Мы из Советского Союза

  • Модест
    В борьбе за сохранение власти все средства хороши. Ещё Макиавелли об этом писал. Не найти в истории ни одного правите...Генсек в железной...
  • Семен Демин
    Да, в первые месяцы войны красная армия терпела неудачи. Тем не менее, в первый день войны 22 июня 1941 года люфтвафф...Сталин был готов ...
  • Николай
    Пишут про многие его произведения, но об одной стоящей его книге - МОЛЧОК!!! Это единственное его достойное 2-хтомное...Солженицын – это ...

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.41. Город в деталях.

Необычные дверные ручки были обнаружены на двери паба «OldWhale» 
 Наш город складывается из деталей!Загородный пр., 24
Петербург в деталях: лев смотрит свысока на прохожих на Большой МорскойНаверное, следит за порядком!Большая Морская, 27
В Петербурге обнаружили граффити с Владимиром ВысоцкимИзображение в стиле фильма «Вертикаль» расположилось рядом с одноименным апарт-отелем.

Отправляемся на поиски?Московский проспект, 73
Еще одно граффити на улицах Питера.К сожалению они долго не живут.
Витраж в Здании Общества поощрения художествЕдинственный витраж в здании располагается во внутреннем окне лестничного проема на втором этаже. Данный витраж является одним из самых старых в Санкт-Петербурга. В некоторых источниках говорится, что он установлен в 1870-е гг., когда дом приспосабливался для Общества поощрения художников. Прототипом витража стало одно из окон XVI века в монастыре Чертоза во Флоренции. Вероятно, окно было выполнено при участии деятеля искусств Владимира Сверчкова.В Петербурге сохранились четыре работы этого художника, пятый — в коллекции Эрмитажа.Большая Морская улица, 38
Памятная плита Первой линии трамвая в ПетербургеОна представляет собой рельсовый путь длиной 30 метров, вмонтированный в тротуар на Адмиралтейском проспекте. 
В начале прошлого века здесь была открыта первая трамвайная линия города, длиной всего 2,14 км.
Желтый выборгский трамвайчикУдивительно, но этот уютный вагончик даже никогда не был в эксплуатации! Его воссоздали по образу трамваев, которые ходили по Выборгу до 1957 года. Внутри находится небольшое кафе, где можно попробовать вкусные крендели и выпить ароматный кофе!

Выборг, Банковский проезд
Лунная ночь в Александровском паркеМистика какая-то: не хватает только призраков и ведьм на метлах!
А вы знали, что двуглавый орел на Петровских воротах Петропавловской крепости целых 34 года пробыл лишь с одним крыломДолгое время считалось, что он пострадал от бомбежек во время Великой Отечественной войны. На самом деле часть скульптуры отбили еще в 1917 году в огне революции. Восстанавливать начали только после войны.Тогда и выяснилось, что для ремонта необходимо пятнадцать тонн свинца. Реставраторам пришлось идти за помощью прямиком к министру обороны Александру Василевскому. Тот посмотрел на дореволюционное фото и приказал сделать все в точности как на нем. Так к орлу вернулось второе крыло.
Жители петербургских фасадов: драконы на колоннах «Пале рояль»Этот дом на Пушкинской улице назвали в честь знаменитой парижской площади из-за огромных окон первого этажа, напоминавших здания на Пале Рояль. Построил его архитектор Иванов, создававший в Москве гостиницу «Националь».Собственно, в доме тоже была гостиница, по воспоминаниям поэтессы Гиппиус, «не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и живали там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам…».По моде тех лет (1876 год) Иванов создал здание в стиле эклектики с сильной оглядкой на классицизм. Потому там и «поселились» драконы, поддерживающие единственный эркер. Раньше эти чудовища держали в лапах фонари, которые со временем исчезли.
ул.Пушкинская, д.20
Знакомтесь: Сергей Каминский - художник-реставратор Царскосельской янтарной мастерскойСергей больше 30 лет работает в Царскосельской янтарной мастерской. До 2003 года он вместе с командой воссоздавал Янтарную комнату, а с 2008 года я следит за её состоянием.
"Янтарная комната — живой организм, который требует еженедельного осмотра всех элементов, - рассказывает Сергей и в интервью " Фонтанке". - При необходимости мы простукиваем её в наиболее уязвимых местах: одно из таких находится в нижнем поясе комнаты".
Воско-канифольная мастика, при помощи которой на деревянную основу крепится янтарь, от времени и изменения температуры кристаллизуется, и в таких случаях янтарь отслаивается. Когда такое случается, то звук при простукивании меняется с чистого на слегка дребезжащий. В таком случае нужно снять камушек, разогреть это место, нанести дополнительный слой мастики и установить янтарь обратно.
Когда через зал проходит большое количество посетителей, небольшая вибрация от пола всё-таки передается на стены, и это тоже вредит мастике. Поэтому Сергей постоянно проверяет состояние комнаты, следит за температурой и влажностью.Дом компании "Зингер". Санкт-Петербург.Детали домаДетали дома
На Коломенской улице из стены дома 45 торчит чугунная голова лошадиЭто все, что осталось от Ямской части, главного скопления извозчичьих дворов в дореволюционном Петербурге.
Именно здесь «перековывали» коней и лошадей перед их дальней дорогой. С этого места кареты отправлялись в сторону Московской заставы, а оттуда они отправлялись в дальнюю дорогу по московскому тракту.
Сфинксы в Санкт-Петербурге есть не только на набережной.
Сфинксы на доходном доме Николая ПечаткинаНиколай Печаткин возглавлял бумажную фабрику в Петербурге. Также он много инвестировал в регионы.В городе на Неве в память о нём остался дом на Лермонтовском проспекте, 7/12, украшенный вот такими необычными сфинксами.Вот такой необычный памятник туристам есть в Сосновом Бору (Ленинградская область).
Памятник Николаю II и императрице Александре ФёдоровнеУстановили памятник в 2013 году возле храма Воскресения Христова не случайно. Храм был заложен в 1904 году в честь десятилетия императорской свадьбы.
Тайными жертвователями на строительство храма были Николай и Александра, которые тратили огромное количество своих личных средств.наб. Обводного канала, 116 а
Детали знаменитого доходного дома ПолежаеваУзнали? Именно в этом доме  режиссёр Владимир Бортко нашёл ту самую "нехорошую квартиру" для съемок сериала "Мастер и Маргарита"Старорусская улица, 5/3
ТабличкаБольше десяти лет на здании бывшего заводоуправления завода Лангензипен висит табличка, которая рассказывает прохожим, что в этом здании Михайло Ломоносов открыл первую электрическую лабораторию, да еще и по указу Петра I.
На табличке изображен Петр I, Михаил Ломоносов. И подпись: «В этом здании находилась первая электрическая лаборатория, основанная М. В. Ломоносовым по указу императора Петра I».Здание, к слову, было построено в 1886 году, спустя более века после смерти Ломоносова, а сам он открыл химическую лабораторию. Даты жизни царя и ученого также не позволяли им встретиться во взрослом возрасте.
Шутливая табличка висит на здании с 2009 года, за это время став городской достопримечательностью.
Императорские конюшни ПетергофаУдивительный памятник архитектуры  из Петергофа. Внутри Императорских КонюшенВнутри Императорских Конюшен
Маскароны Санкт-ПетербургаМаскароныСанкт-Петербурга

 

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.
Где же находится эта аптека?Известно, что это стихотворение было написано в Петербурге 10 октября 1912 года. За некоторое время до этого Блок переехал на Офицерскую улицу (ныне улица Декабристов), в дом №57. В связи с этим бытует версия, что аптека, о которой говорит поэт располагается на той же Офицерской улице, только в доме №27. Аптека, которая, вероятно, послужила прототипом для стихотворения Блока, работает и по сей день.
Дом трех Бенуа и Шостокович
На Доме трёх Бенуа нарисовали граффити-портрет Дмитрия Шостаковича в октябре прошлого года.
Акцию приурочили ко дню рождения композитора — он родился 25 сентября 1906 года. Граффити нарисовали на доме № 29/37 на Кронверкской улице, более известном как Дом Бенуа. Там Шостакович жил до 1941 года, потом был эвакуирован в Самару.Недалеко от Дома Бенуа находится и его бюст.
Санкт-петербург - Город ангеловАнгел – самая распространенная городская скульптура Петербурга.Не зря же наш город Saint (от англ. «святой»)! Среди образов городских скульптур в городе чаще других встречается именно ангелы. Всего их насчитывается более 3000 штук!
 Граффити Игорь ТальковЛитейный пр., 37-39
А знаете какое было первое граффити в Петербурге?
Граффити на брандмауэре здания на Малом проспекте В.О. д.69, корп. 1, было создано летом 1990 года в рамках советско-американского экологического проекта. Проект начался поездкой ленинградских художников и экологов в США, а потом и американские художники приехали в Ленинград. Так было создано это изображение «Вода — это жизнь».В центре композиции — изображение Мать-Земля. Процесс нанесения граффити был достаточно сложен. Штукатурка на стенах здания была частично смыта при помощи пожарных. Были выстроены строительные леса и подъемные механизмы. Рисунок создавался послойно, квадрат за квадратом. Было израсходовано более чем 250 килограммов краски.
В данный момент изображение утратило сочность красок, но по-прежнему является неофициальной достопримечательностью Василевского острова.
Петербургские фасады.Петербургские фасады.
В петербургском районе Юнтолово можно буквально увидеть границу между городом и природойНадолго ли?

