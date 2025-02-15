Роскошь Питера 8

Смотрим очередную подборку именно роскошного убранства некоторых особняков и двоцов Санкт-Петербурга. Не полное, а небольшими фрагментами, поскольку отдельные темы в большей части я ставила.

Начну, пожалуй, с Эрмитажа. О самом дворце даже говорить не приходится, все знают о существовании этой жемчужины не только самого города, но и нашей страны в целом.

И десятка тем не хватит, чтоб рассказать об этом сокровище. Сегодня мы коснемся только одной лестницы. Иорданская лестница, Эрмитаж (Зимний дворец), Санкт-Петербург Иорданская лестница — парадная лестница в северо-восточной части Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, шедевр архитектуры елизаветинского барочно-рокайльного стиля, созданный архитектором Б.Ф. Растрелли в 1758-1761 годах.

Особняк Кельха Внутреннее убранство в особняке Кельха Роскошное помещение особняка – Белый зал. Он отделан белым и розовым мрамором, на стенах и потолке лепнина. Камин сделан на заказ с композицией «Пробуждение весны».

И в противоположном стиле и духе выполнена мрачная готическая столовая. Она оформлена в неоготическом стиле с дубовыми панелями и витражами, созданными в рижской мастерской Эрнеста Тоде. Потолок разделён на пять арок, поддерживаемых лепными консолями, а массивный трёхъярусный камин обогревает помещение, рассчитанное на 32 человека. Столовый сервиз из серебра, заказанный у Фаберже, стал одним из самых дорогих предметов интерьера. Впрочем помнится, я как-то об этом упоминала уже раньше... Малый мраморный дворец Расположенный на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге, был построен в 1774-1775 годах. Дворец стал известен благодаря облицовке рускольским мрамором и использовался как резиденция для высокопоставленных лиц, включая великого князя Николая Константиновича. Внутренние интерьеры, такие как парадная лестница и залы, оформлены в роскошном стиле, включая элементы рококо и ренессанса. И не будем путаться, поскольку есть еще Мраморный дворец, но на Дворцовой набережной.

Агатовые комнаты я уже описывала, но новая порция фотографий я никак не могу пропустить. Расположены на втором этаже Холодной бани в Екатерининском парке Царского Села, построенные для Екатерины II в 1780-1794 годах. Эти комнаты служили местом для работы и отдыха императрицы, оформленные уральской яшмой и мрамором, что придаёт им уникальную красоту. После разрушений во время Второй мировой войны, Агатовые комнаты были восстановлены и открыты для посетителей в 2013 году.

В Екатерининском дворце (Пушкин) На позолоту внутренних и внешних украшений дворца ушло почти сто килограммов червонного золота. Анфиладное расположение залов, не известное в России до середины XVIII века, архитектор Растрелли вводил и в других дворцах, но только в Царском Селе протяжённость парадных комнат равнялась длине всего здания — от Парадной лестницы до Дворцовой церкви. г. Пушкин, ул. Садовая, д.7

Особняк Александра Половцова на Большой Морской Первое здание на этом участке было построено ещё при Петре I для канцлера Гавриила Головкина, но он при Анне Иоанновне впал в немилость, дом был конфискован и далее не раз менял облик и собственников. Другой известный владелец - барон Александр Штиглиц. Он купил здание в 1864 году для своей воспитанницы - приёмной дочери Надежды Михайловны Юневой (Июнева). Юнева - незаконнорожденная дочь великого князя Михаила Павловича, а фамилию свою она получила в честь месяца июня, когда, собственно, корзинка с ребенком и запиской была подкинута на дачу к Штиглицу. Своих детей у барона не было, так что после его кончины (1884), Надежда Михайловна стала собственницей огромного состояния. Кто же такой Александр Половцов? - Супруг Надежды Юневой! Выходец из древнего дворянского рода, но стесненный в средствах молодой человек был очень честолюбив и настойчив. Он добился своей цели и дочь богатейшего банкира стала его супругой. Удачно жениться надо уметь! Но надо отдать должное Половцову был хорошим мужем и огромное приданое не пострадало от неразумных трат. Его интересовала только работа на благо государство! Особняк Половцовых стал одним из центров светской жизни города, но через какое-то время ему решили придать больше помпезности. В 1880-е годы архитектор Максимилиан Месмахер обновляет интерьеры: появился Бронзовый зал, освещающийся верхним светом через остеклённое перекрытие, зал в стиле Людовика XVI и другие интерьеры. Сейчас в особняке находится Дом Архитектора, который и на экскурсии пускает, и кино снимать разрешает, - в частности последнего «Онегина» Сарика Андреасяна. Да-да, интерьеры совершенно не подходят ко времени действия, но кого это волнует. Зато сколько позолоты! Особняк Половцева (1835-1836, 1858). Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 52

Особняк Ф. К. Сан-Галли Был построен в 1869-1872 годах для владельца чугунолитейного завода. Это двухэтажное здание в стиле ренессанса отличается высокими подвалами и элементами флорентийской архитектуры. Внутри использованы предметы роскоши, а металлические конструкции, включая отопление и водопровод, были изготовлены на заводе Сан-Галли. В советский период в особняке размещалось заводоуправление, затем юридический статус владельцев менялся. Приспособление здания под современные цели в начале XXI века проходило не в соответствии с архитектурно-реставрационным заданием КГИОП, в результате чего историческому зданию был нанесён значительный урон. Существует легенда, что скульптура «Рождение Афродиты» в саду посвящена возлюбленной Сан-Галли, которая утонула в Финском заливе. Впрочем, особняк настолько великолепен, что, пожалуй, стоит отдельного рассказа.

Кабинет "Фонарик" и Собственный Сад Марии Федоровны "Фонарик" в Павловском Дворце — любимый рабочий кабинет Марии Федоровны, одновременно ее личная библиотека и картинная галерея. Архитектор А. Воронихин сохранив прежний план комнаты, предназначавшейся архитектором Бренной под личную библиотеку, убрал наружную стену, заменив ее полукруглым эркером-"фонариком", выступающим в Собственный сад. Павловск