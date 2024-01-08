Территория Героев...(120)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Подполковник Сергей Ирхин.

Сергей Вячеславович Ирхин родился в г. Валуйки Белгородской области. Ещё в школьные годы мечтал стать военным. В 2006 году, по окончании Казанского высшего военного командного училища попал на службу во Владивосток, командовал взводом десантно-штурмовой роты морской пехоты ТОФ, затем служил ротным командиром. Прошёл специальные курсы в Рязанском училище ВДВ, чтобы получить допуск к подготовке личного состава к прыжкам и самостоятельной укладке парашютов.

Совместно с другими офицерами и матросами морской пехоты в 2010 году участвовал в освобождении захваченного сомалийскими пиратами танкера «Московский университет», который следовал из Красного моря в Китай (позже этот инцидент ляжет в основу остросюжетного художественного фильма «22 минуты»).

В июле 2010 года старший лейтенант Ирхин, заместитель командира разведывательной десантной роты 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота был награждён орденом Мужества.

По отзывам сослуживцев, Сергей досконально знает свое дело, он отличный спортсмен и имеет заслуженный авторитет в коллективе.

В декабре 2023 г. подполковник Ирхин, проявивший смелость и мужество в бою с противником в ходе Специальной военной операции, удостоен звания Героя России и награждён медалью «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-irhin Майор Андрей Митяшин.

Андрей Сергеевич Митяшин родился в г. Омутнинске Кировской области, где в 2013 году окончил среднюю школу № 6. После успешного окончания Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознамённого училища попал в Южный военный округ и с первых же дней своей офицерской службы доказал, что с выбором профессии не ошибся.

Участник Специальной военной операции с февраля 2022 года. Командир танковой роты Андрей Митяшин рассказал о ходе боя, отмеченного высшей государственной наградой. «Вместе с личным составом выдвинулся на выполнение боевой задачи. Так как опыт накоплен с самого начала спецоперации, подсказывал по радиосвязи и личным примером, как лучше действовать. В этих боях противник безусловно превосходил нас числом и по бронетехнике, и по живой силе, применялись образцы вооружения НАТО» - вспоминает герой.

Благодаря согласованным действиям российских подразделений - мотострелков, танкистов, артиллеристов - противник был отброшен на исходные рубежи и понёс большие потери как в личном составе, так и втехнике. Экипаж Митяшина уничтожил не менее 5 танков и несколько БМП, в том числе и образцы военной техники НАТО.

19 декабря 2023 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Митяшину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

«Получение награды из рук верховного главнокомандующего - это прежде всего гордость за себя, за свое подразделение», - рассказал Герой России.

Ранее за свои боевые заслуги майор Митяшин был удостоен двух орденов Мужества и медали «За боевые отличия» 1-й степени.

https://kontingent.press/post/andrej-mityashin Старший прапорщик Сергей Раков выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск на одном из тактических направлений.

Украинские боевики, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения российских подразделений с применением артиллерии и минометов. В ходе очередного залпа часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и вышла из строя. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями БТГр лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, старший прапорщик Раков выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на плотный огонь противника.

Рискуя жизнью старший прапорщик Сергей Раков восстановил выведенную из строя аппаратуру связи, что позволило оперативно реагировать на маневры противника и отразить все атаки боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7296

Старший лейтенант Ерёмин Андрей Указом президента России звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Андрею Еремину. Офицер служит в 3-й отдельной гвардейской бригаде спецназначения Главного управления Генштаба ВС РФ.

Подразделение Еремина выполняло задачи по обеспечению работы штурмовиков на одном из направлений. Находясь на позиции, подразделение разведчиков "зарылось в землю", что в последующем сыграло свою роль. Около 6 утра противник стал обстреливать позиции из минометов и снайперского оружия, также пошла пехота.

Приняв бой, группа старшего лейтенанта Еремина предприняла действия и не дала взять себя в кольцо. Вызвав огонь артиллерии практически на себя, разведчики продержались до подхода своих сил, и после пополнения боекомплекта продолжили выполнение задачи.

Также награжден медалями "За отвагу" и Суворова.

https://t.me/rabotaembrat/7306

Доброволец Алексеенко Илья Рота 5-го отряда БАРС, в составе которой действовал стрелок-санитар Илья Алексеенко, выполняла задачи по удержанию позиций в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник, сконцентрировав силы на данном участке фронта, предпринял попытку прорвать оборону российских войск. В ходе боя, Илья заметил, что один из добровольцев БАРС получил ранение и не в состоянии выбраться из-под огня противника. Понимая, что промедление, может стоить боевому товарищу жизни, Илья Алексеенко эвакуировал пострадавшего в безопасное место, несмотря на интенсивный обстрел. Оказав раненому первую медицинскую помощь, Илья вернулся на позиции и продолжил вести бой.

Действуя смело и решительно, доброволец уничтожил группу боевиков, попытавшихся скрытно подобраться с фланга к позициям пулеметного расчета. Смелые и решительные действия Ильи Алексеенко, позволили добровольцам БАРС удержать занимаемые рубежи и отбросить противника на исходные позиции, а также сохранить жизнь раненому товарищу.

https://t.me/rabotaembrat/7307

Капитан 1-го ранга Орлов Георгий Капитан 1-го ранга Георгий Орлов при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в районах ведения боевых действий, успешно выполнял обеспечивал бесперебойную связь в интересах подразделения российских Вооруженных Сил.

Группа российских военнослужащих, выполнявшая боевые задачи на одном из направлений, подверглась атаке со стороны украинских боевиков. В результате массированного артиллерийского удара аппаратура связи была выведена из строя и не подлежала восстановлению. Понимая, что потеря связи с военнослужащими приведет к утрате возможности оперативно координировать их силы, Орлов оперативно организовал доставку спутниковой связи на позиции российских войск. Станция спутниковой связи была упакована в специальный защищенный контейнер, доставлена и сброшена с самолета в районе позиций российских войск.

Восстановленная капитаном 1-го ранга Георгием Орловым связь обеспечила своевременное применение сил для отражения атаки. По итогам боя противник, не добившись цели, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7291

Майор Чукаев Иван Заместитель командира батальона майор Иван Чукаев руководил обороной в районе тактически значимого населенного пункта. Украинские боевики наносили артиллерийские удары. Одновременно с этим позиции батальона атаковали диверсанты.

Майор Чукаев находился на позициях охранения со своими подчиненными. И принял бой с диверсантами. Рискуя жизнью, вместе со своими подчиненными Иван бросился прямо в огонь и лично вывел из-под огня 3 единицы техники, в том числе машину закрытой спутниковой связи, без которой управление подразделением стало бы невозможным. Националисты перешли в атаку. Чукаев лично принимал участие в отражении атаки, находясь на оборонительных позициях со своими подчиненными. Точными выстрелами из ручного гранатомета он уничтожил три единицы бронетехники противника.

Благодаря личному мужеству и самоотверженности майора Ивана Чукаева, его самообладанию и умелым командирским качествам вверенная техника была сохранена, а атака националистов была отбита. Также удалось избежать потерь среди личного состава батальона.

https://t.me/rabotaembrat/7308

Младший сержант Назаренко Иван Радиотелефонист взвода связи Иван Назаренко период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи между подразделениями и командно-наблюдательным пунктом батальона.

В бою в результате обстрела националистами российских позиций кассетными боеприпасами, была повреждена проводная линия связи. Под плотным огнем противника младший сержант Назаренко, рискуя собственной жизнью, выдвинулся на позиции и оперативно восстановил кабельные линии.

Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Ивана Назаренко на поле боя позволили сохранить устойчивое управление личным составом подразделений, в результате чего батальон, отразив атаку противника, перешел в контрнаступление и уничтожил напавших националистов.

https://t.me/rabotaembrat/7282

Лейтенант Силуков Денис Взвод под руководством лейтенанта Дениса Силукова занимал оборону на одном из направлений наступления противника.

Противник предпринимал неоднократные попытки штурма позиций российских бойцов. Для организации грамотной обороны Силуков организовал постоянное ведение разведки позиций противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Противник силами нескольких штурмовых групп в очередной раз перешел в атаку.

Благодаря своевременному обнаружению выдвижения украинских боевиков с позиций, личный состав под руководством Силукова занял заранее подготовленные и хорошо замаскированные позиции. Артиллерия противника вела интенсивный обстрел позиций российских войск, но благодаря оборудованным позициям обстрел не достиг результата. Украинские боевики вышли на рубеж атаки. По команде Силукова российские бойцы открыли огонь по штурмовым группам противника. Противник понес значительные потери в живой силе, так и не добравшись до позиций российских войск.

Благодаря слаженной работе и грамотному расположению огневых средств, ведению непрерывной разведки подразделением под руководством лейтенанта Дениса Силукова были отражены все попытки противника прорвать рубежи обороны российских войск, нанесены значительные потери врагу и созданы благоприятные условия для перехода в наступление российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7304

Старший лейтенант Гриднев Иван Подразделение под командованием старшего лейтенанта Ивана Гриднева выполняло боевую задачу по освобождению населенного пункта, удерживаемого вооруженными формированиями украинских националистов.

Наступление на позиции украинских боевиков велось с нескольких направлений, силами двух российских штурмовых групп. Продвигаясь к населенному пункту в зоне своей ответственности, старший лейтенант Гриднев понял, что вторая группа, ведущая наступление с другого направления, столкнулась с противником и вступила в бой. Услышав звуки боя и оценив обстановку, офицер понял, что противник значительно превосходит в количестве. Несмотря на численное превосходство со стороны националистов, Гриднев вместе с подчиненными принял решение оказать помощь другой штурмовой группе. Скрытно подобравшись и заняв выгодные огневые позиции, группа Гриднева, используя фактор внезапности, атаковала украинских боевиков, отрезав его пути снабжения и подходящие на помощь резервы. В ходе боя, противник не смог перегруппировать свои силы и грамотно перераспределить личный состав, понес существенные потери в живой силе и технике.

В результате грамотных действий старшего лейтенанта Ивана Гриднева и его подразделения, удалось избежать значительных потерь среди личного состава, своевременно оказать помощь военнослужащим, получившим ранения и эвакуировать их с поля боя.

https://t.me/rabotaembrat/7271

Прапорщик Моргунов Тимур Начальник аппаратной роты связи прапорщик Тимур Моргунов действовал в составе батальонной тактической группы, обеспечивал устойчивую и бесперебойную связь.

При совершении марша подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских националистов. В ходе очередного минометного обстрела радиостанция получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя. Понимая, что потеря связи внутри колонны лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Тимур приступил к восстановлению поврежденной радиостанции под плотным огнем националистов. Также, в инициативном порядке в дополнение к имеющимся средствам радиосвязи обеспечил абонентов бригады терминалами спутниковой связи, что позволило снизить эффект от применения противником постановщиков помех.

Благодаря мужественным действиям прапорщика Тимура Моргунова связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/7276

Доброволец Мурзагалиев Эдгар Старший стрелок 3-го отряда Российского добровольческого движения БАРС Эдгар Мурзагалиев, действуя в составе оборонительной группы, осуществлял прикрытие позиции добровольческого подразделения на тактически важном направлении.

Находясь в обороне на передовой позиции, Мурзагалиев своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил пятерых военнослужащих ВСУ в своей зоне ответственности, не дав им прорваться. Отразив атаку численно превосходящего противника, поддержал товарищей ведущих бой на соседних участках. Находясь под минометным огнём противника, Эдгар обнаружил и оказал первую помощь раненому добровольцу отряда до прибытия эвакуационной группы, а затем прикрывал эвакуацию раненого.

Грамотные и профессиональные действия Эдгара Мурзагалиева позволили отразить несколько атак украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7270

Сержант Шухраев Кирилл Сержант Кирилл Шухраев вместе с группой военнослужащих обеспечивал боевое охранение колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий.

В ходе марша в заданный район, Кирилл обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись в ситуации Кирилл принял решение атаковать врага первым. Шухраев вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Боевики, понеся значительные потери, спешно покинули поле боя.

Смелые и решительные действия сержанта Кирилла Шухраева позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск провокацию, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/7315

Капитан 1-го ранга Фролов Алексей В районах ведения интенсивных боевых действий капитан 1-го ранга Алексей Фролов успешно выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной связи в интересах командного пункта Черноморского флота.

Находясь на борту большого десантного корабля, в составе группировки морского десанта Алексей выполнял задачи по обеспечению устойчивой связи между надводными кораблями десантного отряда с использованием расширенных функций радиостанций, что значительно увеличило дальность связи и разведзащищенность действий сил. Благодаря высокому профессионализму Фролова было организовано проведение ложных переговоров, которые ввели противника в заблуждение относительно истинных намерений группировки. В результате чего десантная операция была проведена успешно.

Также капитан 1-го ранга Фролов организовал видеотрансляцию с использованием беспилотного летательного аппарата с большого десантного корабля на командный пункт флота, что позволило реально оценить результаты нанесения огневого поражения и осуществлять корректировку огня.

https://t.me/rabotaembrat/7301

Сержант Французов Михаил Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Михаил Французов, выполняла задачи по проведению разведывательно-поисковых действий в лесистой местности на одном из тактически значимых направлений.

В ходе разведки группой было выявлено выдвижение штурмовой группы противника при поддержке бронетехники для атаки на опорный пункт российских войск. Командир принял решение организовать засаду. Грамотно распределив секторы ведения огня группа неожиданно атаковала противника. В ходе скоротечного боя Французов получил контузию. Несмотря на это грамотно сменил огневую позицию и точным огнем уничтожил трех украинских боевиков, занявших выгодную огневую позицию на фланге боевого порядка российских бойцов, и продолжил вести бой. Атакующая группа противника потеряв в ходе боя боевую машину пехоты и до отделения личного состава спешно отступила.

Благодаря самоотверженности и мужеству сержанта Михаила Французова, российские бойцы нанесли потери в живой силе и технике противнику и сорвали атаку на опорный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/7303

Старший сержант Горшков Андрей Начальник приемного радиоузла старший сержант Андрей Горшков в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских Вооруженных Сил.

В бою с вооруженными формированиями украинских националистов в результате вражеского артиллерийского удара были повреждены линии связи, что привело к потере связи между командным пунктом и пунктом управления беспилотными летательными аппаратами. Понимая, что отсутствие связи с пунктом управления БпЛА лишит командование возможности оперативно оценивать изменение обстановки на поле боя, вести воздушную разведку, корректировку огня и осуществлять контроль поражения вражеских целей, Андрей вместе с подчиненными выдвинулся устранять повреждения. Связь была восстановлена. Артиллерийским расчетам оперативно были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению военной техники и большого количества живой силы.

Самоотверженные действия старшего сержанта Андрея Горшкова на поле боя позволили лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому вражеских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7277

Рядовой Кива Юрий Рота, в составе которой действовал рядовой Юрий Кива, выполняла задачу по удержанию занятых позиций на одном из тактических направлений.

Украинские боевики, стремясь прорвать оборону наших войск, предприняли попытку наступления в зоне ответственности взвода, в котором действовал Юрий. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. Действуя мужественно и героически, Юрий прицельным огнем из гранатомета, атаковал вражеские боевые порядки, чем сковал действия противника, замедлив его продвижение. Противник, ввязавшись в бой на невыгодных для него позициях, понес существенные и потери и был вынужден отступить.

Смелые и решительные действия, а также точная стрельба гвардии рядового позволили сорвать наступление боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7297

Сержант Степанец Иван В ходе специальной военной операции сержант Иван Степанец выполнял задачи по подвозу боеприпасов подразделениям российских Вооруженных Сил. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта.

При выполнении очередной задачи Иван, осуществляя подвоз боеприпасов на позиции гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, подвергся минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, стремящихся лишить российские войска на передовой своевременного снабжения. Автомобиль, которым управлял Степанец, получил осколочные повреждения и потерял ход. Понимая важность доставки боеприпасов подразделениям, отражающим массированное наступление противника, Иван, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии сумел восстановить работоспособность транспортного средства, после чего вывел его из зоны поражения вражеских минометов. Далее, продвигаясь по пересеченной местности, Степанец обеспечил своевременную доставку боеприпасов на передовую.

Благодаря своевременно доставленным сержантом Иваном Степанцом боеприпасов, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику наступающего противника на удалении от переднего края обороны, что существенно снизило атакующий потенциал боевиков и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону.

https://t.me/rabotaembrat/7283

Младший сержант Петров Денис Командир танка гвардии младший сержант Денис Петров, действуя в составе подразделения, выполнял задачи по прикрытию действий танкового взвода при штурме опорного пункта боевиков.

В бою, действуя решительно и отважно, Петров обнаружил расчет противотанкового ракетного комплекса, изготовившийся для ведения огня. Мгновенно оценив ситуацию, Денис дал команду наводчику-оператору на его уничтожение. Прицельным выстрелом расчет врага был уничтожен. Продолжая вести бой, экипажем танка Петрова было уничтожено несколько боевых машин и часть живой силы обороняющихся боевиков.

Смелые и решительные действия командира танка младшего сержанта Дениса Петрова позволили выбить противника с занимаемых позиций и овладеть опорным пунктом.

https://t.me/rabotaembrat/7300

Лейтенант Кардашевский Алексей Подразделение Воздушно-десантных войск, в составе которого действовал лейтенант Алексей Кардашевский, выполняло боевую задачу по обороне одного из стратегически важных объектов.

Противник предпринимал неоднократные попытки штурма ранее утерянных позиций и вел постоянный артиллерийский обстрел позиций российских войск. Несмотря на угрозу для жизни лейтенант Алексей Кардашевский неоднократно выезжал на позиции, доставляя личный состав подразделения для выполнения боевых задач, а также производил эвакуацию раненых, что позволило обеспечить устойчивую оборону важного объекта и отразить все атаки противника.

https://t.me/rabotaembrat/7292

Младший сержант Суртаев Дмитрий Младший сержант Дмитрий Суртаев в составе штурмовой группы российских военнослужащих выполнял задачу по вытеснению противника с занимаемых позиций.

Продвигаясь по заданному маршруту, Суртаев обнаружил группу вооруженных боевиков, готовивших засаду на пути следования российских войск. Оценив обстановку, Дмитрий доложил командиру об обнаруженных силах противника. Было принято решение дать бой врагу. Суртаев одним из первых вступил в бой с противником и, действуя на передовом рубеже атаки вместе со своими подчиненными, нанес существенный урон боевикам. В ходе боестолкновения Суртаев получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил вести бой. Понеся невосполнимые потери, украинские националисты бежали с поля боя.

Благодаря грамотным младшего сержанта Дмитрия Суртаева и слаженным действиям его подчиненных боевая задача по уничтожению врага и оборудованных им позиций была выполнена без потерь со стороны наших военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7314

Военнослужащий Кубанов Халит Кубанов Халит Аликович с первых дней специальной военной решил исполнить свой воинский долг.

За время службы Халит проявил себя как отважный защитник интересов Родины, мужественный воин и патриот.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Кубанов Халит Аликович награжден медалью «За отвагу».

https://t.me/strana_geroev/5003

Майор Трошин Александр Александр Трошин, командир танкового батальона, герой боев за Марьинку.

Был уволен из ВС РФ, но в апреле 2022 г. пришел добровольцем и настоял, чтобы его включили не как офицера запаса, а как бойца. В ходе СВО вырос в должности до командира батальона.

Лично уничтожил 5 танков и более 20 бронемашин, 3 раза горел в танке, у него 7 контузий, одно осколочное ранение.

На момент взятия Марьинки служил в звании старшего лейтенанта.

За мужество и героизм указом Президента России ему сегодня присвоено внеочередное звание «майор» — повышение в звании состоялось по личной инициативе Владимира Путина.

https://t.me/rabotaembrat/7310

Капитан Сафиуллин Айнур Военнослужащему из Амурской области капитану Айнуру Сафиуллину «Золотую Звезду» Героя России вручил лично президент России. Высшее звание офицер получил за самоотверженность во время выполнения боевой задачи в зоне СВО.

Айнур Сафиуллин управлял штурмовым отрядом, который выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов. В течение трех часов подразделение отражало контратаку противника. В этот момент офицер получил осколочное ранение, однако продолжил руководить подразделение и смог организовать возобновление наступления.

Его решительные действия позволили достичь успеха без потерь среди личного состава.

В результате успешного боя было уничтожено более двух взводов живой силы противника, в плен попали восемь солдат, захвачены образцы ПТРК Javelin и NLAW.

https://www.amur.kp.ru/daily/27597/4869352/

Гвардии лейтенант Абуталимов Темирлан Звезду Героя России получил гвардии лейтенант, командир роты Темирлан Абуталимов из Дагестана.

В одном из сражений в Запорожской области, несмотря на то, что противник превосходил наших бойцов по силам, а сам Темирлан был ранен, он продолжил бой.

Благодаря его профессионализму и отваге, наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу.

https://t.me/ssigny/81048

Сержант Супаков Евгений Герой Российской Федерации Супаков Евгений Андреевич

– выпускник Тазовской средней общеобразовательной школы 2016 года.

19 декабря 2023 года награжден "Золотой Звездой" Героя России.

Ответственный, доброжелательный, целеустремленный. Учился на «4» и «5». Был активным участником Всероссийской олимпиады школьников.

Посещал кружок в Районном Доме творчества, занимался научно-исследовательской и проектной работой. Являлся призером III Всероссийского образовательного Слета юных полярников «Наша планета» в олимпиаде гуманитарного направления (история, обществознание, русский язык) и обладателем диплома за II место (среди 9-11 классов) в исследовательской конференции школьников, секция «Экология», проект «Загадка Ямальских газовых выбросов».

Увлекался спортом, участвовал в ежегодной районной Спартакиаде школьников, посещал хореографический кружок «Европейские танцы».

После школы учился в Ульяновском военном училище, затем служил в армии, потом поступил на военную службу по контракту, сначала в Новороссийске, потом в Феодосии. В зоне специальной военной операции участвует с первого дня.

Награды Евгения:

- орден Мужества 22.09.2022 года

- медаль "За Отвагу"

- звание "Герой Российской Федерации" 30.11.2023 года

- награжден "Золотой Звездой" Героя России 19.12.2023 года

Младший сержант Мацкевич Вячеслав Президент РФ 19 декабря вручил награды Героям России. Среди получивших «Золотую Звезду» - младший сержант Вячеслав Мацкевич. Вячеславу 31 год. Родился в селе Излап Солтонского района. Здесь окончил 9 классов. На СВО он попал из села Покровка Ключевского района. Ушел добровольцем в июле 2022 года, потом заключил контракт. После церемонии награждения военнослужащие рассказали о своих подвигах. Как отметил Герой России, младший сержант Вячеслав Мацкевич, после артподготовки он с товарищами пошел штурмовать опорный пункт националистов. Силы противника были в 5–6 раз больше. «Выбили противника, он был ошарашен столь дерзким, резким, неожиданным для них маневром. Что и привело их в бегство», — сказал военнослужащий. Мацкевич отметил бесстрашие товарищей, он поблагодарил их за выполнение боевой задачи. «Это не только моя заслуга, а также и ребят, они шли за мной вперед, выполняя мои приказания», — пояснил он. https://www.ap22.ru/paper/Uchastnik-SVO-iz-Soltonskogo-rayona-udostoen-medali-Zolotaya-Zvezda-Geroya-Rossii.html Рядовой Кудинов Евгений За уничтожение танка ВСУ житель деревни Покровки Евгений Александрович Кудинов удостоен высшего звания – Герой России Житель деревни Покровки Уярского района Евгений Кудинов, принимающий участие в СВО, получил 19 декабря из рук Президента России «Золотую Звезду». Евгений рассказал, как с товарищами отразил атаку вооружённых сил Украины (ВСУ). – Сначала около двух часов шла массивная артподготовка со стороны украинских националистов, потом по радиостанции сообщили, что в нашу сторону выдвигаются танки противника. Я и мои товарищи готовились к бою, я слышал, что едут танки, но не видел, где они, – рассказал Евгений Кудинов. По словам Евгения, тогда он вышел из окопа на дорогу и увидел танк, который стоял от него примерно в 50 метрах. – Но так получилось, что я оказался немного быстрее, – говорит наш герой. Как отметил Евгений Кудинов, он и его товарищи отбили атаку танков, а также пехоты, которая шла следом. В результате противнику не удалось подойти к российским подразделениям. https://vk.com/wall-157351900_10489

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Багманов Ринат В ходе СВО героически погиб боец В ходе СВО героически погиб боец Багманов Ринат Рафисович. г. Агидель. https://zpobeda.ru/rinat-bagmanov/ Военнослужащий Бубнов Никита Бубнов Никита Романович

погиб 16 сентября 2023 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Выпускник филиала БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» в с. Нижняя Омка Омской обл. Никита останется отзывчивым, добрым, ответственным молодым человеком. https://zpobeda.ru/nikita-bubnov/ Военнослужащий Хидиров Дмитрий При выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб Дмитрий Владимирович Хидиров. Пензенская область, с. Лопатино https://zpobeda.ru/dmitrij-hidirov/ Сержант Марусов Алексей Простились с сержантом Марусовым Алексеем Александровичем, участником СВО с. Икей https://zpobeda.ru/aleksej-marusov/ Младший сержант Петлеван Сергей Простились с младшим сержантом Сергеем Петлеваном, погибшим при выполнении специальной военной операции. Сергей Алексеевич родился и большую часть своей жизни прожил в с. Красовка. С 2021 года с семьей проживал в Омске, работал сварщиком в ООО «Сеялки и посевные комплексы». Мобилизован 11 октября 2022 года. Проходил службу в 104-ом Гвардейском десантно-штурмовом полку.

Погиб 1 сентября в боях под Работино Запорожской области.

Сергею было 39 лет. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО Сергей Петлеван посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/sergej-petlevan/ Доброволец Тачеев Николай На СВО, выполняя воинский долг, погиб Тачеев Николай. Николай обучался в техникуме по специальности «Электроснабжение по отраслям». Получал второе образование. Коля активно занимался спортом. Был сильным физически и духом. Таких называют настоящий защитник! Николай сам изъявил желание уйти защищать Родину в 2022 году. https://zpobeda.ru/nikolaj-tacheev/ Военнослужащий Ермаков Максим 10 октября 2023года состоялось прощание с Максимом Ермаковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. https://zpobeda.ru/maksim-ermakov/ Ефрейтор Евдошенко Дмитрий Ефрейтор Евдошенко Дмитрий 11 октября погиб в ходе специальной военной операции. Родился 19.05.1998 в городе Ахтубинск, Астраханская область. Отец был военнослужащим и по распределению, с семьей, переехал в Коломну, погиб 7 лет назад. Дмитрий учился в 4 школе, после чего поступил в политехнический колледж. Был призван в армию, в Краснодар, там отслужил срочную службу, по контракту пошел в ту же часть. У погибшего остались жена и сын, которому пол года. Погиб 11.10.2022. Разведчик, помощник командира Евдошенко Дмитрий Александрович получил орден Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/dmitrij-evdoshenko/ Военнослужащий Князев Максим В зоне СВО героически погиб Князев Максим Александрович, сражавшийся за нашу Родину в составе в/ч 12269. Родился герой в Нижнем Новгороде, проживал в городе Лобня Московской области. Учился в Балакирево в школе №36. Затем окончил Нижегородское речное училище им. И.П.Кулибина. Срочную службу Максим проходил в 56 десантно-штурмовом полку (1999-2000 в г. Камышин). У него остались жена и сын, который также принимает участие в СВО, служит в ВДВ. https://zpobeda.ru/maksim-knyazev/ Военнослужащий Андреев Евгений Погиб с 6 на 7-е октября 2023 года на Запорожском направлении. Андреев Евгений Петрович, 05.09.1973г.р. Уроженец Курганской области, проживал в г.Москва https://zpobeda.ru/evgenij-andreev/ Военнослужащий Зубринов Алексей Суземский район простился с Зубриновым Алексеем Викторовичем. Он геройски погиб в ходе специальной военной операции на Украине. https://zpobeda.ru/aleksej-zubrinov/ Рядовой Каячов Радик В ходе проведения СВО погиб рядовой Каячов Радик Ахметгарифович. г. Березники https://zpobeda.ru/radik-kayachov/ Военнослужащий Лукинфук Иван Погиб Лукинфук Иван https://zpobeda.ru/ivan-lukinfuk/ Военнослужащий Цуканов Александр Александр Николаевич Цуканов (05.06.1971 — 10.11.2022) https://zpobeda.ru/aleksandr-cukanov/ Военнослужащий Хасанов Дмитрий Потеряли боевого солдата - прикрыл товарищей и погиб, 19 лет, с Ярославля 02 11 2004 - 08 10 2023 год Хасанов Дмитрий Михайлович https://vk.com/wall-106160452_533204 Военнослужащий Калманов Аслан Житель Северной Осетии Аслан Калманов погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО Бойцу было 58 лет. Он погиб 26 сентября под городом Бахмут. https://zpobeda.ru/aslan-kalmanov/ Доброволец Тиль Станислав Сообщено о гибели добровольца Станислава Тиля. Прощание с бойцом, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции состоялось 11.10.2023. г. Миасс https://zpobeda.ru/stanislav-til/ Военнослужащий Гончаров Денис Гончаров Денис Владимирович (25.02.1986 – 01.09.2023), геройски погиб в зоне СВО, защищая Родину в составе 28 полка. Родился в Алма-Ате, жил в Ростове-на-Дону. У Дениса остались мама, жена и двое детей. https://zpobeda.ru/denis-goncharov/ Младший сержант Власов Антон В ходе СВО погиб наводчик из Ярославской области В зоне спецоперации он провел больше года. Погибшему было 36 лет, он родился и вырос в поселке Защитный Некрасовского района. Посмертно Антон Власов награжден орденом Мужества. https://zpobeda.ru/anton-vlasov/ Военнослужащий Самочернов Андрей В зоне СВО погиб Андрей Самочернов. Уроженец деревни Никологавриловка, он и жил 26 лет на своей малой родине, в Еланке. Здесь же окончил школу и отсюда ушел в армию. После возвращения работал вахтовым методом. На линии соприкосновения Андрей исполнял свой воинский долг по контракту с 15 июня. https://zpobeda.ru/andrej-samochernov/ Младший сержант Хазиев Родион При выполнении задач специальной военной операции погиб Родион Рафаэлевич Хазиев. В зоне специальной военной операции младший сержант Родион Хазиев нес службу по контракту, выполняя боевые задачи в должности стрелка мотострелкового батальона. https://zpobeda.ru/rodion-haziev/ Лейтенант Назаров Рамиз Назаров Рамиз Бахрамович г. Тольятти, Самарская область https://zpobeda.ru/ramiz-nazarov/ Доброволец Πaльджигин Βячecлaв Πaльджигин Βячecлaв Алeкcaндpoвич 07.11.1997 г.p. c.Πapaбeль, Тoмcкaя oблacть ЧΒΚ «Βaгнep» https://zpobeda.ru/yacheclav-aldzhigin/ Доброволец Афонасьев Константин Константин Константинович Афонасьев Родился 29 марта 1997 года в Чусовском районе Пермской края. После окончания 9 классов Якшинской средней школы Троицко-Печорского района в 2015 году продолжил обучение в индустриальном техникуме Ухтинского государственного технического университета» (ИТ УГТУ) по специальности автослесарь. Проживал с семьей в Троицко-Печорске, работал вахтовым методом. С 10 декабря 2022 года находился в зоне специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской областей от украинской агрессии в рядах ЧВК «Вагнер». Рядовой штурмового отряда. Погиб 18 апреля 2023 года во время штурма г. Артёмовск. https://zpobeda.ru/konstantin-afonasev/ Старший лейтенант Крутицкий Александр 7 октября в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб офицер из Стародубского района Брянской области по наведению и целеуказанию штурмового отряда, старший лейтенант Крутицкий Александр Александрович, 21.09.1966 г.р. https://zpobeda.ru/aleksandr-krutickij/ Военнослужащий Калмулдаев Эдуард В селе Болдырево простились с погибшим в зоне специальной военной операции военнослужащим Эдуардом Адильбековичем Калмулдаевым, отдавшим свою жизнь при исполнении воинского долга. Эдуард родился 12.01.1989г. Ветеран боевых действий с 2009г, он был участником контртеррористической операции в Чечне. В сентябре 2022г был мобилизован для прохождения службы в зоне СВО. Весной отбывал краткосрочный отпуск. Через десять дней вернулся на передовую. Эдуард Калмулдаев честно и ответственно выполнял поставленны задачи. До конца остался верным присяге и воинскому долгу. Погиб 10.10.2023г. Дома его ждали родители. https://zpobeda.ru/eduard-kalmuldaev/ Доброволец Цуприк Вадим 19 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб мгинчанин Вадим Сергеевич Цуприк. Вадим Сергеевич родился 29 апреля 1986 года в городе Алчевск, Луганская область. В поселке Мга прожил со своей семьей почти 10 лет. Ушел на СВО добровольцем. За проявленное мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/vadim-cuprik/ Военнослужащий Сафонов Андрей Состоялось прощание с погибшим при выполнении воинского долга на Украине Сафоновым Андреем Евгеньевичем. с. Полбино https://zpobeda.ru/andrej-safonov/ Военнослужащий Фомин Александр 18 июня в городе Соледар ДНР в ходе выполнения боевых задач погиб житель Октябрьского района Александр Фомин Александр Николаевич родился 20 сентября 1981 года. Был мобилизован 25 октября 2022 года. Он отважно защищал свое Отечество, с честью и достоинством выполнял свой воинский долг. https://zpobeda.ru/aleksandr-fomin-2/ Военнослужащий Бавжис Евгений Погиб в зоне проведения СВО, мобилизованный в сентябре 2022 года Бавжис Евгений Владимирович. https://zpobeda.ru/evgenij-bavzhis/ Военнослужащий Созонтов Владислав В зоне СВО погиб Созонтов Владислав Владимирович, который геройски сражался в составе 70-й дивизии (28 мсп). Защитник Родины был родом из города Ефремов. 28 февраля губернатор Тульской области лично награждал Владислава медалью “За честь и мужество”. https://zpobeda.ru/vladislav-sozontov/ Военнослужащий Давлетшин Марсель Во время выполнения своего воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб Давлетшин Марсель Наилович, 26.12.1997 года рождения. Марсель учился с 1 по 9 классы в Кулужбаевской школе. После поступил в Южноуральский многопрофильный колледж, машинист крана. После учебы был призван в Российскую армию. В сентябре прошлого года он был мобилизован и отправился в зону специальной операции. https://zpobeda.ru/marsel-davletshin/ Сержант Хомяков Никита 23.05.2001г.-31.08.2023г. В ходе специальной военной операции Героически погиб Хомяков Никита Алексеевич. Старший снайпер. Уроженец Пермского края, г.Соликамска Никита был на СВО с самого начала 488 Мотострелковый Полк. 283 Полк. https://zpobeda.ru/nikita-homyakov/ Рядовой Савинов Алекcандр Савинов Алекcандр Иванович Рядoвoй, Вoeннaя Рaзвeдкa Любимый Μуж, Сын, Друг Гeрoичеcки погиб выполняя cвой долг, на тeppитopии Укpаины. https://zpobeda.ru/alekcandr-savinov/ Военнослужащий Варавин Александр 18 сентября 2023 в зоне специальной военной операции погиб Варавин Александр Сергеевич. С началом СВО решил для себя, что должен идти служить добровольцем, защищать свою Родину. 11 февраля 2023 года ушёл в горячую зону. Семь месяцев спасал детей и стариков на Донбассе, был на самой передовой, выносил раненных сослуживцев. Александр был очень добрым и веселым, трудолюбивым и выносливым, заботливым парнем. Всегда был душой компании и уважал старших. Всё делал безупречно, человек с «золотыми руками» — так говорили о нем знакомые. У Александра осталась 9-летняя дочь. https://zpobeda.ru/aleksandr-varavin/ Лeйтeнaнт Дoмaшкeвич Олeг Дoмaшкeвич Олeг Юрьeвич 26.05.1999 г.р. г.Ульянoвcк Κoмандир взвода 331-й гвардeйcкий парашютно-дeсaнтный пoлк https://zpobeda.ru/oleg-domashkevich/ Старший сержант Кичатов Михаил Кичатов Михаил Олегович 17.11.1997г.р 288-ая Артиллерийская бригада Нижегородская область https://zpobeda.ru/mihail-kichatov/ Военнослужащий Мымрин Александр В ходе СВО погиб Мымрин Александр Васильевич, 28.01.1995 г.р. уроженец Устьянского района Архангельской области д. Михалево, проживавший в поселке Кизема Устьянского района. Десантник. На фронт пошёл воевать по призыву в 2022 году, в дни мобилизации. Воевал на передней линии фронта. https://zpobeda.ru/aleksandr-mymrin/ Военнослужащий Шевченко Александр В посёлке Тростянском простились с Александром Максимовичем Шевченко, героически погибшим в зоне специальной военной операции. Александр родился 4 октября 1997 года в городе Ярославле. Учился в 234 школе г. Знаменска Астраханской области. В 2015 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Обучение закончил 2020 году, направлен в 136 гвардейскую бригаду города Буйнакска Республики Дагестан. В звании лейтенанта командовал взводом управления. В 2020 году женился. С первого дня спецоперации направлен на линию фронта. В 2022 году Александру присвоено звание старшего лейтенанта. В октябре 2022 года награждён медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». В марте 2023 года вступил в должность командира батареи. Александр погиб 3 октября. Ему было 25 лет. У Александра остались жена и сын. https://zpobeda.ru/aleksandr-shevchenko-2/ Доброволец Чжао Жуй Доброволец из Китая 38-летний Чжао Жуй погиб на Запорожском направлении, защищая интересы России в борьбе с укронацизмом https://t.me/boris_rozhin/107568 Военнослужащий Гуськов Сергей В Липецке простились с погибшим бойцом Сергеем Гуськовым Добрый и храбрый: таким был Сергей Гуськов для родных и друзей. Он погиб 7 октября в зоне специальной военной операции недалеко от села Клещеевка в Донецкой Народной Республике, служил в спецназе «Ахмат». Сергей родился в Липецке 14 сентября 1986 года. Позднее переехал с родителями в Саратов, там же и получил образование, отучившись на краснодеревщика. Вернувшись в Липецкую область со всей семьёй, он женился. Жил в селе Ратчино. Сергей – многодетный отец, он воспитывал 5 детей. Родственники рассказали, что это была его вторая командировка. Говорил, что должен защитить Родину. https://zpobeda.ru/sergej-guskov/ Сержант Северов Сергей Северов Сергей Леонидович. 39 лет. Сержант. 56 ДШП. Погиб в августе 2022 на территории Украины. Был расстрелян в плену ВСУ. https://zpobeda.ru/sergej-severov/ Военнослужащий Вихор Александр На ул. Объездной в г. Анапе разместили банер с нашим героем Вихор Александром, 14.05.1987 г.р. Мне в свое время посчастливилось нести службу с этим по истине смелым, бесстрашным, справедливым и настоящим десантником, который отдал армии более 15 лет своей жизни. Погиб 1,5 года назад в ходе СВО. Это был настоящий патриот, впрочем как и вся семья Александра с которой я лично знаком. Жена его, не смотря на горечь утраты, с личных средств помогала ребятам на передовой, когда особенно нуждались, сейчас входит в состав комитета, который занимается поддержкой ребят СВО и детей Донбасса. Дочь Александра чемпионка по танцам, которая неоднократно представляла в составе своего коллектива Анапу на чемпионатах и олимпиадах. Огромная благодарность и низкий поклон тем, кто увековечивает имена наших ребят, которые отдали свои жизни за интересы нашей России. Их должны знать и помнить вечно. https://vk.com/wall-88771274_2208731 Подполковник юстиции Дмитрий Кацуба,

майор юстиции Дмитрий Катайкин,

капитан юстиции Никита Кривцов,

младший сержант Сергей Науменюк и

младший сержант Олег Лебедев При ракетном обстреле Скадовска 9 ноября погибли пять сотрудников СК РФ Погибшие следователи приехали с разных концов России - Нижнего Новгорода, Пензы, Астрахани, Калининграда Пять сотрудников СК России, погибшие в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску, награждены орденами Мужества посмертно. Налаживать работу следствия они приехали с Волги, Балтики и Сибири. Трагедия произошла 9 ноября, когда ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска. Увы, не все ракеты удалось сбить. Один "Хаймерс" попал прямо в здание военного следственного отдела СКР. Ракета ВСУ попала в здание, где работали следователи. На месте погибли пять человек - подполковник юстиции Дмитрий Кацуба, майор юстиции Дмитрий Катайкин, капитан юстиции Никита Кривцов, а также два младших сержанта - Сергей Науменюк и Олег Лебедев. Еще несколько сотрудников военного следствия, Росгвардии и военной полиции были ранены. - Следственными органами в Херсонской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении ведомства. Следствием до сих пор устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления. С героями попрощались в Москве Прощались с героями в столице при непосредственном участии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Погибших похоронили с почестями. А работа в Херсонской области продолжается. Сейчас уже ученики погибших фиксируют преступления украинских формирований против мирного населения региона. https://www.herson.kp.ru/daily/27595.5/4867832/ СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! РИЧ — Моя родина Предыдущие выпуски:

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