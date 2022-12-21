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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Группа огневого прикрытия - это те парни, которые должны вытащить летчиков с территории врагаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Болото, лес, поле - где бы ни оказались наши летчики в случае нештатной ситуации, бойцы группы огневого прикрытия должны оказаться там же в кратчайшие сроки и спасти экипаж. Часто им приходится в ступать в бой с неравными силами на территории, которая полностью контролируется врагом. 
https://t.me/c/1801542020/1183
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Работаем, парни

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихи президенту Украины Зеленскому, в которых раскритиковал политику украинского лидера и назвал его «кокиановым клоуном».

Минобороны России опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена 60 российскими военными 6 декабря.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36https://t.me/mod_russia/22409

Бойцы, с трудом сдерживая слезы радости, звонили родным. Сегодня их семьи услышали самое главное: «Живой, вернулся!» Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Военнослужащие поблагодарили всех, кто принимал участие в переговорном процессе и способствовал их скорейшему возвращению.
https://t.me/mod_russia/22410
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Российские военнослужащие рассказали об ужасных пытках в украинском плену. Помимо пыток и угроз, а также избиений, в том числе прикладами и арматурой, националисты били током во время допросов. 
По словам одного из освобождённых бойцов, ему отрезали палец на руке. "Отрезали мизинец на руке. Вчетвером заломали, трое держали, один перетянул жгутом, поставил нож и ударил молотком. Им просто так захотелось и все", — рассказал он.
Второй бывший военнопленный рассказал, как за отказ назвать номер воинской части ему прострелили две ноги из пистолета. Кроме того, во время допроса его избивали арматурой, тушили о него сигареты. У него сломаны 4 ребра и челюсть, пробито легкое. 
СК России дает правовую оценку действиям украинских националистов, которые пытали пленных военнослужащих. 
https://t.me/izvestia/114478

Специалисты высшего класса: военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лицаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36В Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Севастополе в тяжелейшем состоянии без сознания был доставлен военнослужащий-участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Военные врачи незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, остановили кровотечение. Для восстановления функции речи, глотания и дыхания выполнили протезирование гортани. Кроме того выполнена мягкотканая пластика пояса носа, полости рта, твердого и мягкого нёба. Смоделирован язык, после заживания восстановится его чувствительность.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36По данным мультиспиральной компьютерной томографии военными врачами госпиталя Бурденко были построены трехмерные модели костей лицевого скелета.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Благодаря профессионализму военных хирургов, военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании, даже сможет продолжить военную службу.
https://t.me/mod_russia/22456

Почему именно красный рюкзак. Просто взял из дома то, что было очень удобно, все зналди, что в нем могут быть например дополнительныне батареи питания. И именно почему-то этот рюкзак и притянул к себе внимание.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Струна рассказал, почему он скрывает лицо.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Просто я хочу, чтоб позывной Струна и этот образ не идентифицировался ни лично со мной, ни с каким-либо другим человеком, а был символом и обозначением всех командиров морской пехоты.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Напомню, что 21 октября указом президента за мужество, отвагу и героизм проявленные в ходе штурма Мариуполя Струне было присвоено звание Героя России. На данный момент и Струна и Рокот проходят курс реабилитации после полученных в ходе подрывов ранений.
https://t.me/boris_rozhin/72158

ЦСКА организовал доставку гуманитарной помощи жителям ДонбассаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36В рамках очередного этапа акции «Щит добра» для помощи населению вновь присоединенных территорий собрано и отправлено более 50 тонн гуманитарного груза. Жителям Донбасса доставят комплекты постельных принадлежностей, бытовую химию, средства личной гигиены и т.д.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Представители Центрального спортивного клуба Армии лично контролируют реализацию акции в Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» продолжает аккумулирование и добровольный сбор средств для последующего приобретения необходимых материалов для людей на Донбассе.
https://t.me/mod_russia/22403

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Глава Республики Тува Владислав Ховалыг поспособствовал (https://t.me/khovalyg_live/1814?single) отправке гуманитарной помощи в ЛНР. Накануне в республику прибыла машина с продуктами, одеждой, техническими средствами и другими необходимыми вещами. Груз собирали сотни жителей Тувы. 

Также тувинские врачи в качестве добровольцев приехали (https://t.me/khovalyg_live/1809) на службу в Донбасс. Они привезли с собой все самое необходимое, что может пригодиться для спасения жизни и здоровья людей.  

▪️В Костромской области жены и матери военнослужащих получили (https://t.me/sk_sitnikov/2386) региональные выплаты, семьям участников СВО оказывается адресная помощь. Губернатор региона Сергей Ситников лично встретился (https://t.me/sk_sitnikov/2385) с родственниками бойцов. 

▪️Власти Крыма собрали (https://t.me/Aksenov82/1809) очередную партию гуманитарной помощи для 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Бойцы получат газовые плиты и баллоны, тепловые пушки, термобелье, теплую одежду, спальные мешки, медикаменты, продукты и предметы гигиены.
https://t.me/warfakes/9712

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Роман Старовойт, глава Курской области, побывал (https://t.me/gubernator_46/2112?single) в зоне проведения СВО и посетил позиции мобилизованных земляков. Бойцам были переданы оборудование и амуниция из перечня дополнительной потребности: тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и т.д. 

▪️Глава Крыма Сергей Аксенов посетил (https://t.me/Aksenov82/1789) зону ответственности военнослужащих-крымчан в Запорожской области. Бойцам были переданы (https://t.me/Aksenov82/1800) санитарный автомобиль, тепловизоры и другое оборудование.

▪️Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов направляется (https://t.me/igor_artamonov48/433?single) в зону СВО с грузом для военнослужащих липчан. Воинам передадут несколько автомобилей УАЗ, необходимое оборудование и продукты. В планах руководителя региона проинспектировать условия службы и пообщаться с бойцами.

▪️Александр Гусев, глава Воронежской области рассказал (https://t.me/gusev_36/1062), что администрация региона наращивает объемы поддержки мобилизованных. Средства жертвуют и простые жители области. К настоящему моменту в региональный фонд от граждан поступило 103 миллиона рублей.

▪️Глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ (https://t.me/zabelinm/485) о единовременной «новогодней» выплате семьям мобилизованных в размере 20 тысяч рублей.

▪️Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал (https://t.me/babushkin30/1638?single) о мерах помощи семьям мобилизованных, таких как устройство детей в учебные заведения, организация санаторного лечения, покупка оборудования для отопления дома.
https://t.me/warfakes/9663

В преддверии Нового года стартовала всероссийская акция «Фронтовая открытка» Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Минобороны России совместно с Минобрнауки (https://t.me/minobrnaukiofficial), Минпросвещения (https://t.me/minprosrf) и органами исполнительной власти субъектов РФ запустили в преддверии Нового года всероссийскую молодежную акцию «Фронтовая открытка».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36В акции, стартовавшей утром 5 декабря, примут участие школьники, студенты колледжей, высших учебных заведений, воспитанники  детских домов, юнармейцы и курсанты учебно-методических центров «Авангард», а также воспитанники довузовских образовательных организаций военного ведомства со всей России. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Участники акции подготовят индивидуальные и групповые новогодние поздравления для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Кроме того, для них будут записаны видеооткрытки, а младшие школьники изготовят подарки и елочные украшения.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Новогодние поздравления будут переданы военнослужащим, выполняющим боевые задачи, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка» открывает широкую общественную инициативу по поздравлению военнослужащих с Новым годом.
https://t.me/mod_russia/22414

Дети нарисовали шевроны для бойцов СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Участники российского движения детей и молодёжи придумали шевроны для российских солдат.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Готовые изделия были отправлены интербригаде "Пятнашка". Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Школьники также положили в посылку рисунки и письма с добрыми пожеланиями. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Вот так сразу понятно, за что воюешь и кого защищаешь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36А ВСУ могут и дальше носить шевроны дивизий СС и нацистскую идеологию.
https://t.me/c/1524001401/4217

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Воспитанники детского садика №4 города Алексин рассказывают стихи и готовят рисунки для российских солдат, выполняющих свой воинский долг.
https://t.me/c/1524001401/4238

Новые танки Т-90М «Прорыв» двигаются на фронт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Около 200 новеньких российских танков прибыли в ЛНР. 
https://t.me/rosich_ru/30092

Тульская область продолжает дооснащать военнослужащих необходимой экипировкойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36В минувшие выходные сотрудники Правительства посетили несколько воинских частей, которые в настоящее время выведены в зону СВО. Они пообщались с военнослужащими и передали им необходимое имущество для обустройства мест временного размещения в полевых условиях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Кроме того, по поручению Алексея Дюмина в зону СВО, где служат туляки, прибыли инструкторы. Они уже проводят занятия по тактико-специальной и огневой подготовке и тактической медицине.
https://t.me/rosich_ru/30154

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Уничтоженный украинский бронеавтомобиль "Козак", ноябрь 2022.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.3683-ая ОДШБР в зоне проведения СВО
https://t.me/rosich_ru/30139

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с места работ по установке противотанковых заграждений в регионе.
https://t.me/ssigny/50684

Батальоны территориальной обороны Белгородской области имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин — губернатор ГладковНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36«Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии. Это добровольные народные дружины, которые будут решать задачи, сопутствующие Министерству обороны», — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
https://t.me/ssigny/50854

Не срослосьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Игорь Стрелков на своей странице в ВК сообщил, что его попытка принять участие в боевых действиях против ВСУ не увенчалась успехом и теперь он находится в Москве. 
По словам бывшего Министра обороны ДНР, он записался добровольцем в ряды ВС ДНР, что вызвало недовольство "вышестоящего командования", после чего исполнял обязанности начальника штаба батальона во время подготовки на полигоне и после убытия в зону СВО под Сватово. 
Однако, затем оказалось, что Стрелкова заранее выписали из штата батальона где он служил, и он всё это время формально незаконно находился в его рядах, о чем ему не сообщали. По итогу Игорь Иванович был вынужден сдать свое оружие и снаряжение, а затем убыть в Москву. 
https://t.me/rosich_ru/30086

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/30179
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Военнослужащие различных подразделений России в зоне проведения СВО.
https://t.me/rosich_ru/30206

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36На позиции украинских военнослужащих в Авдеевке сбрасывают зажигательные боеприпасы. После применения зажигательных боеприпасов в районе Авдеевки.
https://t.me/radioARBAT/23316
https://t.me/boris_rozhin/72247

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Огонь, батарея!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36https://t.me/mod_russia/22504

Российские БМПТ "Терминатор" в зоне проведения спецоперации в районе Сватово в ЛНР Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Их экипажи ожидают команды выдвижению на боевую работу во взаимодействии с танкистами 3-го армейского корпуса ЗВО ВС РФ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36С начала операции БМПТ принимают участие в операциях против украинской армии. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Например, их применяли при штурме укрепрайона у Золотого, зачистке Северодонецка и Лисичанска.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Еще в 2017 году машины прошли испытания в условиях операции против джихадистов в Сирии. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36К концу 2021 года в составе 90-й танковой дивизии сформировали роту из 9 "Терминаторов".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36"Терминатор" вооружен спаренними 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом, автоматическим гранатометом АГ-17Д и ПТРК "Корнет".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Российская боевая машина поддержки танков предназначается для действий в составе танковых подразделений. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Их цель — эффективное подавления вооруженной гранатомётами, ПТРК и стрелковым оружием живой силы противника.
https://t.me/anna_news/43844?single

8 декабря
России верные сыны 
Не жаждут почести и славы.
Их души Господу верны.
А их сердца вовек с Державой!

Владимир Путин принял участие в награждении в честь Дня Героев Отечества. В торжественной обстановке президент наградил русских военных за честь и доблесть, проявленные на службе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36«Народ России всегда отвечал несокрушимым единством на любые попытки посягнуть на безопасность страны. Гордимся нашими солдатами, офицерами, добровольцами и ополченцами. Они отстаивают наше общее право самостоятельно определять свою судьбу», — подчеркнул Путин.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36«Каждый боец на передовой для меня и всех наших сограждан — герой». Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36В торжественной обстановке президент наградил российских военных за честь и доблесть, проявленные на службе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36
https://t.me/rabotaembrat/4997
https://t.me/ssigny/50774

ВСУ не умеют применять западное оружие. Об этом корреспонденту "Известий" Валентину Трушнину рассказал Герой России Иван Додосов, вернувшийся из зоны СВО. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36"Оснащены натовскими вооружениями. Особенно противотанковыми средствами. Единственное что, они (ВСУ — Прим. ред) ими пользоваться не умеют. Их снабдили. А научить не научили. Из 10 выстрелов джавелинов попадало по цели только два", — отметил он.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Герой России Иван Додосов в должности командира танкового батальона успешно выполнял задачи в зоне СВО. Звание он получил в августе за прорыв обороны противника в одном из населенных пунктов Луганского направления.
https://t.me/izvestia/114605

Высшую государственную награду традиционно вручает лично глава государства. У каждого героя есть возможность подойти к трибуне и произнести несколько слов.
"Разрешите в рамках своей компетенции с гордостью заверить вас, что войска и силы Росгвардии готовы и продолжат выполнять возложенные служебно-боевые задачи на высоком уровне профессионализма" , - сказал Герой России, полковник Сергей Белозеров.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36

Десантник Давид Малыйкин, механик-водитель БМД, подбивший несколько вражеских танков, на трибуне разволновался.
"В это непростое время мы, воины России, готовы с честью приумножать славу русского оружия и быть достойными предков" ,- сказал Герой России ефрейтор Давид Малыйкин. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Его поддержал зал апплодисментами,Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36а в зале сидели тоже Герои России...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36"Не волнуйся. Здесь все свои"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Владимир Путин поддержал Героя России, ефрейтора Малыйкина Давида, во время церемонии награждения. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36
https://t.me/izvestia/114598

- Мне 28 лет. Родом из Мордовии. Служу с 2014-го, - разрумянился тот смущений уже перед журналистами. – А что рассказывать?
Говорит, здесь в Георгиевском зале даже больше волновался, чем там, в бою за который и получил высшую награду:
- Там как-то не думаешь, просто делаешь, что должен и все. Мы выполняли задачу на понтонной переправе. Заехали, значит… И тут начался очень плотный артобстрел. А еще выехали на нас 6 единиц вражеских танков.
Оказывается, Давид Малыйкин не просто вывез своих из-под обстрела, но и уничтожил несколько танков. А еще оказал первую помощь раненным.
WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27481/4689818/

Еще один молодой герой – Денис Скакуновский. Лейтенант воевал на капитанской должности, сжег несколько танков. На фронте часто так бывает: командир роты погибает, его место занимает младший офицер.
"Чувство долга было: надо сделать так, чтобы были минимальные потери. В первую очередь я переживал за своих подчиненных", - сказал Денис Скакуновский.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Лейтенант Денис Скакуновский рассказал, что ему помогло чувство долга:
- Судьба так сложилась, что я выполнял обязанности командира роты (командир получил ранение и лечился в госпитале). И… справился.
Но лейтенант поскромничал. На самом деле он и его рота держали оборону своей точки трое суток. И в какой-то момент Денис сам встал за противотанковую ракетную установку и уничтожил много единиц вражеской боевой техники.
- Да не думал тогда ни о каком геройстве. Я просто должен был это сделать и все. Чтобы спасти личный состав и домой живым вернуться.
Вновь испечённому герою России 28 лет. Он окончил Военный университет.
WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27481/4689818/

За плечами у каждого из них – настоящий ад, через который они прошли с честью.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36"Родина –это не просто территория, это люди прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина. Мы все понимаем это и благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества. С праздником! Поздравляю вас с наградами", - сказал Путин.
https://ren.tv/news/v-rossii/1054598-poluchivshie-zolotye-zv...

Полный список тех, кто получил «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина в 2022 году

-полковник Сергей Белозеров, офицер штаба Восточного округа войск Росгвардии.
-майор Александр Волков, командир роты бригады армейского спецназа
-полковник Сергей Демьяненко, старший летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра Минобороны
-майор Борис Будко, заместитель командира батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ
-подполковник Александр Завадский, заместитель командира мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота
-подполковник Сергей Иштуганов, заместитель командира 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ
-ефрейтор Давид Малыйкин, механик-водитель ОРБ 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ
-капитан Павел Семенко, командир роты 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота
-полковник Максим Стефанов, заместитель начальника 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны
-Денис Скакуновский, заместитель командира пдр 56-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ
-космонавты-испытатели Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков
Подробности о подвигах остальных награжденных на данный момент узнать не удалось.
WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27481/4689818/

Герой Советского Союза и России летчик-космонавт Сергей Константинович Крикалев, и военнослужащий одного из соединений Вооруженных сил являющийся кавалером четырёх орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Суворова в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Обращает внимание, что на следующем ряду сидит кавалер также четырёх орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, медали «За отвагу».
https://t.me/ok_spn/22141

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Герой России, а также кавалер двух орденов Мужества, командир 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ полковник Вадим Иванович Паньков на торжественном приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
https://t.me/ok_spn/22153

Наши ветераны обращаются к воинам, что сейчас сражаются за судьбу страны.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36https://t.me/c/1524001401/4272Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.36https://t.me/ssigny/50841

Все темы цикла можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняСветлана Митленко

Картина дня

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