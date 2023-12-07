Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

Патрашку Александр Александрович

Десаннтный журнал ВДВ в ВК сообщает:

22.01.2001 года рождения, гвардии ефрейтор 56 гвардейского десантно-штурмового полка г. Феодосия.

С первых дней учавствовал в СВО на территории Украины и находился на самых передовых позициях.

3 сентября 2022 года погиб, выполняя свой воинский долг.

За проявленное мужество и героизм представлен к награде "Орден Мужества" (посмертно).

В нашей памяти и наших сердцах Александр навсегда останется молодым, весёлым, добрым, светлым и мужественным парнем, настоящим другом, любящим и заботливым сыном и братом!

Светлая память Воину! Вечная Слава! Там же написала мама:

Наталья Патрашку



Прости меня за всё, моя душа -

Что очень больно без тебя дышать,

Что слëзы, мысли только о тебе,

Что жизнь моя осталась в сентябре.

А ты ушёл, отдав свои мне годы,

И лучиком сияешь с небосвода...

Вот только как мне жить, совсем не знаю,

Я без тебя, сыночек, погибаю!

Сыночка, я тебя сильно люблю

Ты всегда был моей силой, защитой и гордостью!

Ты наш Герой

https://vk.com/wall-106160452_394854



На канале ROSGVARDIA_RUSSIA Z:

22.01.2001 года рождения, гвардии ефрейтор 56 гвардейского десантно-штурмового полка г. Феодосия.

________ Прости, сынок!Прости меня за всё, моя душа -Что очень больно без тебя дышать,Что слëзы, мысли только о тебе,Что жизнь моя осталась в сентябре.Памяти Патрашку Александра Александровича...22.01.2001 года рождения, гвардии ефрейтор 56 гвардейского десантно-штурмового полка г. Феодосия.________ - Мам, а ты со мною говори...

Говори почаще... Я всё слышу...

Разговаривай, когда душа кричит...

Но не плачь, родная...

Я всё вижу... Мамочка, ты сядь и расскажи...

Как там Юля, Димка?

Как вы там, мои родные?

Всё, что хочешь, милая, ты говори...

Лишь бы слёзы не лила...

Не надо... - Сашенька... Тоскуем по тебе...

Без тебя мы тут "осиротели..."

Всё померкло в жизни без тебя...

И в душе метут злые метели... - Ты пойми, мамулечка моя...

Жизнь свою отдал я не напрасно!

Память предков я не очернил.

Жизнь за мир отдал!

И за детей Донбасса! Ангелом-хранителем

Я стал. Ты знай...

И тебя с небес оберегаю...

Помогаю всем своим друзьям,

Кто в строю

И дело продолжает! - Да, сыночек, знаю я тебя...

За спиной не прятался...

Не струсил...

Гордость наша!

Был всегда таким!

И останешься для всех, сынок

Таким мальчишкой!

________

Александр с первых дней учавствовал в СВО на территории Украины и находился на самых передовых позициях.

3 сентября 2022 года погиб, выполняя свой воинский долг.

За проявленное мужество и героизм представлен к награде "Орден Мужества" (посмертно).

В нашей памяти и наших сердцах Александр навсегда останется молодым, весёлым, добрым, светлым и мужественным парнем, настоящим другом, любящим и заботливым сыном и братом!

Вечная память Александру

Мы в неоплатном долгу перед вами, ребята...

https://t.me/rosgvardia67/15534

Всероссийское общественное братство ветеранов:

АЛЕКСАНДР ПАТРАШКУ: "МАМА, МЫ УХОДИМ "ЗА ЛЕНТУ"...

25 июля, 17:47 В Вологодской области в рамках реализация проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих «Герои-россияне», посвященного погибшим в ходе Специальной военной операции, член Тарногского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», руководитель студии «Отражение» Тарногского центра дополнительного образования Наталья Черванева выполнила графический портрет геройски погибшего в зоне проведения Специальной военной операции 3 сентября 2022 года под Николаевом гвардии ефрейтора 56-го гвардейского десантно-штурмового полка Александра Патрашку.

Саша родился 22 января 2001 года в семье военнослужащих: и дед, и отец Саши были моряками. Все детство Саша провел в военном городке недалеко от Судака, а 11-й класс заканчивал в Евпатории. Саша был весёлым, общительным и очень добрым мальчишкой - всегда пытался мирить тех, кто в ссоре, утешал тех, кого обидели, и спешил на помощь в любое время суток. С детства Саша мечтал быть военным, настоящим, таким, как в любимых фильмах и книгах - в бой с автоматом, за танком! Настоящим героем!

И после школы наотрез отказался учиться дальше - сначала армия, а потом учеба! Срочную службу проходил в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку в Новороссийске. После службы Саша вернулся домой, а через три месяца подписал контракт и вслед за своим командиром уехал в Феодосию, в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Он мечтал: «Освоюсь на службе и буду поступать в военное».

23 февраля 2022 года Саша позвонил домой поздно вечером: «Мама, мы уходим «за ленту», если буду жив, то обязательно встретимся…» И Саша ушел, ушел вместе со своими ребятами и командиром .

Александр позвонил только через три недели и потом звонил очень редко, так как все время был на переднем крае. О том, что происходило, Саша не рассказывал. Он никогда не жаловался, ни о чем не просил. Это уже потом его мать по крупицам будет собирать информацию и складывать ее в один большой пазл «Мой любимый сын». О том, что пришлось испытать нашим ребятам в первые дни, месяцы СВО писать и говорить очень страшно и больно: не было еды и питьевой воды, диверсии со стороны мирного населения (отравленная вода и пища).

Однажды их группу перебросили на точку, ребята только успели окопаться, как на них вышло большое скопление «нациков». Наши ребята сражались отважно, когда к ним подоспело подкрепление, мальчишки были все черные от копоти и гари. В другой раз, когда наши бойцы попали в засаду, Саша помогал пулемётчику, подносил ему боекомплект и сам стрелял.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, Сашу дважды представляли к награде, но так и не вручили, бумаги потерялись. Саша погиб 3 сентября 2022 года под Николаевом, пораженный осколками.

https://bbratstvo.com/2023/07/23/mama-my-ukhodim-za-lentu-es...

Сегодня, 20 февраля 2023 г., в средней школе пгт. Новоозерное состоялось открытие памятных мемориальных досок выпускникам школы гвардии ефрейтору Патрашку Александру Александровичу, главному старшине Сааберу Рустаму Александровичу, погибшим при исполнении служебного воинского долга в Специальной военной операции. Гвардии ефрейтор Патрашку А.А. и главный старшина Саабер Р.А. награждены Орденом Мужества посмертно. В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие администрация города Евпатории, депутаты Евпаторийского городского совета, представители администрации города Евпатории, члены семей погибших военнослужащих, командиры, сослуживцы, ветераны, учителя и учащиеся школы, жители пгт. Новоозерное. Память павших воинов почтили минутой молчания - отмечено на странице МБУК "МИРНОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" в ВК

https://vk.com/wall-154296797_1404

Патриотическим автопробегом почтили память участника специальной военной операции евпаторийца Александра Патрашку. Фото Telegram-канал Елены Демидовой

Александр Патрашку, гвардии ефрейтор 56-го гвардейского десантно-штурмового полка Феодосии, геройски погиб в сентябре прошлого года, выполняя воинский долг. Он был посмертно награждён орденом Мужества.

В память о герое в Евпатории состоялся патриотический автопробег. Участники акции посетили место захоронения Александра и церковь в посёлке Новоозерное. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

«Такие мероприятия имеют важную роль в воспитании подрастающего поколения и сохранении памяти о евпаторийцах, погибших защищая Родину», — подчеркнула чиновница.

https://vesti92.ru/2023/01/23/v-evpatorii-sostojalsja-avtopr...

https://vesti-k.ru/news/2023/01/23/v-evpatorii-proshel-avtop...

https://krym.aif.ru/society/v_evpatorii_avtoprobegom_pochtil... На странице Мемориал воинам республики Тыва:

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ ПОЛЯКОВУ!

5 декабря Тува простилась и проводила в последний путь заместителя командира роты по технической части войсковой части 55115 - ефрейтора ПОЛЯКОВА ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Горячо любимый сын, отец, муж, брат, зять, надёжный друг, товарищ многочисленных друзей и сослуживцев - ефрейтор Поляков Дмитрий Петрович (Кудер Алдын-Херел) погиб 8 ноября 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм.

Дмитрий был самым добрым, честным, справедливым, храбрым и мужественным, крепкой опорой для родных, любящим мужем и отцом, примерным братом, надёжным и отзывчивым другом. Дмитрий - ветеран боевых действий в Чеченской Республике, участник боевых действий в Сирии, был награждён медалью "За участие в боевых действиях в Сирии".

Это невосполнимая утрата для нашей семьи и многочисленных родственников, тяжёлая утрата для друзей, одноклассников, коллег и сослуживцев. У Дмитрия остались супруга и дочь.

Память о доблестном защитнике Отечества останется навсегда в наших сердцах.

Прощание состоялось в городе Шагаан-Арыг.

Воспоминания друзей и близких (из открытых источников в Интернете):

"Человек приходит в этот мир на короткое время, и потом уходит из него навсегда, и каждый человек по-своему уникален, не было на земле такого как он, и никогда не будет, он единственный, и не повторимый" - младший брат Дмитрия Давид.

"Такие парни, отцы, герои уходят!!! Соболезную всем родным и близким. Вечная тебе память ГЕРОЙ".

"Примите мои самые искренние соболезнования. Каждое такое известие, как нож в сердце. Будем помнить нашего героя. Спи с миром, Дмитрий. Ты с честью воевал. Ты настоящий мужчина".

"Светлая память достойному Сыну Тувы! Светлого перерождения Герою! Ом мани падме хум".

"Ты ушел из жизни слишком рано

Нашу боль не выразят слова.

Ты наша боль и рана,

но Память о тебе жива".

"Вечная память! Вечная Слава Герою! Служу России!".

"Царствие небесное герою. Мужества, сил родным и близким пережить не восполнимую утрату. Как же это тяжело, когда уходят из жизни родные люди. Крепитесь".

Вечная память всем павшим воинам за свободу и независимость нашей Родины!

https://vk.com/wall-214479906_609

Семьям погибших в ходе СВО военнослужащих вручили ордена Мужества Сегодня (6.05.2023) в Верховном Хурале состоялось посмертное награждение военнослужащих, героически погибших в ходе специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм и мужество во время проведения специальной военной операции орденами Мужества посмертно награждены прапорщик Чадамба Орлан Владимирович, матрос Маады Айдыс Алдар-оолович, рядовой Оюн Айвар Константинович, рядовой Монгуш Саян Кызыл-оолович, рядовой Банчык Чаян Константинович, рядовой Салчак Сылдыс Геннадьевич, младший сержант Хертек Шораан Буянович, матрос Ортаат Анчы Айдынович (награжден также медалями «За отвагу» и «За участие в военном параде в День Победы»), ефрейтор Делгер Кежик Орланович, рядовой Ховалыг Алдын-Херел Аянович, рядовой Ооржак Самбажык Айварович, сержант Ооржак Эдуард Олегович (награжден также медалью «За боевые отличия»), ефрейтор Оюн Юлиан Юрьевич, ефрейтор Поляков Дмитрий Петрович (награжден также медалью «За боевые отличия»), младший сержант Тюлюш Таймир Далаажыкович, ефрейтор Лопсан Буян Александрович, ефрейтор Хертек Сайдаш Сергей-оолович. Перед вручением наград руководство Верховного Хурала и члены Правительства Республики Тыва выразили от имени всего народа республики соболезнования родным и близким погибших. Память военнослужащих почтили минутой молчания.

«Проявленное сыновьями Тувы героическое исполнение своего воинского долга навсегда останется в памяти многонационального народа России и нашей республики», – отметил Кан-оол Даваа.

Верховный Хурал РТ

https://www.mk-tuva.ru/social/2023/05/05/semyam-pogibshikh-v...

И это все, что смогла найти.

Семье погибшего таганрожца передан орден Мужества Семье таганрожца Владимира Сенькова, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, сегодня, 23 января, передан орден Мужества, которым десантник награждён посмертно.

Вручая орден матери погибшего, военный комиссар Таганрога Андрей Першин выразил ей и всем родственникам Владимира Сенькова глубокое соболезнование. Также самые глубокие соболезнования выразили председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, председатели двух постоянных комиссий городской Думы Оксана Утёсова и Лариса Овсиенко, руководитель общественной организации семей погибших защитников Отечества Эльвира Иванкович.

— Уважаемая Марина Сергеевна, от имени всех таганрожцев мы искренне благодарим вас за воспитание сына-героя и скорбим вместе с вами, — обратилась к матери погибшего Инна Титаренко.

– При необходимости готовы оказать вам и вашей семье любую возможную помощь и поддержку. Владимиру Сенькову было 20 лет, задачи в зоне СВО он выполнял в составе десантно-штурмовой бригады. Как рассказал его сослуживец Павел Быченко, который сейчас восстанавливается после ранения, Владимир погиб в ходе боя с украинскими националистами в июне 2022 года в поселке Райское у города Новая Каховка. Но, несмотря на потери и ранения, десантники не сомневаются в успешном выполнении всех задач СВО и в итоговой победе.

Источник dumataganroga.ru

https://taganrogprav.ru/seme-pogibshego-taganrozhca-peredan-...

https://mytaganrog.com/yanews/240123/seme-pogibshego-taganro...

О самом Герое информацию не нашла.

26-летний сержант Александр Телешев погиб 17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание. Он окончил томмотскую школу № 8, затем Южно-Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри.

В 2014 году был призван в армию, после срочной службы заключил контракт. Служил в разведроте ВДВ 11 одшбр Впервые в «горячую точку» попал в 2015 г., в 2019 г., после окончания боевой командировки в Сирийскую народную республику получил статус ветерана боевых действий. Был награжден несколькими медалями, а также знаком «Парашютист-отличник».

С первых дней СВО снова был направлен в зону боевых действий. За проявленную самоотверженность был награжден орденом Мужества. 17 сентября в ходе выполнения боевой задачи Александр погиб. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и вторым орденом Мужества.

У бойца остались жена и годовалый сынишка.

https://zpobeda.ru/aleksandr-teleshev/

Десантник из Якутии награжден посмертно… 26-летний сержант Александр Телешев погиб 17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание, сообщает газета «Алданский рабочий».

Он окончил томмотскую школу № 8, затем Южно-Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри. В 2014 году был призван в армию, после срочной службы заключил контракт. Служил в разведроте ВДВ. Впервые в «горячую точку» попал в 2015 г., в 2019 г., после окончания боевой командировки в Сирийскую народную республику получил статус ветерана боевых действий. Был награжден несколькими медалями, а также знаком «Парашютист-отличник».

С первых дней СВО снова был направлен в зону боевых действий. За проявленную самоотверженность был награжден орденом Мужества. 17 сентября в ходе выполнения боевой задачи Александр погиб. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и вторым орденом Мужества. У бойца остались жена и годовалый сынишка. Прощание с Александром состоится в четверг в Томмоте. Скорбим…

Фото: Алданский рабочий

Источник: тгк neruinfo

https://sakhalife.ru/tommot-proshhaetsya-s-geroem-desantniko...

ПВПК «Молодая Якутия»г.Томмот на своей страничке сообщает:

26-летний сержант Александр Телешев погиб 17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание. Он окончил томмотскую школу № 8, затем Южно-Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри.

В 2014 году был призван в армию, после срочной службы заключил контракт. Служил в разведроте ВДВ. Впервые в «горячую точку» попал в 2015 г., в 2019 г., после окончания боевой командировки в Сирийскую народную республику получил статус ветерана боевых действий. Был награжден несколькими медалями, а также знаком «Парашютист-отличник».

С первых дней СВО снова был направлен в зону боевых действий. За проявленную самоотверженность был награжден орденом Мужества. 17 сентября в ходе выполнения боевой задачи Александр погиб. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и вторым орденом Мужества.

У бойца остались жена и годовалый сынишка. помним,скорбим

https://vk.com/cadets14rus

26-летний сержант АЛЕКСАНДР ТЕЛЕШЕВ погиб 17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание. Он окончил томмотскую школу № 8, затем Южно-Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри.

В 2014 году был призван в армию, после срочной службы заключил контракт. Служил в разведроте ВДВ 11 одшбр. Впервые в «горячую точку» попал в 2015 г., в 2019 г., после окончания боевой командировки в Сирийскую народную республику получил статус ветерана боевых действий. Был награжден несколькими медалями, а также знаком «Парашютист-отличник».

С первых дней СВО снова был направлен в зону боевых действий. За проявленную самоотверженность был награжден орденом Мужества. 17 сентября в ходе выполнения боевой задачи Александр погиб. Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и вторым орденом Мужества.

У бойца остались жена и годовалый сынишка.

Светлая память! https://vk.com/wall-123467559_1404161

17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание на Украине, погиб ученик нашей школы Телешев Александр Васильевич. 26 сентября на школьной линейке ребята почтили память о Саше минутой молчания, педагоги провели классные часы. 17 сентября 2022 года, выполняя боевое задание на Украине, погиб ученик нашей школы Телешев Александр Васильевич. 26 сентября на школьной линейке ребята почтили память о Саше минутой молчания, педагоги провели классные часы.

https://school8.obr.sakha.gov.ru/news

В городе Томмот Алданского района одну из улиц назовут именем бойца, гвардии ефрейтора Александра Телешева, который героически погиб во время выполнения задач спецоперации.

Решение принято на основании ходатайства врио командира войсковой части 32364, гвардии подполковника Ивана Яровенко, командования 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в целях увековечения памяти героя СВО.

14 сентября глава городского поселения «Город Томмот» подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГП «Город Томмот».

https://yakutia-daily.ru/v-aldanskom-

Чупошев Игорь Анатольевич. 30 ноября 1984 г.р. Гвардии сержант 11 десантно-штурмовой бригады ВДВ Республики Бурятия. Погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Остались жена и двое сыновей.

Вечная память Герою! Вечная Слава!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами.

https://zpobeda.ru/igor-chuposhev/ В городе Томмот Алданского района одну из улиц назовут именем бойца, гвардии ефрейтора Александра Телешева, который героически погиб во время выполнения задач спецоперации.Решение принято на основании ходатайства врио командира войсковой части 32364, гвардии подполковника Ивана Яровенко, командования 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в целях увековечения памяти героя СВО.14 сентября глава городского поселения «Город Томмот» подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГП «Город Томмот».Чупошев Игорь Анатольевич. 30 ноября 1984 г.р. Гвардии сержант 11 десантно-штурмовой бригады ВДВ Республики Бурятия. Погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Остались жена и двое сыновей.Вечная память Герою! Вечная Слава!Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. В Бурятии размещают баннеры в память о погибших на Украине земляках 04.05.2022 09:31. Фото: администрация Закаменска

В Закаменске появился огромный баннер в память о сержанте Игоре Чупошеве

В городе Закаменск в Бурятии появился баннер в память о погибшем во время спецоперации земляке Игоре Чупошеве. Финансовую помощь оказали два предпринимателя.

- В знак памяти и гордости за героизм нашего земляка Игоря Анатольевича Чупошева в Закаменске появился баннер с его портретом, - сообщили в администрации Закаменска.

Игорь Чупошев погиб 12 марта в Херсоне. Ему было 37 лет.

Игорь Анатольевич родился в Закаменске, вырос здесь же. После окончания средней школы №1 поступил в местное ПТУ-14 на специальность «машинист-тракторист».

По окончании техникума в 2003 году был призван в ряды армии для прохождения срочной службы. В 2005 году заключил контракт на службу в пограничных войсках. С декабря 2019-го службу проходил в звании гвардии сержанта в 11 десантно-штурмовой бригаде ВДВ.

У Игоря Анатольевича остались жена и двое сыновей.

https://www.baikal-daily.ru/news/16/435199/

На портале Герои Бурятии есть статья о Герое: от 20 мая, 2022 Вечная память Герою!

Чупошев Игорь Анатольевич погиб 12 марта 2022 года при выполнении боевой задачи, во время специальной военной операции на территории Украины, награждён орденом Мужества посмертно.

Игорь Анатольевич родился 30 ноября 1984 года в городе Закаменск в семье Евгении Петровны и Анатолия Фёдоровича Чупошевых. Есть младший брат Константин. Учился в начальной школе № 3 в Совхозе. В средних классах перешёл в школу № 1. В детстве увлекался футболом, волейболом и игрой в лапту. В старших классах увлекался велосипедами и мотоциклами. С мальчишками сами ремонтировали и собирали мотоциклы. Вообще любовь к технике была у него с детства. Также всегда помогал родителям по хозяйству.

Детство и юность прошли в родном городе. Учителя, одноклассники и друзья помнят его доброжелательным, скромным, трудолюбивым парнем, всегда готовым прийти на помощь в трудной ситуации. После окончания средней школы № 1 поступил в ПТУ-14 города Закаменск на специальность «Тракторист-Машинист широкого профиля», где получил права на трактор и категории А,В,С.

По окончании техникума в 2003 году Игорь был призван в ряды Российской Армии для прохождения срочной службы, попал в морской флот Российской Федерации. Служил на острове Сахалин дизелистом корабля, ходил в море на боевом корабле. Как пришёл с армии, сразу в 2005 году заключил контракт на службу в пограничных войсках Российской Федерации. Служил на границе с Монголией в селе Нурта и посёлке Холтосон 6 лет, отучился на кинолога, привёз собаку, которую обучал.

В 2008 году создал семью с Евгенией Валентиновной, у них родились два прекрасных сына: Кирилл 2009 года рождения и Артём 2014 года рождения. Игорь Анатольевич был прекрасным семьянином, заботился о своих близких, постоянно старался создать лучшие условия для подрастания своих любимых детей, помогал своим родителям: заготавливал с младшим братом дрова на зиму, корм для домашней живности – одним словом, был для всех своих родных залогом стабильности и надёжного плеча...

С 2012 года Игорь Анатольевич Чупошев работал на гражданке в ООО «Восток» и ЗАО «Закаменск» сотрудником службы безопасности. Но он не мог жить без армии, и в 2019 году им было принято решение вернуться на контрактную службу. С декабря 2019 года Чупошев И.А. подписал очередной контракт с военной частью в Сосновом бору города Улан-Удэ, службу проходил в звании младшего сержанта гвардии 11-ой десантно-штурмовой бригады ВДВ Республики Бурятия в должности водителя 1 группы.

Как сообщает газета «Московский комсомолец в Бурятии» в номере от 05 апреля 2022 года, Игорь Анатольевич Чупошев погиб, исполняя свой воинский долг, спасая мирных жителей города Мелитополь, во время специальной военной операции на территории Украины.

Он никогда не сетовал на судьбу, он знал, что его призвание – служить Родине, защищать Её интересы. И этому призванию он остался верен до последних секунд своей жизни. Смерть настигла Игоря Анатольевича 12 марта 2022 года: осколочное ранение через бронежилет остановило сердце отважного сына Российского Отечества, уроженца Закаменского района Республики Бурятия. За свой подвиг Игорь Анатольевич Чупошев был награждён орденом Мужества посмертно. Близкие потеряли любимого сына, старшего брата, дорогого мужа, отца… Но подвиг его будет гореть в сердцах земляков вечным огнём памяти! Покойся с миром, Солдат! Подвиг твой мы не забудем!

Скорбим! Помним! Гордимся!

http://heroes.turizm03.ru/?p=325 Газета МК

Вечная память

Важно назвать и погибших бойцов из Бурятии, таких как уроженец Закаменска гвардии сержант Игорь Чупошев. После окончания ПТУ-14 в Закаменске в 2003-м он был призван на срочную службу, с 2005 года служил по контракту в погранвойсках, а с 2019 года — в гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Он сложил голову в боях под Мелитополем 12 марта. Знавшие его люди запомнили Игоря Чупошева доброжелательным, трудолюбивым, всегда готовым прийти на помощь в трудной ситуации, у него остались жена и двое сыновей. Игорь Чупошев посмертно награжден орденом Мужества.

https://ulan.mk.ru/social/2022/04/05/kak-boycy-iz-buryatii-obespechili-na-ukraine-placdarm-dlya-nastupleniya-rossiyskikh-voysk.html На портале "За Победу" короткая оповещениеь:

Рудольф Злобин. Ефрейтор. Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Кизнер, Удмуртия. https://zpobeda.ru/rudolf-zlobin/ «Я знала, что его уже нет»: откровения матери из Удмуртии, чей сын погиб во время спецоперации в Донбассе

Ефрейтору Рудольфу Злобину было 23 года

28 марта 2022 Автор: Алена Юрьева Pexels.com

Тревожные ожидания звонка, постоянный страх и осознание, что сына уже нет в живых, – на таких эмоциях в последние дни жила Надежда, мать погибшего в спецоперации в Донбассе ефрейтора Рудольфа Злобина. 26 марта его проводили в последний путь в родном Кизнерском районе.

«Солнечный мальчик»

Рудольф – первый ребенок и первый внук – как для родителей Надежды, так и для родителей ее мужа. В семье самой женщины было три сестры, поэтому появлению мальчика радовались особенно.

«Он всегда улыбался. Учителя пишут про него в соболезнованиях «солнечный мальчик». Он у меня светленький, рыжеватенький был… У меня в родстве далеко-далеко дед был рыженький, и больше никого. Когда он родился, все удивились – вот ведь, через столько поколений проявилось. Я боялась, что будут смеяться из-за цвета волос. Но он такой обаятельный, что никто не обращал внимания», – вспоминает Надежда в разговоре с IZHLIFE.

В школе Рудольф был ударником вплоть до самого конца учебы. Увлекался шахматами и шашками. Мама насчитала около 40 грамот за участие в соревнованиях.

«Он по характеру очень мягкий, безотказный, везде всем помогал. Он даже в школе никого никогда не обижал, и все девочки за ним как за каменной стеной. Самостоятельный очень был», – делится Надежда. Рудольфа называли «солнечным мальчиком» Фото: архив героини публикации

После школы поступил в железнодорожный техникум, а оттуда сразу ушел в армию по контракту на два года: хотелось помочь семье деньгами. Вопрос – служить или не служить – в семье даже не обсуждался: это долг каждого мужчины. Папа Рудольфа прошел Чечню, остальные родственники тоже ходили в армию. По примеру отца и крестного юноша хотел в ВДВ, но по контракту туда не набирали. Так попал в танковые войска в Челябинской области. Со временем привык к такому укладу жизни и продлил контракт. А потом еще раз продлил.

«Как-то мы приезжали к нему на танковый фестиваль в часть. И он сказал: «Мама, а давай я тебя в танке прокачу». Мне хотелось сына порадовать, я согласилась. А там все такое железное внутри, неудобно, и он весь в топливе. И с этого момента мне так жалко стало, что он такой грязный, я больше не хотела, чтобы он служил», – вспоминает мать.

«Забирайте, пока собаки не доели»

Зимой Рудольфа вместе с остальными сослуживцами направили в Брянскую область. Сын звонил матери при любой возможности и говорил, что с ним все хорошо: устроились, еда есть. Но сразу предупредил, что со связью может быть туго.

А потом началась спецоперация. Созваниваться получалось не всегда, но, если удавалось, говорил Рудольф всегда бодро и энергично. И по-прежнему уверял, что все хорошо.

Уже в марте женщине написали с фейковой страницы. Спросили, знает ли она Рудольфа Злобина.

«Показала мужу, он сказал, чтобы ничего не отвечала. А вдруг это наш сын попросил найти меня и написать, что у него все хорошо? Вдруг связи нет? Он же переживает, что мы переживаем за него. И я просто написала: «Да». Мне тут же отправили видео с паспортом сына. И добавили: «Забирайте с Украины, пока собаки не доели». У меня началась паника, и ни одного номера телефона нет», – вспоминает тот ужасный день Надежда.

С помощью родственников сослуживцев мать смогла найти контакты командира и части. Женщина оборвала все телефоны, пытаясь узнать, что случилось с ее сыном. И только спустя сутки Рудольф позвонил сам с неизвестного номера – живой.

«Он очень бодро говорил, как и всегда. Оказалось, что паспорт потерялся. Сказал, что все хорошо. А на следующий день пришла эсэмэска, что он нас любит. Это было его последнее сообщение», – рассказывает женщина.

Облегчение после извещения о смерти

Но спустя несколько дней, 15 марта, от знакомых стали вновь поступать трагичные новости: Рудольфа больше нет.

«Позвонила знакомая. Спросила: «Дома?» – «Да». «Сидите?» – «Сижу». «Рудика больше нет». И я спокойно уже спросила: «И что мне делать?» – пересказывает тот разговор Надежда.

После той историей с фейком истерик и слез уже не было. Кроме того, с самого начала спецоперации она сидела на успокоительных. Поэтому сразу же начала выяснять, что случилось.

Комитет солдатских матерей, горячая линия Минобороны, часть, командир – телефонный марафон не прекращался.

«Каждый день я снова оставляла заявки, и каждый день мне отвечали одно и то же: «В списках не значится», «Мы созваниваемся, все хорошо». Но я уже знала, что его просто нет», – в этот момент голос матери начинает дрожать.

Ситуация неопределенности напрягала, изматывала. Каждый день Надежда ходила в церковь – но какие ставить свечки? За здоровье? За упокой? Знакомые говорили, что надо верить, но ведь каждому не объяснишь, как чувствует сердце матери.

И только на девятый день пришло извещение о смерти. Было 23 марта.

«Когда ко мне пришли, я сказала: «Спасибо за хорошую новость. Я теперь знаю». Оказывается, и такому известию бывает радость. Я себя в руках держу. Я должна сына встретить в хорошем состоянии. Не дай бог никому пережить это», – делится Надежда (мы разговаривали, когда тело еще не привезли. — Прим. ред.).

Прощание прошло на родине, в Кизнерском районе, 26 марта.

Редакция IZHLIFE выражает соболезнования родным и близким каждого погибшего. https://izhlife.ru/sorrow/109694-ya-znala-chto-ego-uzhe-net-...

Еще один портет павшего Героя Нашелся только вот такой материал.

За жизнь других отдал он свою жизнь

Сент 28, 2023

В Черепаново открыта мемориальная доска орденоносцу Любых Вадиму

Сколько достойных сынов своей Родины защищают сейчас её рубежи в зоне специальной военной операции на Украине. Среди них немало нижнетавдинцев, которые по зову сердца ушли туда, в горячую точку.

Одним из этих парней был наш земляк, выпускник Черепановской основной общеобразовательной школы Любых Вадим. 22 сентября 2023 года ему бы исполнилось 32 года, и в этот день в с. Черепаново прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о герое-орденоносце, погибшем в зоне проведения специальной военной операции.

Почтить его подвиг в этот день пришли брат Валерий с супругой Ольгой и племянниками, родные, друзья, одноклассники, учащиеся школы, земляки, представители администрации Нижнетавдинского района и администрации Черепановского поселения.

Многие из пришедших помнят Вадима как доброго, смелого и всегда готового прийти на помощь парня.

Как сказала заместитель главы по социальным вопросам Ольга Куксгаузен, героями не рождаются, ими становятся. Вот так же постепенно становилась и личность молодого человека.

Родился он в многодетной семье. Родители Виталий Антонович и Флёра Хамзовна проживали тогда в Узбекистане, в Бухаре. Через некоторое время семья переезжает в Нижнетавдинский район и восьмилетний Вадим идёт во второй класс Черепановской школы. Скромный, воспитанный, спокойный мальчик, он старательно учится, занимается спортом, помогает своей семье. Время идёт, окончена школа, юноша поступает в Нижнетавдинское училище №50, а после него сразу же уходит в армию.

– Смотрю на наш клуб и вспоминаю, как мы провожали Вадима в армию, – рассказывает супруга брата Ольга Юрьевна.

– Он с гордостью шёл в армию. Отслужил, вернулся, всего десять дней побыл дома, а потом попросил у нас денег на медосмотр. Мы-то думали, на работу будет устраиваться. А он поставил нас перед фактом – подписал контракт на службу в армии.

Путь воина – это путь Вадима. Он так решил. Служил на юге. Чуть позже женился, родили сына Даниила. А потом – специальная военная операция, и молодой человек не раздумывая, с первого же дня там, на защите мирного населения.

– Прошлым летом он приезжал в отпуск, мы пробовали уговорить его, что, мол хватит, навоевался, у тебя сын растёт, а он ответил: «Там мои ребята, вопрос закрыт». В этом он весь, – добавляет брат Валерий Любых.

Командир первого отделения командно-штабной машины, начальник радиостанции радиовзвода батальона разведывательного управления артиллерии гвардии сержант Любых Вадим Витальевич погиб 7 ноября 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Похоронен в Анапе на Аллее Славы.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, отвагу и самоотверженность он приставлен к высокой награде – ордену Мужества посмертно!

Минута молчания, возложение цветов к мемориальной доске, слова признательности подвигу солдата. Спи спокойно, герой, память о тебе будет жить в сердцах всех, кто тебя помнит и знает.

Маргарит Пилипосян

https://sp72ru.ru/2023/09/28/30156/za-zhizn-drugih-otdal-on-...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эти новостные события мне прислала Лилия Петрова, мама Героя Евгения Петрова

До мурашек, до слез: первая выставка проекта "Мамы героев" открылась в Ставрополе

Ее организовали перед концертом ансамбля "Ставрополье" в драмтеатре 21 ноября, 16:30 Первая выставка (6+) патриотического фотопроекта "Мамы героев" (6+) состоялась в Ставрополе. Портреты женщин, чьи сыновья отдали жизни в зоне СВО, разместили в драматическом театре имени М.Ю.Лермонтова. Каждую участницу запечатлели с фотографией воина, в его кителе и с наградами. На выставке побывал корреспондент — генерального информационного партнера проекта ИА Stavropol.Media.

Экспозицию разместили перед концертом знаменитого казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье". На него пригласили и участниц проекта.

"Получилось торжественно и волнительно. Мы когда-то увидели в других городах проект "Жены героев", который стал появляться по всей стране, сделали у нас такой же, после появились "Дети героев". Про мам был самый непростой эмоционально, ведь он про тех, чьи близкие погибли. Но он показал, что наши женщины сильные", — рассказала ИА Stavropol.Media одна из организаторов Нина Полякова.

Как говорит ее коллега Екатерина Колган, важно было окутать мам заботой, показать, что они не одни, подарить положительные эмоции. Участницы и нынешнего, и прошлых проектов поддерживают друг друга. Ведь порой важно просто поговорить с тем, кто понимает твою боль, скорбь. Особенно трогательно было видеть самих мам рядом с их портретами.

"Я хочу сказать большое спасибо организаторам. Каждый раз, когда кто-то вспоминает моего сына, мне кажется, что он рядом. Его друзья, однокурсники, сослуживцы постоянно общаются с нами, не забывают. А сейчас и другие люди узнают, каким был мой мальчик", — делится Бибигуль — мама погибшего лейтенанта Артура Цатхлангова.

Ирина потеряла двоих сыновей: гвардии старшего лейтенанта Ивана Юркевского и подполковника Александра Юркевского.

"Конечно, эту боль невозможно заглушить, она не пройдет. Я решила участвовать, чтобы показать и другим женщинам, что они не одни. Пусть о наших детях помнят, они это заслужили", — с грустью говорит Ирина. О своих эмоциях рассказывали и посетители драмтеатра.

"Пробирает до слез, до мурашек. Иногда забываешь, что люди, потерявшие родных, живут рядом с нами. А так ты словно из темной комнаты выходишь и видишь жизнь по-новому", — сказала одна из зрительниц Юлия.

Кстати, слезы наворачивались на глаза у многих посетителей. Люди тихо делились впечатлениями, вглядывались в портреты, не хотели от них уходить.

Теплые слова прозвучали со сцены от артистов ансамбля "Ставрополье".

Два дня выставка пробудет в Ставропольском Президентском кадетском училище, а с 27 ноября ее на месяц разместят в Фонде "Защитники Отечества".

Посетить мультимедийную версию проекта "Мамы героев" можно на сайте сетевого издания "Информационное агентство Stavropol.Media" здесь.

По ссылке все портреты мам.

https://stavropol.media/news/1628228/