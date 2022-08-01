День ВДВ (День Воздушно-десантных войск)

День Воздушно-десантных войск – профессиональный праздник служащих воздушно-десантных войск. К торжествам присоединяется вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений.

В России в 2022 году День ВДВ отмечается 2 августа и проходит на официальном уровне 17 раз.

Значение: праздник приурочен ко дню рождения десантных войск 2.08.1930.

В этот день проходят торжественные встречи ветеранов и служащих, купания в фонтанах или водоемах, показательные выступления военных, смотры личного состава, патриотические мероприятия, концерты. Отличившимся десантникам вручают медали, внеочередные звания, повышают в должностях.

История праздника

Памятная дата берет начало 2 августа 1930 года, когда десантное подразделение осуществило высадку с самолета для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем рождения десантных войск, которые через год начали активно формироваться и внедряться в Красную Армию СССР. Первое время они относились к военно-воздушным войскам, затем – к сухопутным.

День Воздушно-десантных войск начал широко отмечаться после 50-х годов ХХ века. Праздник отмечается в России, Беларуси и других странах СНГ. Официальные торжества в РФ начались с Указа Президента В.

Традиции праздника

Путина № 549 от 31 мая 2006 г. «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

В День Воздушно-десантных войск проводятся официальные мероприятия, на которых первые лица страны и высшие чины Министерства обороны поздравляют военных. Отличившимся служащим вручают медали, награды, внеочередные звания, ценные подарки, присваивают повышения в должностях. Также в этот день проводятся парады, показательные выступления, демонстрации оружия и военной техники, мастер-классы по рукопашному бою, концерты с участием эстрадных звезд.

Служащие и ветераны-десантники в этот день надевают голубые береты и бело-голубые тельняшки. По этой форме они узнают и приветствуют друг друга на улицах. Автомобили украшают символикой и флагами ВДВ. После официальных мероприятий виновники торжества организовывают встречи в парках, скверах, выезды на природу. Они поют песни, вспоминают события из службы. Также среди десантников распространены традиции купания в фонтанах и поедания арбузов.

Этот день также является памятной датой. Служащие и ветераны вспоминают своих погибших товарищей, возлагают цветы к мемориалам воинов-десантников.

Интересные факты

Герой Советского Союза Василий Маргелов стал самым известным командующим в истории российских ВДВ. В его честь отечественные десантники в шутку именуют себя «Войска Дяди Васи».

Благодаря Маргелову тельняшки стали частью официальной формы ВДВ. Он позаимствовал идею у моряков, однако полосы были заменены на синий окрас – цвет неба.

Арбуз – является частым угощением на праздничном столе в честь Дня ВДВ. Этот обычай появился после того, как советские войска были выведены из Афганистана, где арбуз считается праздничным лакомством и появляется на столах на важных мероприятиях.

Традиция купания в фонтанах имеет несколько объяснений. По одной из них это позволяет стать ближе к небу, так как оно отражается в воде. По другой версии, многие десантники, которые служили в Афганистане, испытывали недостаток этого ресурса. Поэтому прыгнуть в фонтан означает восполнить дефицит воды. Еще одно объяснение можно найти в народном календаре. День ВДВ совпадает с Ильиным днем, после которого, согласно приметам, купаться нельзя. Поэтому виновники торжества и пользуются последней возможностью насладиться купанием в водоемах.

Среди десантников распространен обычай наносить на тело татуировки. Самым популярным рисунком является купол парашюта, украшенный ленточкой с надписью «За ВДВ» или изображением хищника в оскале – тигра, медведя или волка.

У десантников есть свой девиз, который звучит: «Никто кроме нас».

Тосты

«Поздравляю с Днём ВДВ и желаю, чтобы «голубой берет» всегда был в почёте, чтобы мужество твоё не угасало, чтобы твоя сила с каждым днём крепчала, чтобы ты всегда мог обеспечить надёжную защиту и верную безопасность родным и окружающим, чтобы крепкое твоё сердце безустанно любило, а вольная душа хранила счастье».

«В День ВДВ желаю, чтобы вся жизнь была подобна прыжку с парашютом. Свободно и легко пари над землей от счастья под куполом любви и понимания. Пусть надежные стропы дружбы и чести помогают контролировать жизнь, а за спиной всегда будет запасной парашют юмора и хорошего настроения, чтобы не терять оптимизма в любых ситуациях. С праздником»!

«ВДВ — гордость и сила страны! Мы от всего сердца хотим поздравить наших героев с заслуженным праздником! Оценить их мужество, которое позволило вступить в ряды десантных войск для защиты Родины. Пусть небо над головами всегда остаётся безоблачным и мирным, а приземление на родную землю – безопасным и удачным. Славьте Отечество и будьте здоровы»!

Подарки

Подарочная награда. Подарочная награда в виде кубка, грамоты или медали с оригинальной подписью послужит приятным подарком для обладателя хорошего чувства юмора.

Армейский жетон. Ювелирное украшение в виде армейского жетона с именной гравировкой послужит креативным подарком для десантника, который будет напоминать о дарителе.

Тематический презент. Футболка, кепка, кружка, толстовка, флаг с изображением эмблемы ВДВ послужит оригинальным тематическим презентом десантнику в профессиональный праздник.

Сладкий подарок. В качестве оригинального подарка, десантнику можно преподнести торт в виде голубого берета, парашюта или украшенный эмблемой ВДВ.

Конкурсы

Самый сильный

Участникам конкурса предлагается продемонстрировать силу. Для этого им необходимо отжиматься на одной руке или приседать на одной ноге. Побеждает участник, которому удастся выполнить упражнение максимальное количество раз.

Минное поле

В конкурсе принимают участие несколько человек. Перед проведением на свободной ровной территории ведущий расставляет препятствия, в качестве которых можно использовать подручные материалы: стулья, бутылки, шары, коробки и т.д. Участники конкурса должны внимательно осмотреть «минное поле» и запомнить расположение препятствий, которые им придется обойти. Затем конкурсантам завязывают глаза плотной повязкой, а в это время с поля убираются все преграды. По команде ведущего участники начинают выполнять задание, в ходе выполнения которого получается очень смешная картина. Призовые места присуждают зрители путем аплодисментов.

Армейская кухня

Для проведения конкурса необходимо подготовить ведро сырой картошки и ножи, для чистки, соответствующие количеству участников конкурса. За отведенное время под ритмичную музыку конкурсанты должны очистить как можно больше картофелин. Побеждает самый быстрый участник.

О профессии

Воздушно-десантные войска (ВДВ) – род войск Вооруженных Сил. Они предназначены для совершения наступательных операций по сухопутному и воздушному пространству, обороны участков, коммуникаций и борьбы с противником, в том числе в его тылу. Считаются элитным подразделением и имеют специализированную материально-техническую базу.

Служащие ВДВ выполняют опасные и ответственные задачи, часто сражаются с превосходящими силами противника. Их преимущественно задействуют в наступательных операциях, которые связаны с большими потерями в технике и живой силе. Некоторые формирования готовятся для десантирования за линию фронта. Время их обороны может длиться несколько часов. Если основные силы не приходят на помощь, подразделение разбивается.

Служащие получают специальное вооружение, которое предназначено для задач этого рода войск. Организационно-штатная структура устроена по принципу дивизий. Воины могут состоять в артиллерийских, зенитных, ракетных полках, батальонах связи, ремонта, разведывательных и медицинских ротах. Воздушно-десантные войска России принимали участие во всех военных конфликтах на территории страны.

Этот праздник в других странах

В Беларуси праздник называется Днем десантников и сил специальных операций и учрежден Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 (в редакции от 30 июля 2010 г. № 397). Также как и в России, торжество справляется 2 августа.

В Украине 21 ноября в День Архистратига Михаила свой профессиональный праздник отмечают служащие Десантно-штурмовых войск ВСУ. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что десантники считают святого своим покровителем.

В Казахстане, День ВДВ, как и в некоторых странах СНГ, проходит 2 августа.

https://my-calend.ru/holidays/den-vozdushno-desantnyh-voysk

Гвардия- второе августа

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