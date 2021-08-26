Очаровательный Крайний Север - древнее северное село Карпогоры в Архангельской области

Олеся, под ником podmoskva выложила интересный материал своего путешествия по нашей стране. Выкладываю одну из ее тем.

Со старинной улицей «деревянных коней»

В конце августа 2019 года мы более двух недель колесили по Архангельской области. Это была одна из самых интересных и насыщенных поездок за последнее время. Она прошла в рамках пятого выезда проекта «Открывая Серебряное ожерелье». (если кому интересны маршруты внутреннего туризма, то советую заглянуть сюда: https://openso.ru/ - прим) Множество удивительных мест стали для меня настоящим открытием: потрясающие северные деревни Кимжа, Кильца, Веркола, Погорелец. Не меньшее впечатление оставило северное Пинежье.

Пинежский район относится к районам крайнего Севера. На его территории множество заповедных земель, красивых рек и озёр. Пинежский район относится к районам крайнего Севера. На его территории множество заповедных земель, красивых рек и озёр.

Административным центром Пинежского района является село Карпогоры, о котором я и хочу сегодня вам рассказать, дорогие мои читатели. Административным центром Пинежского района является село Карпогоры, о котором я и хочу сегодня вам рассказать, дорогие мои читатели.

Село было основано в XIV—XV веках , сейчас в нём проживает около пяти тысяч жителей. Село было основано в XIV—XV веках , сейчас в нём проживает около пяти тысяч жителей.

Дорога от Архангельска до Карпогор действует круглый год, но в период дождей или по весне пройти по ней смогут лишь машины повышенной проходимости. Размывает. Дорога от Архангельска до Карпогор действует круглый год, но в период дождей или по весне пройти по ней смогут лишь машины повышенной проходимости. Размывает.

Мы, кстати, пару раз за этот выезд попадали в дожди и приходилось преодолевать немало километров по расквашенным грунтовкам, но то уже совсем другая история.

Нам вроде как приключение с примесью лайтового экстрима, а ведь для тех, кто там живёт — обыденность, весьма суровая порой. Мы, кстати, пару раз за этот выезд попадали в дожди и приходилось преодолевать немало километров по расквашенным грунтовкам, но то уже совсем другая история.Нам вроде как приключение с примесью лайтового экстрима, а ведь для тех, кто там живёт — обыденность, весьма суровая порой.

Но ни один из тех жителей Севера, с которым мы встречались и общались, не пожаловался на судьбу или тяготы жизни. Но ни один из тех жителей Севера, с которым мы встречались и общались, не пожаловался на судьбу или тяготы жизни.

Я вообще после той экспедиции была под большим и очень сильным впечатлением от северных мужественных людей. Надо бы сделать пару публикаций на эту тему. Я вообще после той экспедиции была под большим и очень сильным впечатлением от северных мужественных людей. Надо бы сделать пару публикаций на эту тему.

В Карпогорах сегодня чуть более двадцати улиц. Удивительно, но названия большинства из них словно из далёкого советского прошлого: Колхозная, Красных Партизан, Ленина, Октябрьская, Пионерская... В Карпогорах сегодня чуть более двадцати улиц. Удивительно, но названия большинства из них словно из далёкого советского прошлого: Колхозная, Красных Партизан, Ленина, Октябрьская, Пионерская...

Настоящей достопримечательностью Карпогор можно считать так называемую улицу «деревянных коней» . Настоящей достопримечательностью Карпогор можно считать так называемую улицу «деревянных коней» .

И хоть Карпогоры не считаются центром северной архитектуры, отголоски прошлого и частички истории встречаются довольно часто. И хоть Карпогоры не считаются центром северной архитектуры, отголоски прошлого и частички истории встречаются довольно часто.

В селе сохранились старинные деревянные дома, гребни крыш которых украшают традиционные русские охлупени в виде коня. В селе сохранились старинные деревянные дома, гребни крыш которых украшают традиционные русские охлупени в виде коня.

В нескольких километрах от центра села расположена железнодорожная станция Карпогоры—Пассажирские, являющаяся Архангельским отделением Северной железной дороги. В нескольких километрах от центра села расположена железнодорожная станция Карпогоры—Пассажирские, являющаяся Архангельским отделением Северной железной дороги.

В селе есть школа, больница, детский сад, библиотека, филиал техникума, дом творчества, магазины и гостиница. В селе есть школа, больница, детский сад, библиотека, филиал техникума, дом творчества, магазины и гостиница.

Мы прогулялись по главной улице Карпогор, посмотрели на то, как живут люди в обычном селе на нашем Севере. И вот теперь делюсь с вами. Мы прогулялись по главной улице Карпогор, посмотрели на то, как живут люди в обычном селе на нашем Севере. И вот теперь делюсь с вами.

... А ниже ещё некоторые фотографии села Карпогоры. ... А ниже ещё некоторые фотографии села Карпогоры.

https://podmoskva.livejournal.com/411279.html