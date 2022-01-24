«Татьянин день» – традиционный студенческий праздник

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, 25 января (12 января старого стиля)

В этот день в 1755 императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета.

В XIX – нач. XX вв. студенты, преподаватели и выпускники университета ежегодно отмечали Татьянин день (днем – торжественный акт в университете, вечером – традиционный ужин в ресторане «Эрмитаж»).

Празднование Татьянина дня описано многими мемуаристами.

Письмо М. В. Ломоносова И. И. Шувалову, июнь–июль 1754 г.

Милостивый государь Иван Иванович!

…уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение об учреждении Московского университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, …чтобы план Университета служил во все будущие годы.

2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может в трех факультетах

В Юридическом три

I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконения Римской древней и новой империи.

II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права.

III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время.

В Медицинском 3 же

I. Доктор и профессор химии.

II. Доктор и профессор натуральной истории

III. Доктор и профессор анатомии.

В Философском шесть

I. Профессор философии.

II. – физики.

III. – оратории.

IV. – поэзии.

V. – истории.

VI. – древностей и критики.

3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян.

Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу,

непременно с глубоким высокопочитанием пребывая

вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаила Ломоносов

Проект об учреждении Московского университета

§ 1. На содержание сего университета и при оном гимназии довольно десяти тысяч рублей в год.

§ 2. 2) Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не подчинен был никакому иному присутственному месту и ни от кого бы иного повеления принимать не был обязан.

З) Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под университетского протекциею состоящие без ведома и позволения университетских кураторов и директора неповинны были ни перед каким иным судом стать кроме университетского.

4) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, тако ж и от вычетов из жалования и всяких других сборов.

§ 12. Большим ваканциям в университете быть два раза в году, а именно:

зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 июня по 1 число июля.

§ 15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей поощрять к наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апреля, роздавать им публичные награждения, которые могут состоять в небольшой золотой или серебреной медали.

§ 26. Понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются, того ради как в университет, так и в гимназию, не принимать никаких крепостных и помещиковых людей. Однако ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оный должен наперед того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему увольнительное письмо за своею рукою и за приписанном свидетелей.

§ 28. Всяк желающий в университете слушать профессорских лекций, должен наперед научиться языкам и первым основаниям наук.

§ 41. Быть при университете приставу, котораго должность состоит в том:

1) чтоб с приданными ему сторожами содержать университетской дом и аудиторию в надлежащей чистоте; 2) иметь ему роспись всем студентам и где кто жительство имеет, дабы в потребном случае каждаго сыскать мог; 3) рапортовать по всякое утро директора о том, что за день перед тем в университете происходило.

§ 42. Всем профессорам, учителям и прочим университетским служителям иметь жительство свое в близости от университетскаго дому и гимназии, дабы в прохаживании туда и назад напрасно время не теряли.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XIV. № 10346.

Вспоминает писатель Н.Д. Телешов:

«Из песни слова не выкинешь» – говорит пословица… Что бывало, то бывало. Вся Москва знала, что 12 января (по старому стилю) в Татьянин день будет шумный праздник университетской молодёжи, пожилых и старых университетских деятелей, уважаемых профессоров и бывших студентов – врачей, адвокатов, учителей… Толпы молодёжи шли «завтракать» в ресторан «Эрмитаж». К этому завтраку ресторан готовился заранее: со столов снимались скатерти, из залов убирали вазы и растения в горшках – всё, что можно было разбить. Здесь до вечера продолжался этот «завтрак».

Народная примета

Солнце на Татьяну – к раннему прилёту птиц, снег – к дождливому лету.

А также:

В этот день в 1682 году произошло уничтожение местничества

в России – отжившей системы распределения государственных постов по «степени знатности».

В этот день в 1921 умер писатель

Короленко Владимир Галактионович (род. В 1853 г.)