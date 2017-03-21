Как электорат избирал первого президента всея Руси. Ч.1 и 2

В мае 91-го года – накануне выборов первого президента России, в Новокузнецк прибыла целая свита подельников «непримиримого борца» с «коммунистическим» режимом. А сам «борец» должен был объявиться на митинге на следующий день, что-то около тринадцати или четырнадцати часов пополудни. Местные власти это «великое эпохальное действо» решили провести на самой большой площади города. Собственно говоря, место сбора митингующих масс не было ухоженной площадью, оно представляло собой огромный пустырь в центре города, на котором в лучшие времена городские власти начали возводить циклопические сооружения культурного назначения. Но местные власти не успели осуществить грандиозное строительство, потому что в стране Советов внезапно разразилась горбачёвская «перестройка». Да, горбачёвская «перестройка», метко окрещённая народом «катастройкой», пришла внезапно – «яко тать в нощи», безжалостно перемалывая народное хозяйство Советской Империи, а заодно и судьбы населяющих её народов.

Горожане и приезжие повалили на митинг гораздо раньше назначенного времени явления Бориса Ельцина «восставшему» рабочему классу Кузбасса. Особо смекалистые трудящиеся облепили крыши пятиэтажек, примыкавших к пустырю, что навело меня на мысль о том, что, возможно, я действительно стану свидетелем эпохального исторического события. Но физическое естество взяло своё: визуально определив диаметр пустыря, я сделал в уме простенькие математические расчёты с использованием формулы площади круга, чтобы определить количество митингующих, которых может вместить пустырь. По самым скромным подсчётам, получалось, что пустырь способен вместить никак не меньше одной сотни тысяч митингующих граждан, причём находящихся не в своём уме. И тут же, – незамедлительно, мои мысли направили мои же собственные ноги к центру пустыря, где возвышалось некое добротное металлическое сооружение накрытое деревянным настилом. Это сооружение из металла, наверное, могло бы выдержать даже танковую атаку. Расчёт был прост: металлические конструкции подмостков явят спасение, если по какой-либо причине запаниковавшая многотысячная толпа вознамерится пройтись по моему физическому телу тяжёлыми горняцкими башмаками.

Добравшись быстрым шагом до заветного сооружения, которое должно было служить местом выступления Бориса, – так его уважительно величали шахтеры, я обнаружил, что множество трудящихся «сделали ноги» гораздо раньше меня и уже добрались до безопасного места. В основном это были рабочие с повязками дружинников, которые должны были спасать митингующих граждан в случае возникновения паники и давки. Но, по-видимому, как и у меня, естество у дружинников взяло верх над чувством ответственности за жизни митингующих граждан. Поэтому дружинники и ошивались возле самого безопасного места на пустыре.

По деревянному настилу с уморительно-важным видом прохаживались главари из «рабочих» комитетов Кузбасса, находившиеся в сильнейшей степени эйфории. У меня сложилось такое впечатление, что, если каким-то образом удалось бы приладить птичьи перья к задним местам этих комитетчиков, то они аки голуби непременно бы взвились в синь-небо. Дружинники, впрочем, как и все горожане, пришедшие на митинг, были абсолютно трезвы – все до единого. Ведь могут же, когда захотят! Если кто-то мне не поверит, то я, поскольку никогда не клянусь, дам простое обещание, например, такое же, какое дал «россиянам» всенародно избранный первый президент в случае катастрофического ухудшения их жизни: «Лягу на рельсы», если солгал, но на этом митинге я действительно не увидел, ни одного пьяного человека труда. Правда, сделаю одну оговорку, ибо на митинге всё же присутствовал один пьяный гражданин. Но он появился гораздо позже остальных митингующих граждан. И этим пьяным гражданином оказался ни кто иной, как только Ельцин Б.Н. – будущий правитель Матушки-Руси, насильственно одемократиченной врагами рода человеческого.

А почему произошёл этот невероятный факт, почему горожане внезапно протрезвели, правда, всего-то на пару дней? Всё очень просто: за несколько дней до митинга «рабочие» комитеты стали призывать граждан Новокузнецка не употреблять хмельного зелья. Можно представить, как отреагировали изумленные горожане на этот прямо-таки инопланетного содержания призыв «рабочих» комитетов: может быть, нам ещё и перестать дышать?! Мало того, были созданы специальные дружины, состоящие из сознательных рабочих, которым предписывалось сурово обходиться с лицами обоего пола, находившимися на улицах города в нетрезвом состоянии.

Но, конечно же, эти чрезвычайные меры никогда бы не подействовали на жителей города, если бы не ходили упорные слухи о том, что трезвость и благопристойность горожан взялись обеспечить к тому времени уже очень хорошо организованные бандиты. Конечно, все знают, что члены лихих бригад – это вам не трусоватые замухрышки в милицейских погонах. Имею в виду, самую низшую «касту» милицейского корпуса – патрульно-постовых служивых, как правило, выходцев из малообеспеченных и весьма неблагонадёжных слоёв нашего общества, кратковременно вливающихся во «внутренние органы» из примитивных «мировоззрений» смертной плоти: почувствовать себя человеком при власти..., и наконец-то поесть «от пуза».

Вот по этой причине жители славного города шахтёров и металлургов пару дней были трезвы как «огурчики», а в сводках, приходивших в УВД города, не было зарегистрировано не то, что тяжких преступлений, а даже и самых обычных уличных драк. Большие милицейские чины были очень раздосадованы этим вопиющим фактом. Выходило что-то совсем непотребное: в основной своей массе незаконопослушный и сильно пьющий рабочий класс славного города шахтёров и металлургов совершенно не страшился стражей порядка, по-видимому, принимая их за обычных ряженых в милицейских погонах.

Кто-то может задать наивный вопрос: почему бандиты с таким усердием взялись за организацию и охрану упомянутого мной митинга, в чём же заключалась их практическая выгода? На этот вопрос можно ответить проще простого: как уже говорил, в описываемые мной времена в стране Советов полным ходом шла подготовка к совершению наивеличайшей криминальной революции за всю историю человечества, к слову, которая была завещана множеством пророков древности. Так неужели же разбойники всех мастей могли себе позволить упустить такой исторический момент? Ведь организаторы преступных сообществ хорошо понимали, что благодаря какому-то чуду наступают их времена – времена всевластия на Руси негодяев и подонков общества.

И вот, стоя у настила в ожидании прибытия Бориса сотоварищи, я почерпнул для себя немало курьёзной информации. Из разговоров дружинников можно было понять, что после избрания президентом России партийного изгоя Ельцина, страдавшего тяжелейшей формой алкоголизма, жизнь рабочего люда Кузбасса и особенно шахтёров примет фантастические, я бы даже сказал, сказочные очертания. По территории Кузбасса потекут вожделенные молочные реки, а по их кисельным берегам каким-то образом сами собой станут нарождаться красивейшие шахтёрские посёлки, например, такие же, в каких проживают обеспеченные граждане благословенной Японии. Надо сказать, что у жителей шахтёрского региона всё самое желанное и самое прекрасное, что только может быть на этом свете, ассоциировалось именно со страной восходящего Солнца. Недоумки, проживающие в европейской части СССР, обращали свои взоры исключительно на Запад, а вот жители Кузбасса уже давно были неравнодушны к Японии, вернее, к японскому ширпотребу.

Коротко объясню причину нежной симпатии жителей шахтёрского региона к стране восходящего Солнца. Поскольку Кузбасс был привилегированным регионом, то кое-какие товары японской радиоэлектронной промышленности поступали в этот «медвежий угол» Советской Империи. Надо сказать, что японский ширпотреб по своим потребительским качествам почти ничем не отличался от товаров, производимых радиоэлектронной промышленностью страны Советов. Японские телевизоры и магнитофоны, которые стоили на целый порядок дороже отечественных, точно так же, как и советские «Рубины» и «Веги», частенько выходили из строя. Вот только отремонтировать японскую «чудо»-технику, в случае её выхода из строя, у советских граждан уже не было никакой возможности.

А почему же заграничный ширпотреб пользовался необычайным спросом у довольно значительной части граждан страны Советов? Потому, что обладатель заграничной электронной техники приобретал некий элитарный статус в глазах представителей специфичного слоя советского общества. Порой у психически неполноценных граждан страны Советов поклонение заграничным товарам приобретало совершенно нереальные, прямо-таки анекдотические черты.

Так вот, шахтеры, дезинформированные московскими эмиссарами из «межрегиональной депутатской группы» и местными докторами экономических наук, к слову, по прошествии перестроечной вакханалии, перебравшимися дружными рядами из Новокузнецка на ПМЖ в Москву, предполагали следующее: как только «рабочие» комитеты станут полновластными хозяевами шахт, то сразу же начнут продавать уголь в Японию. Причём уголь они станут продавать по какой-то сумасшедшей и совершенно не рыночной цене. Ведь московские эмиссары и местные доктора экономических наук внушили шахтёрам глупейшую установку, на которую могли клюнуть только явные дебилы: «Всем известно, что японцы страдают от нехватки полезных ископаемых, поэтому уголёк Кузбасса пойдёт на ура! И с одной тонны добытого угля на зарплаты шахтёрам будут оставаться не жалкие копейки, а уж никак не меньше семидесяти процентов от рыночной стоимости полезного ископаемого».

Вот об этом странном, но, всё же, возможном экономическом чуде, я и узнал из рассказа седовласого дружинника в летах, стоявшего подле упомянутого мной настила для выступлений. Вообще-то, этот дружинник не принадлежал к шахтёрскому племени. Ибо на кисти его руки была вытатуирована зловещая аббревиатура «ЗЛО», которая, как об этом известно, всем пожилым «россиянам», сообщает обществу нешуточное намерение обладателя оной наколки: «За всё легавым отомщу». А гражданин, у которого за плечами несколько ходок в зону, впрочем, как и автор этого правдивого рассказа, могли бы спуститься в угольный забой только лишь по приговору народного суда.

Вот этот сильно жестикулирующий дружинник и рассказывал разинувшим рот шахтёрам о сладкой жизни, которая непременно наступит после избрания Бориса Ельцина президентом России. «Мы эту жизнь так поломаем…», – далее следовала нецензурная тирада, из которой можно было понять, что наша жизнь будет до смерти изнасилована рабочим классом. У меня мелькнула мысль, что жизнь, после учинённого над нею зверства, должна непременно скончаться. Но, судя по тому, чем закончилась матерная речь, я понял совсем иное: жизнь, после перенесённых ею издевательств, не скончается в страшных судорогах, а наоборот, она станет ещё краше. Ведь для большей убедительности своих умозаключений бывший зэк выкинул вверх большой палец руки и сказал со сладостным придыханием: «Вот такая жизнь наступит после выборов!».

Возможно, что от испытанного удивления я высказал неосторожную мысль: «Зачем же Япония станет покупать уголь в Кузбассе, если всего в нескольких сотнях километров от неё находится богатый углём наш Дальний Восток?». Зря я это сказал, ибо бывший зэк немедленно объявил меня провокатором, прибывшим из Москвы для срыва митинга трудящихся масс Кузбасса. А надо сказать, что жителей города неоднократно предупреждали, что в ряды митингующих обязательно будут внедрены несколько сотен провокаторов, присланных из Москвы какими-то партократами для срыва судьбоносного митинга.

Мгновенно сообразив, чем для меня может закончиться это обвинение, я совсем по-простецки объяснил дружинникам, что живу на проспекте Металлургов, – в двух шагах от «автоматов». «Автоматы» – это народное прозвище мерзейшей пивнушки со «стояками» – высокими столами без стульев с тяжёлыми столешницами, имитирующими природный мрамор, в чреве которой «поправляло здоровье», как явное отребье общества, так и не малая часть рабочего класса славного города шахтёров и металлургов. В этом смрадном гадюшнике почему-то никогда не было пивных кружек. Поэтому пивные автоматы, хитро настроенные умельцами на значительный недолив уже разбавленного водой хмельного пойла, разливали оное в полулитровые стеклянные банки, некогда служившие тарой для овощных «деликатесов» времён «развитого социализма». Рабочий люд, посещавший «автоматы», потягивал тошнотворное мутное пойло, лениво наблюдая, как время от времени особо буйное отребье устраивало потасовки из-за нехватки консервных банок. В общем, всё шло своим чередом, как и должно, было быть в любом гадюшнике: народ охмелялся и испражнялся, причём отдельные экземпляры социального дна и «авангарда» рабочего класса справляли малую нужду, даже не отходя от грязных «стояков», заваленных чешуёй и зловонными внутренностями растерзанной рыбы.

Конечно, я не случайно упомянул о пивнушке. Реакция наступила немедленно – толпа признала меня своим. Один добродушный дружинник так и сказал: «Мужики, да вы чё, не видите, што ли? – он же наш, толька савсем неграматный, – ни х.. не панимает в эканомики».

Но, вскоре, рассуждения шахтёров о сладкой жизни, которая непременно должна наступить после выборов, были прерваны выступлением столичных подельников соискателя президентской власти. Проще говоря, следуя законам дешёвых эстрадных шоу, столичные подельники кандидата в президенты стали «разогревать» толпу перед выступлением звезды подмостков, рассказывая ей всякие небылицы.

Первым обратился к митингующим массам благообразный обладатель чрезвычайно хриплого баритона. Всем известный и ныне ещё здравствующий академик-гуманитарий, стоявший в основании «межрегиональной группы депутатов», стал вещать о несметных благах, которые скоро прольются на «восставший» трудящийся люд Кузбасса. Он говорил о том же самом, что и бывший зэк с повязкой дружинника, но, конечно же, маститый гуманитарий живописал прелести капиталистического образа жизни совершенно на ином интеллектуальном уровне.

Следующий оратор женского пола разогревал толпу какой-то околесицей, больше походившей на эстрадное попурри – мешанину, составленную из набора хлёстких слов и легко воспринимаемых «электоратом» избитых фраз на злобу дня. Говорила демократка вроде бы складно, но если кто-то из толпы, находящийся в своём уме, попытался бы прислушаться к её словесной трескотне, то он был бы немало удивлён, разочарован, а потом и вовсе раздосадован. Нас держат за идиотов! – Так бы подумал некто, вникающий в смысл словесного попурри в исполнении демократки. Отсюда вытекает мой совет соотечественникам: вникайте в смысл митинговых речей безумных демократов, ибо порой они напоминают лишённые логики частушки-нескладушки, некогда популярные в народе.

К слову, эта оголтелая столичная фря с демократическим вывертом прожила не долго, ибо гнилой язык ещё никого до добра не доводил. По-прошествии нескольких лет её пристрелили в подъезде своего же собственного дома. Думаю, что никакой политики в этом громком «заказном» убийстве вовсе не было. Просто дамочке не следовало ходить по мегаполису с сумками, набитыми сотнями тысяч американских долларов. Действительно, налицо явное проявление легкомыслия, ведь все же знают о том, что преступный элемент даже за сущие копейки ежегодно вырезает десятки тысяч нищих пенсионеров. А она, потеряв всякое представление о том, какую страну построили демократы, столько лет умудрялась без всякой опаски за свою жизнь таскать в хозяйственных сумках совершенно немыслимые для простых смертных деньжищи. Напрасно демократы это обычное уголовное преступление объявили заказным политическим убийством. Всё гораздо проще: за что боролась демократка, на то и напоролась. Да, в этом случае проявился в действии неотвратимый «закон бумеранга».

После выступления демократки, привычно лихо отжонглировавшей словами, фразами и такими понятиями, как демократия и партократия, стал молвить речь ядовитый сморчок, обряженный в поповскую рясу. Но это был фальшивый поп, ибо за какое-то преступление его лишили сана. Мало того, впоследствии этого попа-расстригу церковные иерархи предали анафеме и вообще отлучили от православной церкви. Поправив крест, в связи с малым ростом его владельца висевший почти на уровне колен, расстрига стал вещать митингующим массам «пророчества», якобы взятые им из священных писаний. Все эти невесть откуда взятые «пророчества» заканчивались одним и тем же радостным событием: могучий русский мужик, в конце концов, одолевает-таки «меченого Михаила» и на святой Руси наступают времена торжества справедливости. Несмотря на то, что сморчок своим мерзким бесовским обличьем и жуликоватой манерой поведения не внушал никакого доверия, да и нёс он вкрадчиво-скрипучим голоском несусветную чушь, многие митингующие горожане настолько расслабились духом, что стали налагать на себя крестные знамения.

И вот, наконец, послышались нарастающие людские возгласы: Бориса ведут…, Бориса ведут! А надо сказать, что его взаправду вели под руки, ибо он был в таком состоянии, что для уверенного передвижения ему требовалась посторонняя помощь. Нет, конечно же, Ельцин не был мертвецки пьян. Он, приняв с утречка свою обычную дозу спиртного, находился в «бодрой» «рабочей» форме. Но, всё же, на фоне абсолютно трезвой многотысячной толпы явно выделялась пьяная физиономия крепко опохмелившегося кандидата в президенты России. Явление же народу пьяного Бориса этот самый народ почему-то совсем не смутило. Наоборот, из толпы были слышны одобрительные выкрики: ну, даёт! – точно, – он наш мужик! Толпа митингующих восхищалась дерзким поступком Бориса. Действительно, восхищаться было чем. Посудите сами, более чем полумиллионное население города боялось ослушаться негласного указа бандитов, поэтому на пару суток и думать-то забыло о возлиянии, а этому кадру всё нипочём, – взял, да и «принял на грудь» привычную дозу хмельного зелья. Честно говорю, из того, что пробормотал и промычал, мягко говоря, не совсем трезвый кандидат в президенты, я почти ничего не запомнил, ибо и запоминать-то было нечего. Но одна ясная мысль всё-таки прозвучала в кратком сумбурном выступлении Ельцина: после его избрания президентом, он даст жителям славного города шахтёров и металлургов всё, что только они пожелают иметь в своём личном пользовании. В конце выступления Борис исполнил домашнюю заготовку, – якобы подписал свой первый президентский указ. Листок бумаги формата А-4, ловко подсунутой кем-то из столичной команды, был подписан Ельциным на спине угодливо изогнувшегося для этой цели председателя Кемеровского облисполкома. Наступила неестественная тишина. Толпа митингующих была шокирована этим действом, ибо первый «указ» Ельцина, к слову, ещё не избранного президентом России, якобы ставил крест на коммунистической партии аж всего Советского Союза?! После подписания «исторического документа», Ельцин, держа в высоко поднятой руке листок бумаги, с нескрываемым бахвальством так и заявил митингующим гражданам Кузбасса: «Своим первым президентским указом я р-р-а-аспустил КПСС!». Первым митингующим, нарушившим воцарившуюся тишину, оказалась стоящая поблизости от меня расхристанная бабёнка в коротеньком пальтишке времён её юности, уже неспособном прикрывать сильно раздавшуюся «фигуру тела» своей бессменной хозяйки. Венчали «портрет незнакомки» два «изящных» мазка: засаленный домашний халат ниже колен, бесстыдно выглядывавший из под куцего пальтеца, и резиновая обувка наподобие калош, надетая на слоноподобную босу ногу. Думаю, что даже самый опытный дамский угодник вряд ли смог бы определить подлинный возраст смекалистой бабёнки. Неудивительно, ибо таково свойство представительниц социального дна, получивших «воспитание» в неблагополучных семьях, как правило, богатых потомством: не по годам развитые девочки-подростки выглядят, как затасканные тридцатилетние женщины, а настоящие тридцатилетние, на которых уже «пробу ставить негде», выглядят, как измождённые жизнью старушки.

Быстрее всех, осознав «всемогущество» Бориса, бабёнка заголосила что есть мочи: «Барис Никалаич, Б-а-а-рис Никала-и-и-ч, я пятнадцать лет стаю на раш-ширение двушки-и-и, а ани меня всё не раш-ширяют и не раш-ширяют да трёшки-и-и. Б-а-а-рис Никала-и-и-ч, раш-ширьте мнагадетную мать да трёшки-и-и!». Толпа сочувствовала неустроенной пропивашке, ибо все понимали, что её «не расширяют до трёшки», то есть до трёхкомнатной квартиры, конечно же, проклятые коммунисты. Борис изобразил на своём пьяном челе соответствующую обстановке мину, как будто подтверждающую, что он тоже проникся сочувствием к бедам голосящей женщины, и высочайше повелел ей написать записку с указанием домашнего адреса. Вскоре, записка, передаваемая из рук в руки, дошла до адресата. Мне показалось, что в этот момент многотысячная толпа вообще перестала дышать, ожидая оглашения Борисом Ельциным высочайшего вердикта. И вот, наконец, выдержав длиннющую паузу, пьяный Борис, «многозначительно» насупив бровь, как он это умел делать в подобных случаях, неспешно оглядел толпу осоловелыми очами и срывающимся голосом огласил свой вердикт: «Стану президентом Рас-с-сии, – раш-ширю мнагадетную ма-а-ть! – па-а-нимаеш-шь, – да трёхкомнатной квартиры!».

Толпа митингующих взревела, и началось нечто явно не предусмотренное сценарием, разработанным западными политтехнологами. Да, дали маху западные наставники российских демократов. Они не учли главного: подавляющее большинство «россиян» свято верят в возможность существования за счёт подачек с барского стола. Вот поэтому улучшить своё материальное положение захотел весь митингующий рабочий люд. Написание челобитных сопровождалось громким обсуждением того, чего хотели заполучить жители Кузбасса, в мгновение ока поменявшие свою социальную ориентацию. Увы, увы, гордые граждане «восставшего» региона Советской Империи на самом деле оказались самыми обычными холопами, которые готовы за сытную пайку продать Родину-мать, не говоря уж об их внутренних убеждениях. Всё-таки как же верно Махатма Ленин дал определение гнилой холопьей сущности: холопы – это хамоватые рабы,у которых слюнки текут, когда они самодовольно описывают прелести рабской жизни и восторгаются добрыми и хорошими господами. В самом невыгодном положении оказались предусмотрительные холопья, облепившие крыши близлежащих пятиэтажек. Они вопили от досады на самих себя: ну зачем же они забрались на эти проклятые крыши? Ведь те, кто внизу, уже получают задарма всё, что только можно пожелать.

За считанные минуты клочки бумаги, случайно оказавшиеся в карманах митингующих холопов, превратились в импровизированные челобитные и засыпали место выступления соискателя президентской власти. Организаторы митинга находились в полном смятении, ибо в любой миг могла начаться паника и давка. Ведь раззадоренные просители, удачно метнувшие на помост для выступлений мелкие камешки или же кусочки асфальта, обвёрнутые челобитными, а среди митингующих были и такие находчивые граждане, тоже надеялись на немедленное разрешение всех своих бытовых и жизненных проблем. Дело принимало нешуточный оборот! – всем же известно о том, что булыжник – оружие пролетариата! А ну как стоящие вдалеке от помоста начнут метать в организаторов митинга увесистые каменюки, обвёрнутые челобитными? Ситуацию исправил мордастый застрельщик целой серии шахтёрских бунтов, к тому времени нагулявший довольно значительный «политический» вес. Да, тот самый, который после отсидки длительного срока за умышленное убийство, встал во главе «рабочих» комитетов Кузбасса. Он предложил митингующим подавать челобитные, то есть личные просьбы трудящихся в «рабочий» комитет, который он сам же и возглавлял. Митингующие работяги, почуявшие, что началась дармовая раздача материальных благ, хоть и впали в состояние разума очень близкого к аффекту, но всё же сообразили, что «мордастый» был прав. Ведь дома в спокойной обстановке можно гораздо подробнее описать в челобитной весь перечень материальных благ, крайне необходимых для безбедной жизни. Да, психология рабов совсем не изменилась за последние тысячелетия. Рабы, в отличие от свободных людей, которые никогда, ни у кого ничего не просят, всегда клянчат: «Дайте!». Потому-то «мудрость» раба гласит: проси у господ невозможного – получишь максимум благ от их щедрот, на которые они способны.

Когда толпа угомонилась, председатель «рабочих» комитетов осведомился у Бориса, когда состоится передача всех шахт в личное пользование горняков, на что получил стандартный ответ соискателя высшей государственной власти, коего к этому моменту уже совсем развезло от хмельного зелья дербалызнутого им накануне митинга: отдам всё, но после моего избрания президентом России! Далее с барского плеча в личное владение трудящимся массам были «отданы» два завода-гиганта советской металлургии, ферросплавный завод, десятки более мелких заводов и фабрик и, как это водится на подобных мероприятиях, земля была тоже «отдана» в вечное и, конечно же, исключительно в личное пользование крестьян. Последние возликовали, растянув на всю длину выцветший транспарант из красного кумача с затёртым, но ещё вполне читаемым оптимистическим утверждением советских властей: Слава труженикам колхозных полей! Но не пропадать же добру – по случаю митинга прижимистые труженики села черканули на обратной стороне ветхого транспаранта новый лозунг на злобу дня: Долой колхозное рабство – свободный фермер накормит страну!

Ну а потом, согласно сценарию этого «эпохального» действа, после речи кандидата в президенты Ельцина Б.Н. должно было продолжиться выступление его столичных подельников. Как уже писал, последним оратором перед сольным выступлением соискателя президентской власти, был поп-расстрига. Но он не закончил своё выступление, ибо произошло явление пьяного Бориса народу. Когда Ельцина увели (в прямом смысле слова «увели»), фальшивый поп посчитал, что теперь он имеет законное право продолжить оглашение «древних пророчеств» о могучем русском мужике, то есть о Ельцине Б.Н., одолевшем в битве меченого Михаила, то бишь Горбачёва М.С.

Расстрига начал было оглашать очередное «пророчество» о битве двух «титанов», но его уже никто не хотел слушать. Не осуществилась и моя задумка – я, стоявший рядом с помостом для выступлений, хотел сказать козлобородому сморчку, что, оглашаемые им «пророчества», за всю историю Руси никогда не исходили из уст даже самых умалишённых юродствующих бедолаг обоего пола. Почему не осуществилась моя задумка? Потому что произошло что-то невероятное, но, тем не менее, весьма очевидное: толпа митингующих стала таять, исчезать как мираж. За считанные минуты многотысячная толпа растворилась в улицах, переулках и дворах, примыкавших к пустырю. Как же могло произойти такое чудо? Объяснение этому «чуду» нашлось самое простое: рабочий люд кинулся по домам, чтобы успеть до отъезда Ельцина подать личные прошения в «рабочий» комитет Кузбасса. Да, именно всё так и происходило в городе Новокузнецке в мае 91-го года – накануне всенародных выборов первого президента России.

А как же реагировала центральная власть на безобразия, творимые в Советской Империи распоясавшимися демократами и охмурёнными ими работягами? – Никак не реагировала, ибо в описываемые мной времена никакой центральной власти в Империи уже и в помине не было. Когда до сознания Горбачева дошло, что его стараниями был раскручен маховик, уничтожающий государство, когда на него пахнуло серой из самой преисподней, он, будучи прирождённым трусом, самым наиподлейшим образом сдал Империю со всем многомиллионным народом на милость победителям – явным ставленникам чёрного братства этой планеты. Да и, честно говоря, Горбачёв уже ничего не мог сделать для спасения Советской Империи, ибо с тем отчаянным положением, в которое он её вверг, справиться смогла бы только личность, никак не меньшая, чем великий Вождь народов Махатма Ленин, то есть истинный Политик – законный Управитель народной массы. Но в тот исторический момент такого Вождя у нас не было. Вернее, был ещё неизмеримо больший Вождь Иерарх, чем Махатма Ленин, но Его время ещё не настало. Почему? Потому что в тот исторический момент ещё не наступили времена исполнения Космических Сроков.

И вот, наконец, мы докатились до известных всему обществу перипетий, связанных с развалом великой Империи, а затем мы вступили в фазу бесконечных демократических «выборов». Правителем России стала пародия на вид, имеющий гордое название «хомо сапиенс», что в переводе на русский язык означает «человек разумный». По-видимому, народу так надоели закостенелые руководители страны Советов, что он готов был посадить себе на шею кого угодно, лишь бы кандидат в президенты был не от «коммунистической» партии. Вот потому-то на выборах народ дружно проголосовал за партаппаратчика-изгоя, ловко обменявшего свой партийный билет члена КПСС на кресло правителя великой Державы. Но странного в этом ничего нет, ведь русский народ всегда жалеет убогих духом соотечественников.

Правда, кое-кто из народа всё-таки почуял, что пришла на Русь беда, ибо всенародно избранное двуногое существо оказалось совсем безумно. Оно было даже безумнее последнего генсека Советской Империи. Но, несмотря на это прискорбное обстоятельство, безумное двуногое существо согласно российским законам получило положенное ему наименование: на цивилизованный аглицкий манер оно было названо Президентом. Отныне все «россияне» были обязаны называть это спившееся человекообразное существо не иначе, как только «господин Президент». Но главный поп православных «христиан» в своём холуйстве намного переплюнул самые смелые фантазии демократов относительно прозвища главы государства. Во время благословления «господина Президента» главный поп стал величать бывшего партийного изгоя не иначе, как только «Вашим Превосходительством»?!

Кто-то может подумать: для какой цели на инаугурацию был приглашён главный иерарх так называемой православной церкви? Всё просто: он был приглашён для придания апофеозу демократического шабаша, каковым является инаугурация президента, большей убедительности в глазах соотечественников и всего мирового сообщества. Ведь во всём цивилизованном мире после таких спецмероприятий демократов многие обыватели начинают искренне верить, что «всенародно избранные» главы государств являются, чуть ли не божьими помазанниками, или, уж на худой конец, президенты никак не могут быть обычными людьми. Тем более, в России, в которой сильны монархические настроения, народ верит, что избранные президенты в принципе не могут быть простыми смертными, поражёнными всеми мыслимыми человеческими пороками и страстями.

А что выиграли попы от этой спецоперации «господ» демократов? – Перефразируя всем известную поговорку, можно безо всякого преувеличения сказать: нынче поп – в каждой бочке затычка! Ибо, после вышеупомянутого мной официального шабаша демократов, все маломальские, пусть даже и самые мерзкие светские тусовки обязательно «освящаются» или же «благословляются» кем-то из поповской бражки. Так что смычка верных последователей идей самого Сатаны* с так называемыми православными попами прошла довольно успешно – под удары церковных колоколов и взрывы почти, что искреннего всенародного ликования.

*Идея народовластия, т.е. демократии выработана сознанием Сатаны – бывшего Хозяина Земли, для того чтобы пресечь духовное развитие человечества. Ибо при демократическом обустройстве государств во власть прорываются исключительно наихудшие представители человеческого рода.

Скажу больше: клерикализация нашего светского государства, конечно, если верить статье, так называемой конституции, декларирующей это положение, продвигается темпами великими, и этот темп будет только нарастать. Почему? Потому что аппетит приходит во время еды. Так и у попов, как многим известно, весьма алчных до мирских благ, пренепременно взыграет аппетит. Или кто-то из наивных граждан моей страны думает, что попы охмуряют светские власти исключительно из альтруистических соображений? И не думает ли кто, что когда попы вольются во власть и станут с ней единым целым, то все как один оденутся в рубище, подражая Тому, Кого они славословят, и будут питаться как Он – постными хлебами, запивая их родниковой водицей?!

Думаю, что многие люди понимают, почему происходит клерикализация нашего испоганенного Отечества: демократы при власти не могут сформулировать нашу национальную Идею по причине их безусловной недееспособности. Вот поэтому безумцы при государственных портфелях и ухватились за «соломинку» – православную церковь, с помощью которой они надеются вытащить наш народ из болота, к слову, в которое они его сами же и спихнули.

Но я утверждаю что «соломинка», за которую ухватились демократы во власти, – хилая, да к тому же, ещё и гнилая. Поэтому непреложно утонут в болоте, как служки религиозного культа, так и демократы. Народы же России, – Новой России, будут перестраиваться для жизни лучшей под водительством Пастыря, который не от мира сего. А всё-таки, как же верно прозрел в будущее великий классик русского Слова. Конечно, надо поправить текст с его знаменитым прозрением в будущее, и тогда оно полностью отражало бы правду грядущей жизни: «Мы добрых граждан позабавим, и у позорного столпа кишкой последнего попа последнего либерала удавим». А как уже говорил, каждый демократ – в душе либерал. Либерализм же есть опасное психическое заболевание, как и наркомания, алкоголизм, сексуализм, педерастия, педофилия, клептомания… и прочая «мания». А. Громадский 2005 г.

http://publizist.ru/blogs/110116/16523/-

http://publizist.ru/blogs/110116/16524/-

