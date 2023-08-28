О них не забудешь

Боец «Вагнера» в процессе передачи передового опыта белорусским военным.

https://t.me/belarusian_silovik/18970

Экономический форум "Россия - Африка". Евгений Пригожин провёл встречу с представителями Центральноафриканской Республики на саммите Россия–Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. По данным Кремля, на мероприятии также планировал присутствовать Владимир Путин.

Ранее Евгений Пригожин в интервью африканским СМИ опроверг те распускаемые слухи, что «Группа Вагнера» покинет африканский континент и ЦАР в частности. На данную информацию он заявил, что все те обязательства, которые дал лично он или высшее руководство «Группы Вагнера» перед правительством и народом тех стран, которые они пришли защищать – будут выполнены до конца.

https://t.me/grey_zone/19699

https://t.me/rsotmdivision/9452

В преддверии саммита Россия–Африка в Нигере внезапно случился военный переворот. Сообщалось, что министр обороны Нигера пропал без вести, возможно арестован. Сейчас на улицах проходят антиправительственные и антифранцузские демонстрации, где некоторые несут русский флаг (видео №2), ранее такое можно было наблюдать в 2021 году в Мали (видео №3), позже туда пришла «Группа Вагнера», о присутствии которой просил президент страны и видные политики (видео №4):

— «Вагнер отправился и освободил Сирию. Вагнер отправился и освободил Центральноафриканскую Республику. Теперь Вагнер направляется в Мали! Нам пришлось сделать выбор и наш выбор Вагнер!»

https://t.me/grey_zone/19700



В африканских СМИ распространяется комментарий Евгения Пригожина по ситуации в Нигере, где вчера военные пришли к власти и отстранили от должности президента страны Мохамеда Базума. Евгений Викторович Пригожин отмечает, что отстранение профранцузского президента – это «фактически, обретение независимости» народом Нигера. Пригожин обращает внимание, что бывшие колонизаторы специально дестабилизируют ситуацию в странах Африки, поддерживая там террористов и незаконные бандформирования, чтобы не допустить дальнейшего развития бывших колоний. Именно поэтому западные миротворческие миссии оказываются неэффективны. Многочисленные подтверждения этому СОМБ видит, например, и в ЦАР.

«В этом эффективность ЧВК Вагнер – тысяча бойцов ЧВК Вагнер способны наводить порядок и уничтожать террористов, не давая им наносить вред мирному населению государств,» объясняет Евгений Пригожин.

https://t.me/officersunion/380

В рамках саммита Россия–Африка продолжаются неформальные встречи Евгения Пригожина и африканских делегаций. На фоне карты старого континента партнёры обсудили расширение поставок детского питания «Вагнерёнок».

https://t.me/grey_zone/19705

В Уагадугу, столице Буркина-Фасо прошла демонстрация мирных жителей, которые призывали навести в стране мир и порядок, а также обеспечить их безопасность от бандитских группировок, которые, к слову, ещё со времён французской оккупации финансируются ведомством внешней разведки Франции (Direction générale de la Sécurité extérieure, DGSE).

Участники выразили общую гражданскую позицию, что в наведении порядка в Буркина-Фасо необходимо участие «Группы Вагнера», как ранее те защитили народ Центральноафриканской Республики и Мали.

По мнению буркинийцев, только после прихода Вагнера в страну, возможно будет навести порядок, именно потому на их транспарантах можно было увидеть надписи:

• «Вагнер – Безопасность, Сила, Честь!»

• «Вагнер и Россия = Свобода!»

• «Россия и Буркина – братья навсегда!»

Расширение влияние «Группы Вагнера» на бывшие французские колонии очень беспокоит Париж. Теряя из под контроля одну страну за другой, они переходят к активным методам борьбы, таким как покушение на главу «Русского Дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого, которому принесли посылку с самодельным взрывным устройством. Несмотря на то, что оно сработало практические у него в руках, Дмитрий Сытый в последствии остался жив, потеряв несколько пальцев.

В свою очередь, начальник штаба сухопутных войск Франции ранее заявил:

— «”Группа Вагнера”, которая дислоцирована в нескольких странах Африки и на фронте на Украине, является грозным противником!».

https://t.me/grey_zone/19710

Лондонская газета Financial Times вышла с фотографией главного события в рамках форума "Россия - Африка". FT не смогли пройти мимо встречи Евгения Пригожина с с Фредди Мапукой, гендиректором государственного протокола президента ЦАР. Накануне петербургский предприниматель провел ряд встреч с африканскими делегациями.

https://t.me/orchestra_w/8066

В Центральную Африку в рамках плановой ротации прибыл еще один самолет с инструкторами ЧВК "Вагнер". А также доставил в Африку дополнительных специалистов, в том числе из инструкторского состава.

Часть бойцов «оркестра» привлекается к охране первых лиц государства, в том числе президента ЦАР Фостена Туадера. Задействуется и в обеспечении безопасности важных государственных мероприятий на которые зачастую местных группы боевиков пытаются осуществить нападения.

Так в скором времени в стране будет проведён референдум, где за безопасность будут отвечать помимо местных силовых органов ещё и «Группа Вагнера» совместно с «Союзом офицером за международную безопасность».

https://t.me/orchestra_w/8069

«Группа Вагнера» продолжает расширять взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии.

На сей раз можно увидеть, как «оркестр» передаёт свой опыт Внутренним войскам Белоруссии. Так, заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков высказался о совместной работе следующим образом:

— «Это не просто обучение! Они с нами в одном строю! Это Бог нам подарил этих бойцов!»

В свою очередь один из «музыкантов» ответил взаимным уважением к беларусам:

— «Мы не просто будем защищать Беларусь. Мы будем в первых рядах!»

https://t.me/grey_zone/19718

Сказ о том, как 100 бойцов ЧВК "Вагнер" поляков напрягли. Заявления об "экскурсии" по-прежнему не дают покоя полякам. 100 "вагнеровцев" выдвинулись в направлении Сувалкского коридора — польский премьер Матеуш Моравецкий

"Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 бойцов двинулись к Сувалкскому коридору недалеко от Гродно, Беларусь". ㅤ

https://t.me/orchestra_w/8075

Заслуженные награды бойцов "Оркестра". Вот это иконостас! Награды бойца ЧВК «Вагнер». Среди наград: орден Мужества, три медали «За отвагу», а также орден «За победу над ИГИЛ», окопные кресты, и медали за взятие Бахмута, Попасной и участнику Бахмутской мясорубки.

https://t.me/orchestra_w/8080

Военкор Ярем пишет:

Художник и фанат ЧВК «Вагнер» из Японии по имени Хитоми прислал мне свои рисунки, вдохновленные моими репортажами и репортажами коллег.

https://t.me/yaremshooter/2109

У Хитоми есть работы и более привычные для русского человека. И тоже — посвященные бойцам ЧВК «Вагнер».

https://t.me/yaremshooter/2114

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор открылся мемориал «Не сломлен! Не побеждён!», который относится к ситуации произошедшей в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года, когда к северу от населённого пункта Хашам в провинции Дейр-эз-Зор три штурмовые роты «Группы Вагнера» вступили в открытое боестолкновение с армией США. Американцы задействовали в ту ночь столько воздушных, а также артиллерийских сил и средств, что можно было бы стереть небольшой арабский городок с лица земли. Против пехоты «оркестра» были подняты вертолёты AH-64 «Apache», самолёты F-16, воздушная артиллерийская батарея Lockheed AC-130 и ударный БПЛА MQ-9 «Reaper». Также было задействована и ряд на тот момент неизвестная русскому бойцу артиллерия – 155-мм гаубицы M-777 и РСЗО M-142 «HIMARS». По некоторых слухам был поднят и стратегический бомбардировщик B-52, но это так и осталось слухами. Так или иначе, но у «музыкантов» тогда не было средств ПВО и даже ПЗРК. Была обещана помощь, но Вагнер так и остался один на один со своим противником. В открытом пехотном бою «вагнеровцы» и американцы уже в лице ветеранов ВС США встретятся лишь спустя 5 лет – в Бахмутской мясорубке. Результат рандеву теперь известен всему миру.

https://t.me/grey_zone/19733

Поддержка от общественности.

https://t.me/razgruzka_vagnera/254

ЭКОВАС- экономическое сообщество стран Западной Африки. Туда входят 15 стран, включая Нигер. Сейчас все паблики это постят как некий грандиозный ультиматум, мол войной все на Нигер пойдут. Ну поразмышляем:

Да там 15 стран, но членство Мали, Гвинеии, Буркина-Фасо и теперь Нигера приостановлено в связи с военными переворотами, То есть 4 страны грубо говоря в одном лагере и 2 из них: Мали и Буркина-Фасо граничат с Нигером, с севера Алжир и Ливия, с востока Чад, то есть военные действия непосредственно на границе может вести только Нигерия, которая явно этого делать не будет. Принимать резолюции легко, а как воевать так все не очень то и близко.

Также никто не начинал боевых действий против Мали или Буркина-Фасо. Тем более Мали плотно работает с ЧВК Вагнера, думаю и Буркина -Фасо по итогам переговоров в Москве начнет работу с «музыкантами».

Да и в самом ЭКОВАС врядли все поддержат военную интервенцию. Большая угроза столкновения с Вагнером + продуктивный саммит Россия-Африка даст свои плоды.Например, президент члена ЭКОВАС Гвинеи-Бисау на саммите назвал Россию «братьями».

На санкции новые власти плевали. На угрозы санкции со стороны США, предложили им оставить деньги себе и раздать бездомным.

Официально мы не можем признать переворот, но можем начать работу с Нигером по линии ЧВК Вагнера, когда все утихнет, думаю это и будет нашей внешнеполитической линией тут. Говорим одно, делать будем другое.Сейчас в Африке формируется коалиция стран, с антизападном вектором, опирающиеся на России , силовым рычагом который является ЧВК Вагнера. Да и Пригожин не просто так встречался за кулисами саммита с африканскими дипломатами.

https://t.me/zloy_zhurnalist/6366

Визуальная картинка (скрин видео) к посту выше: протестующие сожгли посольство Франции в Нигере Тысячи демонстрантов требуют закрытия всех иностранных баз на территории африканской страны и прихода Москвы. На митингах можно видеть российские флаги.

https://t.me/zloy_zhurnalist/6367

Вот это дегенеративное существо, а по факту глава разведки Эстонии про ЧВК Вагнер:

«ЧВК Вагнер является продуктом информационной войны, и многие попадаются на крючок её героизации. В реальности же, это очень слабое подразделение и никакой угрозы оно не предоставляет. Размещение ЧВК в Беларуси не стоит должного внимания»

Когда до тебя еще не дошла информация о взятии Вагнерами Бахмута и Соледара.

Что они курят?

https://t.me/zloy_zhurnalist/6369

Белорусские военные приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщает Минобороны республики. Вагнеровцы скорректировали тренировки по слаживанию отделений, взводов и рот на основе собственного боевого опыта. Основное внимание инструкторы ЧВК уделяют отработке элементов активной обороны и вопросам выживания с учётом применения дронов в современном бою, отметили в министерстве.

https://t.me/rt_russian/167337

"31 июля 2023 года завершает свою работу последний из 28 существовавших на базах гостиниц города Анапа госпиталей.

За период работы с июля 2022 года по июль 2023-го была оказана квалифицированная медицинская помощь более чем 20 000 раненым героям. В том числе и с применением высоким медицинских технологий. Выполнено более 5000 протезирований различной сложности.

Все сотрудники компании имели доступ к полному спектру медицинской помощи, включая стоматологическую, офтальмологическую, всех видов хирургической и терапевтической служб.

Сегодня, 31 июля, последний пациент был передан на долечивание в учреждение министерства здравоохранения Краснодарского края.

Все страховые выплаты, компенсации, заработные платы и премии - все выплачено каждому бойцу. Все обязательства перед героями СВО компания ЧВК "Вагнер" выполнила в полном объеме. ㅤ

Контроль за ходом дальнейшего лечения, сопровождения и помощь по другим вопросам все добровольцы могут получить посредством обращения в действующие колл-центры Компании.

Еще раз хочется поблагодарить каждого бойца за самоотверженный труд, высокую мотивацию и проявленный героизм в ходе выполнения сложнейших боевых задач специальной военной операции, а также за высокий уровень дисциплины, как в период несения службы, так и в период прохождения лечения.

Высшее руководство компании и совет командиров высоко ценят и благодарят вас за ваш вклад в достижение общих целей нашей Родины. Спасибо, парни!"

Начальник медслужбы ЧВК "Вагнер" Артемий.

https://t.me/orchestra_w/8105

Сотрудники ЧВК "Вагнер" продолжают обустройство полевого лагеря под Осиповичами, Республика Беларусь.

Создаются необходимые условия для длительного комфортного проживания в любое время года.

https://t.me/orchestra_w/8101

Инструкторы ЧВК "Вагнер" на совместных занятиях с белорусскими военнослужащими. https://t.me/orchestra_w/8112

Евгений Пригожин дал исчерпывающий комментарий, во избежание спекуляций, слухов и возможно неверного понимания заявления о приостановке набора в «Группу Вагнера»:

— «Дорогие коллеги, друзья и сторонники. Сегодня 30 июля. В настоящий момент, время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю – “Группа Вагнера” продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии.

Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых всё более и более отчётливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России. Большáя часть наших бойцов находится в отпуске, постольку-поскольку перед этим был длительный период очень напряжённой работы.

Ни я, ни Совет командиров не ставили никаких ограничений о переходе наших бывших и нынешних боевых товарищей в другие силовые структуры Российской Федерации. К сожалению, немногие согласились перейти из “Группы Вагнера”. Долгие годы тяжёлой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами, сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в “Группу Вагнера”.

Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако, будем крайне благодарны вам, если вы будете с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) “группу”, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы безусловно займёмся набором.

И ещё раз от себя и от Совета командиров хочу поблагодарить вас за тот вклад, тот неоценимый вклад, который вы внесли в те свершения, которые сделала “Группа Вагнера” в 2022 и 2023 году, включая взятие города Бахмут».

https://t.me/grey_zone/19764 Народ не обманешь. Геолокацию не знаю. https://t.me/wagner_group_pmc/37202

Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер»уже на границе с Польшей. Фото было опубликовано в тг-каналах самих «вагнеровцев».

https://t.me/wagner_group_pmc/37281

ЧВК «Вагнер» стали причиной встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента Литвы Гитанаса Науседы

"Данная встреча была организована в срочном порядке, чтобы обсудить «возможные провокации со стороны Беларуси»"

Как же они боятся Вагнеров!

https://t.me/wagner_group_pmc/37366

И на этом сегодня все.

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