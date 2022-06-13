Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!Преемственность поколенийЧеловек, ставший одним из олицетворений штурма Мариуполя. Позывной "Струна"Настоящий патриотАрт от читателя ТГ, посвящённый погибшему разведчику-снайперу армейского спецназа - Александру «Невскому»-«Змею», погибшему в ходе выполнения боевой задачи на Донбассе.Шеврон российского воинаВся сущность тутПрекрасная картинкаКрасивый рисунок на одной школе в ДонецкеВ Нижнем Новгороде появилось граффити с изображением первоклассника Алеши из Белгородской области.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
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