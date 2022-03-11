На день рождения ЦРУ рассекретило документы о Горбачеве. Как разваливали СССР



Горбачев: я развалил Советский Союз в интересах всего мира



Беседы Горбачева с мировыми лидерами о судьбе Украины и СССР



На день рождения Михаила Сергеевича Горбачева руководство Архива Национальной Безопасности США подготовило для бывшего генсека ЦК КПСС довольно оригинальный подарок: выложило в общий доступ 14 секретных документов, касающихся деятельности советского политика в период с 1984-1991 год. К секретным бумагам приложена поздравительная подпись.



Стоит отметить, что Архив Нац.Безопасности – это не подобие Wikileaks, а официальный орган, который следит за сроком секретности документов. Как только срок заканчивается, документы предают гласности. Так что же таила в себе деятельность Михаила Сергеевича?



Переписки с Рейганом, данные от Рейгана с Тэтчер и Буша с Колем, а также анализ деятельности Горбачева в качестве вступившего на должность Генсека политика.







Закрашенные белым цветом области – печать ЦРУ, скрытую информацию не узнает уже никто. Даже для приближенных к американским спецслужбам людей это было недоступно.



В документах указано, что работа Горбачева оценивается как рискованная, но, тем не менее, эффективная. В основном похвала за «борьбу с неэффективностью и коррупцией». Отмечается, что генсек стремительно продвигает на высокие должности своих знакомых сторонников, которых позже придется изолировать. Также американцы сетуют, что действия Горбачева не идут в одном темпе с его обещаниями: «Амбициозная повестка дня ставит Горбачева под мушку прицела… Надо будет постоянно доказывать свою правоту… Любая допущенная им ошибка приведет к консолидации оппозиции и ударит по нему самому».



Судя по документам тех времен, когда Михаил Горбачев был уже президентом СССР, в США начали понимать, что их план постепенно начинает работать. С такими «успехами» Горбачева в скором времени свергнут, а за этим последует угодное безвластие.







А дальше по плану несколько путей: либо к власти приходят консерваторы из КГБ, которые уничтожат собственную экономику и в итоге отдадут свое место демократам, либо реформаторам, которые сделают из Советского Союза конфедерацию. Аналитики прекрасно осознают, что Горбачев развалил ленинский режим и не оставил взамен абсолютно ничего, кроме антикризисной программы, которая не работает.



В конечном итоге, Горбачев делал попытки разорваться между консерваторами и реформаторами, однако ни те, ни другие ему не доверяли. Соединенные Штаты делают вывод, что даже если к власти придет какая-либо из сторон, вытащить страну из кризиса будет невозможно: — «Горбачев, скорее всего, будет вынужден подать в отставку».



Это, конечно, не единственные документы, которые получил Михаил Сергеевич на 85-летие. Не все из них выложены в общий доступ. Ходят слухи, что остатки находятся в Москве на Ленинградском проспекте, 39. Конечно, Горбачев о них ничего не скажет, желая оставаться в образе настоящего реформатора.

https://matveychev-oleg.livejournal.com/12889452.html