Что нового?

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 введен в работу полярный кран
Монтаж крана и предпусковые работы выполнили сотрудники филиала МСУ-5 АО «Энергоспецмонтаж» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома).
Устройство полярного крана позволяет совершать транспортные операции в любой точке центрального зала реакторного здания: тележка перемещается вдоль моста (пролет – 41,5 метра), сам кран движется по круговому рельсовому пути, смонтированному наверху цилиндрической части здания. Общий вес всех элементов крана составляет около 440 тонн. В ходе подготовки к сертификации проходили статические испытания основного подъемного механизма с имитационной нагрузкой весом 432 тонны.
Как отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 АО «АСЭ» Олег Шперле, запуск полярного крана является важным этапом подготовки к проведению главного ключевого события года на площадке сооружения Курской АЭС-2 – установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока.
После пуска энергоблока в эксплуатацию полярный кран будет задействован для выполнения большого круга задач на всех этапах жизненного цикла АЭС, в частности, с его помощью будут производиться транспортно-технологические операции, связанные с работой энергоблока и оборудованием реакторной установки, например, загрузка и выгрузка ядерного топлива.
https://www.rosatom.ru/journal...
Петербургские ученые разработали вычислительную систему, которая сократит время проектирования «тихих» авиационных двигателейСотрудники лаборатории «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого создали математическую модель, вычислительные алгоритмы и программное обеспечение для расчета аэродинамических и аэроакустических характеристик двухконтурных турбореактивных двигателей. Разработка позволит быстрее проектировать малошумные двигатели для пассажирских самолетов. Работы ведутся при поддержке Минобрнауки России.
«Данный проект с 2020 года реализуется в рамках НЦМУ «Передовые цифровые технологии» СПбПУ и представляет собой один из немногих примеров успешных отечественных разработок, направленных на математическое моделирование аэродинамики и акустики пассажирских самолетов. Этот успех достигнут благодаря огромному фундаментальному заделу, накопленному ведущими сотрудниками лаборатории, которые являются общепризнанными экспертами в области моделирования турбулентности и вычислительной аэроакустики», — говорит заведующий лабораторией «Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» НЦМУ «Передовые цифровые технологии» СПбПУ, профессор Михаил Стрелец.
Снижение шума авиационных двигателей, особенно во время взлета и посадки — одна из важнейших проблем современной гражданской авиации, над решением которой работают все ведущие авиа- и двигателестроительные компании. Созданная петербургскими исследователями расчетная методология позволит сократить время проектирования «тихих» двигателей нового поколения.
При создании методов расчета эффективности шумопоглощающих покрытий ученые использовали разработанные ранее в лаборатории RANS-LES подходы, которые обеспечивают высокую точность расчета турбулентных течений с приемлемыми вычислительными затратами. Благодаря этому достаточная для практики точность достигается на вычислительных сетках с размерностью порядка 500 млн узлов, в то время как при использовании классического LES-подхода для достижения подобной точности требуются сетки с числом узлов порядка 10 млрд.
Так, погрешность предсказания уровней тонального и широкополосного шума в адресуемом диапазоне частот при использовании модели составляет не более 3-5 дБ, то есть близка к погрешностям измерений (доказано сравнением результатов расчетов сэкспериментальными данными NASA) и значительно превосходит точность известных методов.
Напомним, что создание и развитие сети научно-образовательных центров мирового уровня проходят в рамках реализации Минобрнауки России национального проекта «Наука и университеты». Сегодня в России работает 17 НЦМУ: четыре математических, три геномных и десять по приоритетным направлениям научно-технического развития.
https://minobrnauki.gov.ru/pre...
Эффект импортозамещения сработал. Гигантская отрасль создана с нуля
В России была реализована большая программа импортозамещения, были построены гигантские заводы, по производству синтетических материалов. И сегодня Россия на 80-90% закрывает свои потребности по полиэтилену, полипропилену, пенополистиролу, ПЭТФ и другим базовым полимерам. Тут нужно уточнить: Россия производит больше, чем потребляет сама.
Портфель заказов «ОДК-Инжиниринг» на оборудование для ТЭК превысил 70 млрд рублей
Портфель заказов компании «ОДК-Инжиниринг» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха превысил 70 млрд рублей. Об этом объявлено на выставке «Нефтегаз-2022», посвященной развитию российского топливно-энергетического комплекса.
Выставка проходит с 18 по 22 апреля во Всероссийском выставочном центре в Москве. Объединенная двигателестроительная корпорация представила на мероприятии модель первого российского газотурбинного энергетического агрегата ГТА-25 мощностью 25 МВт. Изделие создано на основе двигателей ПС-90ГП-25 и уже применяется на Сакской ТЭЦ в Республике Крым. Еще одна разработка – модель газоперекачивающего агрегата ГПА-25. На сегодняшний день предприятие изготовило 60 агрегатов, которые поставлены на объекты крупнейших магистральных газопроводов России. О конструктивных особенностях и преимуществах агрегатов можно узнать в формате дополненной реальности.
«Мы намерены увеличить объемы производства современного газотурбинного оборудования. Это наша стратегическая задача, направленная на укрепление энергетического суверенитета страны. В ОДК этим направлением бизнеса занимается дочернее предприятие «ОДК Инжиниринг», портфель заказов компании уже превысил 70 млрд рублей. Это новые поставки и сервисное обслуживание. Например, в этом году мы планируем передать «Газпрому» 19 новых российских газоперекачивающих агрегатов ГПА-25», – сказал заместитель генерального директора АО «ОДК» по энергетическим и промышленным программам Сергей Михайлов.
https://rostec.ru/news/portfel...
Петербургский тракторный завод запустил в серийное производство обновлённый КИРОВЕЦ К-525!Как сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», в апреле 2022 года Петербургский тракторный завод запустил в серийное производство обновленную модель шарнирно-сочлененного тяжёлого трактора серии «К-5», тягового класса 5.0 КИРОВЕЦ К-525.
У обновленной модели, по сравнению с предыдущей версией модели КИРОВЕЦ К-525, которая была запущена в серийное производство в начале 2020 года (о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»), увеличены с 500 до 660 л топливные баки, за счет изменения компоновки увеличен дорожный просвет, а также установлена новая автоматическая коробка передач с инновационной системой управления трансмиссией КОМАНДПОСТ-4А (ранее устанавливалась «КОМАНДПОСТ-2») разработанная и серийно выпускаемая заводом.
Ранее заводом был освоен выпуск сельскохозяйственных тракторов моделей К-5, К-7М, К-424 «Премиум-1», К-424 «Премиум», К-735 «СТАНДАРТ» (К-744Р2), К-735 «ПРЕМИУМ» (К-744Р2), К-739 «СТАНДАРТ» (К-744Р3), К-740 «ПРЕМИУМ» (К-744Р3), К-742 «СТАНДАРТ» (К-744Р4), К-742 «ПРЕМИУМ» (К-744Р4).
https://vk.com/otsrussia?z=pho...
На «Уралэлектромеди» запустили новый кран для загрузки шихты.В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» установили новый кран, предназначенный для загрузки шихты (черновая медь и отходы цветных металлов) в анодные печи.
По словам заместителя начальника медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» Александра Козицина, кран отечественного производства был выполнен по спецзаказу предприятия.- Это уже четвертый загрузочный кран, который мы обновили в цехе. Основное требование к подрядчику — установка двигателей переменного тока, обеспечивающего высокие эксплуатационные характеристики, — отметил он.
Новый кран будет обслуживать четвертую и пятую отражательные печи. Его грузоподъемность составляет три тонны. С помощью мощной стрелы, которую плавильщики называют «хоботом», он способен выполнить загрузку анодной печи за два часа.
На предприятие техника была доставлена большегрузным транспортом. Монтаж основных узлов: кабина, мост с хоботообразной стрелой и механизмом сталкивания, ходовая тележка и поворотная платформа, — выполнила подрядная организация.
Кран прошел пуско-наладочные работы и успешно введен в эксплуатацию. Он управляется с помощью пяти редукторов, служащих для поворота колонны крана, передвижения мостов (вперед-назад, вправо-влево), подъема «хобота» и сталкивания груза. Длина стрелы от оси вращения крана достигает 8,5 м, что позволяет оперативно выполнять загрузку шихты в анодные печи. Вокруг своей оси кран может поворачиваться на 220º.
В отличие от аналогов на новом кране смонтирована закрытая кабина машиниста. Она оснащена кондиционером и печью для подогрева в зимнее время, что существенно улучшило условия труда машинистов.
https://www.uralinform.ru/news...
Ну и последнее на сегодня.
5 фактов о российской ОС «Аврора» для мобильных устройств
Скорее всего, за последнее время вы могли слышать про «Аврору». Взять хотя бы защищенный от прослушки смартфон AYYA T1.
В этой статье мы рассмотрим несколько интересных фактов о системе «Аврора», узнаем для чего она нужна и что в ней особенного?
№1 Разработка системы
Система основана на операционной системе Sailfish с частью открытого исходного кода, которую сильно переработали для использования в России.
Разработка ведётся с 2016 года «Открытой мобильной платформой». Тогда, компания начала сотрудничество с финской фирмой Jolla, где работали выходцы из Nokia и создавали ОС Sailfish, которая и легла в основу "Авроры".
На момент написания статьи последняя версия ОС, это «Аврора 4.0». По информации разработчиков в новой версии много внимания уделялось безопасности.
Так например, в систему встроена многоуровневая защита от различных видов атак с механизмом изоляции данных приложений друг от друга, контроль доступа к системам устройства (камера, микрофон, геолокация).
Все данные пользователя защищены системой шифрования и защищают их даже в случае потери или кражи смартфона. Впрочем такой функционал есть и у многих других операционных систем.
№2 Безопасность
Из-за своей переработки, Аврора стала единственной в России мобильной операционной системой, которая включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.В 2021 году система получила сертификат от ФСБ.
Это значит, что систему можно использовать в государственных структурах и других организациях, где важна информационная безопасность и конфиденциальность.
№3 Электронные устройства на ОС Аврора
Список актуальных устройств на операционной системе Аврора есть на официальном сайте разработчиков. По информации на сайте устройства доступны для продажи только корпоративным или государственным заказчикам.
Среди устройств есть как смартфоны, так и планшеты на ОС Аврора со специальными защищенными функциями. В их число входит, например планшет БайтЭрг МВК-2020, который использовался в переписи населения.
№4 Приложения
Для системы разработано довольно много разнообразных приложений российской разработки, для использования в коммерческих компаниях и госструктурах. Среди них есть:
- мессенджеры
- Системы управления персоналом
- Облачные хранилища
- VPN
- Система электронного документооборота
- Электронная цифровая подпись
- Специализированное ПО
- Антивирусы
- Мобильный банк
№5 Название
Своё название операционная система получила в 2019 году, это был своего рода ребрендинг с Sailfish OS RUS, на Аврора ОС. Целью создания операционной системы было интегрировать и использовать её в различных государственных структурах, чтобы обезопасить цифровую инфраструктуру от вредоносных программ, утечки данных и доступа посторонних лиц.
Интересно, будет ли использоваться "Аврора" в планшетах и смартфонах для широкого использования. Что вы об этом думаете?
https://experimental.mirtesen.ru/blog/43642228032/5-faktov-o...
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