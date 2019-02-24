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Харьков времен немецкой оккупации в цвете

Даже по прошествии стольких лет не угасает интерес к событиям Второй мировой войны. До сих пор ведутся споры относительно трактовки многих ее эпизодов и событий. В отличие от более ранних войн, эта война оставила после себя огромное количество фотодокументов, которые запечатлели те страшные события. Всё новые и новые снимки, находившиеся до этого в закрытых архивах и частных коллекциях, становятся доступными широкому зрителю. Особый интерес представляют реалистичные цветные снимки, которые с большей полнотой передают атмосферу тех лет.

Сегодня мы покажем серию снимков оккупированного Харькова, сделанных в основном в 1942 году. Часть зданий на фотографиях разрушена после авианалетов и артобстрелов, но через год еще больше харьковских улиц будет разрушено, когда в 1943 году город снова станет ареной жестоких боев. На представленных в подборке фото многие улицы узнаваемы, но некоторые здания на снимках не сохранились до наших дней, так как были разрушены в ходе боев или снесены в послевоенные годы.

Несмотря ни на что, на улицах оккупированного города в 1942 году продолжается жизнь — харьковчане ведут торговлю, ходит общественный транспорт, пестрят вывески на немецком и украинском языках, прохожие рассматривают немецкую пропаганду.Харьков времен немецкой оккупации в цвете1. Горожане на фоне торговых павильонов Центрального рынка Харькова.Харьков времен немецкой оккупации в цвете2. Прохожие на одной из пострадавших в результате бомбардировок центральных улиц Харькова. На горизонте видно нынешнее здание Харьковского Национального университета, а в те времена — Дома Проектов. Здание сильно пострадало в годы войны и к 1960 году было перестроено и отдано университету.Харьков времен немецкой оккупации в цвете3. Торговля на Центральном рынке. На фоне видны купола Благовещенского собора (справа) и купол Успенского собора, в котором с 1986 года располагается Дом органной и камерной музыки.Харьков времен немецкой оккупации в цвете4. Немецкие солдаты у витрины кафе «Кавказ» в Харькове.Харьков времен немецкой оккупации в цвете5. Портрет Адольфа Гитлера в витрине магазина в оккупированном Харькове 1942 года.Харьков времен немецкой оккупации в цвете6. Харьковчане рассматривают антисемитские и анисоветские плакаты.Харьков времен немецкой оккупации в цвете7. Площадь Тевелева в оккупированном Харькове (в настоящее время — площадь Конституции). Здание справа не сохранилось, на его месте послевоенная застройка.Харьков времен немецкой оккупации в цвете8. Гостиница «Красная» в оккупированном Харькове в июне-июле 1942 года. До революции гостиница называлась «Метрополь». Это было одно из красивейших зданий города, но во время оккупации оно очень сильно пострадало и восстановлению не подлежало. На его месте после войны построено новое здание, обычной для того времени архитектуры.Харьков времен немецкой оккупации в цвете9. Площадь М.С. Тевелева в оккупированном Харькове (в настоящее время — площадь Конституции). Слева — сильно поврежденное во время оккупации здание гостиницы «Красная», снесенное после войны. Снимок сделан с крыши здания Дворца пионеров (бывшего Дворянского Собрания), которое также было разрушено во время оккупации; сейчас на его месте монумент в честь провозглашения советской власти в Украине (ныне демонтируется).Харьков времен немецкой оккупации в цвете10. Немецкие автомобили напротив гостиницы «Харьков» в 1942 году, на центральной площади города (ныне площадь Свободы), которая с момента своего основания по 1996 год носила название площадь Дзержинского. Во время немецкой оккупации в 1942 году носила название площадь Немецкой армии. С конца марта по 23 августа 1943 года называлась площадью Лейбштандарта СС по названию только что вторично захватившей город в третьей битве за Харьков 1-й дивизии Лейбштандарта СС «Адольф Гитлер».Харьков времен немецкой оккупации в цвете11. Очередь за продуктами около харьковского гастронома в 1942 году.Харьков времен немецкой оккупации в цвете12. Фотоателье «Рембрандт» в оккупированном Харькове 1942 года.Харьков времен немецкой оккупации в цвете13. Торговля на входе в Центральный рынок.

Харьков времен немецкой оккупации в цвете14. Набережная реки Лопань в районе Центрального рынка. На горизонте виден трамвай и колокольня Успенского собора.Харьков времен немецкой оккупации в цвете15. У моста через Лопань в оккупированном Харькове 1942 года.Харьков времен немецкой оккупации в цвете16. Дети рассматривают подбитые немецкие танки, собранные на Привокзальной площади (со стороны главпочтамта) оккупированного Харькова. На переднем плане командирский вариант танка Pz.Kpfw. III.Харьков времен немецкой оккупации в цвете17. Улица Свердлова, ныне улица Полтавский Шлях.Харьков времен немецкой оккупации в цвете18. Немецкий патруль на фоне танка Mark V возле Исторического музея в Харькове.

В начале 1940-х годов Харьковский исторический музей стал одним из крупнейших в УССР, его собрания насчитывали более 100 тысяч предметов. Во время Великой Отечественной войны музей был поврежден и затем восстановлен и пополнен материалами из районов области. В настоящее время рядом с Mark V стоит танк Т-34.Харьков времен немецкой оккупации в цвете19. Площадь М.С. Тевелева в оккупированном Харькове (в настоящее время — площадь Конституции). Вид на здание Дворянского собрания (1820 год, архитектор В. Лобачевский). За ним виден Успенский собор.

До революции раз в три года в здании собиралось несколько сотен харьковских дворян и проводились выборы в Дворянское собрание. 13 марта 1893 года в здании Дворянского собрания в Харькове состоялось выступление П.И. Чайковского. С 1920 года до переноса столицы Советской Украины в Киев в здании Дворянского собрания работал ВУЦИК — Всеукраинский центральный исполнительный комитет. В 1935 году, после перевода столицы в Киев и переезда правительства, здание было передано первому в СССР Дворцу пионеров.

Во время боев за Харьков в 1943 году здание было полностью разрушено. Сейчас на его месте располагается монумент в честь провозглашения советской власти на Украине (ныне демонтируется).Харьков времен немецкой оккупации в цвете20. Трамвай, проезжающий по улице Свердлова (ныне Полтавский Шлях).Харьков времен немецкой оккупации в цвете21. Поврежденные бомбардировками и артобстрелами кварталы вокруг Благовещенского собора, который, как и другие харьковские церкви, был открыт для богослужений в годы фашистской оккупации. Здание собора не пострадало за годы войны.Харьков времен немецкой оккупации в цвете22. Здания, прилегающие к Центральному рынку, были серьезно повреждены в годы войны.Харьков времен немецкой оккупации в цвете23. Лодочная переправа через реку Лопань. На фоне — взорванный при отступлении советских войск мост и Благовещенский собор.Харьков времен немецкой оккупации в цвете24. Площадь Тевелева (ныне площадь Конституции) и вид на начало улицы Сумской. На переднем плане — Дом науки и техники.Харьков времен немецкой оккупации в цвете25. Здание Госпрома в оккупированном Харькове.

Во время немецкой оккупации 1941-1943 гг. на первом этаже была устроена конюшня, на других этажах в начале оккупации жили обезьяны, сбежавшие из расположенного рядом со зданием зоопарка. До 23 августа 1943 года в Госпроме дожили три макаки-резуса, которым на 65-ю годовщину освобождения города, в августе 2008-го, был открыт памятник на территории зоопарка. Перед отступлением в августе 1943-го, во время так называемой «очистки» Харькова, немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв был предотвращен неизвестным патриотом, который при этом погиб. Тогда здание подожгли, но железобетонному остову Госпрома это не нанесло вреда.Харьков времен немецкой оккупации в цвете26. Жительница Харькова смотрит на пропагандистский немецкий плакат. Надпись на украинском гласит «За свободу народов».Харьков времен немецкой оккупации в цвете27. Немецкий регулировщик около гастронома в оккупированном Житомире (угол улиц Большой Бердичевской (с трамвайными рельсами) и Михайловской). Над магазином транспарант с надписью по-немецки: «Добро пожаловать!». Фото часто ошибочно относят к известной серии цветных фотографий оккупированного Харькова.

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