Территория Героев...(175)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии сержант Сапогин Эльман Гвардии сержант Эльман Сапогин успешно выполнял задачу по штурму укреплённой позиции противника.

Во главе штурмовой группы он скрытно приблизился к вражескому опорному пункту, грамотно организовал огневые позиции и начал атаку.

Несмотря на ожесточённое сопротивление, российские бойцы методично подавляли оборону противника.

Когда украинские силы открыли шквальный огонь из замаскированного пулемёта, Сапогин лично выдвинулся вперёд и подорвал огневую точку из гранатомёта. Потеряв ключевую позицию и понеся потери, противник был вынужден отступить.

Благодаря умелому руководству и решительным действиям Эльмана Сапогина, группа выполнила боевую задачу, нанеся врагу значительный урон и заняв стратегически важный рубеж.

https://t.me/rabotaembrat/9963

Гвардии лейтенант Петрушевский Алексей Гвардии лейтенант Алексей Петрушевский руководил группой подвоза и эвакуации, обеспечивая российские подразделения боеприпасами и продовольствием, а также вывозя раненых с передовой.

При выполнении задачи его группа, несмотря на артиллерийский обстрел, доставила груз на передовые позиции. Затем Алексей получил данные о раненных и сразу отправился на помощь. Обнаружив двух бойцов с осколочными ранениями, он оказал им первую помощь и эвакуировал в госпиталь.

Благодаря его действиям раненые получили своевременную помощь, а подразделение — необходимые припасы, что способствовало успешному продвижению войск.

https://t.me/rabotaembrat/9946

Рядовой Сумароков Александр Рядовой Александр Сумароков, радиотелефонист штурмового отряда, обеспечивал связь между подразделениями.

Во время движения к передовой он получил задачу восстановить ретранслятор, повреждённый артиллерийским обстрелом. Под огнём противника Александр быстро нашёл неисправность и начал ремонт.

Заметив атакующий вражеский FPV-дрон, он меткими выстрелами из автомата сбил его. После восстановления связи Сумароков вернулся в подразделение.

Его действия предотвратили разрыв связи между командованием и штурмовыми группами, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9947

Гвардии младший лейтенант Опарин Андрей Гвардии младший лейтенант Андрей Опарин , командуя группой мотострелков выполнял задачу по штурму тщательно укрепленного опорного пункта украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.

Скрытно подобравшись к вражескому опорнику с разных направлений, мотострелки заняли позиции. Андрей грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, после чего дал команду на штурм.

В ходе последовавшего стремительного боя, руководя штурмовой группой, гвардии младший лейтенант Опарин уничтожил часть украинских боевиков на позициях и прорвался на территорию опорника.

Внезапность действий российских бойцов дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника, после чего, понеся большие потери они отступили.

Андрей вместе с подчиненными, закрепившись на новом рубеже, до прибытия подкрепления отразили несколько атак украинских боевиков, стремящихся вернуть под свой контроль утраченный опорный пункт.

Смелые и решительные действия гвардии младшего лейтенанта Андрея Опарина, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили нанести противнику значительный урон и овладеть важным опорным пунктом.

https://t.me/rabotaembrat/9937

Младший сержант Мальцев Даниил В ходе специальной военной операции младший сержант Даниил Мальцев выполнял задачи по организации бесперебойной связи и обмен информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом.

После обстрела украинскими боевиками позиций российских подразделений был уничтожен ретранслятор, что привело к потере управления. Мальцев получил задачу по восстановлению связи с подразделениями.

Под беспорядочным артиллерийским обстрелом и атаками вражеских FPV-дронов, рискуя жизнью, Даниил лично установил новый ретранслятор на крыше одного из домов, взамен уничтоженного противником, оперативно настроил его, чем обеспечил устойчивое управление подразделениями в бою.

Самоотверженные действия младшего сержанта Даниила Мальцева обеспечили командованию бригады управление подчиненными подразделениями, что позволило отразить атаку противника и не допустить прорыва обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9941

Гвардии лейтенант Голиков Алексей Гвардии лейтенант Алексей Голиков, руководя разведывательной группой, выполнял боевую задачу по очистке дорожного полотна для прохода подразделений к линии боевого соприкосновения.

Двигаясь по маршруту, на подходе к назначенному участку Алексей Голиков визуально заметил хорошо замаскированную противопехотную вражескую мину, имеющую большой радиус поражения.

Алексей приказал группе отступить. Разобрав маскировку мины, Алексей Голиков извлёк из нее взрыватель, затем, сорвав мину с места при помощи верёвки, удалил ее в безопасное место.

Продолжая движение, группа под руководством Голикова разминировала участок местности площадью около гектара.

В ходе саперных работ группы обезврежено более 150 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. При этом лично гвардии лейтенант Голиков обезвредил 6 противопехотных мин, 8 самодельных взрывных устройств, а также 15 минометных мин разного калибра.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии лейтенанта Алексея Голикова группа выполнила поставленные задачи по разминированию объектов и местности.

https://t.me/rabotaembrat/9942

Рядовой Клешнин Сергей Рядовой Сергей Клешнин выполнял задачу по доставке личного состава и материальных средств на передовые позиции, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Во время очередного выезда, передвигаясь на грузовом автомобиле по открытому участку местности, Сергей обнаружил приближающийся вражеский дрон-камикадзе. Клешнин быстро сориентировавшись в складывающейся обстановке, совершил маневр вправо, в результате чего беспилотник не попал в транспортное средство и взорвался от удара о землю. Продвигаясь дальше по маршруту, Сергей обнаружил еще один дрон, направлявшийся в его сторону. Умело маневрируя, Сергей резко сменил скорость и направление движения автомобиля, в результате чего уклонился от удара вражеского беспилотника, что позволило продолжить движение и добраться до заданной точки.

Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Сергея Клешнина военнослужащие прибыли на передовые позиции, что позволило выполнить боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9949

Гвардии младший сержант Порошин Николай Начальник расчета БПЛА гвардии младший сержант Николай Порошин, выполняя боевую задачу с помощью дрона, производил облет линии боевого соприкосновения для выявления и уничтожения скоплений живой силы и техники противника.

Во время патрулирования Николай обнаружил вражеский агрокоптер типа «Баба-Яга». Продолжая наблюдение за дроном противника, Николай зафиксировал попытку вражеского оператора атаковать российскую группу эвакуации, которая выполняла транспортировку раненого. Оценив обстановку и понимая, что только он может помешать атаке вражеского дрона, Николай атаковал беспилотник противника, в результате чего повредил ему винт.

В результате потери управления вражеский беспилотник упал, а прикрепленные к нему боеприпасы сдетонировали на безопасном расстоянии от группы.

Благодаря профессиональным действиям и мужеству гвардии младшего сержанта Николая Порошина удалось спасти жизнь раненого военнослужащего и группы эвакуации, а также ликвидировать вражеский беспилотник.

https://t.me/rabotaembrat/9950

Гвардии младший сержант Бекмуратов Руслан В ходе спецоперации гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов обеспечивал российские подразделения боеприпасами и продовольствием, совершая рискованные рейсы в прифронтовую зону.

Во время одного из таких выездов на автомобиле «Багги» он заметил приближающиеся вражеские FPV-дроны. Остановив машину, Руслан занял удобную позицию и метким огнём сбил три беспилотника, не допустив их подрыва. После ликвидации угрозы он успешно доставил груз на передовую.

Кроме того, оперативно разгрузив технику, Бекмуратов эвакуировал троих раненых бойцов в полевой госпиталь.

Благодаря его мужеству и профессионализму штурмовые подразделения получили необходимые припасы, а раненые — своевременную медицинскую помощь.

https://t.me/rabotaembrat/9955

Младший сержант Моисеев Роман В ходе наступления мотострелкового подразделения младший сержант Роман Моисеев, санинструктор роты, под огнём противника оказывал первую помощь раненым и выносил их с поля боя.

Во время одного из боёв ему поступил приказ эвакуировать бойца, подорвавшегося на мине и получившего тяжёлое ранение ноги. Несмотря на угрозу со стороны вражеских дронов, Моисеев прорвался к пострадавшему, перевязал рану и, под миномётным обстрелом, вынес товарища в безопасную зону. После этого он организовал доставку бойца в полевой госпиталь.

Благодаря смелости и самоотверженности младшего сержанта раненый получил своевременную медицинскую помощь, что позволило ему быстрее восстановиться и вернуться в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9956

Гвардии старшина 2 статьи Филин Глеб Гвардии старшина 2 статьи Глеб Филин с группой сапёров выполнил задачу по минированию опасного направления.

Вместе с двумя бойцами инженерно-сапёрной роты он выдвинулся на участок, где ожидалось наступление противника. Несмотря на миномётный обстрел, группа достигла цели и скрытно установила противотанковые и противопехотные мины.

Через несколько дней враг попытался атаковать, но, подорвавшись на минах, потерял технику и бойцов, после чего отступил. Действия Филина помогли предотвратить прорыв и сохранить позиции российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9962

Рядовой Наков Станислав Неся службу на наблюдательном посту, старший оператор расчёта ударных БПЛА рядовой Станислав Наков вёл воздушную разведку для поиска целей противника. Управляя дроном, он обнаружил станцию связи и опорный пункт с огневыми позициями украинских боевиков.

Доложив командованию, Наков получил приказ на уничтожение. Умело направив FPV-дрон, он поразил узел связи, а затем вторым дроном ликвидировал опорный пункт вместе с живой силой противника. В результате его действий вражеские позиции были уничтожены, что способствовало продвижению российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9969

Гвардии рядовой Гренц Иван Расчет РСЗО «Град» с гвардии рядовым Иваном Гренцем получил задачу уничтожить минометный расчет противника, мешавший действиям российских подразделений. Заняв позицию, бойцы ожидали целеуказания от воздушной разведки.

Получив координаты, Гренц быстро навел орудие и открыл огонь. Во время выполнения задачи он заметил приближающийся вражеский FPV-дрон. Осознавая угрозу для машины и расчета, Иван занял удобную позицию и сбил дрон прицельными выстрелами из автомата, после чего продолжил огневую миссию.

В результате точных ударов были уничтожены минометный расчет, орудие и пехота противника. Действия Гренца нанесли врагу значительные потери, позволив российским войскам занять новые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/9970

Гвардии рядовой Перевалов Константин Гвардии рядовой Константин Перевалов обеспечивал устойчивую связь между командованием дивизиона и передовыми артиллерийскими позициями. Когда во время боевой задачи пункт управления попал под обстрел и связь прервалась, связист оперативно поднялся на крышу здания для устранения неполадок.

Обнаружив повреждения аппаратуры, Перевалов приступил к ремонту. В этот момент он заметил вражеский БПЛА, корректировавший огонь украинских формирований. Не теряя времени, боец из личного оружия меткими выстрелами сбил беспилотник.

Благодаря его слаженным действиям связь была оперативно восстановлена, что позволило артиллерии продолжить точное поражение целей и поддержку наступающих подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9972

Гвардии сержант Гарипов Вадим Гвардии сержант Вадим Гарипов обеспечивал противовоздушную оборону штурмовых подразделений возле одного из освобождённых населённых пунктов. Во время боевого дежурства его позиция подверглась массированному артиллерийскому обстрелу. Получив осколочные ранения, сержант самостоятельно оказал себе первую помощь и остался на посту.

Несмотря на ранение, Гарипов продолжил выполнять боевую задачу. В ходе боя он лично уничтожил восемь атакующих FPV-дронов противника, надёжно прикрыв подразделение от воздушных угроз.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта удалось предотвратить потери среди личного состава и техники.

https://t.me/rabotaembrat/9973 Младший сержант Роман Алимов, начальник радиостанции, награжден медалью Суворова за успешное выполнение боевой задачи на Угледарском направлении: ему и товарищам пришлось под артиллерийским обстрелом дойти до поврежденного оборудования и наладить связь.

«Подумал о своем ребенке, о своей семье и о своей стране. Поэтому пошел помогать Родине», — так просто отвечает Роман на вопрос о том, почему он находится в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1556 Командир танка Алексей Клементьев родился и вырос в Челябинской области. Работал на цементном заводе, а в 2022 году был мобилизован и отправился защищать Родину. Не раз проявил себя в боях: например, зимой экипаж танка Т-72Б3, в составе которого Алексей был наводчиком-оператором, прикрывал БМП штурмовиков и до последнего вел огонь, несмотря на то, что башня была повреждена в ходе боя.

Сейчас Алексей и его товарищи на новой боевой машине Т-72Б3М разбирают укрепрайоны и блиндажи противника. Работы много, настрой боевой! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1559 Александр Коваль — водитель многоосного тяжёлого колёсного тягача, служит в автомобильном полку в зоне СВО и занимается транспортировкой военной техники. Его задача — переброска тяжелых грузов между пунктами дислокации, эвакуация повреждённой техники с передовой. Машина тяжёлая, габаритная, но управлять ею не сложнее, чем легковушкой, — говорит Александр.

«Решил помочь нашим», — так отвечает Александр на вопрос, почему он заключил контракт и отправился на спецоперацию. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1561 Герой России (мы об этом писали в 27 выпуске), кавалер двух орденов Мужества Сергей Бойко вошёл в число 85 участников, успешно прошедших отбор во второй поток программы «Время героев».

На поле боя он командовал подразделением, которое удержало стратегическую высоту, отразив атаки противника, превосходящего по численности в пять раз. В ходе боя были уничтожены бронетехника и большая часть живой силы врага. См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/9968

Капитан Бахарев Максим На семинаре в Сенеже выступал Максим Бахарев, герой России, участник СВО.

Из зала задали вопрос: «Как людям в сложных жизненных обстоятельствах найти силы, чтобы преодолеть трудности?». Вот что он сказал. «В жизни каждого из нас есть наркотик - это жалость к себе. Сначала проявлять слабость и жалеть себя легко и приятно. Но привыкнув, начинаешь в этой жалости к себе просто тонуть, как в болоте. Первый принцип: никакой жалости к себе. Вторая опора - вера в Бога. И третье - вера в себя. Каждый из нас в этом мире для чего-то нужен. И каждый должен пройти свой путь» Максим Владимирович Бахарев (род. 22 марта 1978 года) — российский военнослужащий, капитан, командир взвода ПТУР танкового объединения группировки войск «Запад», участник специальной военной операции. Герой Российской Федерации (2024). Чемпион мира по карате. Кандидат в мастера спорта России по армейскому рукопашному бою. Член Союза писателей России. Окончил среднюю школу (ныне Гимназия имени Н.В. Пушкова) в Троицке. В 1990-х годах служил срочную службу в пограничных войсках. С ранних лет занимался спортом, увлекался восточными единоборствами — карате. Окончил Московский областной государственный университет по специальности «Педагог по физической культуре и спорту». С 2005 года в течение 17 лет руководил секцией «Восточные единоборства» во Дворце культуры города Московский в Новой Москве. Также был тренером по карате в городе Троицк и во Дворце культуры «Звездный», являлся мастером-тренером групповых программ ООО «Фитнес Плюс». Обладатель чёрного пояса третьего дана по карате, инструктор Федерации Сито-рю Каратэ-до Кофукан России, бронзовый медалист Чемпионатов мира по карате 2002, 2012 и 2017 годов, золотой и бронзовый медалист Чемпионата мира 2011 года, золотой и серебряный медалист Чемпионата мира 2018 года. В 2013 году баллотировался от партии Справедливая Россия на выборах в Совет депутатов поселения Московский Новомосковского административного округа Москвы. Осенью 2022 года был призван на службу в ходе частичной мобилизации. В зоне специальной военной операции воевал командиром взвода ПТУР танкового объединения группировки войск «Запад» (позывной «Бумер» или «БМВ»), как имеющему высшее образование сразу было присвоено звание младшего лейтенанта, затем в течении двух лет боевых действий в зоне СВО получил звания лейтенанта и старшего лейтенанта. За два года боевых действий не имел ни одного ранения. 22 июля 2024 года отряд старшего лейтенанта Максима Бахарева вёл боевые действия в Запорожской области. Превосходящими силами противник окружил российских бойцов и не давал выйти из окружения. Отряд обстреливался из миномётов, танков и был атакован дронами-камикадзе. Отражая атаки боевиков, Максим Бахарев руководя подчинёнными, лично уничтожил два танка, четыре вражеские БПМ и около 20 националистов. Но в ходе боя все подчиненные погибли, командир был тяжело ранен и остался один. У него была разбита каска и повреждён бронежилет. Руки и ноги были прострелены, стопа сломана, однако он продолжал отстреливаться по танку, дронам и украинским боевикам. Потерял много крови. Пришедшие на помощь спасатели перетянули ему руки и ноги жгутами, а затем попытались вынести его из-под обстрела, но на открытой местности их вновь атаковали дроны. Некоторые спасатели были убиты, другие тяжело ранены. Бахарев не мог двигаться и ослабить жгуты, потерял сознание и девять часов пролежал под палящим солнцем. Очнувшись, он услышал шипение рации и с огромным усилием, пополз к ней. Почерневшие от перетяжки жгутом, руки уже не работали, он носом включил тумблер рации на передачу сигнала и вызвал помощь… Попал в госпиталь. Руки и ноги спасти не удалось, их ампутировали. В 2024 году указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Максиму Владимировичу Бахареву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 9 октября 2024 года в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка министр обороны Андрей Белоусов прикрепил на грудь Герою медаль «Золотая Звезда», передал памятный подарок настольные часы и обещал оказать помощь в протезировании. В начале 2025 года получил назначение на должность преподавателя Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Максим Бахарев является автором девяти книг поэзии и прозы. Учился на литературном курсе «Жанровая романистика» у Дмитрия Володихина. Номинант литературной премии Басткон. Участник литературных конвенции Созвездие Аю-даг. 9 октября 2024 года председатель Правления Союза писателей России Николай Иванов сообщил Максиму Бахареву о том, что он принят в Союз писателей России и передал ему членский билет. https://t.me/pvsgns/19853

https://m.ok.ru/group/70000001193273/topic/157289541812281?__dp=y

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Феткуллин Альберт Ривович, позывной «Муртазай», родился в Челябинске в многодетной семье (четверо детей), был самым младшим. Мама болела, воспитывался средней сестрой, для которой Альчик был как старший сын. Окончил среднюю школу №123 (11 классов). Был увлечённым и любознательным ребёнком, всегда посещал кружки и спортивные секции. Затем окончил училище по специальности электромонтёр. Ответственный, безумно любящий свою семью, особенно свою племянницу и крестницу. Своих детей не было — не успел. В самом начале 2025 года заключил контракт, выбрав службу в ВДВ, штурмовик. О своём решении сообщил только сестре. Хотел помочь выбить врага с нашей земли в Курской области. Служил в/ч 05525 — 25-й отдельный полк специального назначения ГРУ (г. Ставрополь), спецназ. В Курской области был в составе ОДШБР «Ветераны». Погиб 9 марта 2025 года, пройдя легендарную операцию «Поток. Труба» при освобождении города Суджа, Курская область. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Увековечен в мемориале — стела Добровольцам, участникам «Русской Весны» у Храма Всех Святых в Челябинске. Похоронен на Аллее Славы Преображенского кладбища в Челябинске. https://t.me/geroisvorf/2541 Андрей Петрович родился в Восточном Казахстане, в городе Зыряновск. Был первым ребёнком в семье. Позже семья переехала на север Иркутской области, в город Бодайбо. Там Андрей окончил 9 классов и поступил в горный техникум. Отучился два года, взял академический отпуск и ушёл в армию. Срочную службу проходил в Чечне с 1999 по 2000 год. После возвращения из армии устроился на работу в ЦРУ, но проработал недолго и уехал на вахту в Магадан. У Андрея было семеро детей: двое от первого брака и пятеро — во втором. Он был добрым и отзывчивым мужем, отцом, другом и сыном. Со своей женой Анной Андрей был по-настоящему счастлив. Это была крепкая и настоящая семья. Анна даже ездила к Андрею на СВО в Луганск. В декабре 2023 года Андрей приезжал домой в отпуск. Он жил с семьёй в городе Иркутске, а его родители — в Бодайбо. Во время отпуска Андрей с женой летали в Бодайбо на юбилей деда, которому исполнилось 90 лет. 14 января Андрей и Анна обвенчались. А 26 января Андрей вернулся из отпуска на службу в Бахмут. Андрей был представлен к награде за отвагу и к медали «За мужество». Он неоднократно вызывал огонь на себя. Все его сослуживцы вспоминают, что Андрей был отважным воином и ничего не боялся. Всегда стоял за справедливость. 6 марта Андрей позвонил жене Анне и сообщил, что идёт на задание в населённый пункт Красное (Ивановка), и вечером должен вернуться и отзвониться. Но через час после разговора Андрея не стало — он попал под миномётный обстрел. Последними его словами были: «Ребята, по тропинке», — и он сам прыгнул в окоп, отвёл огонь на себя. Был похоронен на Аллее Славы в городе Иркутске. Посмертно награждён Орденом Мужества. https://t.me/geroisvorf/2525 Ефрейтор Электрик огневого городка Усолье-Сибирское, Иркутская область Виталий — отзывчивый, добрый, ответственный. Окончил 9 классов, получил профессию повара. Отслужил по контракту в г. Юрга, после службы работал в охране. В июне 2022 года ушёл по контракту на СВО. В первом бою получил контузию. 17 июля 2022 года ушёл в бой под населённым пунктом Верхнекаменское в ДНР. Из боя не вышел, пропал без вести. Судом признан погибшим. У Виталия осталась дочь Анастасия. https://t.me/geroisvorf/2527 Андрей Юрьевич родился в Черемхово, Иркутская область, жил в Горно-Алтае, пошел добровольцем в ЧВК Вагнер. Был любящим и любимым сыном. Друзья и коллеги уважали его. Пошел защищать Родину не задумываясь. Погиб под Артемовском 03.05.2023 г. https://t.me/geroisvorf/2528 Село Каршенно-Анненка, Ростовская область Погиб: н.п. Терны Краматорский район Донецкая народная республика Дмитрий Сергеевич был отважным солдатом своей Родины. Надежным товарищем, готовым пожертвовать собой. https://t.me/geroisvorf/2544 Село Барлук, Иркутская область Пошёл добровольцем в 58 общевойсковая Армия отдельный батальон специального назначения ШТОРМ «ГЛАДИАТОР» Погиб: Запорожская область, Пологовский район, село Работино https://t.me/geroisvorf/2532 Илья родился 15 февраля 1994 года в небольшой деревне Кулатово Осташковского района Тверской области. До школы жил с мамой, бабушкой и дедушкой. В 2000 году переехал жить с мамой в д.Новые Ельцы, там же и пошёл в начальную школу, которую окончил с отличием. После начальной школы стал учиться в д.Свапуще (с 5 по 9 классы). После окончания школы поступил в ГБОУ НПО «ПУ №30» г.Осташкова по специальности «мастер деревообрабатывающих пород». После училища Илья был призван в армию на срочную службу. Служить Илья попал в войска радиоэлектронной борьбы г.Тамбова. Во время прохождения службы заключил контракт на прохождение службы в Республике Армении. Служба проходила в населённом пункте Гюмри. Параллельно прошёл обучение в г.Коломне на оператора БПЛА. После окончания контракта вернулся домой, стал работать с отцом и помогать семье. Илья был не женат, не успел обзавестись семьёй. В октябре 2022 года отец Ильи ушёл добровольцем на СВО и уже в декабре он сам подписал контракт в ЧВК «Вагнер». 21 января 2023 года Илья погиб. Сослуживец Ильи рассказал, что Илья ушёл с разведгруппой (опыт имелся ещё из службы в Армении), но группа попала под взрыв термобарического снаряда и погибла. Погиб Илья в г.Артёмовске, ДНР. Награждён посмертно государственной медалью «За отвагу» и внутренней наградой ЧВК «Вагнер» — Чёрным крестом (Окопным). https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/ometyuh-ilya-sergeevich/ Во время специальной военной операции на территории Украины 24 марта 2022г. погиб капитан Кирилл Кузнецов из хутора Парижский Верхнедонского района. После ее окончания школы Кирилл сразу поступил в Московское Высшее Военное Командное Училище. Кремлёвцы - так говорят именно о тех, кто здесь учился. И это «звание» проносится ими сквозь время, годы, жизнь, как внутреннее ощущение принадлежности к чему-то дорогому, огромному, сильному, незыблемому. Будто все «кремлёвские курсанты» — близкие люди, хотя и могут видеть друг друга впервые. После успешного окончания военного училища Кирилл был распределен в Южную Осетию, г.Цхинвал, в 4 военную базу, где прослужил 10 лет. Кирилл Васильевич принимал участие в боевых действиях в Сирии, был удостоен медали Суворова. В марте 2022 года он был направлен в Донецкую область Украины для выполнения боевых задач.

24 марта 2022 года в ходе тяжелых боев за с.Сладкое Донецкой области Кузнецов Кирилл Васильевич героически погиб. Указом Президента Российской Федерации был награжден орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-157274059_499242 Сергей родился в г.Нижний Новгород. Школьные годы прошли в МБОУ «Школа №63 с углублённым изучением отдельных предметов». Активно участвовал в жизни школы: концертах, культурных мероприятиях. Был очень общительным и дружелюбным, легко находил общий язык с любым человеком. Всегда был душой компании. После школы окончил ГОУ «Профессиональное училище №50» по специальности «автослесарь». Машины были для него смыслом жизни, сам восстанавливал разбитые автомобили. В конце 2001 года был призван в армию. Прошёл курс молодого бойца в г.Ковров, затем был распределён в танковые войска г.Наро-Фоминска. Но тяжёлые нагрузки и перенесённая в детстве операция дали о себе знать. В феврале 2003 года Сергей был комиссован. Впоследствии перенёс операцию по замене сустава на протез и получил пожизненную инвалидность. Был женат, но отношения с супругой не сложились, детей не было, решили развестись, больше не женился.

5 декабря 2022 года Сергей позвонил родным и сообщил, что подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уезжает в зону СВО. 13 марта 2023 года штурмовая группа, в составе которой был Сергей, осуществляла зачистку лесополосы у н.п. Орехово-Васильевка. Выполнив боевую задачу, группа продвигалась в южном направлении и была обнаружена средствами разведки противника, после чего ВСУ нанесли артиллерийский удар по продвигающейся штурмовой группе. Сергей получил ранения, несовместимые с жизнью. Награждён посмертно медалью «За отвагу». https://vk.com/wall-222921857_35023 Сержант Соколов Александр Штурмовик Соколов Александр Сергеевич родился 30 апреля 1986 года в Кабардино-Балкарской АССР, Майский район, село Октябрьское. Вскоре вся семья переехала в Оренбургскую область, Курманаевский район, село Михайловка. Учился в Михайловской средней школе. В июне 2004 года ушёл на срочную службу. Службу проходил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Там же подписал контракт, проходил контрактную службу до 5 июля 2007 года. В 2010 году переехал жить на Камчатку. С 25 августа 2011 года по 9 мая 2014 года служил по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, в войсках ВМФ. В июне 2023 года ушёл добровольцем для участия в специальной военной операции. Имел звание сержант. В апреле 2024 года женился. Вскоре после его гибели родился сын Александр. С семьёй проживал в Оренбургской области, Первомайский район, посёлок Первомайский. Также от первого брака остались двое детей: сын и дочь. Погиб 30 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Ясиноватский район, посёлок Невельское. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации награждён Орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/sokolov-aleksandr-sergeevich/ Рядовой Петров Илья Петров Илья Александрович Пулемётчик

Иркутск 31.01.1990 - 10.02.2024 9 января 2024 года подписал контракт, был направлен в войсковую часть 55115 г Тува. Отправили на Украину, получил звание рядовой, был храбрым, веселым, компанейским. Погиб: Село Авдеевка Получил орден Мужества (посмертно) https://t.me/geroisvorf/2524 Рядовой Скляров Андрей Скляров Андрей Александрович Уссурийск, Приморский край 16.12.2004-22.02. 2024 г. Матрос. Позывной Пацан. Контракт 15.12 2023 г. Город Магадан. Отправили в зону СВО в/ч 30926 г. Владивосток. 155 бригада Морская пехота. Направление Донецкое. 1 рота , 3 взвод БМП. Погиб в Новомихайловке. Награжден Орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroisvorf/2529 Доброволец Антропов Андрей В Октябрьском проводили в последний путь участника СВО Андрея Антропова Андрей Антропов родился 28 апреля 1984 года в Октябрьском. Учился в средней школе № 20, затем поступил в Тюменский государственный университет и после его окончания в 2008 году получил специальность «юрист». Работал адвокатом в городе Радужном Ханты‑Мансийского автономного округа. Андрей Антропов подписал контракт с Минобороны и 6 октября 2023 года отправился добровольцем на военную службу, которую проходил в составе отряда «Барс‑15» «Ермак». 24 июля 2024 года при исполнении воинского долга Андрей Иванович погиб. https://vk.com/wall-43935898_84839 Доброволец Чибисов Андрей Чибисов Андрей Александрович родился 18 апреля 1997 года в г.Новосибирске. В 2004 году Андрей пошёл в 1-й класс МБОУ «СОШ №29 с углублённым изучением истории и обществознания», где учился 4 года, а в 2008 году семья переехала в с.Сокур Мошковского района Новосибирской области, где Андрей продолжил обучение в МКОУ «Сокурская СОШ №19». После 8 класса Андрей пошёл учиться на токаря в ПТУ №1, которое с успехом окончил и устроился работать на частное предприятие по ремонту глубинных насосов. Впоследствии сменил несколько профессий - от стропальщика до сварщика, стараясь помочь семье пережить сложные времена из-за болезни мамы. Весной 2021 года Андрей женился на односельчанке и летом 2022 года у них родился первый сын, второй сын родился в марте 2024 года, к сожалению, папа его уже не увидел. В октябре 2023 года Андрей вместе с другом Юрием подписал контракт и со словами: «Мама, ты будешь мною гордиться!» ушёл защищать своих родных от новой фашистской нечисти. По распределению попал в в/ч 90600, отряд «Чёрные гусары». Воевал достойно со слов его товарищей по оружию, участвовал в штурмах в направлении Авдеевки, где в то время шли ожесточённые бои, и погибло много наших бойцов. В последнем бою был в эвакуационной бригаде. Чибисов Андрей погиб 7 декабря 2023 года под сильнейшим артиллерийским обстрелом врага. За мужество и отвагу он посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_34322 Рядовой Тирских Александр Тирских Александр Владимирович 20.06.1987 - 20.03.2023 Александр Владимирович родился в д.Чичково Усть-Удинского района в многодетной семье, был самым младшим ребенком. В детстве был активным, смышлёным, любопытным мальчиком. Любил рыбалку, природу. Когда ему было 13 лет, семья переехала в с. Малышевка Усть-Удинского района, где он окончил 11-летнюю школу. В 2004 поступил в ПТУ 2 Авиационного завода г.Иркутска на специальность "слесарь-сборщик авиационной техники". После успешного окончания ПТУ, Александр был призван в ряды Российской Армии, прошел службу в сухопутных войсках в г.Чита. Вернувшись после армии, работал на Иркутском авиазаводе клепальщиком авиационной техники, также охранником, работал вахтами. Был очень внимательным и добрым, очень любил животных. Александр всегда был на стороне справедливости, поэтому когда началась СВО, не остался равнодушным. Несмотря на то, что совсем недавно он стал мужем, с желанием и отвагой получил на руки повестку и ушёл выполнять свой гражданский долг. После 2 месяцев учебки в Новосибирске, Александр был переведён в ЛНР, где отважно участвовал в жестоких боях на первых линиях фронта в качестве штурмовика. В марте 2023 г. жизнь солдата, храбро защищавшего нашу Родину, оборвалась (г. Луганск). У него осталась любящие жена, родители, брат, сестры, племянники. https://t.me/geroisvorf/2531 Доброволец Ражев Евгений Евгений Андреевич родился 12 февраля 1999 года в г.Городец Нижегородской области. В родном городе Евгений ходил в детский сад, учился в школе. В первый класс Женя пошёл в МБОУ «Средняя школа №5». Занимался футболом и на каникулах ездил в спортивно-военный лагерь. Летом работал на пляже спасателем. По окончании школы Евгений начал подрабатывать, любил возиться с мото- и автотехникой. В 2017 году занимался музыкой, подрабатывал диджеем, Dj Blich. Срочную службу Женя не проходил по состоянию здоровья. Когда началась СВО, Евгений, не обдумывая, записался в ряды добровольцев и пошёл освобождать русский народ от нацистов. 20 декабря 2022 года, подписав контракт с ЧВК «Вагнер», он отправился в зону проведения СВО. Близкие и сослуживцы знают его преданность родине, знают его как настоящего патриота и мужественного человека, жизнерадостного, отзывчивого и надёжного, который в трудную минуту всегда был готов прийти на помощь, подставить плечо боевым товарищам. 21 января 2023 года в ходе боёв за г.Попасная ЛНР Ражев Евгений Андреевич героически погиб. Награждён государственной наградой - медалью «За отвагу». https://vk.com/wall-222921857_34888 Лейтенант Зелёный Дмитрий Зелёный Дмитрий Алексеевич 03.11.1997 - 15.10.2023 В Красноярском кадетском корпусе имени А.И.Лебедя прошел траурный митинг по выпускнику 7 роты 2015 года Зеленому Дмитрию, погибшему на поле боя в зоне СВО во время наступления наших войск на позиции врага 15 октября 2023 года. Дмитрий родился и вырос в г. Красноярске, в 2019 году окончил институт физической культуры, спорта и туризма. После срочной службы продолжил служить в рядах Вооруженных сил РФ на контрактной основе. В зоне СВО находился с февраля 2022 года. В июле 2023 года ему было присвоено воинское звание лейтенант. За героизм и мужество награждён медалью «За отвагу» и орденом «Мужества» (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2536 Старший лейтенант Волков Лев Волков Лев Николаевич Командир взвода артиллерии 18.04.1998 - 05.07.2024 5 июля 2024 года во время возвращения из боевого задания, находясь в составе расчета самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», командир взвода артиллерии специального подразделения «Отважные»старший лейтенант Волков Лев Николаевич погиб в результате прямого попадания вражеского беспилотного летательного аппарата. Лев родился и вырос в городе Красноярске, в 2016 года окончил Красноярский кадетский корпус имени А.И.Лебедя, где на протяжении 7 лет учился и воспитывался в 14 взводе 1 роты. В 2020 году успешно окончил Военно-учебный центр СФУ. В зоне специальной военной операции находился с первых дней ее объявления. За успешное выполнение заданий командования был награжден высокими государственными наградами: медалью «За отвагу»,

медалью «За боевые отличия»,

медалью «За укрепление боевого содружества»,

медалью «Участнику специальной военной операции». За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевой задачи, награжден орденом «Мужества» (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2535 Доброволец Варников Степан Степан Владимирович родился 8 апреля 1997 года в с.Барышево Новосибирского района Новосибирской области. В 2003 году пошёл в первый класс МБОУ «Барышевская средняя школа №9». На протяжении долгого времени основной мечтой Степана была поездка в Африку, и совсем не случайно впоследствии Степан Варников взял себе позывной - «Африка». В 2012 году Степан окончил 9 классов и поступил в ГБПОУ «Новосибирский электромеханический колледж» по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». По состоянию здоровья служить в армии ему не довелось, но мысль быть полезным не покидала его. С начала специальной военной операции Степан неоднократно предпринимал попытки попасть в число добровольцев, но не мог пройти медицинскую комиссию. После множества попыток Степан добился своего и стал добровольцем СВО 9 сентября 2023 года, не оповещая до последнего дня своих родных. Со своим другом и одногруппником Вербовским Владом они были распределены в Войска противовоздушной обороны на передовую линию. 24 ноября 2023 года при обороне города Кременная, героически выполняя воинский долг, Степан получил тяжёлые ранения, скончался в госпитале г.Донецка 28 ноября 2023 года. За мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга Степан Варников награждён орденом Мужества и медалью «Участнику СВО». Активист Тарногского районного отделения «Боевого братства», руководитель студии «Отражение» детского дома творчества Наталья Черванева нарисовала портрет Степана Варникова. Портрет создан в рамках реализации проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих «Герои-россияне». https://vk.com/wall-222921857_33924 Гвардии сержант Левченко Дмитрий Левченко Дмитрий Владимирович родился 28 июля 1995 года в г.Новосибирске. Вырос в с.Журавка Чистоозёрного района Новосибирской области. Дима всегда мечтал стать военным, фильм «Спецназ» был любимым с самого раннего детства, а автомат - любимой игрушкой. Школу окончил хорошо. После 11 класса по настоянию родителей поступил в НГАУ на экономический факультет, отделение «Логистика и управление поставками». Тяга к армии оказалась сильнее, не окончив обучение, пошёл на срочную службу, далее заключил контракт и продолжал заочно учиться в университете. Первый контракт заключил в Самаре, служил в ремонтной роте 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на должности командира отделения. Командование высоко оценивало рвение и отличия солдата, поэтому вскоре Дмитрию присвоили звание сержанта. Дима пользовался уважением и авторитетом у сослуживцев. Был примером и связующим звеном. Он неоднократно был в командировках в Республике Таджикистан. Участвовал в Параде Победы в г.Екатеринбурге. Второй контракт заключил в 24-й ОГБрСпН в г.Новосибирске, переехав ближе к родителям и своей возлюбленной, исполнив свою мечту детства - служить в спецназе. В 2022 году с самого начала участвовал в специальной военной операции. Позывной «Лёва».

Дмитрий был ранен три раза и после каждого ранения возвращался в строй к своим братишкам. В условиях войны и боёв спасал не только людей, но и брошенных животных. В очередном отпуске по ранению выходил птенчика стрижа, который выпал из гнезда и отправил его в первый полёт. В четвёртый раз у Димы были осколочные ранения ног. Тогда он спас своего товарища, оказав ему первую медицинскую помощь, и дал ему уйти. Не бросил другого погибшего товарища и вместе с ним нашёл укрытие в блиндаже, где ждал несколько дней помощи от группы эвакуации. При эвакуации Дмитрия эвакуационная группа нарвалась на мину. Гвардии сержант, старший разведчик-пулемётчик/разведчик-санитар Левченко Дмитрий Владимирович погиб 15.03.2024 года в с.Тоненькое ДНР, оставаясь верным родине, солдатскому братству, семье. За своё мужество и героизм был награждён: тремя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия», медалью «Участнику специальной военной операции», медалью «За участие в военном параде в День Победы», знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, посмертно медалью «За спасение погибавших» и орденом Мужества. В МБОУ «Журавская СОШ» Чистоозёрного района Новосибирской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия. https://vk.com/wall-222921857_34686 Гвардии рядовой Казанцев Александр Казанцев Александр Васильевич Мотострелковые войска

Бокситогорск, Ленинградская область 27.11.1982 - 16.10.2024 Погиб: ПГТ Нелеповка Медаль за отвагу, медаль за содействие ЧВК Вагнер, Орден мужества https://t.me/geroisvorf/2538 Гвардии рядовой Солуянов Вячеслав Солуянов Вячеслав Сергеевич 18.05.1992-22.12.2022. Позывной «Добрыня»

Контракт 28.10.2022 Отправился в зону СВО В/Ч 22316 Г. Екатеринбург подразделение разведка, 2 батальон, 5 рота.

Пулемётчик Погиб в Красной Лимани под г. Кременная Награжден Орденом Мужества посмертно г. Иркутск Мемориал

«Не жди меня, но помни…» https://t.me/geroisvorf/2545 Военнослужащий Тузов Максим Тузов Максим Андреевич родился 25 сентября 1988 года в с.Блюдчанское Чановского района Новосибирской области. Обучаясь с 1995 по 2006 годы в МБОУ «Блюдчанская СШ», имел отличную успеваемость, принимал участие в классных и общешкольных мероприятиях, вследствие чего имел многочисленные поощрения за личную инициативу и примерность. Особым увлечением Максима был спорт. Максим любил командную игру волейбол. Являлся капитаном школьной команды по волейболу, которая была лучшей в Чановском районе. Неоднократно принимал участие во взрослых соревнованиях по данному виду спорта. В 2007 году Максим был призван на срочную службу во Внутренние войска МВД России в должности командира отделения, проходил службу в г.Северске Томской области. Нежный и ласковый. Максим был именно таким сыном, заботливым мужем, замечательным отцом. При любой возможности старался всё свободное время проводить со своей женой и маленькой дочерью. В сентябре 2022 года Максим был мобилизован для участия в СВО в Вооружённые Силы Российской Федерации. В ходе специальной военной операции за проявленную отвагу и успешную боевую деятельность Максим был награждён медалью «За боевые заслуги». Командир мотострелкового отделения, сержант Максим Андреевич Тузов погиб 17 ноября 2023 года при выполнении боевой задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждён орденом Мужества. 15 июня 2024 года в МБОУ «Блюдчанская СШ», где обучался Максим, была установлена мемориальная доска. https://vk.com/wall-222921857_34634 В Красноярском кадетском корпусе им. А.И. Лебедя состоялась торжественная церемония открытия Парты Героя имени Вячеслава Угленко, Гвардии старший лейтенант, командир парашютно- десантного взвода 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Вячеслав Угленко удостоен множества наград за мужество и самоотверженность: орден "Мужества",

медаль "За отвагу",

медаль "За воинскую доблесть II степени",

медаль "Участнику военной операции в Сирии",

медаль "За участие в миротворческой миссии в САР". См. видео по ссылке. https://vk.com/wall-100559620_30468 Гвардии сержант Манаков Иван Кодинск, Красноярский край 6 октября 2023 года в Красноярском кадетском корпусе имени А.И. Лебедя прошел траурный митинг, посвящённый памяти погибшего в бою под городом Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики выпускника 2004 года — гвардии сержанта ВДВ Манакова Ивана Евгеньевича. Гвардии сержант Манаков Иван Евгеньевич погиб на поле боя 14 августа 2023 года. Будучи тяжело раненным, он более 3-х суток руководил обороной своего подразделения, попавшего в окружение. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. За проявленные героизм и мужество Иван был награжден орденом «Мужества» и медалью «За отвагу». https://t.me/geroisvorf/2537 Гвардии сержант Глущенко Евгений Глущенко Евгений Владимирович родился 2 января 1996 года в г.Барабинске Новосибирской области. В 2002 году пошёл в 1-й класс МБОУ «СОШ №93». Был в составе ДЮСШ «Локомотив», принимал участие в спортивных мероприятиях школы, города и региона. Всегда занимал призовые места: лёгкая атлетика, футбол и хоккей. В ежегодном легкоатлетическом кроссе в г.Новосибирске занимал 1-2 места. В 2008 году участвовал в Сибириаде, посвящённой 115-летию г.Новосибирска, занимал призовые места. Также принимал участие в соревнованиях в г.Москва. Участвовал в летней спартакиаде среди детей работников РЖД 11-14 июня 2009 года в г.Иркутск. В 2010 году был признан лучшим игроком по мини-футболу. В 2011году окончил МБОУ «СОШ № 93» г.Барабинска Новосибирской области. В ноябре 2016 года был призван на военную службу в войсковую часть 55433, 24-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада специального назначения Новосибирской области. С декабря 2017 года по сентябрь 2023 года гвардии сержант Евгений Глущенко служил командиром отделения группы специального назначения 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Новосибирской области. Восемь лет служил в спецназе, честно и ответственно выполнял боевые задачи, был настоящим примером мужества и верности своей родине. 20 сентября 2023 года группа, которой командовал Евгений, попала под миномётный обстрел. Основной удар пришёлся на Евгения. За проявленную отвагу и смелость Евгений был представлен к государственным наградам посмертно - медали «За отвагу» и ордену Мужества. 28 сентября 2024 года на фасаде здания МБОУ «СОШ №93» в торжественной обстановке открыли мемориальную доску Евгению Владимировичу Глущенко, гвардии сержанту, командиру отделения специального назначения. https://vk.com/wall-222921857_33891 Родился в Тверской области, женился, жил в Воронеже После срочной службы служил по контракту. Разведрота Погиб в Макеевке. https://vk.com/wall-222921857_34663 Машинист локомотива Мишин Павел Павел Мишин спас сотни жизней пассажиров поезда в Брянской области. Машинист локомотива Мишин заметил препятствие в виде рухнувшего моста и мгновенно применил экстренное торможение. Перед столкновением он приказал помощнику покинуть кабину и укрыться в безопасном месте. Эти меры позволили значительно снизить скорость поезда перед ударом. К сожалению, сам машинист погиб. https://t.me/atodoneck/49021 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! «В памяти людей» Клип SHAMI, SHAMAN

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