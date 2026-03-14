РВИО и СПЧ разобрались со Сталиным в 2026 году

Властям Сталин покоя не даёт. Главные «историки» страны на днях собрались посудачить об Иосифе Виссарионовиче на официальном заседании СПЧ. Я-то историк не настоящий, потому от заявлений «профессионалов» остатки волос встают дыбом. Такая вот горячая новость.

Что отдельно доставляет – мероприятие проводили под флагами – давайте вернём стране подлинную историю.

Хватить бездумно хаять советское прошлое! И тут же честно повторили всю геббельсовскую пропаганду против СССР. Прям по накатанной, вот это историки!

Страшно другое, произошедшее называется «научным советом РВИО». Научным, товарищи, советом. На нём глава СПЧ Фадеев сообщил, что известный цирковой доклад Хрущёва о культе личности таки сделал атмосферу в стране более здоровой. Но содержал некоторые шероховатости. Приехали.

Это его, видимо, попросили покритиковать доклад Хрущёва. Так он со всем согласился. Мол и репрессии были, и Сталин, в общем-то, преступник. Но надо же покритиковать… За что же зацепиться?

Готовы? Фадеев сообщил, что в докладе недостаточно расписаны ужасы коллективизации. Странно, что о Голодоморе не вспомнил, ну не говорил Хрущёв об этом. Не придумали в те годы ещё Голодомор.

И ещё камешек в огород доклада Хрущёва от главы СПЧ… Смутило его, что Берия назван агентом иностранной разведки. Больше ничего не смутило, нет.

Также вопросики у Фадеева по поводу маршала Тухачевского. А вдруг он вовсе и не готовил заговор с государственным переворотом? Вдруг оклеветали, беднягу красного бонапартика?

Непременно Фадеев вспомнил писателя Довлатова:

«Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело.

Это либеральный бред антисоветчика Довлатова, бежавшего в штаты. Зачем его повторять? Это же подлинно солженицынские масштабы! Шестьдесят миллионов расстрелянных, четыре миллиона доносов… Это же выдумка Довлатова, зачем её повторять?

Хуже того, Фадеев не просто приводит либеральную мантру, он подтверждает, ну да, были четыре миллиона! Откуда он это берёт? Где он видел и сосчитал, эти доносы?

Слово главному по тарелочкам, в смысле, по правам человека:

«Действительно было написано четыре миллиона доносов и, если были доносы, — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая, и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору, вот о чем говорит эта фраза».

Да-да-да, узнаю брата Колю. Все, все жители СССР – кровавые большевики! Все виновны в Большом Терроре! У Вас вот предки строчили доносы? И у меня нет, а у Фадеева, надо понимать, строчили?

И да, начинали за здравие, а закончили привычным, что Сталин страшнее объявленного ныне экстремистом в РФ Сотоны:

«Однако фразы представителей другого лагеря о том, что Сталин не виноват, Сталин не знал, тоже несостоятельны».

В чём у него Сталин опять виноват? Что такого, по Фадееву, знал Сталин, что три четверти века после ухода отмыться не может? Зачем совать эту вражескую пропаганду на государево сборище «настоящих историков»? Со справкой.

Ну ладно, глава СПЧ, ему по должности положено власти ругать. Правда, он почему-то ругает не современные, а власти советские. Так, видимо, безопаснее, Сталин-то с должности уже не снимет и на Колыму не пошлёт, что о нём не сочиняй.

Но вот самый справочный историк – научный (научный, не хухры-мухры) директор РВИО Мягков. Задержите дыхание и внемлите страшной правде:

«На цифрах репрессированных и расстрелянных, к сожалению, у нас в 1990-е годы и в начале 2000-х просто начали пляску на крови. Кто-то говорил — 20 миллионов, Солженицын договорился до шестидесяти миллионов, включая раскулаченных…

А ведь это все вливалось в наше общество с одной единственной целью — показать, что наша страна имеет плохую историю, а если плохая история, то разве может страна иметь хорошее настоящее и светлое будущее?»

Ну вот, золотые слова. Вот тут бы ему замолчать и с трибуны уйти. Но нет, либеральная жилка не даёт молчать. Были, были репрессии, Сталин виновен!

Потому что этот то ли научный, то ли антинаучный директор продолжает:

«Мы должны чтить память репрессированных, каждого невинного».

Я много архивно-следственных дел читал. Большей части там не то, что память чтить, вспоминать не хочется. Не спорю, где-то невиновные могли и затесаться, но то, что я видел… Ну это уголовники, на руках которых, в том числе, жизни сотен людей. С чего я должен их память чтить?

Но Мягков не остановился, он приводит известные данные докладов о репрессиях. Где накрошили 3,8 миллиона жертв, из которых под 700 тысяч расстреляли без суда.

Это лучше солженицынских баек про 60 миллионов? Чем именно? Разбирал я и доклад Поспелова и доклад конца восьмидесятых. На мой взгляд фальшивки это и довольно грубые. И составлены что тот, что другой задним числом, когда ломали Союз, в конце перестройки.

Так я историк не настоящий, но даже мне бросаются в глаза очевидные признаки фальшивок. А вот научному директору всё хорошо. Накрошил Сталин четыре миллиона. Не шестьдесят, ну и ладно. Как будто есть разница.

И ещё Фадеев порадовал. Читаем внимательно:

«Последний у меня вопрос — о справедливости. Здесь вспомнили Лаврентия Берию. Он ведь не был американским шпионом? Господа ученые, кто-то из вас поднимет вопрос о реабилитации Лаврентия Берии?»

Горячо присоединяюсь, господа учёные, доценты с кандидатами. Ведь не был Берия американским шпионом? Вы не поверите, даже позорное хрущёвское судилище в таком маршала Победы Берия не обвиняло. Не догадалось, в отличие от главы СПЧ.

Ну какой уровень дискуссии, если граждане учёные поленились даже приговор Берия почитать. Какие, к Ежову, американские шпионы?

Берию обвиняли в работе даже не на англичан. Нет, в приговоре же написано, давным-давно, после Революции был связан с муссаватистами, которые, в свою очередь, дружили с английской разведкой. В общем-то, даже в приговоре притянуто за уши. Так был ли Берия американским шпионом? Читаем приговор:

«Установлено, что тайные связи с иностранными разведками Берия завязал ещё в 1919 году, когда, находясь в Баку, он совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в контрразведку муссаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов».

В целом уровень «историков» вызывает дикий стыд. И эти люди собрались давать какие-то исторические или даже моральные оценки Сталину? Вот эти «учёные»?

Хотя, в целом, очень рад за граждан из совета по правам человека. Видимо, не осталось в родной стране для них работы. Законы исполняются так, что комар носу не подточит.

Конституция исполняется отменно, недра принадлежат народу, цензура запрещена. А заключённые все осуждены сугубо без ошибок и отбывают наказание, как убийца Брейвик, по стандартам трехзвёздной гостиницы.

Ну правда же, нечем заняться правозащитникам больше. Одна беда с правами человека в стране – очень натирает товарищ Сталин. Очень он ущемляет права человека в наше время. Знать бы имя этого человека, не Фадеев, часом?

Ярослав Бушмицкий

