Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36

Группа огневого прикрытия - это те парни, которые должны вытащить летчиков с территории врага Болото, лес, поле - где бы ни оказались наши летчики в случае нештатной ситуации, бойцы группы огневого прикрытия должны оказаться там же в кратчайшие сроки и спасти экипаж. Часто им приходится в ступать в бой с неравными силами на территории, которая полностью контролируется врагом.

https://t.me/c/1801542020/1183

Работаем, парни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихи президенту Украины Зеленскому, в которых раскритиковал политику украинского лидера и назвал его «кокиановым клоуном».

Минобороны России опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена 60 российскими военными 6 декабря.

https://t.me/mod_russia/22409

Бойцы, с трудом сдерживая слезы радости, звонили родным. Сегодня их семьи услышали самое главное: «Живой, вернулся!» Военнослужащие поблагодарили всех, кто принимал участие в переговорном процессе и способствовал их скорейшему возвращению.

https://t.me/mod_russia/22410

Российские военнослужащие рассказали об ужасных пытках в украинском плену. Помимо пыток и угроз, а также избиений, в том числе прикладами и арматурой, националисты били током во время допросов.

По словам одного из освобождённых бойцов, ему отрезали палец на руке. "Отрезали мизинец на руке. Вчетвером заломали, трое держали, один перетянул жгутом, поставил нож и ударил молотком. Им просто так захотелось и все", — рассказал он.

Второй бывший военнопленный рассказал, как за отказ назвать номер воинской части ему прострелили две ноги из пистолета. Кроме того, во время допроса его избивали арматурой, тушили о него сигареты. У него сломаны 4 ребра и челюсть, пробито легкое.

СК России дает правовую оценку действиям украинских националистов, которые пытали пленных военнослужащих.

https://t.me/izvestia/114478

Специалисты высшего класса: военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица В Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Севастополе в тяжелейшем состоянии без сознания был доставлен военнослужащий-участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи. Военные врачи незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, остановили кровотечение. Для восстановления функции речи, глотания и дыхания выполнили протезирование гортани. Кроме того выполнена мягкотканая пластика пояса носа, полости рта, твердого и мягкого нёба. Смоделирован язык, после заживания восстановится его чувствительность. По данным мультиспиральной компьютерной томографии военными врачами госпиталя Бурденко были построены трехмерные модели костей лицевого скелета. Благодаря профессионализму военных хирургов, военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу.

https://t.me/mod_russia/22456

Почему именно красный рюкзак. Просто взял из дома то, что было очень удобно, все зналди, что в нем могут быть например дополнительныне батареи питания. И именно почему-то этот рюкзак и притянул к себе внимание. Струна рассказал, почему он скрывает лицо. Просто я хочу, чтоб позывной Струна и этот образ не идентифицировался ни лично со мной, ни с каким-либо другим человеком, а был символом и обозначением всех командиров морской пехоты. Напомню, что 21 октября указом президента за мужество, отвагу и героизм проявленные в ходе штурма Мариуполя Струне было присвоено звание Героя России. На данный момент и Струна и Рокот проходят курс реабилитации после полученных в ходе подрывов ранений.

https://t.me/boris_rozhin/72158

ЦСКА организовал доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса В рамках очередного этапа акции «Щит добра» для помощи населению вновь присоединенных территорий собрано и отправлено более 50 тонн гуманитарного груза. Жителям Донбасса доставят комплекты постельных принадлежностей, бытовую химию, средства личной гигиены и т.д. Представители Центрального спортивного клуба Армии лично контролируют реализацию акции в Мариуполе. Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» продолжает аккумулирование и добровольный сбор средств для последующего приобретения необходимых материалов для людей на Донбассе.

https://t.me/mod_russia/22403

Глава Республики Тува Владислав Ховалыг поспособствовал (https://t.me/khovalyg_live/1814?single) отправке гуманитарной помощи в ЛНР. Накануне в республику прибыла машина с продуктами, одеждой, техническими средствами и другими необходимыми вещами. Груз собирали сотни жителей Тувы.

Также тувинские врачи в качестве добровольцев приехали (https://t.me/khovalyg_live/1809) на службу в Донбасс. Они привезли с собой все самое необходимое, что может пригодиться для спасения жизни и здоровья людей.

▪️В Костромской области жены и матери военнослужащих получили (https://t.me/sk_sitnikov/2386) региональные выплаты, семьям участников СВО оказывается адресная помощь. Губернатор региона Сергей Ситников лично встретился (https://t.me/sk_sitnikov/2385) с родственниками бойцов.

▪️Власти Крыма собрали (https://t.me/Aksenov82/1809) очередную партию гуманитарной помощи для 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Бойцы получат газовые плиты и баллоны, тепловые пушки, термобелье, теплую одежду, спальные мешки, медикаменты, продукты и предметы гигиены.

https://t.me/warfakes/9712

Роман Старовойт, глава Курской области, побывал (https://t.me/gubernator_46/2112?single) в зоне проведения СВО и посетил позиции мобилизованных земляков. Бойцам были переданы оборудование и амуниция из перечня дополнительной потребности: тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и т.д.

▪️Глава Крыма Сергей Аксенов посетил (https://t.me/Aksenov82/1789) зону ответственности военнослужащих-крымчан в Запорожской области. Бойцам были переданы (https://t.me/Aksenov82/1800) санитарный автомобиль, тепловизоры и другое оборудование.

▪️Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов направляется (https://t.me/igor_artamonov48/433?single) в зону СВО с грузом для военнослужащих липчан. Воинам передадут несколько автомобилей УАЗ, необходимое оборудование и продукты. В планах руководителя региона проинспектировать условия службы и пообщаться с бойцами.

▪️Александр Гусев, глава Воронежской области рассказал (https://t.me/gusev_36/1062), что администрация региона наращивает объемы поддержки мобилизованных. Средства жертвуют и простые жители области. К настоящему моменту в региональный фонд от граждан поступило 103 миллиона рублей.

▪️Глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ (https://t.me/zabelinm/485) о единовременной «новогодней» выплате семьям мобилизованных в размере 20 тысяч рублей.

▪️Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал (https://t.me/babushkin30/1638?single) о мерах помощи семьям мобилизованных, таких как устройство детей в учебные заведения, организация санаторного лечения, покупка оборудования для отопления дома.

https://t.me/warfakes/9663

В преддверии Нового года стартовала всероссийская акция «Фронтовая открытка» Минобороны России совместно с Минобрнауки (https://t.me/minobrnaukiofficial), Минпросвещения (https://t.me/minprosrf) и органами исполнительной власти субъектов РФ запустили в преддверии Нового года всероссийскую молодежную акцию «Фронтовая открытка». В акции, стартовавшей утром 5 декабря, примут участие школьники, студенты колледжей, высших учебных заведений, воспитанники детских домов, юнармейцы и курсанты учебно-методических центров «Авангард», а также воспитанники довузовских образовательных организаций военного ведомства со всей России. Участники акции подготовят индивидуальные и групповые новогодние поздравления для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, для них будут записаны видеооткрытки, а младшие школьники изготовят подарки и елочные украшения. Новогодние поздравления будут переданы военнослужащим, выполняющим боевые задачи, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание. Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка» открывает широкую общественную инициативу по поздравлению военнослужащих с Новым годом.

https://t.me/mod_russia/22414

Дети нарисовали шевроны для бойцов СВО Участники российского движения детей и молодёжи придумали шевроны для российских солдат. Готовые изделия были отправлены интербригаде "Пятнашка". Школьники также положили в посылку рисунки и письма с добрыми пожеланиями. Вот так сразу понятно, за что воюешь и кого защищаешь. А ВСУ могут и дальше носить шевроны дивизий СС и нацистскую идеологию.

https://t.me/c/1524001401/4217

Воспитанники детского садика №4 города Алексин рассказывают стихи и готовят рисунки для российских солдат, выполняющих свой воинский долг.

https://t.me/c/1524001401/4238

Новые танки Т-90М «Прорыв» двигаются на фронт. Около 200 новеньких российских танков прибыли в ЛНР.

https://t.me/rosich_ru/30092

Тульская область продолжает дооснащать военнослужащих необходимой экипировкой В минувшие выходные сотрудники Правительства посетили несколько воинских частей, которые в настоящее время выведены в зону СВО. Они пообщались с военнослужащими и передали им необходимое имущество для обустройства мест временного размещения в полевых условиях. Кроме того, по поручению Алексея Дюмина в зону СВО, где служат туляки, прибыли инструкторы. Они уже проводят занятия по тактико-специальной и огневой подготовке и тактической медицине.

https://t.me/rosich_ru/30154

Уничтоженный украинский бронеавтомобиль "Козак", ноябрь 2022.

83-ая ОДШБР в зоне проведения СВО

https://t.me/rosich_ru/30139

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с места работ по установке противотанковых заграждений в регионе.

https://t.me/ssigny/50684

Батальоны территориальной обороны Белгородской области имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин — губернатор Гладков «Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии. Это добровольные народные дружины, которые будут решать задачи, сопутствующие Министерству обороны», — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

https://t.me/ssigny/50854

Не срослось Игорь Стрелков на своей странице в ВК сообщил, что его попытка принять участие в боевых действиях против ВСУ не увенчалась успехом и теперь он находится в Москве.

По словам бывшего Министра обороны ДНР, он записался добровольцем в ряды ВС ДНР, что вызвало недовольство "вышестоящего командования", после чего исполнял обязанности начальника штаба батальона во время подготовки на полигоне и после убытия в зону СВО под Сватово.

Однако, затем оказалось, что Стрелкова заранее выписали из штата батальона где он служил, и он всё это время формально незаконно находился в его рядах, о чем ему не сообщали. По итогу Игорь Иванович был вынужден сдать свое оружие и снаряжение, а затем убыть в Москву.

https://t.me/rosich_ru/30086

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/30179

Военнослужащие различных подразделений России в зоне проведения СВО.

https://t.me/rosich_ru/30206

На позиции украинских военнослужащих в Авдеевке сбрасывают зажигательные боеприпасы. После применения зажигательных боеприпасов в районе Авдеевки.

https://t.me/radioARBAT/23316

https://t.me/boris_rozhin/72247

Огонь, батарея! https://t.me/mod_russia/22504

Российские БМПТ "Терминатор" в зоне проведения спецоперации в районе Сватово в ЛНР Их экипажи ожидают команды выдвижению на боевую работу во взаимодействии с танкистами 3-го армейского корпуса ЗВО ВС РФ. С начала операции БМПТ принимают участие в операциях против украинской армии. Например, их применяли при штурме укрепрайона у Золотого, зачистке Северодонецка и Лисичанска. Еще в 2017 году машины прошли испытания в условиях операции против джихадистов в Сирии. К концу 2021 года в составе 90-й танковой дивизии сформировали роту из 9 "Терминаторов". "Терминатор" вооружен спаренними 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом, автоматическим гранатометом АГ-17Д и ПТРК "Корнет". Российская боевая машина поддержки танков предназначается для действий в составе танковых подразделений. Их цель — эффективное подавления вооруженной гранатомётами, ПТРК и стрелковым оружием живой силы противника.

https://t.me/anna_news/43844?single

8 декабря

России верные сыны

Не жаждут почести и славы.

Их души Господу верны.

А их сердца вовек с Державой!

Владимир Путин принял участие в награждении в честь Дня Героев Отечества. В торжественной обстановке президент наградил русских военных за честь и доблесть, проявленные на службе. «Народ России всегда отвечал несокрушимым единством на любые попытки посягнуть на безопасность страны. Гордимся нашими солдатами, офицерами, добровольцами и ополченцами. Они отстаивают наше общее право самостоятельно определять свою судьбу», — подчеркнул Путин. «Каждый боец на передовой для меня и всех наших сограждан — герой». В торжественной обстановке президент наградил российских военных за честь и доблесть, проявленные на службе.

https://t.me/rabotaembrat/4997

https://t.me/ssigny/50774

ВСУ не умеют применять западное оружие. Об этом корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину рассказал Герой России Иван Додосов, вернувшийся из зоны СВО. "Оснащены натовскими вооружениями. Особенно противотанковыми средствами. Единственное что, они (ВСУ — Прим. ред) ими пользоваться не умеют. Их снабдили. А научить не научили. Из 10 выстрелов джавелинов попадало по цели только два", — отметил он. Герой России Иван Додосов в должности командира танкового батальона успешно выполнял задачи в зоне СВО. Звание он получил в августе за прорыв обороны противника в одном из населенных пунктов Луганского направления.

https://t.me/izvestia/114605

Высшую государственную награду традиционно вручает лично глава государства. У каждого героя есть возможность подойти к трибуне и произнести несколько слов.

"Разрешите в рамках своей компетенции с гордостью заверить вас, что войска и силы Росгвардии готовы и продолжат выполнять возложенные служебно-боевые задачи на высоком уровне профессионализма" , - сказал Герой России, полковник Сергей Белозеров.

Десантник Давид Малыйкин, механик-водитель БМД, подбивший несколько вражеских танков, на трибуне разволновался.

"В это непростое время мы, воины России, готовы с честью приумножать славу русского оружия и быть достойными предков" ,- сказал Герой России ефрейтор Давид Малыйкин. Его поддержал зал апплодисментами, а в зале сидели тоже Герои России... "Не волнуйся. Здесь все свои" Владимир Путин поддержал Героя России, ефрейтора Малыйкина Давида, во время церемонии награждения.

https://t.me/izvestia/114598

- Мне 28 лет. Родом из Мордовии. Служу с 2014-го, - разрумянился тот смущений уже перед журналистами. – А что рассказывать?

Говорит, здесь в Георгиевском зале даже больше волновался, чем там, в бою за который и получил высшую награду:

- Там как-то не думаешь, просто делаешь, что должен и все. Мы выполняли задачу на понтонной переправе. Заехали, значит… И тут начался очень плотный артобстрел. А еще выехали на нас 6 единиц вражеских танков.

Оказывается, Давид Малыйкин не просто вывез своих из-под обстрела, но и уничтожил несколько танков. А еще оказал первую помощь раненным.

WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27481/4689818/

Еще один молодой герой – Денис Скакуновский. Лейтенант воевал на капитанской должности, сжег несколько танков. На фронте часто так бывает: командир роты погибает, его место занимает младший офицер.

"Чувство долга было: надо сделать так, чтобы были минимальные потери. В первую очередь я переживал за своих подчиненных", - сказал Денис Скакуновский. Лейтенант Денис Скакуновский рассказал, что ему помогло чувство долга:

- Судьба так сложилась, что я выполнял обязанности командира роты (командир получил ранение и лечился в госпитале). И… справился.

Но лейтенант поскромничал. На самом деле он и его рота держали оборону своей точки трое суток. И в какой-то момент Денис сам встал за противотанковую ракетную установку и уничтожил много единиц вражеской боевой техники.

- Да не думал тогда ни о каком геройстве. Я просто должен был это сделать и все. Чтобы спасти личный состав и домой живым вернуться.

Вновь испечённому герою России 28 лет. Он окончил Военный университет.

WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27481/4689818/

За плечами у каждого из них – настоящий ад, через который они прошли с честью. "Родина –это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина. Мы все понимаем это и благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества. С праздником! Поздравляю вас с наградами", - сказал Путин.

https://ren.tv/news/v-rossii/1054598-poluchivshie-zolotye-zv...

Полный список тех, кто получил «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина в 2022 году

-полковник Сергей Белозеров, офицер штаба Восточного округа войск Росгвардии.

-майор Александр Волков, командир роты бригады армейского спецназа

-полковник Сергей Демьяненко, старший летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра Минобороны

-майор Борис Будко, заместитель командира батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ

-подполковник Александр Завадский, заместитель командира мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота

-подполковник Сергей Иштуганов, заместитель командира 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ

-ефрейтор Давид Малыйкин, механик-водитель ОРБ 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ

-капитан Павел Семенко, командир роты 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота

-полковник Максим Стефанов, заместитель начальника 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны

-Денис Скакуновский, заместитель командира пдр 56-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ

-космонавты-испытатели Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков

Подробности о подвигах остальных награжденных на данный момент узнать не удалось.

WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27481/4689818/

Герой Советского Союза и России летчик-космонавт Сергей Константинович Крикалев, и военнослужащий одного из соединений Вооруженных сил являющийся кавалером четырёх орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Обращает внимание, что на следующем ряду сидит кавалер также четырёх орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, медали «За отвагу».

https://t.me/ok_spn/22141

Герой России, а также кавалер двух орденов Мужества, командир 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ полковник Вадим Иванович Паньков на торжественном приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

https://t.me/ok_spn/22153

Наши ветераны обращаются к воинам, что сейчас сражаются за судьбу страны. https://t.me/c/1524001401/4272

https://t.me/ssigny/50841

Все темы цикла можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок