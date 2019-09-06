Красоты России. Путешествие по каменному лесу Якутии

Необычная форма этого «забора» формировалась веками: эрозии, ветра, резкие перепады температур разрушали известняковое плато, образуя разломы и шлифуя каменные глыбы. В результате природа создала уникальное явление, которое входит в наследие ЮНЕСКО и охраняется государством.Ленские столбы — высокие вытянутые вверх скалы, которые громоздятся вдоль берега реки Лена на десятки километров. Учёные определили, что горный массив, который позже превратился в это зрелищное природное явление, начал формироваться 560—540 млн лет назад. А сами столбы со своей нынешней формой рельефа появились гораздо позже — около 400 тыс. лет назад. В геологии они считаются сравнительно молодым явлением.В 1994 году на этом месте официально открыли природный парк «Ленские столбы», в который также входит огромная зона заповедных лесов с редкими растениями и животными. Парк располагается на берегу рек Синей, Буотамы и Лены. В 2018 году статус парка повысился и его признали национальным. Это значит, что сейчас Ленские столбы входят в число самых охраняемых природных мест России. Признание на федеральном уровне очень важно, теперь парк сможет получать больше ресурсов, которые позволят развивать экотуризм и сохранять уникальную природу Якутии.Скалы природного парка состоят из красного песчаника, в некоторых местах он успел обрасти деревьями.На языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов». Причём с научной точки зрения такое название выглядит довольно точным: массив действительно поднялся в результате возвышения части Сибирской платформы.На языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов». Причём с научной точки зрения такое название выглядит довольно точным: массив действительно поднялся в результате возвышения части Сибирской платформы.Зимой температура воздуха на территории парка может опуститься до –65 градусов, а летом здесь периодически стоит жара в +35 градусов.На территории парка можно встретить лагерштетты — места, в которых из-за особых природных условий сохранились окаменелости со скелетами и мягкими тканями. Всего в мире есть только три подобных участка, помимо Якутии они расположены в Канаде и Китае.Кое-где на столбах сохранились фрагменты рисунков древних людей.Возраст рисунков составляет около 5–8 тысяч лет. Рисовать на камне дозволялось только шаманам. Поэтому многие изображения представляет собой мистические знаки — шаманские бубны, символы других миров. Также на камнях встречаются нарисованные животные и люди.Большинство писаниц выполнялись так, что даже сейчас их можно разглядеть только при определенном освещении. Многие рисунки скрыты от постороннего глаза в каменных нишах и гротах, под которыми размещены жертвенники.Некоторые антропологи и археологи предполагают, что именно здесь могла зародиться «колыбель человечества». Такие выводы были сделаны после того, как вдоль реки Лена обнаружили древнейшие орудия труда.Высота скал достигает 200 метров, что соизмеримо с высотой 60-этажного здания.Ленские столбы стали активно посещаться учёными, а затем туристами только в начале прошлого века. Поэтому действия людей ещё не успели сильно повлиять на уникальную природу. Местные власти стараются максимально сохранить экосистему парка.Многие близлежащие турбазы запрещено покидать без разрешения, ещё, чтобы не испугать диких животных, после 23:00 в парке нельзя шуметь. А курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.В давние времена это место считалось священным. Простым смертным строго запрещалось приближаться к столбам. Считалось, что за это на них обрушится небесная кара. Приходить в священное место могли только старейшины и шаманы. Скорее всего, древние люди испытывали трепет перед этими скалами из-за их необычной формы: издали они напоминают окаменевших людей.Смотровая площадка природного парка, её высота над уровнем реки — 220 метров. Кружным путём сюда ведёт длинная благоустроенная тропа с настилами, ступеньками и перилами.Река у подножия столбов служит зеркалом, благодаря чему скалы кажутся вдвое больше.Туристам иногда рассказывают легенду о том, что в горах и по берегам реки ходит снежный человек. На поясе у него висит мешочек со снадобьем из шерсти и когтей животных. Он может напасть на неугодных, помочь заблудившимся, или показать, где спрятан клад.На территории парка растет 21 вид редких и исчезающих «краснокнижных» растений.Из фауны парк населяют медведи, росомахи, белки, рыси, ондатры, зайцы, беркуты, филины, белые цапли и соколы. В водах Лены водится много разной рыбы, среди которой есть ценные виды: осётр, хариус, нельма.Много раз учёные находили здесь скелеты древних животных: мамонта, бизона, ленской лошади, шерстистого носорога.Из-за обилия подобных находок Ленские столбы называют «памятником земли».Все образования выглядят по-разному: в зависимости от степени выветренности, породы распадаются на столбы, шпили, скалы и башни.Вид на реку Лена.Летом вдоль столбов организуют сплавы на байдарках и резиновых лодках.Экологические маршруты и тропы разработаны таким образом, чтобы познакомить туристов со всеми природными явлениями парка. Здесь можно посмотреть на сами столбы, песчаные дюны тукуланы, а также понаблюдать за животными и растительным миром.Когда-то на территории Якутии паслись огромные стада бизонов. Со временем через Чукотку они переселились в Северную Америку и обитают теперь только в Канаде. Чуть больше 10 лет назад правительство Канады подарило национальному парку 26 бизонов, которые живут на специально огороженной территории в устье реки БуотамОт Ленских столбов до ближайшего небольшого города Покровска 104 км. До столицы республики города Якутска — около 170 км.Еще одна из достопримечательностей заповедника — стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, именно там учёные нашли каменные орудия труда.У реки Лена есть собственный праздник, его отмечают 2 июля.Когда группы туристов прибывают к центральному входу в природный парк, по якутским традициям для них проводится обряд очищения и благословления на месте, которое считается энергетически сильным, так как располагается на пересечении глубинных разломов земной коры.В год Ленские столбы привлекают около 30 тысяч туристов.У реки, особенно там, где долина сужается, постоянно дует сильный ветер.Новичкам советуют обязательно посмотреть на столбы при разном освещении: утром глядя на них можно испытать почти медитативное умиротворение, а на закате скалы наоборот приобретают зловещие очертания.Самое тёплое и благоприятное время для летней поездки к столбам — период с конца июня до середины августа. В сентябре и мае здесь бывают заморозки до -5 градусов.Как и в остальной Якутии, в парке встречаются области вечной мерзлоты, в которых грунт промерзает на 100–700 метров.Зимой, когда Лена замерзает, добраться до Ленских столбов можно на автомобиле прямиком из Якутска. А летом путешественники доезжают на машине до села Булгунняхтах или Еланка, а дальше плывут в сторону парка на моторной лодке или катере.