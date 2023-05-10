Мы из Советского Союза

13 848 подписчиков

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Сегодня будут только портреты, выполненные мастером для Бессмертного полка. Мамы, жены и родные заказывают, чтоб с ними пройти на марше Бессмертного полка! Тема наполнялась по времени исполнения портрета, поэтому ГЕРОИ стоят не по алфавиту.Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Этот транспорант Вадим выполнил размером 3х1 метр. Его можно изготовить и нести во время шествия (но не в этом году) Бессмертного полка. Потому что в каждом городе найдется уже реально отдельные группы родных, у которых сыновья, братья, мужья погибли в борьбе с нацизмом...
современным фашизмом.Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Под портретами нет биографий, поскольку все эти Герои проходили у нас раньше в предыдущих темах.Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Если пройдете по этой ссылке, то можете услышать песню О Евгении. Наш поэт и композитор Геннадий Кунявский написал о нём песню
https://www.chitalnya.ru/work/3531369/

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Сын с портретом отцаБессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Сынок, которого отец видел только на УЗИ и погиб до его рожденияБессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)За партой Камаева Антона Мать и дочка ГерояБессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Вот так он смотрится портретом на Бессмертный полк. Прислала мама.Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Наши донбасские героиБессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

героиНовороссияплакатыСветлана Митленко

Картина дня

наверх