Харьков времен немецкой оккупации в цвете

Даже по прошествии стольких лет не угасает интерес к событиям Второй мировой войны. До сих пор ведутся споры относительно трактовки многих ее эпизодов и событий. В отличие от более ранних войн, эта война оставила после себя огромное количество фотодокументов, которые запечатлели те страшные события. Всё новые и новые снимки, находившиеся до этого в закрытых архивах и частных коллекциях, становятся доступными широкому зрителю. Особый интерес представляют реалистичные цветные снимки, которые с большей полнотой передают атмосферу тех лет.

Сегодня мы покажем серию снимков оккупированного Харькова, сделанных в основном в 1942 году. Часть зданий на фотографиях разрушена после авианалетов и артобстрелов, но через год еще больше харьковских улиц будет разрушено, когда в 1943 году город снова станет ареной жестоких боев. На представленных в подборке фото многие улицы узнаваемы, но некоторые здания на снимках не сохранились до наших дней, так как были разрушены в ходе боев или снесены в послевоенные годы.

Несмотря ни на что, на улицах оккупированного города в 1942 году продолжается жизнь — харьковчане ведут торговлю, ходит общественный транспорт, пестрят вывески на немецком и украинском языках, прохожие рассматривают немецкую пропаганду. 1. Горожане на фоне торговых павильонов Центрального рынка Харькова. 2. Прохожие на одной из пострадавших в результате бомбардировок центральных улиц Харькова. На горизонте видно нынешнее здание Харьковского Национального университета, а в те времена — Дома Проектов. Здание сильно пострадало в годы войны и к 1960 году было перестроено и отдано университету. 3. Торговля на Центральном рынке. На фоне видны купола Благовещенского собора (справа) и купол Успенского собора, в котором с 1986 года располагается Дом органной и камерной музыки. 4. Немецкие солдаты у витрины кафе «Кавказ» в Харькове. 5. Портрет Адольфа Гитлера в витрине магазина в оккупированном Харькове 1942 года. 6. Харьковчане рассматривают антисемитские и анисоветские плакаты. 7. Площадь Тевелева в оккупированном Харькове (в настоящее время — площадь Конституции). Здание справа не сохранилось, на его месте послевоенная застройка. 8. Гостиница «Красная» в оккупированном Харькове в июне-июле 1942 года. До революции гостиница называлась «Метрополь». Это было одно из красивейших зданий города, но во время оккупации оно очень сильно пострадало и восстановлению не подлежало. На его месте после войны построено новое здание, обычной для того времени архитектуры. 9. Площадь М.С. Тевелева в оккупированном Харькове (в настоящее время — площадь Конституции). Слева — сильно поврежденное во время оккупации здание гостиницы «Красная», снесенное после войны. Снимок сделан с крыши здания Дворца пионеров (бывшего Дворянского Собрания), которое также было разрушено во время оккупации; сейчас на его месте монумент в честь провозглашения советской власти в Украине (ныне демонтируется). 10. Немецкие автомобили напротив гостиницы «Харьков» в 1942 году, на центральной площади города (ныне площадь Свободы), которая с момента своего основания по 1996 год носила название площадь Дзержинского. Во время немецкой оккупации в 1942 году носила название площадь Немецкой армии. С конца марта по 23 августа 1943 года называлась площадью Лейбштандарта СС по названию только что вторично захватившей город в третьей битве за Харьков 1-й дивизии Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер». 11. Очередь за продуктами около харьковского гастронома в 1942 году. 12. Фотоателье «Рембрандт» в оккупированном Харькове 1942 года. 13. Торговля на входе в Центральный рынок.

14. Набережная реки Лопань в районе Центрального рынка. На горизонте виден трамвай и колокольня Успенского собора. 15. У моста через Лопань в оккупированном Харькове 1942 года. 16. Дети рассматривают подбитые немецкие танки, собранные на Привокзальной площади (со стороны главпочтамта) оккупированного Харькова. На переднем плане командирский вариант танка Pz.Kpfw. III. 17. Улица Свердлова, ныне улица Полтавский Шлях. 18. Немецкий патруль на фоне танка Mark V возле Исторического музея в Харькове.

В начале 1940-х годов Харьковский исторический музей стал одним из крупнейших в УССР, его собрания насчитывали более 100 тысяч предметов. Во время Великой Отечественной войны музей был поврежден и затем восстановлен и пополнен материалами из районов области. В настоящее время рядом с Mark V стоит танк Т-34. 19. Площадь М.С. Тевелева в оккупированном Харькове (в настоящее время — площадь Конституции). Вид на здание Дворянского собрания (1820 год, архитектор В. Лобачевский). За ним виден Успенский собор.

До революции раз в три года в здании собиралось несколько сотен харьковских дворян и проводились выборы в Дворянское собрание. 13 марта 1893 года в здании Дворянского собрания в Харькове состоялось выступление П.И. Чайковского. С 1920 года до переноса столицы Советской Украины в Киев в здании Дворянского собрания работал ВУЦИК — Всеукраинский центральный исполнительный комитет. В 1935 году, после перевода столицы в Киев и переезда правительства, здание было передано первому в СССР Дворцу пионеров.

Во время боев за Харьков в 1943 году здание было полностью разрушено. Сейчас на его месте располагается монумент в честь провозглашения советской власти на Украине (ныне демонтируется). 20. Трамвай, проезжающий по улице Свердлова (ныне Полтавский Шлях). 21. Поврежденные бомбардировками и артобстрелами кварталы вокруг Благовещенского собора, который, как и другие харьковские церкви, был открыт для богослужений в годы фашистской оккупации. Здание собора не пострадало за годы войны. 22. Здания, прилегающие к Центральному рынку, были серьезно повреждены в годы войны. 23. Лодочная переправа через реку Лопань. На фоне — взорванный при отступлении советских войск мост и Благовещенский собор. 24. Площадь Тевелева (ныне площадь Конституции) и вид на начало улицы Сумской. На переднем плане — Дом науки и техники. 25. Здание Госпрома в оккупированном Харькове.

Во время немецкой оккупации 1941-1943 гг. на первом этаже была устроена конюшня, на других этажах в начале оккупации жили обезьяны, сбежавшие из расположенного рядом со зданием зоопарка. До 23 августа 1943 года в Госпроме дожили три макаки-резуса, которым на 65-ю годовщину освобождения города, в августе 2008-го, был открыт памятник на территории зоопарка. Перед отступлением в августе 1943-го, во время так называемой «очистки» Харькова, немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв был предотвращен неизвестным патриотом, который при этом погиб. Тогда здание подожгли, но железобетонному остову Госпрома это не нанесло вреда. 26. Жительница Харькова смотрит на пропагандистский немецкий плакат. Надпись на украинском гласит «За свободу народов». 27. Немецкий регулировщик около гастронома в оккупированном Житомире (угол улиц Большой Бердичевской (с трамвайными рельсами) и Михайловской). Над магазином транспарант с надписью по-немецки: «Добро пожаловать!». Фото часто ошибочно относят к известной серии цветных фотографий оккупированного Харькова.