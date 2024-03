8 стран, которые хоть как-то вступились за Югославию

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила» - военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия.

Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этночисток албанского населения Косова. Действия альянса стали грубейшим нарушением международного права. Жертвами натовских атак в Югославии стало около 2000 мирных жителей.

Тогда мироустройство было иным. Например, Ельцинская Россия была ослаблена и в экономическом, и в военном отношении. Она была не в силах реально помочь Югославии, всё ещё не очнувшись от угара «всемирной демократии», насаждаемой США. Но всё-таки Россия явно вошла в список 8 стран, которые хоть как-то вступились за Югославию ...

Ливия

Одной из немногих стран, полностью поддержавших югославское правительство была Ливия при Муаммаре Каддафи. Эта дружба между Ливией и Югославией возникла еще до падения последней, поскольку Каддафи поддерживал тесные отношения ещё с Иосипом Броз Тито. В своей речи 2009 года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Каддафи решительно осудил интервенцию в Югославии, наряду с более ранними интервенциями США в Гренаду и Панаму.

Поддержка Ливией Югославии на протяжении 1990-х годов привела к тому, что многие в Сербии поддержали правительство Каддафи во время Первой гражданской войны в Ливии в 2011 году, и многие сербы проводят параллели между интервенцией НАТО в Ливии в 2011 году и собственным опытом Сербии с интервенцией НАТО.

Россия, Китай, Беларусь, Индия и Намибия

В день начала операции "Союзная сила" Россия призвала Совет Безопасности ООН собраться для рассмотрения "чрезвычайно опасной ситуации, вызванной односторонними военными действиями НАТО против Союзной Республики Югославии". Однако проект резолюции, внесенный совместно Россией, Беларусью и Индией с требованием "немедленного прекращения применения силы против Союзной Республики Югославии", был отклонен.

Среди 15 стран Совета Безопасности ООН три страны проголосовали "за" (Россия, Китай и Намибия) и двенадцать - "против", при этом никто не воздержался. Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Габон, Гамбия, Малайзия и Словения, а также США, Великобритания, Франция, Канада и Нидерланды проголосовали против.

Австрия и Швейцария

В налётах на сербские города принимали участия ВВС США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставило НАТО свою территорию и воздушное пространство. Австрия отказалась от сотрудничества с НАТО в бомбардировках Югославии, так как операция не была санкционирована Советом Безопасности ООН. Швейцария же ввела санкции против воюющих стран НАТО, ограничив им поставки вооружения.

Как громили американское посольство в Москве

Американские бомбёжки Югославии, продлившиеся с 24 марта до 10 июня 1999 года, спровоцировали четырёхдневные массовые акции протеста у московского посольства США. Это был единственный случай в новейшей истории, когда событие международной политики, напрямую никак не связанное с Россией, вызвало народный отклик. Футбольные фанаты, московские студенты, скульптор-террорист и пронатовская «Волга» в подробнейшем материале VATNIKSTAN.

После слома социалистической системы на территории Югославии разразилась война всех против всех. Искусственно созданное государство, детище Версальского договора, подытожившего Первую мировую войну, объединяло близкие этнически, но чуждые друг другу религиозно и культурно народы. С 1991 года происходили вооружённые столкновения между сербами, словенцами, хорватами, боснийцами. К 1995 году после кровопролитных конфликтов в качестве независимых государств утвердились Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина. В 1998 году межэтнические столкновения начались уже непосредственно в малой Югославии на территории Косово, важном для сербской истории регионе, в котором при этом проживало значительное число албанцев. Власти Югославии были обвинены в этнических чистках. Американские ВВС, опираясь на инфраструктуру НАТО, 24 марта 1999 года в 22:00 по Москве начали бомбить Югославию.

Первые протестующие у американского посольства на Новинском бульваре появились уже вечером 24 марта. К полудню 25 марта собралось несколько сотен человек. Поначалу тон задавали футбольные фанаты. Впоследствии события у посольства назовут первой акцией, для которой объединились непримиримые соперники из околофутбольной среды. Газета «Коммерсант» озаглавит репортаж о демонстрации «„Спартак“ и ЦСКА напали на Америку». Спартаковский фэнзин Ultras News конкретизировал:

«…В десять часов утра около трёхсот фанатов „Спартака“ и ЦСКА при поддержке московских бритоголовых собрались на ст. м. „Баррикадная“ и маршем прошлись от метро к посольству».

Затем, после «зарядов в поддержку „югов“ и метания бутылок по стенам», произошла потасовка футбольных фанатов с милиционерами и ОМОНом. Футбольные хулиганы попали одному из милиционеров бутылкой в голову и пытались прорваться на территорию посольства. 14 фанатов было задержано. В здание, в принципе, что только ни летело, но в рамках мелкого хулиганства — бутылки, пузырьки с чернилами и зелёнкой. На матче «Спартак» — «Локомотив». 1999 год

Среди демонстрантов много было сербов разных возрастов. Репортёры отмечали, что постоянно слышался сербский язык. Участвовали в демонстрации пожилые активисты левой оппозиции, в те годы особо популярной. К вечеру примкнули и члены радикальной националистической партии РНЕ. Первый день протестов запечатлён на видео.

Протестовать вышли в первый день митингов и студенты престижного МГИМО. По утверждению корреспондента «Коммерсанта», «студенты факультета международного права МГИМО на своём плакате написали: „Fucking americans! Get out to your fucking country!“ Державшие плакат Андрей и Илья сказали корреспонденту Ъ, что пришли к посольству, чтобы оказать поддержку братьям-славянам. „Пока только моральную, — уточнил Илья, — но когда будем работать в МИДе, сделаем всё возможное, чтобы помочь сербам материально и оружием!“»

Попиариться на действительно стихийном народном протесте решил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР дважды приезжал к посольству и вечером 25 марта произнёс воинственную речь. На следующий день он отправил протестовать активистов своей партии.

Всего в первый день протестов, согласно данным корреспондента «Коммерсанта», на Новинском бульваре собралось до 3 тысяч человек. Протестующие у посольства. Из журнала «Коммерсант-Власть». 1999 год

Следующие два дня протестов были не столь яркими, но массовыми. Участвовали учащиеся многих вузов. Согласно публикации газеты «Известия», ректораты Бауманки, МАИ, Педагогического университета им. Ленина, Плешки, Сеченовки, МИФИ, РГГУ и некоторых других учебных заведений не возражали против участия своих студентов в протестах и даже отменяли пары под манифестации. По утверждению тех же «Известий» со ссылкой на милицию, 26 марта в акциях протеста против бомбёжек участвовало не менее 7 тысяч человек. Вечером демонстрация прервалась, возобновившись в виде митинга КПРФ на следующий день. Способствовали антиамериканской манифестации праведное негодование, атмосфера всеобщей поддержки, алкоголь и уикенд (25 марта — это был четверг).

Жившие по соседству с посольством горожане поначалу восприняли протестующих с симпатией. Однако градус ненависти среди манифестантов был запредельный. Автор «Новой Газеты», поддерживающий акцию против бомбёжки Югославии, утверждал, что он неоднократно сталкивался с проявлениями антисемитизма со стороны митингующих. Позволяли себе антисемитские высказывания и ораторы (в частности, генерал Альберт Макашов). Особо рьяные участники протестов причиняли ущерб домам, находящимся в соседних с посольством переулках.

Активная фаза протестов завершилась сюжетом из комедийного боевика. 40-летний московский скульптор, член Союза художников, участник творческого объединения «Русский пожар» Александр Сусликов вместе со своим подельником Мишей 28 марта в 13:40 забрался в стоящий в пробке у здания МИДа на Смоленской площади внедорожник «Опель», принадлежавший столичному ГУВД. Сусликов приставил к затылку управлявшему автомобилем полковнику Николаю Лебедеву пистолет и велел ехать к американскому посольству. Напротив здания на Новинском бульваре «Опель» остановился. Выскочивший подельник Миша попытался выстрелить из гранатомёта по посольству, но оружие не сработало. Террорист мигом вернулся в машину, откуда несколько раз выстрелил из автомата. Опешившие милиционеры ответили на огонь. Произошла погоня, но джипу удалось скрыться. В районе Малой Грузинской из автомобиля выкинули полковника Лебедева, а через два часа нашли угнанный «Опель». К счастью, никто не пострадал.

Арестовали Сусликова, по сути, за творчество через год после обстрела посольства. Скульптор слепил подельника Мишу с гранатомётом и надписью «Наш ответ НАТО». Сусликов получил шесть с половиной лет. Судьба стрелка Миши остаётся неизвестной, но судя по всему, незадачливый стрелок избежал наказания. В течение суток после попытки выстрела из гранатомёта демонстрация была рассеяна. К утру 29 марта уже никто не митинговал. Тем не менее протесты небольших группок были у посольства ещё в течение нескольких дней.

Были и те, кто поддержал НАТО. Экстравагантную акцию провели радикальные либералы также 28 марта.

«Вечером в воскресенье, вскоре после попытки обстрела американского посольства, лидеры правых радикальных партий Валерия Новодворская, Николай Храмов и Константин Боровой провели акцию солидарности с НАТО. Разрешения на демонстрацию у Борового и его товарищей не было, поэтому придумали обходной манёвр: сама акция представляла собой медленный проезд оснащённой мигалкой „Волги“ (машина принадлежит самому Боровому) с американским флагом и плакатом „НАТО — мы с вами“. Первый же милиционер на подъезде к посольству потребовал остановить машину и не проводить демонстрацию. Его убедили, что данная акция демонстрацией не является. Участники акции говорят, что поддерживают действия НАТО „против этого безумного Милошевича, с которым можно говорить только с позиции силы“. То, что под натовскими бомбами гибнут мирные жители, а число беженцев из Сербии исчисляется уже десятками тысяч, российских западников не смущает. „Выпячивание гуманитарной проблемы именно сегодня я считаю безнравственной позицией, — объяснил Боровой, — между прочим, сожаления по поводу невинных жертв выражает и НАТО“».

Бомбёжки Югославии стали пиком российского народного антиамериканизма. Хоть в политической повестке противостояние США в 1990‑е не было приоритетной темой, но гражданское общество восприняло удары по Югославии очень болезненно — вплоть до записи добровольцев. Истеблишмент был вынужден принимать определённые меры. Марш-бросок в Приштину стал возможен в первую очередь благодаря общественному мнению в России.