Рыцари в Европе. Часть 2

Читайте вторую часть статьи «Рыцари в Европе». Первую часть можно прочитать здесь.

Содержание

Рыцари и принцессы. Рыцарские турниры. Рыцари в мирное время. Рыцари в военное время. Оруженосцы. Крестоносцы. Изгнание из рыцарства. Знаменитые рыцари Европы. Конец эпохи рыцарства.



Рыцари и принцессы

Одной из самых романтических сторон средневековья был «культ» любви, причем любви в основном духовной, платонической.

Дама сердца была для рыцаря неземным созданием. В кодексе рыцарской любви центральное место занимали ратные подвиги в честь прекрасной дамы и ее прославления. Рыцарь сражался на турнирах, прикрепив перчатку своей дамы к себе на шлем и прибив табличку к своему щиту. Таким образом он возвеличивал свою даму.

Позже, в честь прекрасной дамы сочинялись стихи и пелись серенады. Обычаи рыцарской любви были неторопливыми. Сначала рыцарь несколько месяцев ухаживал за дамой своего сердца и только потом получал право поцеловать её руку. Так, шаг за шагом, рыцарь постепенно двигался в сторону завоевания сердца своей дамы.

Считалось, что ни один настоящий рыцарь не даст согласие на убийство женщины. Существуют рассказы о том, что рыцарь и дама могли спать в одной постели, положив между собой меч. Так рыцарь демонстрировал, что не посягает на честь дамы. Конечно, тут могли быть варианты.

Клятва своей рыцарской честью священна. Слово рыцаря многого стоит. Хороший рыцарь честен во всем и всегда. Рыцарь, запятнавший себя разбоем или насилием, мог быть лишен всего и даже предан суду и смерти.

Рыцарские турниры

Турниры обычно устраивались королем или баронами по особым случаям. Например, в честь браков королей, в связи с рождением наследника, заключением мира, в связи с победой и так далее.

Для турнира выбиралось место в вблизи города. Оно имело четырехугольную форму и было обнесено деревянным забором. Называлось такое место «ристалище». На турнирах рыцари демонстрировали мастерство и храбрость. Они часто получали ранение и даже погибали.

Рыцарские поединки были не просто занятием, которыми занимались рыцари в период между войнами. Это была своего рода тренировка и подготовка к войне. Когда же крестовые походы прекратились, поединки стали видом спорта.

Одним из видов состязаний было, когда рыцарь должен был сражаться с другим рыцарем. Ещё один вид состязания, это когда рыцари были разделены на две команды и боролись друг с другом. Рыцарские поединки на лошадях были не так популярны, как состязание команд рыцарей.

Для некоторых рыцарей рыцарские турниры были одним из видов заработка. На турнире, поверженный на землю рыцарь, должен был отдать свои доспехи и своего коня победителю. Но по скольку остаться рыцарю без коня и доспехов считалось позором, то победитель тут же возвращал все проигравшему за очень хорошие деньги. Так что некоторые рыцари зарабатывали себе на жизнь, путешествуя из города в город и принимая участия в рыцарских турнирах, параллельно прославляя имя своей Прекрасной Дамы.

Рыцари в мирное время

Рыцари в основном жили в замках, большая часть которых строилась на холмах. Они не занимались ведением хозяйства. Вначале рыцарем мог стать любой человек, кто был богат и мог приобрести боевого коня и вооружение. Позже, рыцарем мог стать только человек благородного происхождения или потомок рыцарей.

Умение читать и писать для рыцарей считалось необязательным. А вот изучение такой науки как геральдика (разнообразные гербы рыцарей) была для них обязательна. На войне лицо рыцаря было закрыто шлемом и только по гербу можно было его распознать.

В мирное время рыцари в основном занимались охотой. Зачастую охота была опасной забавой, но рыцари этого не боялись. Особенно благородной рыцари считали соколиную охоту. Для охоты воспитывали птиц, и это могло длиться годами. Также в мирное время рыцари принимали участие в разных соревнованиях, состязаниях и турнирах. Кроме военной доблести рыцари должны были уметь себя вести и в светском обществе. Они должны были уметь поддержать разговор и даже уметь петь.

Система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми должен обладать придворный называлась «куртуа́зия» или «куртуа́зность». В Средние века куртуазность касалась, прежде всего, правил поведения по отношению к женщине и выражалась в куртуазной любви. Эта средневековая концепция любви, согласно которой отношения между влюблённым и его дамой были подобны отношению между вассалом и его господином.

Рыцари в военное время

Высшим проявлением рыцарской любви к войне, служило агрессивное желание завоевать новые земли. Во время походов на войну, образовывались военно-религиозные организации - рыцарские о́рдены. Об орденах было написано в статье «Рыцари в Европе. Часть 1».

Образ жизни и все этические ценности были связаны с войной, которая считалась самым важным и достойным занятием в жизни рыцаря знатного происхождения. Война была профессией рыцаря. Начиная с XI -XII века в большинстве регионов Европы сложилась монополия господствующего класса на военное дело. Народные ополчения сошли со сцены, и армии стали отрядами профессиональных рыцарей - тяжеловооруженных и сражающихся верхом на коне. Военная профессия давала права и привилегии, определяла этические нормы и традиции, культурные ценности.

Обычным построением рыцарей был «клин». Он мог состоять из нескольких сотен рыцарей, а иногда и из нескольких тысяч. Чаще всего рыцарские войско выстраивалось перед битвой в три боевые линии, одна за другой. Причем каждая из них распадалась на «клинья», имела центр и два крыла. Развитие металлургии и «поточное» производство вооружения в XIV - XV вв. привели к тому, что оружие и боевые доспехи стали доступны широким слоям населения. Результатом этого стало количественное увеличение отрядов хорошо вооруженных наемников, которые по своим боевым качествам смогли превзойти в скором времени рыцарское ополчение. В последние годы Столетней войны французский король Карл VII заменил отряды своих вассалов постоянным войском, состоявшие в основном из наемной пехоты.

Во время войны рыцарские идеалы порой не помогали, а препятствовали достижению победы.

Битва при Азенкуре является одной из самых известных битв в европейской истории. Эта битва стала частью Столетней войны. Сама битва увенчалась победой англичан над численно превосходящими силами французов. Битва при Азенкуре вошла в историю, как одно из самых катастрофических поражений, когда было убито около 8000 французов, а сотни ранены или взяты в плен. Потери же Англичан насчитывали всего несколько сотен.



Поскольку в средневековье основной боевой силой армии были рыцари, то именно вокруг рыцарей и выстраивались боевые отряды. Пешие и конные воины при рыцаре именовались по-французски «сержантами» или по-немецки «кнехтами». Эти простолюдины и составляли вместе со своим господином тактическую единицу - рыцарское копьё. Копьё - условное современное обозначение средневековой тактической единицы - небольшой группы, состоявшей из рыцаря, его оруженосцев, мечников, лучников или арбалетчиков и слуг.

Копье появилось сначала в английском и французских королевствах. Фактически в составе копья было три конных воина в доспехах, несколько стрелков на конях и несколько пеших воинов. Рыцарские копья объединялись под началом авторитетного рыцаря-баннерета в отряд-знамя.

Оруженосцы

Большинство считают, что оруженосцы рыцарей были кем-то вроде крепостных слуг. Но это далеко не так. Оруженосец весьма почетное звание. Прослужив несколько лет оруженосцем, молодой человек сам мог стать рыцарем. Слуга - оруженосец был далеко не простым человеком в средневековье. Все претенденты на эту должность должны были быть знатного происхождения и прослужить около 5-7 лет пажом при знатном рыцаре или короле. Оруженосцем становился человек примерно в 7-8 лет. Чем раньше ему удавалась начать это делать, тем более умелый рыцарь из него мог получиться. Мальчики должны били выполнять все поручения, которые возлагали на них. К этим поручениям в основном относились такие: уборка, прислуживание за столом, сопровождение рыцари и его членов семьи.

Так как большинство пажей приходились либо родственниками, либо детьми друзей хозяина замка, их обучали следующим премудростям: придворным манерам, плаванию, борьбе, основам владения оружием. После того, как молодой паж выучивался всем премудростям и выполнял все свои обязанности безукоризненно, он мог рассчитывать на то, чтобы получить статус оруженосца. Каждый оруженосец мог занимать одну из должностей: быть камердинером, ловчим, конюшим, кравчим. Он мог занимать и другие должности, которые доверял им рыцарь. Должность личного оруженосца в средневековье считалась самой значимой должностью при рыцаре.

Одной из главных привилегий было то, что оруженосцам было разрешено участвовать в беседах при разговоре своего господина с другим рыцарем. Так они учились светским разговорам и при необходимости могли высказать свое мнение.

Молодым оруженосцам поручали заботу о боевых конях рыцаря. Ухаживая за лошадьми, оруженосцы учились верховой езде и различным премудростям. Так же на плечи юного оруженосца ложилась забота об оружии и доспехах своего господина. Если рыцарь замечал какие-либо неполадки в военной амуниции, то он мог жестоко покарать своего оруженосца, ведь от этого зависела жизнь рыцаря.

Главным делом оруженосца было сопровождения рыцаря в военных походах, где он должен был помогать ему в сражениях, подавать оружие и следить за врагом. Во время боя оруженосца ждали серьезные испытания. Он должен был прикрывать своего господина щитами, отражать удары врага и оказывать медицинскую помощь при ранении. В случаи ранения рыцаря, оруженосец должен был быстро эвакуировать своего господина в безопасное место. Хотя молодых юношей старались беречь в боях, смертность среди оруженосцев значительно превышала смертность титулованных рыцарей.

Так же оруженосца поджидали испытания на рыцарских турнирах. Молодые юноши участвовали в турнирах, чтобы доказать, что они достойны звания рыцаря. Чтобы они не сильно травмировались их оружие для турниров было лёгким и ломким. Молодые воины, побеждавшие в турнирах, могли быть приглашены на рыцарские бои и поучаствовать в них.

Крестоносцы

Крестоносцы - участники крестовых походов. Считалось, что крестоносцем в средневековье становились тогда, когда приносили «обет креста (votum crucis)». «Обет креста» был введен на Клермонском сборе папой Урбаном II, когда он воодушевил своей речью и распределил кресты между теми, кто пожелал отправиться в поход в Святую Землю. Реакция на эту речь была мгновенной: все стали нашивать крест на одежду. Знак креста, как считал папа, должен находиться на правом плече (так нес крест на Голгофу Христос). Но можно было носить крест на груди и на лбу. Главное - получение креста из рук священника было публичным подтверждением статуса крестоносца.

Урбан II распорядился, что тот, кто возьмет крест, уже не сможет отказаться от участия в экспедиции, раскаявшись в своих намерениях и страшась расставания с близкими. Принятие креста связывало человека обетом, который он должен был исполнить под страхом апостольского проклятия и церковного отлучения. «У тех же, кто пожелает после исполнения обета вернуться, пусть будет знак на спине между лопаток», - говорил Урбан II в своей речи.

Некоторые фанатично настроенные крестоносцы выжигали крест на теле. Например, это сделал во время первого крестового похода один монах. Не имевший возможности финансировать свой поход, он выжег крест на лбу. Дабы придать обману правдоподобие, он рассказал, что ангел явился ему в видении и запечатлел крест на лбу, после чего жаждавший чудес народ засыпал хитреца дарами.

Знак креста, который воин не имел права снимать пока не совершит обета, имел четырехконечную форму. Чаще всего кресты были матерчатыми и сшиты из золотой нити. Но также кресты могли быть деревянными, медными или железными. Их носили на верёвке, обмотанной вокруг шеи.

Цвет крестов варьировался:

Кресты двух тонов красный и белый носили участники военной религиозной экспедиции 1265-1266 гг. против Манфреда. Фламандцы носили зелёные кресты, англичане - белые, французы - красные. Все же предпочтительным цветом на протяжении долгого времени был красный крест.

Отличительный знак крестоносца - крест знаменовал, прежде всего, религиозные намерения крестоносцев и в таком качестве был понятен всем окружающим. В мистическом плане крест означал Христа, его Воскресение и в целом христианскую Церковь. Но также это был символ покаяния, посредством которого крестоносец получал отпущения грехов. Крест рассматривался также как талисман, который защищал от земных врагов и дьявола. Крестоносцы верили, что если носить этот знак, то это является залогом их победы над врагами Христа.

В начале XII века, забывшие о своем долге крестоносцы, объявлялись вероотступниками. Их лишали наследства, запрещали посещать Церковь и открыто показывали им свое презрение. Контролировать ситуацию было совсем не трудно, так как списки принявших крест регулярно составлялись и всегда были под рукой Церкви.

Обет не принимался спонтанно. Будущему крестоносцу нужно было пройти через несколько стадий: размышление, намерение и собственно сам обет. Главным мотивом принятия обета были жажда спасения и покаяния. Ими руководствовались, как простые миряне, так и высшая знать. Иногда обет произносился под страхом смерти, болезни. Но в отличие от монашеского, статус крестоносца был временным и длился всего три года. В этот срок мирянин имел возможность совершить поход в Святую Землю и вернутся домой.

Благодаря «обету креста», воина наделяли особым статусом. Он мог пользоваться особыми привилегиями, духовными и материальными. Из духовных привилегий самой главной была индульгенция. Она могла быть пожалована только папой или епископом. Под индульгенцией понимали освобождения от временного наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина его прощена. Из материальных - крестоносец получал отсрочку от уплаты долгов. Он мог свободно распоряжаться своим имуществом и собственностью.

Изгнание из рыцарства

Помимо церемонии посвящение в рыцари, так же была процедура лишения рыцарского достоинства. Обычно (но не обязательно) бывшего рыцаря передавали в руки палача.

Например, было так: Церемония происходила на эшафоте, на котором был повешен обратной стороной щит рыцаря. В ходе церемонии с рыцаря, находящегося в полном рыцарском облачении, снимали доспехи по очереди между пением псалма. После полного разоблачения рыцаря, разбивали на три части щит (на котором должен был обязательно изображён личный герб бывшего рыцаря). Затем бывшего рыцаря спускали с эшафота и передавали палачу для исполнения приговора.

Затем герольд во всеуслышание объявлял детей или иных наследников бывшего рыцаря «подлыми», лишал их чинов, права носить оружие и участвовать в играх и турнирах. Наследникам запрещалось находиться при дворе и на королевских собраниях под страхом быть раздетыми догола и высеченными розгами.

Знаменитые рыцари Европы

Считалось, что рыцарь должен был владеть определенным мастерством, чтобы совершать подвиги. Рыцарь должен был доказать свою верность господину. Великий рыцарь должен был создать свою репутацию неуязвимости, а также оставить после себя мифы о своем величии и славных делах.

Ульрих фон Лихтенштейн (1200-1276)

Это немецкий рыцарь, его наиболее известная черта - нарциссизм (самовлюблённость, самолюбование, самовосхваление). Имя Ульриха использовалось в исторической романтической комедии, его сыграл Хит Леджер. На самом деле это был образцовый рыцарь. Он начинал, как бедный дворянин в одном из многочисленных феодальных княжеств в Германии.

Со временем у него появился собственный оруженосец и в последствии собственное поместье. Благодаря своей умелости владеть мечем, фон Лихтенштейн заработал много денег на турнирах. Это и позволило ему совершить социальный прогресс и повысить свой статус. Другая сторона славы Ульриха - его мастерство в качестве поэта, он исполнял лирические песни.

Фактически, он совсем был не заинтересован в том, чтобы проявлять рыцарскую отвагу. Призы, призы и ещё раз призы – в этом заключался его интерес. Ульрих был скорее средневековой звездой спорта, чем настоящим рыцарем и вне борьбы за дорогие призы одерживал победы только одного сорта - любовные.

Дон Кихот (около 1600 года)

Родом из Испании этот рыцарь «печального образа» прославился своими чертами, такими как упорство и самообман. Дон Кихот оказал заметное литературное влияние путем жестокого сарказма на весь институт рыцарства. Он был больше рыцарем в своих мечтах или фантазиях, чем на самом деле, но таковым его сделала литература.

Эдуард Вудсток по прозвищу Черный Принц (1330-1376)

Этого английского героя прославила его череда великих побед. Эдуард по статусу своего рождения уже оказался на вершине рыцарской культуры. Он являлся старшим сыном короля Эдуарда III. Именно он основал благородный рыцарский орден Подвязки. Черный Принц носил титул принца Уэльского.

Записи говорят о нем, как о сильном воине. Храбрый и решительный, он отлично проявил себя в сражениях с французами. Невзирая на то, что французы были лучше обучены и вооружены, Эдуард повел войско своего отца против них и победил. За это отец особо его отметил, сделав первым кавалером нового ордена Подвязки.

Жак де Моле (1244-1314)

В 1265 году он был посвящён в тамплиеры в присутствии двух высокопоставленных служителей ордена: Эмбера де Пейро, генерального визитатора в Англии и Франции, и Амори де Ла Роша, магистра Франции. С 1275 года Моле участвовал в кампаниях ордена на Святой земле. В 1292 году избран Магистром ордена.

Жак де Моле ставил перед собой две важные задачи: во-первых, он должен был реформировать орден, а во-вторых — убедить папу и европейских монархов снарядить новый крестовый поход на Святую землю.

Моле узнал об интригах короля Франции Филиппа IV против тамплиеров. Несдержанная жёсткость магистра, возможно, предопределила печальный конец его ордена. 13 октября 1307 года Моле был арестован в Тампле — резиденции ордена в предместье Парижа. Три недели спустя Филипп IV разослал тайные инструкции своим чиновникам, после чего начались массовые аресты тамплиеров по всей стране.

Сожжён на костре 18 марта (по другим данным 11 марта) 1314 года в Париже. Это был последний великий Магистр ордена тамплиеров.

Сэр Галахад (V век)

Этот валлийский рыцарь принадлежал к легендарному Круглому столу короля Артура. Его называют святым рыцарем и помазанником божьим. Галахад был буквально рожден для величия, ведь его отец был сам Ланселот.

Сэр Галахад вырос религиозным, галантным молодым человеком. Он прославился тем, что сел в «Гибельное Сиденье». А ведь это место предназначалось лишь для самого достойного, кому покровительствовал Господь. В итоге король Артур провозгласил его как величайшего рыцаря. Его культурная значимость была очень велика. Он воплотил в себя многие достоинства классического средневекового рыцаря.

Жан II ле Менгр по прозвищу Бусико (1366-1421)

Этот французский и бретонский рыцарь сделал головокружительную карьеру. Он прославился своими военными способностями. С раннего возраста этот дворянин стал принимать участие в разнообразных военных кампаниях. В 18 лет он поехал в Пруссию, чтобы помогать Тевтонскому ордену, затем он участвовал в сражениях против мавров в Испании. Бусико стал одним из видных участников Столетней войны с Англией.

В 1390 году во время перемирия Бусико выбрал самый эффективный и впечатляющий путь, чтобы стать прославленным рыцарем. Он выступил на одном из турниров и победил там всех. После этого Бусико основал специальный рыцарский орден, вдохновленный идеалами куртуазной любви. В знаменитой битве при Азенкуре ле Менгр попал в плен. Через шесть лет умер в Англии.

Ричард Львиное сердце (1157-1199)

Ричард Львиное сердце или Ричард I Английский - английский король, рыцарь, о котором пишут, как о рьяном защитнике веры. Он наилучшим образом показал все достоинства средневекового рыцаря. К тому же Ричард больше времени проводил в амплуа рыцаря, нежели в амплуа короля. Его уважали и друзья и враги, он боролся за свои идеалы, а не за деньги и земли.

С ранней юности Ричард был уже в седле, побеждая воинов различных стран и наций. Он вселял любовь и преданность в своих подданных. Ричард являлся отпрыском знаменитой пары Генриха II и Элеоноры Аквитанской. Большую часть жизни будущей король провел во Франции в самом средневековье рыцарства. В ходе одного из сражений Ричард был смертельно ранен и умер. Военные подвиги сделали короля Ричарда одним из самых известных людей в средневековье.

Родриго Диас де Вивар (1041 или 1054-1099)

Родриго Диас де Вивар, более известный как Эль Сид Кампеадор - испанский рыцарь, который прославился сражениями за независимость своей страны. Само прозвище «Эль Сид» в дословном переводе означает «мой господин». Этот человек стал настоящим рыцарем для мусульман и христиан. Одним из прозвищ было у него «Кампеадор - Чемпион», так как он был основным полевым командиром самого мощного из христианских испанских королевств. Эль Сид участвовал в нескольких сражениях с маврами, правившими на юге Испании.

Позже Эль Сид стал показывать свое высокомерие, воюя с кем попало и по своей лишь воле. За это король Альфонсо лишил его всех титулов и отправил в ссылку. Тогда Эль Сид стал воином по найму. В 1094 году Эль Сид с другими наемными рыцарями захватил Валенсию, где стал фактически ее правителем. Мавры потребовали вернуть город и осадили его. По легенде Эль Сид был ранен отравленной стрелой и умер.

Готфрид Бульонский (около 1060-1100)

Готфрид IV Бульонский, также известный как Годфруа де Бульон, родился около 1600 года. Был предводителем первого крестового похода, сумевшего отвоевать Иерусалим и стать его первым христианским правителем. Несмотря на не самое высокое, хотя и дворянское, происхождение, Готфрид был очень харизматичен, привлекателен, умел сражаться, вести за собой людей, не жаловался в походе на лишения, демонстрируя истинно рыцарскую стойкость. Он умер в бою.

Однако тот же Готфрид по пути в земли мусульман напал на христианский Константинополь. Отбив первую атаку Готфрида, византийский император отправил послание сюзерену Готфрида с просьбой его как-то укоротить. Сюзерен в этом не преуспел. Готфрид только отмахнулся и опять напал на Константинополь. Его атаку снова отбили, и только второе поражение его немного успокоило.

В конце концов, Готфрид помирился с императором Алексеем и двинулся дальше. Чтобы леса не мешали его доблестным войскам, послал вперёд отряды, которые значительно их вырубили. Для Византии была почти экологическая катастрофа. Византийцы вздохнули с облегчением, когда Готфрид остался в Иерусалиме, а не пошёл назад мимо Константинополя.

Фридрих I Гогенштауфен (1122-1190)

Король Германии с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 года, герцог Швабии в 1147—1152 годах под именем Фридрих III. Прозвище Барбаросса он получил в Италии из-за своей рыжеватой бороды (от итал. Barba - борода, и rossa - рыжая).

Рыцарь удивляет своими многочисленными победами на поле боя. Он был щедр, набожен и умел вести беседу. В молодости он был недурен собой, в старости - крепок, жив и физически силён. Он создал самую сильную и профессиональную армию своего времени.

Но Фридрих был вспыльчив и во время своих вспышек гнева бессмысленно жесток. При достижении своих целей отличался беспринципностью и был помешан на абсолютной власти. Не удивительно, что его приводили как образец монарха в Третьем Рейхе. Фридрих участвовал в одном Крестовом походе с Ричардом Львиное Сердце, и рыцари постоянно скандалили, споря о том, кто из них самый лучший.

Умер Фридрих в Крестовом походе, утонув, переплывая горную реку на лошади. По другой версии, его рыцари объявили, что в реку он упал случайно, а на самом деле ему просто «помогли».

Конец эпохи рыцарства

Первые «звоночки» приближающегося конца рыцарства прозвучали ещё в период Столетней войны (1337-1453 годы). Тогда английские лучники - йомены успешно противостояли рыцарским корпусам, издалека расстреливая их. В период Гуситских войн (1419 - 1434 годы) был изобретён гениально простой способ сдержать атаку рыцарей - состав из обозных телег. А одним из основополагающих факторов заката рыцарства, как военной силы, стала швейцарская тактика построение пехоты. Пикинеры, освоившие новый вариант строя, могли останавливать даже лобовые атаки рыцарей.



Со временем рыцари стали терять свою значимость в Европе и других странах. Рыцари отжили своё время и в битвах, и как класс в обществе. Но еще долгое время имело место воспоминания о них в разных государствах. Такие воспоминания в первую очередь нужны были высшему обществу, графам, баронам и другим высокопоставленным лицам. Они сильно хотели оставить для себя идеал блестящего прошлого времени. Это помогало им устоять под напором духовного переворота в то время.

Появление арбалета

Рыцари были самыми сильными воинами на поле боя на протяжении веков и, казалось бы, что их никто не сможет победить. Но как ни странно такое простое изобретение как арбалет поставило под угрозу их непоколебимое могущество. Арбалет был изобретён в XII веке, это был своего рода супер лук. Он был сделан из стали и обладал большой мощью. Дальность стрельбы достигала 300 метров. Стрелы из этого арбалета могли пробить броню рыцаря.

Могучий рыцарь, который владел только боевыми навыками и причудливыми доспехами, становился простой мишенью для воина с арбалетом. Научиться стрелять из такого оружия можно было всего за несколько дней. Опытный стрелец мог сразить сразу пару рыцарей за минуту, оставаясь при этом в безопасности.

Хотя рыцари не признавали арбалеты, было ясно, что их время истекло, особенно тогда, когда вскоре было создано огнестрельное оружие. Несмотря на это, рыцари навсегда остались в сердцах людей, символизируя честь и достоинство.

p.s.

С одной стороны рыцарей представляют, как доблестных, верных, честных людей, служивших своей вере и дамам, то есть проявлявших себя с самой лучшей стороны. С другой стороны, было много рыцарей наемников, а также рыцарей отступников, целью которых были только грабежи, пиры, турниры и «развекаловка» с женщинами.

В те времена были истинные рыцари, которые самоотверженно служили своей вере, были отданы военному делу и действительно считали женщину чем-то вроде «схожей с ангелом». Но также были и те, что вредили государству и, к сожалению, их было большинство. Они называли себя рыцарями, но не были достойны этого звания, так как видели в рыцарстве только свою выгоду. Находясь в этом звании, они имели много привилегий. А по поводу орденов однозначно можно сделать вывод, что все они в итоге только мешали государству и вносили сумятицу вплоть до развязывания войн.

Следующая статья будет посвящена витязям на Руси. В нее войдут следующие рубрики:

Кто такие витязи. Обучение и воспитание. Экипировка витязей. Оруженосцы. Знаменитые воеводы – витязи. Главные события. Турниры на Руси. Конец эпохи витязей.



Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать ЗДЕСЬ.