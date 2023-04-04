Великие истории любви. Иван Лапиков и Юлия Фридман.

Иван Лапиков не смог окончить театральный институт из-за войны, но это никогда не мешало актёру играть на сцене и сниматься в кино. Он стал известен уже в зрелом возрасте и всегда с большим уважением относился к своим зрителям и поклонникам. Однако особо настойчивым поклонницам давал категорический отказ, объясняя: у него уже есть жена.

Иван Лапиков и Юлия Фридман прожили вместе более 40 лет, но был в их жизни период, когда Юлия фактически сбежала от мужа и маленькой дочери, стараясь перечеркнуть своё прошлое.

Иван Лапиков

Иван Герасимович Лапиков.

Иван Лапиков родился и вырос в простой крестьянской семье. Родители его были людьми трудолюбивыми и верующими, детей воспитывали в строгости, с малых лет приучая к сельскому труду.

Откуда в простом пареньке взялась неистребимая тяга к театру, совершенно непонятно. Но Иван Лапиков даже пошёл против воли отца, считавшего лицедейство профессией греховной. Сразу после окончания школы юноша уехал из Сталинградской области в Харьков, где поступил в театральный институт. Иван Лапиков (слева) с родителями, братом и сестрой.

Он успел окончить лишь два курса, а потом началась война. Иван вернулся домой, сам пошёл в военкомат, служил рядовым, заработал медаль «За оборону Сталинграда». А после окончания войны был зачислен в труппу Сталинградского драмтеатра, где вскоре повстречал главную женщину своей жизни.

Юлия Фридман



Юлия Александровна Фридман.

Она была красивой и уверенной в себе, происходила из дворянской семьи и отличалась нравом решительным и твёрдым. Мама Юлии Фридман носила фамилию Готгольд, а отец — Романов. Правда, после революции ему пришлось сменить фамилию на Фридман, дабы избежать неприятностей. В 1937 году Александр Фридман, начальник Закавказской железной дороги, был арестован, а в тюрьме очень быстро умер.

Юлия после окончания театрального института получила распределение в Сталинградский драмтеатр, где уже трудился Иван Лапиков.

Служебный роман

Иван Лапиков.

По приезду в Сталинград начинающая актриса Юлия Фридман сразу же побежала в театр на спектакль, ей очень хотелось увидеть в работе своих будущих коллег, понять, с кем ей доведётся вместе работать. Из всех, кто был задействован в тот день в постановке, девушка особенно выделила исполнителя крохотной роли – Ивана Лапикова. Он играл столь достоверно и живо, что зритель тут же проникался к нему доверием.

Иван Лапиков.

Начались обычные театральные будни, а вокруг Юлии всегда крутились толпы поклонников. Она могла выбирать любого, но Иван чем-то крепко зацепил актрису. Сам он сразу решил: эта гордая красавица обязательно станет его женой. И стал настойчиво покорять Юлию Фридман. Иван Лапиков постоянно оказывал ей знаки внимания, по-крестьянски уверенно и настойчиво. Во время гастрольных поездок неизменно по утрам приносил с рынка любимое лакомство Юлии — томлёные в печи сливки. При малейшей возможности собирал для девушки ароматную землянику, исполнял целые пьесы на балалайке.

А потом подсел к ней перед спектаклем и надел колечко на палец. Правда, предложения не сделал, попросил лишь подумать: нужен ли он ей. Оказалось, не просто нужен: необходим, как воздух. Когда Юлия сообщила Ивану о том, что ждёт ребёнка, влюблённые расписались.

Побег из прошлого



Иван Лапиков с женой и дочерью.

Вскоре родилась дочка. Жили в театре, затем в бараке, родившаяся дочка Леночка спала в стареньком чемодане. Постепенно жизнь наладилась, супруги получили квартиру, к ним переехала мама Юлии, которая взяла на себя заботы о Леночке. Молодые родители неизменно пропадали на репетициях, спектаклях и гастролях.

Юлия Фридман очень быстро стала ведущей актрисой Сталинградского театра, она играла на сцене главные роли, а на улицах её всегда узнавали. Ивана Лапикова ценили, однако его карьера складывалась менее успешно, чем у супруги.

А после в их семью пришла беда: Юлия стала стремительно терять слух. Сказывались последствия контузии во время бомбёжки, под которую девушка попала, направляясь в эвакуацию. Ей могла бы помочь операция, однако молодая женщина после беседы с хирургом от неё отказалась: риски подобного вмешательства могли быть непредсказуемыми.

Иван Лапиков и Юлия Фридман.

После увольнения из театра Юлия задумалась о дальнейшей своей жизни. Меньше всего актрисе хотелось, чтобы её жалели. А в Волгограде, где она была личностью заметной и известной, этого избежать было просто невозможно. Тогда актриса приняла решение оборвать все связи с прошлым. Она собрала вещи и уехала в Москву, оставив маму, мужа и девятилетнюю дочь.

Однажды Иван Герасимович, возвратившись домой, Юлии не застал, а на столе лежала записка. Юлия попросту сбежала от навалившихся проблем и оставила мужа, 9-летнюю дочь и свою маму.Этот поступок жены Иван Герасимович не мог понять и спустя годы. Об этом говорили и родные, близкие актёра, те, кто его знал лично.

Как можно было так поступить с самыми дорогими, близкими людьми? Как мать могла оставить своего ребёнка? Юлию приняли московские родственники, она стала преподавать в училище культуры. По словам знакомых, многие не знали о её глухоте.

Она читала лекции, научилась понимать речь по губам, а потом появились слуховые аппараты. Прошёл год, Лена училась в школе, Иван Герасимович служил в театре.Юлия ни разу не дала о себе знать не навестила дочь мужа и мать.

Трудное возвращение



Иван Лапиков в роли Сартакова в фильме Юлия Карасика «Самый жаркий месяц».

Муж остался с тёщей, которую не очень уважал. Иван Лапиков не оставлял надежды вернуть жену. Лапиков пытался вернуть жену, ездил в Москву, Юлия принимала мужа, но возвращаться отказывалась категорически. К Юлии привозили дочь, но и эта встреча не заставила её изменить решение.

Иван Герасимович, поняв, что жена ни за что не вернётся в город, где с ней случилось несчастье, стал думать о том, как самому перебраться в Москву. Он любил жену, она любила его и лишь болезнь стояла на пути воссоединения семьи. В молодости он смог стать для Юлии Фридман единственным, но и теперь не собирался опускать руки.

Тогда Иван Герасимович решился на переезд в столицу. Он получил роль в фильме «Председатель», позже устроился на работу в театр. А Елена переехала к родителям только окончив школу. Елена рассказывала, что между родителями не было разногласий, они не могли друг без друга , хотя были совершенно разными.

Режиссер-постановщик Федор Филиппов и актер Иван Лапиков.

И он смог всё же найти возможность переехать в столицу. Помогло ему напутствие Олега Ефремова, с которым Лапиков познакомился во время съемок в фильме «Командировка». А после утверждения актёра на роль Семёна Трубникова в фильме «Председатель», перебрался в Москву. Дочь Елена присоединилась к родителям только после окончания школы.

Союз двух единомышленников

Иван Лапиков любил рыбалку.

Елена была ближе к отцу, только с ним делилась своими секретами, он был добрее и снисходительней. Домашними делами в семье заправлял только Иван Герасимович, он готовил, стирал, убирал и его это не смущало.

Но своё веское слово Лапиков тоже умел сказать. Когда жена заговорила о покупке машины – отказался, заметив, что её даже водить некому. Юлия заговорила даче – переубедил, так как домом надо заниматься, а они стареют. Так они и прожили – небогато, но дружно.

По воспоминаниям дочери Иван Лапиков и Юлия Фридман были не просто мужем и женой. Они были настоящими единомышленниками, порой понимая друг друга даже без слов. Ни у кого, кто знал эту семью, не возникало и тени сомнения: брак этой пары действительно заключён на небесах.

Они были очень разными и в то же время не могли существовать друг без друга. У них никогда не было поводов для ревности. Когда у Ивана Лапикова появилась очень настойчивая поклонница, он строго отчитал её за навязчивость, объяснив: у него есть семья, которую он не собирается предавать.

Иван Лапиков с внуком.

Дочь вышла замуж и счастливый дед обожал внука Алёшу. Лапиков никогда не вспоминал поступок Юлии, оставившую семью, а она в последующие годы доказала ему свою любовь и преданность. Выходила мужа после инсульта, буквально вырвав из лап смерти. Больше года была днём и ночью рядом и, благодаря её заботе, он вернулся на сцену.

Юлия Фридман.

Ивана Лапикова не стало в мае 1993 года. Он скончался от сердечного приступа во время своего выступления перед военнослужащими в Наро-Фоминском районе. Юлия Фридман пережила его на 17 лет, бережно сохраняя память о любимом муже. Она ни с кем не делилась своими переживаниями, лишь беспокоилась о том, что имя супруга было незаслуженно забыто.

"Иван Герасимович Лапиков был совершенно не похож на «артиста», - вспоминал Николай Бурляев. - Выглядел простым, русским, добротным деревенским мужиком, случайно забредшим в джунгли кинематографической элиты. К моменту, когда мы с ним познакомились на съёмках «Андрея Рублёва», за его плечами уже был ошеломляющий образ брата в «Председателе», с которым Лапиков ворвался в советский кинематограф. И всем без исключения было ясно, что в кино вспыхнула новая ярчайшая и самобытная планета. И хотя в «Рублёве» у нас не было прямого партнёрства в кадре, не было общих сцен, мы замкнули между собой вольтову дугу благорасположения друг к другу, безмолвное не иссякавшее уважение от начала и до конца.



Такие же отношения сердечной природной привязанности были в «рублёвские» времена и с Николаем Григорьевичем Гринько, и с Анатолием Солоницыным - тоже совершенно непохожими на «актёров». Видимо, это и роднило всех нас. Гений Тарковского предпочёл ваять свою «рублёвскую» кинофреску ликами русских мужиков, далёких от «актёрства». Мы нечасто встречались с Иваном Герасимовичем: несколько раз на гриме, в костюмерной, в тон-студии, в буфете, на премьерных показах «Андрея Рублёва», на банкете, в коридорах «Мосфильма», «Ленфильма», в поезде «Красная стрела», в Доме кино...



Я наблюдал за Лапиковым, за его отстранённостью от этого киномира, сосредоточенностью на чём-то своём, сокровенном, вглядывался в его «публичное одиночество» - скромное, неброское пребывание со своей сердечной тайной, со своей правдой на этой ярмарке кинематографического тщеславия, где окружающие из кожи лезли вон, чтобы хоть как-то выделиться. У нас никогда не было доверительных, задушевных бесед. Он не рассказывал мне историю своей жизни, всегда оставаясь для меня загадочной русской душой. Великим и неповторимым русским артистом Иваном Герасимовичем Лапиковым".

http://showbizzz.net/2019/03/kak-ivanu-lapikovu-udalos-vernu...

https://dzen.ru/media/id/5f18076b22530406f2e66a95/o-kakom-po...

https://vk.com/wall17739367_40576

