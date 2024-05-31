«ВИКИНГ». Война была неизбежна



Командир Добровольческого отряда БАРС-23 «Орёл» Союза добровольцев Донбасса, доброволец «первой волны» Алексей Сосонный, более известный как «Викинг», начинал свой боевой путь в Славянске в 2014-м.

Алексей не смог оставаться в стороне от происходящего на Юго-Востоке Украины после череды майданов, которые видел своими глазами и уже тогда понимал – война неизбежна.

Весной 2022 года по приглашению Александра Бородая возглавил один из вновь сформированных отрядов БАРС.На сегодняшний день «Викинг» является кавалером ордена Мужества, а также многих других государственных наград Российской Федерации и ДНР.ДОБРОВОЛЬЦЫ— Расскажите про историю позывного? Почему «Викинг»?— «Викингом» я стал в 2014 году. Тогда само подразделение называлось «Викинги». Я когда-то давно занимался историческими реконструкциями, хобби такое. Отсюда и позывной.— Чем занимались до 2014 года?— Служил в армии, был военнослужащим. С этим у меня почти вся жизнь связана. Почти, потому что один год я все-таки отработал по специальности – я повар по образованию. И год жил работал в Москве в банке. Все остальное время на войне, всегда возвращался к военной службе, остальное было неинтересно.— Что привлекало в военной службе?— Друзья, компания, работа на свежем воздухе.— Где вы были, когда начался Майдан?— Я работал тогда в банке в Москве, у меня был отпуск, я поехал в Киев на концерт. Все происходящее видел своими глазами. Прошелся по Майдану… Кучка немытых бомжей с горящими покрышками, вонючие, грязные. Это был январь, уже понятно было, к чему это приведет.Вообще понятно стало еще в 2008 году, что будет война, даже раньше: я это понял еще в 2004 году, тогда была первая «оранжевая» революция на Майдане. Тогда они приезжали к нам в Донецк, уже тогда вся эта западенщина была враждебно настроена к Юго-Востоку.Поэтому я доработал свой срок на прежней работе и пошел в армию на контракт – учиться воевать. Там как раз познакомился с моим нынешним замом, начальником штаба, со многими другими, которые и сегодня составляют костяк руководства отряда. Они на тот момент уже служили. Это был 2007 год. Так с ними до сих пор и работаем.— Получается, для вас Майдан 2014 года и последующие события уже тогда были ожидаемыми?— Да, конечно, этого стоило ждать. Некоторые еще в 1991 году говорили это, тот же Эдуард Лимонов, Владимир Жириновский.— Вернемся к событиям 2014 года. Десять лет назад вы ожидали, что Россия предпримет какие-то решительные действия?— Да, начиная с 2014 года, когда мы еще были добровольцами, нас было мало. Вооруженные люди, которые уже вели непосредственные боевые действия, тогда были только на территории Славянска. В других местах не было особо вооруженного сопротивления.Нам обещали, мол, продержитесь немного, сейчас вот-вот подойдут русские войска, и мы присоединимся к России. Референдум уже на тот момент состоялся. Мы сопротивлялись, как могли, пока нас полностью не окружили. А войска так и не подошли. Потом Минск-1, Минск-2…— Как считаете, почему так случилось?— С моей точки зрения, предательство. Мы не можем воспринимать это иначе. Тогда это можно было закончить одним махом. Когда в конце 2014 года пошел перелом, мы отодвинули противника от Саур-Могилы, устроили им целую череду «котлов», освобождали по одной деревне в неделю, то, по моим подсчетам, к ноябрю мы могли быть на Днепре. Украинская армия в тот момент была полностью разбита и деморализована. Сопротивляться там было некому.— Минск-2: как вы воспринимаете все эти «мирные соглашения»?— Сговор и предательство. Все, кто воевал с 2014 года, с самого начала восприняли это именно так. Но сейчас уже и сам президент говорит, что тогда это был обман Запада. Ведь никто и не планировал (с той стороны) выполнять взятые на себя обещания, а мы это чувствовали и понимали еще тогда.— Почему мы продолжаем идти на какие-то сделки и уступки?— Это политика. А я не политик, я военный. Я просто выполняю приказ.ЧЕТВЁРТЫЙ РЕЙХ— В 2014 году вы были в Славянске, что было после его оставления?— Был Шахтёрск, Саур-Могила. Были бои под аэропортом. Я был в составе 1-й Славянской бригады, мы повоевали везде.— Когда начались соглашения о перемирии, как жизнь обернулась?— После Минска-2, когда, по сути, нам вообще запретили стрелять, делать тут стало нечего. За выстрел из РПГ можно было в тюрьму сесть, а противник вообще ни в чем себе не отказывал, обстреливал наши города, мы же только фиксировали «нарушения минских договоренностей». Терпеть это было невыносимо. Тогда мы уехали в составе одной известной компании работать в теплые страны.— Как столько лет Донбасс держался в условиях минских соглашений, когда даже отвечать не могли?— А куда было деваться? Приходили новые люди, но уже менее идейные. Заводы и шахты перестали работать, армия стала единственным платежеспособным работодателем.— В 2014 году был патриотический подъем, потом последовали предательские минские соглашения, потом началось СВО. Как за эти годы менялось настроение людей?— Люди держались. В 2022 году после многолетней усталости и разочарования опять наступил подъем, воодушевление, потому что Россия все-таки зашла. Наконец-то, дождались! Был шанс, что наконец-то это все закончится, что люди опять вернутся к нормальной жизни, появилась надежда. Но, к сожалению, мы застряли. Никто же не ожидал такого сопротивления, никто не ожидал такой масштабной поддержки Украины со стороны Запада.— Какова роль самой Украины после 2022 года? На что она способна без западной поддержки?— Все верно, это война с коллективным Западом руками Украины. Именно ее роль – не более 30 %. Но не надо преуменьшать боевые качества самих бойцов ВСУ, это такие же славяне, такие же русские, которые в какой-то момент придумали себе отдельную национальность. Но они лучше вооружены, и помогает им в этом весь мир.— Вспомните февраль 2022 года. Каким он был для вас?— Шок, никто не ожидал уже, что так будет. Но первым вопросом в голове стал «почему я не там?», «почему я не принимаю участия?» Решение вернуться было принято моментально. Я это начинал в 2014-м, хотел участвовать и в окончании.— Наверное, уже не ждали и не надеялись?— Да нет, ждали, это было логичным продолжением. Россию много лет к этому старательно подталкивали всеми способами. Рано или поздно это должно было случиться.— Кому и зачем это было нужно?— Основная цель – разрушить нашу страну, расчленить ее и благополучно выкачивать ресурсы, как это было в 1990-х. Но Россия не захотела быть бензоколонкой и чьей-то колонией, окрепла, встала на ноги, а это не понравилось многим. Надеются, что у них получится как в 1990-е. Отсюда же и попытки раскачивать ситуацию изнутри. Но старые методички на нас уже не работают.Они заимствовали даже методы нацистской Германии, начали готовить общественное мнение в Европе, внушать, что русские – это недочеловеки. Отсюда и запрет на использование флага и гимна на международных спортивных соревнованиях, дискриминация по национальному признаку, как следствие – появление в ряде стран на кафе и магазинах объявлений из серии «русским вход воспрещен».Евросоюз практически полностью повторяет состав коалиции Третьего Рейха. Только флаг поменялся с красного со свастикой на синий со звездами. Опять нацистские лозунги, опять кресты на танках. А США опять зарабатывают на войне. Ничему история Европу не учит.ДО КОНЦА. ДО ПОБЕДЫ— Каким было возвращение в 2022 году?— Мне позвонил Александр Юрьевич Бородай и пригласил возглавить новое подразделение, я, конечно же, согласился не раздумывая. Основной костяк – мои товарищи, с которыми я начинал в 2014 году. Я всех сам обзвонил и пригласил. Сначала это был БАРС-9, мы работали на Харьковском направлении, в Балаклее.— Как изменились способы ведения войны за эти годы?— Сильно изменились. И опыт вчерашний не подходит к сегодняшним реалиям. Приходится постоянно подстраиваться, учиться.— Каково быть командиром?— Тяжело. Это большая ответственность. Тяжело, когда гибнут товарищи, особенно, с которыми ты столько лет работал плечом к плечу, которые стали уже твоей семьей.— Что можете посоветовать молодым командирам, у которых нет вашего опыта?— Могу посоветовать прислушиваться к мнению своих подчиненных. Командир не может увидеть всю ситуацию, не может знать всех нюансов. Информация от командиров отделений, взводов, рот должна объединяться, анализироваться самым тщательным образом. Даже рядовые бойцы могут оказаться более опытными и предложить какие-то здравые идеи, их нужно уметь слышать.— Где должно закончиться СВО?— У нас специальная военная операция по денацификации Украины, мы должны пройти всю страну и выполнить поставленные задачи в полном объеме. Но есть вероятность, что при возникновении такого риска для наших западных непартнеров, они развяжут все-таки Третью мировую, такую вероятность нельзя отметать.Если будет Третья мировая, то только Вашингтон. Но, надеюсь, они прислушаются к здравому смыслу.

Екатерина Ларинина

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