишнее и сухое. Вот в благодарность дерево и зацвело.В общем, цветущих растений там не мало. А мы вышли рядом с фонтаном КолосЕго подгатавливают к открытию. У нас фонтаны пока не запущены. Ну само ВДНХ не буду показывать. Лучше еще несколько фото.
Как выглядит цветущая Москва прямо сейчасСтена Белого города, Покровский бульварЦветущие деревья во дворе дома Телешова, Покровский бульвар, 16-18Хитровская площадьЦветение на горке у храма Владимира в Старых Садах, Старосадский, 11/1Цветущий Сквер Мандельштама, ул. Забелина, 3Собор Петра и Павла, Старосадский, 7/10, стр.6Сквер у «Руины стены старого дома», Маросейка, 13АИльинский скверПарк ЗарядьеЦветущая весна в КоломенскомЦветущая весна в Коломенском
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