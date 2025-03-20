Илья Григорьевич Старинов — главный диверсант 20 века

Его считали своим и в ГРУ, и в КГБ

"Бог диверсий", "личный враг Гитлера", "дедушка советского спецназа" — как только не называли полковника Илью Старинова. Он изобрел десятки мин и взрывных устройств, которые знамениты так же, как и спланированные им диверсии: взрыв в тоннеле Кордовы, особняк на улице Дзержинского в Харькове…

За свою долгую жизнь он стал автором полутора сотен монографий, нескольких закрытых учебных пособий, двух книг воспоминаний и подготовил сотни диверсантов, участвовавших во всех войнах 20-го столетия.

Специалист по взрывному делу

Он родился 2 августа 1900 года в селе Войново, на Орловщине. В гражданскую войну без колебаний принял сторону красных, сражался против войск Деникина и Врангеля. Ему везло. В районе города Короча Курской области он попал в плен, но в первую же ночь сумел разоружить часовых и бежать к своим.

После тяжелого ранения в ногу, когда встал вопрос об ампутации, нашелся врач, сохранивший Илье возможность нормально ходить, а не "по-птичьи прыгать на костылях, елозить по мостовым", как писал он родным.

В Гражданскую войну Илья Старинов дошел до Керчи. В 1921-м, как перспективный кадр, был направлен учиться в Воронежскую школу военно-железнодорожных техников. После обучения, в сентябре 1922 года, становится начальником подрывной команды 4-го Краснознаменного Коростенского железнодорожного полка, дислоцированного в Киеве.

Старинов был очень увлечен минно-взрывным делом, разрабатывал новые способы как для диверсий, так и для их предотвращения, занимался подготовкой подрывников, загражденцев, диверсантов.

Его неоднократно привлекали как эксперта по участившимся случаям подрывов на железных дорогах, и в 1924-м он изобрел мину-сюрприз против диверсантов на наиболее "уязвимых" малых мостах.

Одной такой ловушки было достаточно, чтобы оглушить человека, но не убить его. Эффективность "сюрпризов" вскоре была доказана на деле.

В 30-е оборонная стратегия страны делала большую ставку на использование методов партизанской войны в случае оккупации. Закладывались схроны оружия и боеприпасов, готовились специалисты, формировались группы, которые должны были стать основой будущих партизанских отрядов — все это в обстановке строжайшей секретности. Старинов, как опытный инженер и минер, занимался обучением диверсантов.

За эти годы им было подготовлено 60 команд — около 1400 человек.

Диверсии в Испании

В 1936 году Старинов отправился в охваченную гражданской войной Испанию, где стал советником диверсионной группы в армии республиканцев.

В составе отряда Доминго Унгрии действовал в районе Теруэля, Сарагосы, под Мадридом и Барселоной, обучал партизан минно-подрывному делу, технике и тактике диверсий, готовил крупные диверсионные операции, разрабатывал новые виды мин.

Одна из них — поездная мина Старинова — впервые получила применение в феврале 37-го. В провинцию Кордова, где шли ожесточенные бои, на помощь армии Франко Бенито Муссолини отправил штаб авиадивизии. Партизанский отряд Унгрии об этом знал и к встрече подготовился. Диверсанты установили две мины и, заложив все имевшиеся запасы взрывчатки, ждали появления эшелона. Как только появился поезд, прогремел мощный взрыв…

А вскоре республиканцы провели еще одну — не менее громкую — операцию, также спланированную Стариновым.

Благодаря их действиям километровый тоннель на участке Пенньярроя-Кордова, по которому шло снабжение франкистских сил оружием, продовольствием и живой силой, был выведен из строя на неделю.

Неподалеку от тоннеля, в непосредственной близости от железнодорожного полотна, диверсанты бросили обычную автомобильную покрышку, начиненную взрывчаткой. К покрышке была прикреплена металлическая скоба, зацепившись за которую, двигавшийся к тоннелю поезд с боеприпасами поволок мину за собой.

"Паровоз зацепил самодельную мину, (…) и втащил ее в туннель на глазах охраны. — писал Старинов в книге "Записки диверсанта".

— Раздался приглушенный хлопок взрыва (…)

Эшелон с боеприпасами горел и взрывался несколько суток. Путь оказался сильно поврежденным, а туннель — завален. Рельсы, вплавленные в камень, противнику пришлось вырезать автогеном и рвать динамитом.

Фашисты, наступавшие на Пособланко, очень нуждались в этой дороге. Диверсия явилась для них тем более неожиданной, что после нашей первой неудачной попытки взорвать туннель мятежники поставили на его охрану почти целый батальон. Могли ли они предполагать, что роковую мину втащит сюда их же паровоз?!".

Личный враг Гитлера

Самой известной операцией Старинова времен Великой Отечественной стала серия взрывов в Харькове в ноябре 1941.

Нацисты заняли Харьков в конце октября. Старинов лично руководил минированием города перед отходом советских сил.

Часть мин немцам удалось обезвредить, часть они просто взорвали, не разобравшись в конструкции, а часть ими так и не была найдена.

Особняк на улице Дзержинского, который планировал занять генерал-майор Георг фон Браун, обследовали наиболее тщательно. В подвале обнаружили мощную мину, и даже определили причину, по которой она не сработала: русские минеры, видимо, в спешке поставили электробатареи в сырой уголь, и те разрядились. "Доблестные саперы Вермахта даже не пользовались миноискателями, чтобы обнаружить неумело замаскированные и неумело установленные заряды", — радовались своим успехам гитлеровцы.

Однако "неумело замаскированные мины" были специально оставлены почти на виду, чтобы замаскировать более серьезный заряд — радиофугас, находившийся в том же подвале глубоко под землей.

14 ноября 41-го, в ночь, когда высокопоставленный квартирант въехал в особняк, "умные мины" были приведены в действие сигналом от мощной радиостанции, находившейся в Воронеже — на расстоянии более 500 километров.

Георг фон Браун был погребен заживо вместе с десятками немецких солдат. После Харькова Гитлер назвал Старинова своим личным врагом.

Всего за годы Отечественной войны при личном участии Старинова или под его руководством были взорваны сотни мостов, пущено под откос около тысячи поездов, взорвано несколько десятков складов боеприпасов. Однако основной его деятельностью оставалась подготовка диверсантов и партизан.

Дедушка советского спецназа

После окончания войны полковник Старинов занимался разминированием и восстановлением железных дорог, участвовал в написании шеститомной истории Великой Отечественной войны.

Вернулся к преподаванию, готовя диверсантов уже с учетом опыта Великой Отечественной войны.

С середины 60-х передавал опыт на Курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС). Именно из КУОС вышли знаменитые отряды "Вымпел" и "Каскад", проходили подготовку сотрудники "Альфы" и глубинной разведки ГРУ.

Неудивительно, что Илью Старинова, автора секретных учебников по диверсионному делу, называют "дедушкой советского спецназа".

Получив признание за рубежом, в родной стране Илья Старинов не дождался ни генеральских погон, ни звания Героя. К высшей награде "бога диверсий" — так прозвал его Иосип Броз Тито — представляли пять раз: трижды к званию Героя СССР, дважды — к Герою России, однако награды он так и не получил.

Профессор Старинов за свою долгую жизнь стал автором полутора сотен монографий, нескольких закрытых учебных пособий, двух книг воспоминаний. Он скончался в 2000-м, на 101-м году жизни.

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