Автомобили-универсалы, которые почти не ездили по улицам городов СССР

Советский автопром не спешил обогащать модельный ряд своей продукции автомобилями в кузове универсал, хотя по вместительности и практичности с ними мало что может сравниться. На улицах городов почти не встречались универсалы. Однако несколько интересных моделей автомобильные заводы все же выпускали, правда, не для всех. 1. Первым серийным был «Москвич-423» «Москвич-423» мог вместить 250 кг груза

Не баловали советского человека разными излишествами. Это в Америке универсалы считались обычным семейным автомобилем, а наши граждане, которые «в булочную на такси не ездят», должны были довольствоваться простыми «Москвичами» и «Волгами». Но еще в 1957 году было решено наладить выпуск «Москвича-423», который и был первым серийным универсалом Союза.

Производством занялся Московский МЗМА, выпускавший малолитражки, а базой стал «Москвич-402». В итоге получился вполне удачный и привлекательный автомобиль в кузове универсал. Выпускался 423-й вплоть до 1963 года, всего с конвейера сошло более 100 тыс. единиц, так что особо редким его назвать было нельзя. «Москвич-402» был базой для последующих модификаций модели

Правда, использовался он в основном в качестве служебного автомобиля на производствах народного хозяйства, практически не попадая в руки частников. Машина получилась довольно практичная – при складывании задних сидений универсал мог вместить 250 кг различных грузов. «Москвич-423» сделали пятидверным, с нестандартно распахивающейся в левую сторону задней дверью.

Первый советский универсал оснащался двигателем мощностью всего 35 л.

2. Универсал для правительства ГАЗ-13С ГАЗ-13С входил в кортеж первых лиц СССР

Совсем другая история у универсала ГАЗ-13С, предназначавшегося не для повсеместного использования, а для особых целей и для особых людей. Автомобиль строился крайне ограниченной серией для Главного управления Минздрава и Минобороны на основе правительственной ГАЗ-13 «Чайки». Модификацией автомобиля занимался завод RAF в Латвии.

На «Рижской автобусной станции» (завод РАФ) поступающие с Горьковского завода «Чайки» подвергались перекройке – их срезанная задняя часть крыши вместе с багажником заменялись на удлиненную сварную кормовую часть. Далее устанавливали заднюю дверь с остеклением из оргстекла. Все работы выполнялись вручную, поэтому каждый универсал отличался чем-то своим.

Поскольку переделка «Чайки» была довольно существенная, RAF даже получил полномочие устанавливать на задней дверце собственный логотип, а автомобиль именовался ГАЗ-РАФ-13С. Всего за время производства с 1973 по 1982 годы Правительство СССР получило примерно 20 санитарных универсалов, еще два были построены и переданы братскому Вьетнаму.

ГАЗ-13С – вариант санитарного элитного транспорта, который входил в кортеж первых лиц государства. Во время передвижения по улицам универсал следовал последним в череде автомобилей кортежа. Машина ничем не выделялась и имела такую же черную окраску, что и остальные правительственные автомобили. Внутри размещалось медоборудование и носилки, два места выделялись медперсоналу.

3. Еще один правительственный ГАЗ-РАФ-3920 Заказчиком производства ГАЗ-РАФ-3920 стало Главное управление Министерства здравоохранения СССР

После появления лимузина ГАЗ-14 «Чайка» – преемника предыдущего варианта правительственного автомобиля ГАЗ-13, в 1983 году последовала его переделка в медицинский универсал под названием ГАЗ-РАФ-3920. Заказчиком выступило все то же 4-е Главное управление Министерства здравоохранения, а исполнителем – латвийский завод RAF, успешно специализирующийся в этом направлении.

Первый из модифицированных ГАЗ-РАФ-3920 поступил не в распоряжение московских правительственных медиков, а отправился на Остров Свободы к главе кубинского пролетариата Фиделю Кастро. Поскольку тот отличался высоким ростом, машину пришлось оборудовать носилками 2,3 метра длиной, увеличив их стандартный размер на 20 см. Универсал получил белую окраску вместо традиционной черной, а также был оснащен кондиционером.

Универсал ГАЗ-РАФ-3920 производился на протяжении 1977-1988 годов, и за это время было построено всего пять экземпляров. Кроме отправленного на Кубу, остальные четыре обслуживали госаппарат СССР.

Автомобиль, так же как и базовый ГАЗ-14 «Чайка», был оснащен 5.5-литровым двигателем V8, который выдавал 220 л.с. Его особенностью был увеличенный за счет приподнятой крыши внутренний объем, что позволяло установить самое передовое и сложное медицинское оборудование.

4. «Черный доктор» ЗИЛ-41042 ЗИЛ-41042 получил прозвище «Черный доктор»

Правительственные ЗИЛ-4104 – семиместные лимузины, которые в 1978-1983 годах выпускал московский завод имени Лихачева, тоже получили свою санитарную версию. Заказ на разработку медицинского автомобиля в кузове универсал был получен одновременно с началом разработки основной модели.

Универсалов было построено всего четыре единицы. Они были максимально приближены к облику правительственных лимузинов, чтобы ничем не выделяться во время движения кортежа. Окрашенные в черный цвет строгие ЗИЛ-41042 получили прозвище «Черный доктор».

Хотя внутри отделка была в высшей степени роскошной – даже носилки обиты натуральной кожей, а медоборудование установлено последнего поколения, все же машина не была рассчитана на реанимацию кого-либо из членов правительства. ЗИЛ-41042 должен был только транспортировать в самых комфортных и безопасных условиях больного в клинику.

Внутри постоянно находилась бригада дежурных врачей из трех человек. Задняя дверь была двухсекционной, с подъемной стеклянной верхней частью и откидной нижней. В дальнейшем санитарные универсалы стали оборудовать односекционной дверью, которая поднималась вверх. Для большего объема салона крышу в задней части сделали приподнятой, что придавало универсалу неординарный вид.

5. Электрический универсал ВАЗ-21029 Двухместный фургон ВАЗ-21029

Небольшая партия экспериментальных электромобилей для перевозки малогабаритных грузов была выпущена заводом ВАЗ в 1981 году. Всего 47 единиц ВАЗ-21029 поступили на производства Москвы, Киева и родины самих автомобилей города Тольятти, причем некоторые из них трудились на территории автозавода. Двухместный фургон не оборудовался задними окнами и задними боковыми дверями. Справа, там, где должна была располагаться дверь, разместили люк, через который обслуживались аккумуляторы.

В универсале использовались кузов и другие узлы, которые стояли на серийном ВАЗ-2102. Вес никель-цинковой батареи составлял 380 кг, ее емкости 125 Ач хватало для питания двигателя, который выдавал мощность 34 л.с. (25 кВт). Это обеспечивало запас хода до 110 км при скорости движения 60 км/час. Фургон мог загрузить в свой отсек 240 кг.

Развития эксперимента с электрическим универсалом не последовало. Разработчики сочли, что его запаса хода недостаточно для полноценной работы, а слишком тяжелые аккумуляторы заряжать в Советском Союзе, по сути, негде. От ВАЗ-21029 пришлось отказаться, хотя завод и дальше продолжил работать в этом направлении.

https://novate.ru/blogs/221025/74989/

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