Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Сегодня будут только портреты, выполненные мастером для Бессмертного полка. Мамы, жены и родные заказывают, чтоб с ними пройти на марше Бессмертного полка! Тема наполнялась по времени исполнения портрета, поэтому ГЕРОИ стоят не по алфавиту. Этот транспорант Вадим выполнил размером 3х1 метр. Его можно изготовить и нести во время шествия (но не в этом году) Бессмертного полка. Потому что в каждом городе найдется уже реально отдельные группы родных, у которых сыновья, братья, мужья погибли в борьбе с нацизмом...

современным фашизмом. Под портретами нет биографий, поскольку все эти Герои проходили у нас раньше в предыдущих темах. Если пройдете по этой ссылке, то можете услышать песню О Евгении. Наш поэт и композитор Геннадий Кунявский написал о нём песню

https://www.chitalnya.ru/work/3531369/

Сын с портретом отца Сынок, которого отец видел только на УЗИ и погиб до его рождения За партой Камаева Антона Мать и дочка Героя Вот так он смотрится портретом на Бессмертный полк. Прислала мама. Наши донбасские герои

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок