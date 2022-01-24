«Татьянин день» – традиционный студенческий праздник

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, 25 января (12 января старого стиля)
В этот день в 1755 императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета.
В XIX – нач. XX вв. студенты, преподаватели и выпускники университета ежегодно отмечали Татьянин день (днем – торжественный акт в университете, вечером – традиционный ужин в ресторане «Эрмитаж»).
Празднование Татьянина дня описано многими мемуаристами.
Письмо М. В. Ломоносова И. И. Шувалову, июнь–июль 1754 г.
Милостивый государь Иван Иванович!
…уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение об учреждении Московского университета кратко вообще.
1) Главное мое основание, …чтобы план Университета служил во все будущие годы.
2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может в трех факультетах
В Юридическом три
I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконения Римской древней и новой империи.
II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права.
III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время.
В Медицинском 3 же
I. Доктор и профессор химии.
II. Доктор и профессор натуральной истории
III. Доктор и профессор анатомии.
В Философском шесть
I. Профессор философии.
II. – физики.
III. – оратории.
IV. – поэзии.
V. – истории.
VI. – древностей и критики.
3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян.
Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу,
непременно с глубоким высокопочитанием пребывая
вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаила Ломоносов
Проект об учреждении Московского университета
§ 1. На содержание сего университета и при оном гимназии довольно десяти тысяч рублей в год.
§ 2. 2) Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не подчинен был никакому иному присутственному месту и ни от кого бы иного повеления принимать не был обязан.
З) Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под университетского протекциею состоящие без ведома и позволения университетских кураторов и директора неповинны были ни перед каким иным судом стать кроме университетского.
4) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, тако ж и от вычетов из жалования и всяких других сборов.
§ 12. Большим ваканциям в университете быть два раза в году, а именно:
зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 июня по 1 число июля.
§ 15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей поощрять к наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апреля, роздавать им публичные награждения, которые могут состоять в небольшой золотой или серебреной медали.
§ 26. Понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются, того ради как в университет, так и в гимназию, не принимать никаких крепостных и помещиковых людей. Однако ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оный должен наперед того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему увольнительное письмо за своею рукою и за приписанном свидетелей.
§ 28. Всяк желающий в университете слушать профессорских лекций, должен наперед научиться языкам и первым основаниям наук.
§ 41. Быть при университете приставу, котораго должность состоит в том:
1) чтоб с приданными ему сторожами содержать университетской дом и аудиторию в надлежащей чистоте; 2) иметь ему роспись всем студентам и где кто жительство имеет, дабы в потребном случае каждаго сыскать мог; 3) рапортовать по всякое утро директора о том, что за день перед тем в университете происходило.
§ 42. Всем профессорам, учителям и прочим университетским служителям иметь жительство свое в близости от университетскаго дому и гимназии, дабы в прохаживании туда и назад напрасно время не теряли.
Полное собрание законов Российской империи. Т. XIV. № 10346.
Вспоминает писатель Н.Д. Телешов:
«Из песни слова не выкинешь» – говорит пословица… Что бывало, то бывало. Вся Москва знала, что 12 января (по старому стилю) в Татьянин день будет шумный праздник университетской молодёжи, пожилых и старых университетских деятелей, уважаемых профессоров и бывших студентов – врачей, адвокатов, учителей… Толпы молодёжи шли «завтракать» в ресторан «Эрмитаж». К этому завтраку ресторан готовился заранее: со столов снимались скатерти, из залов убирали вазы и растения в горшках – всё, что можно было разбить. Здесь до вечера продолжался этот «завтрак».
Народная примета
Солнце на Татьяну – к раннему прилёту птиц, снег – к дождливому лету.
А также:
В этот день в 1682 году произошло уничтожение местничества
в России – отжившей системы распределения государственных постов по «степени знатности».
В этот день в 1921 умер писатель
Короленко Владимир Галактионович (род. В 1853 г.)
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