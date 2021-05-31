Как развеяли миф о неуязвимости американских бомбардировщиков

12 апреля, за 10 лет до гагаринского полёта, летчики под командованием трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба развеяли миф о неуязвимых летающих американских бомбардировщиках. В тот день русские асы, вступив в корейском небе в бой с B-29 «Superfortress», нанесли американской авиации крупнейшее поражение со времен Второй мировой.

За считанные минуты воздушного сражения было сбито до полутора десятков самолетов США, сотня пилотов оказались в плену. При этом советские МиГи вернулись без потерь.

Советские асы в Корее

Герой Советского Союза Иван Кожедуб, возглавивший корейскую операцию.

В Корее шла война. Китай прислал в помощь братскому народу не менее 200 тысяч добровольцев, которых вооружили советской военной техникой. Первые летчики из СССР прибыли сюда в ноябре 1950-го. В условиях высочайшей секретности союзному государству перегнали новейшие на тот момент реактивные истребители МиГ-15. Советские военнослужащие с конспиративной целью сменили форму на китайскую и корейскую. До появления советских летчиков, имевших богатый опыт с времен Великой Отечественной, американцы чувствовали себя в Корее уверенно и вольготно. Корейские авиасилы угрожающей боеспособностью не отличались, а большая часть имевшегося вооружения была уничтожена США и их союзниками в самом начале войны.

Советские асы были ограничены в полетах 38-й параллелью, разделяющей Северную Корею и Южную. Стояла задача избегать потерь обкатываемых "пятнадцатых" на вражеской территории, потому как американцы обещали солидное вознаграждение за доставленный целый МиГ.

Первые 3 десятка летчиков-истребителей составили 3 эскадрильи, а вся авиагруппа стала именоваться 324-ой истребительной авиадивизией. Командиром группировки назначили блестящего летчика и выдающегося аса Великой Отечественной полковника Ивана Кожедуба.

Главные действующие лица

Американский В-29 в корейском небе.

Основными действующими лицами знакового сражения стали не люди, а самолеты. Американский четырехмоторный В-29 поднимал в небо 9 тонн бомб. Но к 1951-му эта машина уже считалась устаревшей. Советский МиГ-15 был новейшим реактивным истребителем. Первые же серьезные стычки в небе лишили американцев сразу нескольких бомбардировщиков B-29. Пытаясь сократить будущие потери, американцы в экстренном порядке перебросили в Корею истребители F-86 Sabre, почти не уступавшие в своем потенциале русским "пятнадцатым". С приходом этих машин воздушные победы уже не так просто давались летчикам из СССР. Свою роль играли и сложности с управлением новой техникой. Изучение и обкатка проходили сразу в боевых условиях.

По железнодорожному мосту через реку Ялуцзян в коммунистическую Корею шла основная военно-гуманитарная помощь с территории коммунистического Китая. С китайской стороны мост прикрывался летчиками из Коммунистического СССР. 12 апреля 1951-го перед американцами поставили задачу уничтожить этот стратегический объект, отрезав львиную долю помощи от союзников.

Черный американский четверг

Обломки американского бомбардировщика.

На спецоперацию отправились до полусотни тяжелых американских бомбардировщиков в сопровождении, по разным данным, от 100 до 200 истребителей. Радиолокационными станциями была засечена крупная группировка вражеских самолетов, которые двигались к северокорейским позициям со скоростью 500 километров в час. В воздух по тревоге поднялись 36 советских МиГ-15. До столкновения с советскими самолетами американцы действовали самонадеянно и были полностью уверены в потенциальной победе. Летчикам из СССР пришлось искать управу на крылатые американские машины, немногим ранее уничтожившие Хиросиму. Командование приняло решение задействовать единственно возможный в тех обстоятельствах тактический прием – пронизать МиГами сверху вниз армаду американских В-29 вместе с прикрывающими их истребителями. Основная ударная группа советских машин преследовала ведущие B-29, остальные истребители атаковали сопровождающие самолеты, намереваясь оттеснить их от бомбардировщиков.

Последовавший эффект превзошел самые высокие ожидания. В считанные минуты русские летчики сбили около 15-ти В-29. Не менее 15 тяжелых самолетов списали после возвращения на авиабазу. Свыше сотни военных личного состава оказались в плену. Из всех американских самолетов ни один не вернулся без повреждений или раненых членов экипажа. Во время атаки запаниковавшие американцы свернули к береговой линии, за которую истребителям СССР залетать запрещалось. Иначе бы потери авиации США могли быть еще большими. Тот день стал для американской авиации «черным четвергом».

Атаковавшие советские МиГи вернулись с задания без потерь. Ошарашенные произошедшим американцы несколько дней вообще не совершали вылетов. Спустя некоторое время послали еще отряд В-29 под мощным прикрытием в разведку. И снова потерпели поражение. После этих инцидентов командование ВВС США посылало свои бомбардировщики в небо только по ночам, а вскоре и вовсе прекратилось их использование.

Исправление ошибок и восстановление

Помимо сбитых самолетов, на счету советских летчиков - свыше сотни пленных американцев.

После корейского инцидента США озвучили свою версию «черного четверга». Согласно их информации, сбитыми оказались лишь 3 бомбардировщика, 7 несерьезно пострадали и вернулись на аэродром.

Усвоив урок и подготовившись к вероятным развитиям событий, ВВС США вскоре воспрянули и вернулись к решительным действиям. Следующие несколько лет американские бомбардировщики B-47 неоднократно показывались над Ленинградом, Минском, Киевом. 29 апреля 1954-го самолет США пролетел даже в небе Подмосковья. В 1956-м стартовала операция “Хоум ран”. Два десятка реактивных B-47 на протяжении полутора месяцев совершали до 3 нарушений советского воздушного пространства в сутки. За месяц с северного направления было осуществлено свыше 150 вторжений в СССР с неба. Безнаказанные вылазки бомбардировочной авиации завершились в 1960-м, когда управлявший сверхзвуковым истребителем МиГ-19 Василий Поляков уверенно настиг и расстрелял из пушек американский RB-47H. С той же легкостью, с которой сбивались поршневые «Superfortress» в корейском небе.

