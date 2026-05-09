Санкт-Петербург с высоты

Вроде путешествие со Славой Степановым у нас было. Бродя в поисках хороших видов наткнулась еще на снимки с птичьего полета четырех авторов. Первый обзор от Сергея Клочкова. Весьма интересные виды. Поскольку теперь на коптерах висеть над городом, как и над Москвой, запрещено. Разве что по спец. разрешению.

Сегодня у нас будет прогулка по самому центру Петербурга, по самым знаковым местам города. Видели тысячу раз? Не страшно, я вам покажу в тысячу первый, но как всегда с очень не обычного ракурса. Так вы Петербург вряд ли видели. Фотографии и текст Сергея Клочева

Скажите, откуда сделана фотография: Ну как, получилось догадаться откуда сделан снимок? Нет? Тогда вам ещё одна подсказка… Теперь-то, я думаю, точно догадались. Конечно, с вертолёта =). Да, и туда занесла меня нелёгкая…

— Фотоаппарат с собой?

— Конечно.

— Через полчаса тебя на набережной буду ждать у вертолёта, поторопись…

Итак, экскурсия по Петербургу с высоты птичьего полёта. Интересно же посмотреть на нас глазами пернатых =).

Эту достопримечательность, я думаю, все без труда узнали… Петропавловская крепость: Большой ли Петербург город? Вроде большой, второй по величине у нас в стране. А как поднимешься на вертолёте над центром, не так уж и вдалеке лес виден =). Заячий остров. Петропавловская крепость. Место, с которого начинался Петербург. За ним — подковообразное красное здание, Артиллерийский музей, левее музея, зоопарк: Есть удивительная закономерность. Вот допустим, вы приезжаете в Петербург, хочется обязательно надо посмотреть Эрмитаж, Петропаловку, Исаакиевский собор, да и вообще всё.

Это я не к тому, что петербуржцы какие-то особенные, то же самое происходит в любом другом городе: в Москве москвичи в Кремль тоже не ходят =). А бывает и ещё забавнее. В прошлом году приехал в июле в Севастополь, у местных спрашиваю: как вода на море?

- «А фиг его знает, мы в этом году до него ещё не дошли», — отвечают они. В слову говоря, им до моря чуть больше 5 минут пешего ходу.

Петропавловский собор чуть крупнее. Ангела на шпиле, к сожалению, не очень хорошо видно: Мне на кораблике по Неве доводилось плавать, а вот на вертолёте над Невой — в первый раз. Всё было в новинку и удивительно красиво, поэтому и фотографий наделал море=).

Большая Нева. Слева — Арсенальная набережная, справа — Смольная. В левом нижнем углу, где красный кирпичный крест — тюрьма «Кресты». Она правильно как-то по другому именуется, но в простонародье так: Вы, надеюсь, будете не против, если я не буду рассказывать о каждом строении подробно, я вам их просто покажу. А уж если интересно будет, думаю, без труда найдёте нужную информацию.

В центре — мост Петра Великого, слева — устье реки Большая Охта, место, где собирались строить большую газпромовскую «кукурузину», справа — Смольный собор: Смольный собор чуть крупнее, за ним виднеется Смольный — место, где располагается правительство Петербурга. Когда-то давно мне пришлось некоторое время работать в этом здании, больше всего вспоминаю оттуда вид из окна туалета — красивейший вид на Смольный собор. Поэтому, каждый поход в эту комнату, сопровождался ещё и эстетическим удовольствием =))). Железнодорожный мост через Неву. Он вроде называется Финляндский, хотя чаще его просто Железнодорожным называют. У этого моста центральный проём не откидывается, а поднимается, превращаясь из буквы Н в букву П. Примерно здесь, в августе 1963 года было произведено одно из немногих удачных приводнений пассажирского авиалайнера: у него отказало шасси, и пилоты приняли вот такое рискованное решение. Все остались живы и никто не пострадал: Здесь на переднем плане — парк им. Терешковой. Набережная называется Малоохтинским проспектом, а весь район именуют Заневским: Здесь мы сделали разворот и пошли в обратную сторону. Если приглядеться, то можно увидеть чуть левее центра Петропавловскую крепость. На переднем плане — мост Александра Невского (самый длинный мост в городе, если не считать новый Вантовый) и вид на центральную часть города. Надо признаться, очень повезло с погодой: Практически тот же ракурс, что и на предыдущем снимке, только чуть крупнее. Типичная питерская архитектура, хотя… … вот совсем типичная архитектура нашего старого города. Дворы-колодцы, разноцветные здания и крыши. Так или примерно так представляют Петербург, начитавшись наших классиков-писателей. Но такого города, очень мало. Есть всего несколько мест, где такое можно увидеть, в основном, город совсем другой: И опять река-Нева. Вдалеке видна стрелка Васильевского острова и Петропавловская крепость. Видны три моста, самый ближний — Литейный, дальше — Троицкий, а ещё дальше виднеется Биржевой мост. Навигация на Неве ещё только начинается, туристов мало и практически нет корабликов. Пройдёт ещё совсем немного времени, и вся река будет в прогулочных судах: Нева — удивительная река, хотя с научной точки зрения это и не река вовсе, а протока между Ладожским озером и Финским заливом. На ней не бывает паводка (наводнения бывают, а паводка нет). Ледоход на реке происходит два раза: сначала сходит лёд самой Невы, а потом через некоторое время начинает идти лёд Ладоги. Поэтому в Петербурге ледоход можно наблюдать два раза в год.

Река довольно короткая — всего 74 км, а по прямой так и вообще 45, но при этом очень широкая и с течением. Финский залив считается морем и вода там, по идее, должна быть солёная, но Нева в таком количестве выбрасывает пресную воду, что и Финский залив практически весь пресный.

А на снимке ещё раз Троицкий мост. Кстати, к его созданию приложил руку Эйфель, тот самый, что построил Эйфелеву башню в Париже. Так что и в Петербурге есть кусочек Парижа =))). И ещё два слова про реку. Считается что Петербург стоит на реке Нева, но по факту рек в Петербурге великое множество: Нева, Малая Нева, Большая, Средняя, Малая Невка, Большая Охта, Карповка, Пряжка, Мойка, Фонтанка да и много много других, так что Петербург стоит на многих реках =).

Внизу виден знаменитый крейсер Аврора, который, кстати, стоит на реке Большая Невка: С противоположной стороны — Марсово поле, слева — Летний сад, виднеется река Фонтанка. В центре — Инженерный замок, справа — храм Спаса-на-Крови. Я называю только основные ориентиры, потому что назвать всё что есть или виднеется на снимке — практически невозможно: здесь, что ни здание, то дворец-музей: В центре — храм Спаса-на-Крови, он стоит на канале Грибоедова, а поперёк его чуть ниже — река Мойка. В самом верху кадра виден Казанский собор, а значит и Невский проспект: Сдвинемся чуть в сторону по реке Мойке — и мы уже над Эрмитажем и Дворцовой площадью. Когда ходишь по площади, не очень то обращаешь внимание, что вся её поверхность разлинована как тетрадный листок, а сверху это становится прекрасно видно: Если раньше мы поднимались в верх по течению Невы, то теперь будем спускаться вниз к Финскому заливу. Вот оттуда мы с вами прилетели: А начнём опять со стрелки Васильевского острова и звезды Петропавловской крепости. Чуть левее центра — Биржа и Ростральные колонны. Это самое сердце Петербурга, здесь он начинался, здесь находятся самые известные достопримечательности. У меня ширины объектива не хватило, чтобы уместить всё: Пришлось делать два кадра, но вертолёт передвигался быстро поэтому сшить их в панораму не получится. Слева-направо: Эрмитаж, Адмиралтейство, за ним виднеется Исаакиевский собор, здание Конституционного суда, перед ним, если приглядеться, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова с башней Академии наук, Биржей и Растральными колоннами: Стрелка Васильевского острова с высоты. Слева вверху — Петроградская сторона. Кстати, тут недавно наткнулся на книги Эдуарда Кочергина, главного художника БДТ, настоятельно рекомендую. Читаются легко и безумно интересно. Веселые и, мягко говоря, не очень истории из его жизни и жизни Петербурга. Причём, не очень важно, живёте ли вы в Петербурге или здесь никогда не бывали, это рассказы и повести о времени. Почему я его вспомнил — у него есть несколько рассказов как раз об Петроградской стороне… А это уже Васильевский остров. Слева — Большой проспект, справа — Средний и дома, дома, дома. На дальнем плане — Финский залив: На Васильевском острове не только старая постройка, есть целый район современных многоэтажек. За ними на берегу залива видны песчаные намывы — это искусственно созданные места для будущего расширения города. Петербург активно двигается в Финский залив: Это уже Приморский район города. Купол в центре — это Питерлэнд — торговый центр и аквапарк, а вот за ним находится Лахтинский разлив. Вроде уже кажется что это конец города, но по факту городская черта заканчивается через 50 км. от Лахтинского разлива: Вокруг Петербурга есть кольцевая автодорога, а сейчас строят платную хорду — Западный скоростной диаметр. Два кусочка (один с севера, другой с юга) уже построили, теперь строят центральную часть. На снимке — окончание северного кусочка и строительство на Финском заливе: Васильевский остров со стороны Финского залива. Большой проспект. В центре, чуть правее проспекта виден дом, по поводу которого было сломано много копий. Дело в том, что дом возвышался над всеми домами так, что его было видно даже от Эрмитажа, вот градозащитники и требовали снести несколько этажей, чтобы он не выбивался из общей линии Петербурга. Снесли: Ещё раз Васильевский остров, только не так прямолинейно, а чуть под углом. Зелёные крыши в самом низу кадра — это Горный университет: Эта часть Петербурга так или иначе связана с кораблями, здесь расположен и порт, и судоремонтный завод, и верфи, и ещё много чего. Зато на снимке видны все 4 главных моста Петербурга (Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный), а справа внизу — устье реки Мойки: Прямо под нами виднеется Адмиралтейский канал, который окружает Новую Голландию, а справа виднеется полоска Мойки. В центре Исаакиевский собор, слева от него — Адмиралтейство: Вот Адмиралтейство чуть ближе, за ним начинается Вознесенский проспект: Вот и всё, воздушная прогулка подходит к концу. Вертолёт потихоньку снижается, Эрмитаж, Дворцовая площадь… …Исаакиевский собор и Медный всадник вам на память

Второй из репортажей от фотографа-путешественника Amos Chapple. Он провел некоторое время в Санкт-Петербурге. Он использовал маленький «беспилотник» (или «дрон»), чтобы снять эти удивительные виды Санкт-Петербурга с высоты. Статуя ангела на вершине Александровской колонны, которая украшает Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге. Это один из первых в России памятников в честь победы над французами. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Парковый павильон Эрмитаж в тумане. Эрмитаж представляет из себя двухэтажное каменное здание, в центре которого помещен большой зал с четырьмя по углам галереями, кончающимися небольшими кабинетами. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Петропавловский собор. Строительство храма началось 29 июня 1703 года в день святых апостолов Петра и Павла на территории только что заложенной Петропавловской крепости. До 2012 года собор высотой 123 метра был самым высоким из зданий Санкт-Петербурга. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Вид на Храм Спаса-на-Крови. Сооружён в память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Высота девятиглавого храма 81 м, вместимость до 1600 человек. Является музеем и памятником русской архитектуры. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Летний сад Санкт-Петербурга — это самый старый парк города. Летний сад в Санкт-Петербурге заложен в 1704 году по указу Петра I, лично нарисовавшего его план. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Михайловский или Инженерный замок. Это здание — крупнейший архитектурный памятник, завершающий собою историю петербургского зодчества XVIII века. Своим названием Михайловский замок обязан находящемуся в нём храму Михаила Архангела, покровителя дома Романовых. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Собор Святых Петра и Павла — православный храм в Петергофе. На заднем плане виден Финский залив в тумане. Собор был построен в формах русского зодчества XVI—XVII веков. Рассчитан на 800 человек. Внешне храм имеет пирамидальную форму и увенчан пятью шатровыми главами. Его высота составляет около 70 метров. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Дворец — основное здание дворцово-паркового ансамбля «Петергоф». (Фото Amos Chapple | Rex Features): Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга — Исаакиевский собор. Высота — 101.5 м, внутренняя площадь — более 4 000 кв.м. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Смольный собор на закате. В 1740-е годы наследница царского престола Елизавета Петровна решила провести последние годы своей жизни в тишине и покое монастыря в окружении ста двадцати благородных девиц. Уже будучи императрицей, она указала построить монастырь на месте «Смольного дома» — дворца, в котором она прожила своё юношество. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Туман. Собор Святых Петра и Павла в Петергофе. (Фото Amos Chapple | Rex Features): Храм Спаса-на-Крови. Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа эволюции «русского стиля». Здание представляет собой собирательный образ русского православного храма, ориентированного на образцы Москвы и Ярославля XVI—XVII веков. Большое влияние на внешний облик храма оказала архитектура московского собора Василия Блаженного.

Третий фотограф и автор обзора - Сергей Дегтярев. Чуть меньше года назад я активно занялся съемкой Санкт-Петербурга. Сейчас, когда сезон подошел к концу, хочу поделиться с вами своими результатами. Фотографии Сергея Дегтярёва

«5 углов» — неофициальное название перекрестка в Санкт-Петербурге, образованного пересечением Загородного проспекта с улицами Разъезжей, Рубинштейна (бывшая Троицкая) и Ломоносова (бывший Чернышев переулок). Перекрёсток существует с 1760-х годов. Мост Ломоносова, площадь Ломоносова, река Фонтанка: Гостиный двор, пересечение Садовой улицы и Невского проспекта: Площадь Восстания: Ушаковский мост, река Большая Невка: Аничков мост, Невский проспект, река Фонтанка: Площадь Победы, Пулковское шоссе: Финляндский железнодорожный мост, Нева, снимок отзеркален по горизонтали: Володарский мост, река Нева, Октябрьская набережная: Владимирский собор, Колокольная улица: Кунсткамера — один из старейших музеев Северной столицы и всей России. Он был создан по указу Петра Первого с целью собирания и исследования раритетов, рожденных как природой, так и руками человека. Дворцовый мост, река Нева: Марсово поле, набережная Лебяжьей канавки: Карповка — один из рукавов Невы, разделяющий Петроградский и Аптекарский острова. Длина — 3 км, ширина — 20 метров: Двор Академии Художеств: Екатерининский сквер, Александринский театр: Никольский собор, Крюков канал: Лазаревский мост, Малая Невка: Кокушкин мост — соединяет Казанский и Спасский острова через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга: Невский проспект и дом Зингера — памятник архитектуры федерального значения, находится в государственной собственности. Исаакиевская площадь, памятник Николаю I: Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга и Большой Обуховский мост: Дом Городских учреждений, пересечение Садовой улицы и Вознесенского проспекта: Большеохтинский мост, Нева: Красный мост, река Мойка, дом Эсдерса и Схейфальса: Благовещенский мост, площадь Трезини, Английская набережная: Мост Белинского, река Фонтанка, цирк: Синий мост, река Мойка, Исаакиевская площадь: