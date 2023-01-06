Вот и Рождество!

С приближением православного Рождества можно поговорить о рождественских традициях других стран, пусть и католических. Благо тема-то неисчерпаемая!;) Многие из них часто являются очень оригинальными и эксцентричными.

Башмак Святого Николая и Кнехт Рупрехт

В Германии есть своеобразные представления о «Списках хороших и непослушных детей». 5 декабря, готовясь ко Дню Святого Николая, немецкие дети выставляют за дверь свой ботинок. Затем Святой Николай проверяет свою золотую книгу, где записаны имена хороших детей. Хорошие дети обнаружат в ботинке подарки, конфеты и шоколад. Непослушные дети, которые занесены в «чёрную книгу», получают пучок розог – и, возможно, посещение компаньона Святого Николая, Кнехта Рупрехта.

В других европейских странах, таких как Австрия и Чехия, коллега Святого Николая, Кнехт Рупрехт, больше известен как Крампус. Крампус – это полукозёл, получёрт с внушительными рогами. Во время праздника взрослые переодеваются в костюмы копытно-рогатых существ и даже выстраиваются цепью. Затем они начинают отлавливать на улицах непослушных детей с пучками розог в руках. Крампус – в теории – тащит всех пойманных детей в своё логово, а затем мучает их или съедает.

Образ Крампуса появился из германского языческого фольклора и норвежской мифологии. Это страшное существо считается сыном Хель, богини подземного мира. Причудливое слияние христианства и вышеупомянутых традиций привело к появлению на празднике Крампуса.

Рождественский огурец

Рождественский огурец – это, наверное, самое неожиданное украшение для ёлки, тем не менее, его можно встретить в каждой американской семье. Как правило, стеклянный огурец должен быть спрятан среди ветвей дерева. В рождественское утро восторженным детям поручаются поиски замаскированного украшения. Первому, кто найдёт игрушку, вручается подарок и, естественно, обещается много счастья в будущем году.

История происхождения этой редкой традиции доподлинно неизвестна, но есть несколько предположений. Когда-то считалось, что этот обычай пришёл из Германии, однако подавляющее большинство немцев даже не слышали о таком украшении.

Ещё одно предположение касается Джона С. Лоуера, пехотинца времён американской Гражданской войны. История гласит, что Лоуер был схвачен и отправлен в лагерь военнопленных Конфедерации Самтер. В канун Рождества голодный Лоуер попросил у одного из охранников лагеря огурец. Говорят, что охранник отозвался на просьбу Лоуера, и эта любезность спасла жизнь пленного. Таким образом, родилась эта традиция. Однако эта история была опровергнута – на том основании, что Гражданская война закончилась задолго до того, как эти стеклянные украшения завоевали популярность.

Многие считают, что на самом деле рождественский огурец был ловким маркетинговым ходом – попыткой разрекламировать стеклянные украшения немецкого производства.

Эль Гордо Каждый год 22 декабря жители Испании с нетерпением ждут розыгрыша Испанской рождественской лотереи. Главный приз – Эль Гордо (он же The Fat One) – получил своё название из-за своего огромного размера. В 2016 году на выплату призов было затрачено 70 процентов доходов, полученных от продажи лотерейных билетов, при этом между победителями лотереи было распределено более 2 миллиардов евро. В последние годы размер главного приза составляет 4 миллиона евро. Испанская рождественская лотерея считается самой крупной в мире по размеру призового фонда. Её популярность связана с большим количеством мелких призов.

Билеты имеют высокую цену – в итоге Испанская рождественская лотерея для многих становится общим делом. Один билет стоит 200 евро, а десятая часть билета («децимо») стоит 20 евро. Поэтому не редко бывает, что члены семьи, друзья или коллеги по работе покупают билет в складчину. В отличие от множества других лотерейных систем, участники должны купить предварительно напечатанные билеты, поэтому они не могут выбрать свои собственные номера.

Во время розыгрыша группа из испанских школьников вытаскивает лотерейные шары из двух золотых барабанов – в одном шары с выигрышными номерами, в другом – сумма приза. Затем дети оглашают результат. Из-за большого количества призов розыгрыш может длиться несколько часов, поэтому школьники вытаскивают шары «посменно».

KFC – «Кентуккийский жареный цыпленок» (Kentucky Fried Chicken) Когда мы размышляем о рождественском ужине, мало кто задумывается о традиционном меню KFC. Но для японцев, которые готовятся к празднику, цыплёнок из KFC находится в верхней части обязательного списка. Это стало следствием экстраординарной маркетинговой стратегии KFC, и теперь их блюда являются праздничным рождественским ужином для многих японских семей. KFC Japan (KFCJ) запустила свою дико успешную кампанию Kentucky for Christmas в 1970-х годах. При этом выпускались такие продукты, как Party Barrel, которые рекламировались как замена традиционным рождественским блюдам.

Хотя в Японии только один процент населения считает себя христианами, Рождество признаётся всеми и широко отмечается по всей стране.

В декабре японская сеть KFC настолько перегружена, что многие делают свои заказы заранее. Те, кто не позаботился об этом, обречены на долгое стояние в очередях. В Рождество «кентуккийских цыплят» покупают миллионы японских клиентов, а в рекламной компании сети участвуют многие крупнейшие японские знаменитости.

Считается, что своей популярностью KFC Japan обязана дефициту индейки. Однажды в KFC забрела группа туристов, которая отчаялась где-нибудь найти индейку. Узнав о затруднительном положении группы, менеджер первого в стране отделения KFC Такеши Окавара организовал для них рождественскую вечеринку. Построенная на этом рекламная кампания стала хитом, она и по сей день считается образцом современного маркетинга.

В Рождество в комплекте с цыплятами подаются пирожные и шампанское. Но не следует забывать, что всё это нужно заказывать заранее.

Ночь редиски 23 декабря жители мексиканского города Оахака отмечают Ночь редиски. Местные жители соревнуются друг с другом, создавая лучшие композиции из редиски и вырезая из этих овощей всевозможные творческие работы.

Эта традиция родилась как способ заманить покупателей на местный рождественский рынок. Мероприятие оказалось настолько популярным, что в 1897 году мэр города сделал «Ночь редиски» официально признанным событием. Сейчас для фестиваля редиски даже выделена отдельная земля.

Ежегодно на выставке редиса проходит конкурс, и победитель получает 12000 песо. Мексиканские художники создают множество картин, вырезая из редиски рождественские сцены, праздничных персонажей, фигурки животных, монстров и популярных народных героев. Местные жители даже развешивают эти сложные произведения искусства как украшения по всему дому.

Карамельная трость История появления карамельной трости окутана тайной. Мы знаем только то, что в XVII веке в Европе производили прямые карамельные палочки. По поводу того, каким образом они оказались изогнутыми, есть три разные версии.

Одна из них говорит, что изогнутая трость могла быть детищем немецкого хормейстера, придумавшего её как гениальное средство для сдерживания детей от суеты во время Рождественской службы. Первые карамельные трости были прямыми и белыми, как сахарные палочки. Хормейстер увидел их в окне кондитерского магазина и подумал, что они помогут ему заставить детей вести себя тихо. Предполагая, что не все родители с восторгом отнесутся к его идее, хормейстер попросил сделать кончики палочек в виде крючка – чтобы они напоминали трость пастуха. Затем он преподнёс их как религиозный символ, который напомнит детям о трёх царях и младенце Иисусе.

Вторая теория относится ко временам правления Оливера Кромвеля в середине 1600-х годов. В то время был запрет на рождественские украшения. Говорят, что противники режима придумали эту конфету как способ тайно узнавать друг друга на улицах Англии.

Третья теория самая простая: конфетам придали крючковатую форму, чтобы было проще вешать их на ёлку. (Принцип «бритвы Оккама»: «Не следует множить сущее без необходимости».) Стоит отметить, что немецкие христиане уже украшали деревья едой, и леденцы, среди прочего, быстро завоевали популярность.

В действительности никто не знает, как появились карамельные трости в их современном виде. Однако известно, что владелец кондитерского магазина Боб Маккормак сделал популярным наносить на них узоры, что в итоге привело к традиции украшать трости красными и белыми полосами. Шурин Маккормака внедрил загибающую палочки машину Келлера, тем самым автоматизировав процесс производства конфет.

Испражняющиеся фигурки «Каганер (катал. caganer, букв. «серун»): без них не обходится ни одна рождественская ёлка в Каталонии. Это крошечные фигурки, которые присели под ёлкой, спустив свои брюки, чтобы опорожнить кишечник».

Историки не уверены в точном происхождении этой традиции, но возможно, что она появилась на рубеже XVII и XVIII веков. Предание гласит, что любого каталонца, который не сможет с гордостью показать своего собственного каганера, ожидают несчастья. Каганер является символом плодородия, удобряющим почву.

Традиционно каганер был крестьянином, но в современном мире появился ряд вариантов. В магазинах продаются каганеры в виде королевы Англии, Дарвина, Фрейда, принцессы Леи, Джона Сноу и Санта-Клауса.

Рождественская фея В Италии среди рождественских персонажей неизменно присутствует старая фея – Бефана. Она так же, как и Святой Николай, разносит подарки всем хорошим детям. Фея совершает этот героический подвиг 5 января, накануне христианского праздника Богоявления.

Передвигаясь на метле, Бефана проникает в дома хорошо воспитанных детей через дымоходы и оставляет им подарки. Непослушные дети получают вместо подарка розги или куски чёрного угля.

Легенда о Рождественской фее имеет религиозные корни. Согласно рассказам, Трое Волхвов подошли к Бефане с просьбой указать им путь к младенцу Иисусу. Хотя Бефана не смогла исполнить их просьбу, она предложила волхвам место для отдыха. Увы, любезная фея отказалась от предложения трёх волхвов последовать за ними и встретиться с Сыном Божьим. Она до сих пор сожалеет о своём решении и бродит по свету, раздавая ежегодные рождественские подарки.

Вареные овечьи головы и жареные гусеницы Рождественский ужин многих южноафриканцев похож на блюда героев реалити-шоу «Я знаменитость… Заберите меня отсюда!»: он включает в себя жареных гусениц. В отдельных районах Африки гусеницы бабочки Gonimbrasiabelina считаются изысканным блюдом, и ими часто украшают рождественский стол.

Но если насекомые – это не ваше, то вы можете устроить себе в честь Рождества традиционную норвежскую трапезу. «Смалахов» – это блюдо из Западной Норвегии, которое часто подаётся вместе с картофелем, брюквой и колбасками. Основным ингредиентом блюда является отварная овечья голова с выпученными глазами и вывалившимся языком. Аппетитная голова может быть приготовлена с мозгом или без него, в первом случае его следует выковыривать ложкой. Глазные яблоки, уши и язык – всё это полноценные съедобные части блюда.

Йольский кот Йольский кот (Jolakotturinn) – это сказочное чудовище из Исландии, которое охотится на тех, кто плохо одет. Кровожадный кот ест тех людей, которые не могут позволить себе приобрести новую одежду в преддверии Рождества. Считается, что сказка была предназначена для запугивания местных жителей и стимулирования их на ударный труд. Бездельникам же предстояло встретиться с котом-убийцей – зверем, который больше даже самого высокого здания.

Своими внимательными глазами Йольский кот осматривает все дома, проверяя, какие подарки заработали дети. Плохо ведущие себя дети не получают одежду в подарок от своих родителей. Наказание? Быстрая гибель от лап рычащего кота.

Если кому-то покажется, что Йольского кота недостаточно, чтобы превратить исландского ребёнка в кричащего неврастеника, можно припомнить его друзей. Кот проживает в компании с великаншей-людоедкой Грилой и её сыновьями, «йольскими парнями». Грила охотится на непослушных детей и бросает их в своё рагу. Правда, «йольские парни» всего лишь воруют еду, пугают малолетних правонарушителей и подкладывают к ним на подоконник гниющий картофель.

В XVIII веке рассказов о «йольских парнях» стало так много, что датские правители Исландии запретили гражданам их пересчитывать. Первоначально парней было 50, но с годами их численность сократилась до 13. Характер их шуток тоже изменился. Они стали сродни мини-Санта-Клаусам, и начали раздавать подарки послушным детям.

За 13 дней до Рождества исландский ребёнок ставит на подоконник один ботинок. Затем «йольский парень» в течение каждой из 13 ночей перед Рождеством разносит подарки. Однако это никак не отменяет Йольского кота.

https://tursputnik.com/2018/01/udivitelnye-rozhdestvenskie-tradicii-raznyh-stran.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_m

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