История отважной девушки Софи Шолль, казненной нацистами на гильотине

20 февраля 1943 года в главной ставке Гитлер выслушал доклад рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Среди прочих пунктов был один, который особо заинтересовал фюрера. В нем шла речь о деятельности антифашистской группы «Белая роза» в Мюнхене. Незадолго до этого гестапо арестовало двух членов этой группы — студентов Софи и Ханса Шолль, распространявших в университете антифашистские листовки. Гитлер поручил Гиммлеру как можно быстрее разобраться с врагами Рейха, что и было исполнено.

Через пару дней после встречи в ставке из Берлина в Мюнхен прибыл печально известный судья Роланд Фрейслер, которого не зря называли «кровавым». Этот человек гораздо чаще других нацистских судей выносил смертные приговоры даже в случаях, когда это казалось невозможным.



Софи Шолль

Участь Софи и Ханса Шолль была предрешена. В ходе короткого, абсолютно формального заседания, Фрейслер приговорил молодых людей к смертной казни. Их обвинили в «предательской поддержке противников рейха, подготовку государственной измены и пропаганду пораженческих настроений в вооруженных силах».

Приговор был приведен в исполнение в тот же день на гильотине. Палач, казнивший брата и сестру, позднее особо отметил мужественное поведение девушки. По его словам, он никогда не видел человека, принявшего смерть более достойно.

Софи Шолль родилась 9 мая 1921 года в Форхтенберге, земле Баден-Вюртемберг. У нее были два брата и две сестры. Родители Софи придерживались либерально-христианских ценностей и осуждали нацистский режим. Софи и ее старший брат Ханс сначала поддались пропаганде и даже начали испытывать симпатию к идеям национал-социализма.



Софи Шолль (вторая слева) во время работы в Имперской службе труда в Краухенвисе

Они даже вступили в ряды молодежных организаций гитлерюгенд и Союз немецких девушек. Но прозрение наступило очень быстро. Софи и Ханс почувствовали отвращение к человеконенавистнической идеологии и перестали посещать марши и собрания. Очень скоро им пришлось почувствовать на себе, что значит находиться по ту сторону баррикад.



Группа «Белая роза»

В 1937 году Ханса, Софи и нескольких их друзей схватило гестапо. Их допрашивали по делу Молодежного союза (Bundische Jugend), в котором они тайно состояли. В тот раз все обошлось и, не получив признаний, нацистские палачи отпустили ребят. В 1939 году началась война и Ханса Шолля отправили на фронт.



Ханс Шолль на Восточном фронте

Вернулся он через два года, еще более агрессивно настроенным к нацистскому режиму. Ханс продолжил учебу в университете, на медицинском факультете. В это же учебное заведение, только на философский факультет, поступила в 1942 году и Софи.

Брат и сестра вступили в антифашистскую группу «Белая роза», костяк которой состоял из студентов. В течение 1942 года участники подполья сочинили четыре листовки, растиражировали их и распространили среди студентов, служащих и рабочих Мюнхена.

«Мы не молчим, мы — ваша злая совесть, „Белая роза“ не даст вам покоя!» — такие слова были в четвертом тексте.



Мемориал в виде листовок на мостовой у входа в Мюнхенский университет

В 1943 году вышли пятая и шестая листовки. Они были еще более пламенными и призывали к открытому сопротивлению нацизму. 18 февраля 1943 года Софи и Ханс принесли чемодан с листовками в университет и начали их разбрасывать по аудиториям перед началом занятий. Девушка поднялась на третий этаж здания и бросила пачку листовок во внутренний двор университета, где было много студентов.



Арест и смерть

Девушку заметил дворник Якоб Шмид, фанатичный сторонник Гитлера. Он тут же отправился в гестапо и написал донос. В тот же день Софи, Ханс и их соратник Кристофа Пробст были арестованы. На допросах гестаповцы пытались найти подход к Софи, считая ее «слабым звеном» организации. Они заверяли ее, что она может выйти сухой из воды, если даст показания на членов «Белой розы» и покается. Но юную антифашистку не удалось ни подкупить, ни сломить пытками — она не предала друзей.



Кадр из фильма «Последние дни Софи Шолль»

Софи, Ханс и Кристоф были 22 февраля 1943 года приговорены «кровавым судьей» Фрейслером к смерти. Их в тот же день обезглавили на гильотине. Последние слова Софи Шолль, произнесенные ею незадолго до казни, были такие:

«Такой чудесный, солнечный день, а мне нужно уходить. Но что такого в моей смерти, если благодаря нашим действиям тысячи людей встряхнутся и пробудятся».



Могилы Софи и Ханса Шолль на кладбище Перлахер Форст в Мюнхене

В первые послевоенные годы трагическая гибель ребят из «Белой розы» замалчивалась. Эту подпольную группу считали «буржуазной», так как она не отстаивала интересы социализма. Но потом все изменилось, подвиг Софи Шолль и ее соратников был переосмыслен и о нем открыто заговорили. В Германии и сейчас множество улиц, площадей и школ носят имена Софи и Ханса Шолль.

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