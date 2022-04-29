Что нового?

В реакторном здании энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») введен в работу мостовой электрический кран кругового действия (полярный кран) проектной грузоподъемностью 390 тонн. Это один из важнейших механизмов реакторного отделения, относящихся к первому (высшему из возможных) классу безопасности оборудования для АЭС. В реакторном здании энергоблока № 1 Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») введен в работу мостовой электрический кран кругового действия (полярный кран) проектной грузоподъемностью 390 тонн. Это один из важнейших механизмов реакторного отделения, относящихся к первому (высшему из возможных) классу безопасности оборудования для АЭС.

Монтаж крана и предпусковые работы выполнили сотрудники филиала МСУ-5 АО «Энергоспецмонтаж» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома).

Устройство полярного крана позволяет совершать транспортные операции в любой точке центрального зала реакторного здания: тележка перемещается вдоль моста (пролет – 41,5 метра), сам кран движется по круговому рельсовому пути, смонтированному наверху цилиндрической части здания. Общий вес всех элементов крана составляет около 440 тонн. В ходе подготовки к сертификации проходили статические испытания основного подъемного механизма с имитационной нагрузкой весом 432 тонны.

Как отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 АО «АСЭ» Олег Шперле, запуск полярного крана является важным этапом подготовки к проведению главного ключевого события года на площадке сооружения Курской АЭС-2 – установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока.

После пуска энергоблока в эксплуатацию полярный кран будет задействован для выполнения большого круга задач на всех этапах жизненного цикла АЭС, в частности, с его помощью будут производиться транспортно-технологические операции, связанные с работой энергоблока и оборудованием реакторной установки, например, загрузка и выгрузка ядерного топлива.

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