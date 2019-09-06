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Красоты России. Путешествие по каменному лесу Якутии

У нас была тема об этой местности. Но вышел материал от Славы Степанова и я не смогла пройти мимо такой красоты. Хочу и с Вами поделиться. Далее текст и фото художника, по другому я его никак назвать не могу. Его работы всегда вызывают только восхищение.
Высокие отвесные скалы возвышаются вдоль одного из берегов реки Лены в Хангаласском улусе Якутии и буквально завораживают туристов.
Необычная форма этого «забора» формировалась веками: эрозии, ветра, резкие перепады температур разрушали известняковое плато, образуя разломы и шлифуя каменные глыбы. В результате природа создала уникальное явление, которое входит в наследие ЮНЕСКО и охраняется государством.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЛенские столбы — высокие вытянутые вверх скалы, которые громоздятся вдоль берега реки Лена на десятки километров. Учёные определили, что горный массив, который позже превратился в это зрелищное природное явление, начал формироваться 560—540 млн лет назад. А сами столбы со своей нынешней формой рельефа появились гораздо позже — около 400 тыс. лет назад. В геологии они считаются сравнительно молодым явлением.Путешествие по каменному лесу ЯкутииВ 1994 году на этом месте официально открыли природный парк «Ленские столбы», в который также входит огромная зона заповедных лесов с редкими растениями и животными. Парк располагается на берегу рек Синей, Буотамы и Лены. В 2018 году статус парка повысился и его признали национальным. Это значит, что сейчас Ленские столбы входят в число самых охраняемых природных мест России. Признание на федеральном уровне очень важно, теперь парк сможет получать больше ресурсов, которые позволят развивать экотуризм и сохранять уникальную природу Якутии.Путешествие по каменному лесу ЯкутииСкалы природного парка состоят из красного песчаника, в некоторых местах он успел обрасти деревьями.Путешествие по каменному лесу ЯкутииНа языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов». Причём с научной точки зрения такое название выглядит довольно точным: массив действительно поднялся в результате возвышения части Сибирской платформы.Путешествие по каменному лесу ЯкутииНа языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов». Причём с научной точки зрения такое название выглядит довольно точным: массив действительно поднялся в результате возвышения части Сибирской платформы.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЗимой температура воздуха на территории парка может опуститься до –65 градусов, а летом здесь периодически стоит жара в +35 градусов.Путешествие по каменному лесу ЯкутииНа территории парка можно встретить лагерштетты — места, в которых из-за особых природных условий сохранились окаменелости со скелетами и мягкими тканями. Всего в мире есть только три подобных участка, помимо Якутии они расположены в Канаде и Китае.Путешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу ЯкутииКое-где на столбах сохранились фрагменты рисунков древних людей.Путешествие по каменному лесу ЯкутииВозраст рисунков составляет около 5–8 тысяч лет. Рисовать на камне дозволялось только шаманам. Поэтому многие изображения представляет собой мистические знаки — шаманские бубны, символы других миров. Также на камнях встречаются нарисованные животные и люди.Путешествие по каменному лесу ЯкутииБольшинство писаниц выполнялись так, что даже сейчас их можно разглядеть только при определенном освещении. Многие рисунки скрыты от постороннего глаза в каменных нишах и гротах, под которыми размещены жертвенники.Путешествие по каменному лесу ЯкутииНекоторые антропологи и археологи предполагают, что именно здесь могла зародиться «колыбель человечества». Такие выводы были сделаны после того, как вдоль реки Лена обнаружили древнейшие орудия труда.Путешествие по каменному лесу ЯкутииВысота скал достигает 200 метров, что соизмеримо с высотой 60-этажного здания.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЛенские столбы стали активно посещаться учёными, а затем туристами только в начале прошлого века. Поэтому действия людей ещё не успели сильно повлиять на уникальную природу. Местные власти стараются максимально сохранить экосистему парка.Путешествие по каменному лесу ЯкутииМногие близлежащие турбазы запрещено покидать без разрешения, ещё, чтобы не испугать диких животных, после 23:00 в парке нельзя шуметь. А курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.Путешествие по каменному лесу ЯкутииВ давние времена это место считалось священным. Простым смертным строго запрещалось приближаться к столбам. Считалось, что за это на них обрушится небесная кара. Приходить в священное место могли только старейшины и шаманы. Скорее всего, древние люди испытывали трепет перед этими скалами из-за их необычной формы: издали они напоминают окаменевших людей.Путешествие по каменному лесу ЯкутииСмотровая площадка природного парка, её высота над уровнем реки — 220 метров. Кружным путём сюда ведёт длинная благоустроенная тропа с настилами, ступеньками и перилами.Путешествие по каменному лесу ЯкутииРека у подножия столбов служит зеркалом, благодаря чему скалы кажутся вдвое больше.Путешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу ЯкутииТуристам иногда рассказывают легенду о том, что в горах и по берегам реки ходит снежный человек. На поясе у него висит мешочек со снадобьем из шерсти и когтей животных. Он может напасть на неугодных, помочь заблудившимся, или показать, где спрятан клад.Путешествие по каменному лесу ЯкутииНа территории парка растет 21 вид редких и исчезающих «краснокнижных» растений.Путешествие по каменному лесу ЯкутииИз фауны парк населяют медведи, росомахи, белки, рыси, ондатры, зайцы, беркуты, филины, белые цапли и соколы. В водах Лены водится много разной рыбы, среди которой есть ценные виды: осётр, хариус, нельма.Путешествие по каменному лесу ЯкутииМного раз учёные находили здесь скелеты древних животных: мамонта, бизона, ленской лошади, шерстистого носорога.Путешествие по каменному лесу ЯкутииИз-за обилия подобных находок Ленские столбы называют «памятником земли».Путешествие по каменному лесу ЯкутииВсе образования выглядят по-разному: в зависимости от степени выветренности, породы распадаются на столбы, шпили, скалы и башни.Путешествие по каменному лесу ЯкутииВид на реку Лена.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЛетом вдоль столбов организуют сплавы на байдарках и резиновых лодках.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЭкологические маршруты и тропы разработаны таким образом, чтобы познакомить туристов со всеми природными явлениями парка. Здесь можно посмотреть на сами столбы, песчаные дюны тукуланы, а также понаблюдать за животными и растительным миром.Путешествие по каменному лесу ЯкутииКогда-то на территории Якутии паслись огромные стада бизонов. Со временем через Чукотку они переселились в Северную Америку и обитают теперь только в Канаде. Чуть больше 10 лет назад правительство Канады подарило национальному парку 26 бизонов, которые живут на специально огороженной территории в устье реки БуотамПутешествие по каменному лесу ЯкутииОт Ленских столбов до ближайшего небольшого города Покровска 104 км. До столицы республики города Якутска — около 170 км.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЕще одна из достопримечательностей заповедника — стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, именно там учёные нашли каменные орудия труда.Путешествие по каменному лесу ЯкутииУ реки Лена есть собственный праздник, его отмечают 2 июля.Путешествие по каменному лесу ЯкутииКогда группы туристов прибывают к центральному входу в природный парк, по якутским традициям для них проводится обряд очищения и благословления на месте, которое считается энергетически сильным, так как располагается на пересечении глубинных разломов земной коры.Путешествие по каменному лесу ЯкутииВ год Ленские столбы привлекают около 30 тысяч туристов.Путешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу ЯкутииУ реки, особенно там, где долина сужается, постоянно дует сильный ветер.Путешествие по каменному лесу ЯкутииНовичкам советуют обязательно посмотреть на столбы при разном освещении: утром глядя на них можно испытать почти медитативное умиротворение, а на закате скалы наоборот приобретают зловещие очертания.Путешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу ЯкутииСамое тёплое и благоприятное время для летней поездки к столбам — период с конца июня до середины августа. В сентябре и мае здесь бывают заморозки до -5 градусов.Путешествие по каменному лесу ЯкутииКак и в остальной Якутии, в парке встречаются области вечной мерзлоты, в которых грунт промерзает на 100–700 метров.Путешествие по каменному лесу ЯкутииЗимой, когда Лена замерзает, добраться до Ленских столбов можно на автомобиле прямиком из Якутска. А летом путешественники доезжают на машине до села Булгунняхтах или Еланка, а дальше плывут в сторону парка на моторной лодке или катере.Путешествие по каменному лесу ЯкутииПутешествие по каменному лесу Якутии
Блог Славаы Степанова: https://gelio.livejournal.com/243708.html
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