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Демократы США в ярости - Трамп собирается вернуть Аляску России

Демократы в США никак не могут угомониться после истории с провалом с пропедаливанием темы, что Трамп-агент Кремля. Расследование, которое велось на бюджетные деньги, закончилось громким провалом.

Тем не менее, демократы решили взять реванш, пустившись в заведомо глупую авантюру с новыми обвинениями в адрес Трампа.

На этот раз они решили взять для спекуляции болезненную для США тему Аляски. Демократы стали публично заявлять, что доподлинно знают о намерении Трампа вернуть Аляску России, восстановив тем самым историческую справедливость.

Дескать, продажа была осуществлена с грубыми нарушениями, Россия так и не увидела обещанных денег. Стало быть, Трамп, как честный человек, просто обязан вернуть «товар» продавцу, да еще и выплатить компенсацию за незаконное использование и упущенную выгоду.

Демократы воют, что это разорит Штаты. Они нагнетают истерию, рассказывая, что Трамп уже обещал вернуть Аляску России в обмен на поддержку на грядущих президентских выборах. Страшно даже представить, какой цирк с обвинениями в адрес Трампа начнется в США, если он снова выиграет выборы. Можно запасаться попкорном и смотреть на шоу.

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