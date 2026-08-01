Сохраненное и восстановленное, ч.30

А сегодня о хорошем И тоже по Москве.

В Москве завершили реставрацию церкви времён Бориса Годунова Церковь Троицы на Карамышевской набережной в Москве находится в спальном районе Москвы, Хорошово-Мнёвники.

Одноимённое село известно по документам ещё с 1572 года и в то время принадлежало московским царям.

Чуть позже, в 1594 году, царь Фёдор Иоаннович подарил Хорошёво своему шурину - Борису Годунову.

После этого Годунов начал возводить здесь свою резиденцию с деревянным дворцом (не сохранился) и каменной церковью (которая стояла рядом с дворцом и дошла до наших времён). По приблизительным данным, храм был построен около 1598 года, когда Борис Годунов взошёл на престол.

Изначально церковь была окружена папертью, а колокольня была построена в XVIII веке. В этом году в церкви завершилась комплексная реставрация, которая затронула как фасады, так и кровлю.

Легендарный глобус Центрального телеграфа снова вращается! Центральный телеграф. Тверская, 7

Здание Центрального телеграфа на Тверской, 7 было построено в1927 году по проекту Ивана Рерберга. Его украшал уникальный стеклянный глобус диаметром 2,6 метра — ранняя версия герба СССР: земной шар в обрамлении двух снопов пшеницы с серпом и молотом. По задумке архитектора, глобус должен был вращаться вокруг своей оси, символизируя связь всех уголков планеты. И он действительно вращался! Но...

В 1960-70-х годах глобус перестал крутиться — разрушилась опорная площадка, механизм пришел в негодность. Почти 50-60 лет легендарный шар оставался неподвижным, несмотря на попытки его отремонтировать.

В 2022 году началась масштабная реставрация фасадов Центрального телеграфа. Глобус демонтировали и отправили на восстановление в Санкт-Петербург. Реставраторы восстановили каркас, стеклянные элементы и починили механизм вращения. И вот, Глобус снова вращается, как и почти 100 лет назад.

Теперь здание полностью займет кампус Центрального университета, созданного ведущими компаниями России: Т-банком, МТС, VK и другими. Открыть его обещали в 2027 году. До этого, в 2020 году, на создание проекта реставрации был приглашен знаменитый Дэвид Чипперфилд. Тогда наверху планировалось сделать пентхаусы для очень богатых людей с видом на Кремль. Зато теперь тут будут тусить студенты, позитивно.

Уцелевшие старинные деревянные усадьбы в Москве можно пересчитать по пальцам одной руки. Усадьба Измалково одна из них. Недавно она была отреставрирована и открыла свои двери для первых экскурсантов. В главном доме, к сожалению, уцелели лишь стены, сложенные из огромных бревен, зато есть повод вспомнить о хозяевах усадьбы, замечательной семье Самариных, сделавшей Измалково популярным местом в литературной среде XIX века. Первые упоминания об усадьбе встречаются в писцовых книгах 1627 года. Тогда она была пожалована стольнику и сподвижнику царя Михаила Федоровича Ивану Федоровичу Леонтьеву. В 1760-х годах усадьба перешла к Анне Васильевне, дочери секунд-майора Василия Петрово-Соловово. В начале XIX века при ней был построен новый деревянный усадебный дом в стиле ампир. В 1829 году усадьбу на лето сняли супруги София и Федор Самарины. Им очень понравилось это место и на следующий год они приобрели Измалково. Самарины оставили планировку усадьбы, как было при предыдущих хозяевах, однако занялись переустройством внутренних помещений, оформив их в стиле ампир. Планировка, к сожалению, до нас не дошла, частично уцелели лишь стены, сложенные из сруба. Деревянный двухэтажный дом с двумя ризалитами по бокам был украшен балконом, стоявшем на дорических колоннах. У Самариных главное место в доме занимала библиотека, ее собирали несколько поколений Самариных. Она насчитывала 12 тысяч томов, причем большинство было на иностранных языках. После революции огромная библиотека была продана за валюту Пражскому Университету. В 1840-е годы в усадьбе регулярно бывали Гоголь, Лермонтов, Аксаков, Лев Толстой и многие другие. Измалково стало центром притяжения литераторов и оставалось таким до самой революции. Старший сын Самариных Юрий Федорович был философом и славянофилом. В стенах усадьбы разрабатывался проект манифеста об отмене крепостного права. Последней владелицей Измалково была правнучка Софии и Федора, Варвара. Она вышла замуж за художника Владимира Комаровского. После революции к Самариным-Комаровским приезжали родственники и друзья, а с 1921 года в части усадебного дома расположилась Детская колония. Бывшим хозяевам оставили лишь одну комнату. Осенью 1923 года их окончательно выселили, и они уехали в Сергиев Посад. Владимира Комаровского первый раз арестовали в 1921 году. Тогда за него вступились крестьяне из Измалково. Последний раз его арестовали в 1937 году, затем он был расстрелян. В 1930-х годы южная часть усадьбы, включая Самаринский лес, была отведена для городка писателей, и литературная судьба усадьбы продолжилась уже в знаменитом Писательском городке Переделкино. После детской колонии в усадьбе устроили туберкулезный санаторий. Во время войны здесь был госпиталь, а после – Детский санаторий №39. В 2000 году санаторий закрыли, и усадьба долгие годы стояла заброшенной. В это время ее состояние стало совсем плачевным. В 2015 году усадьба была передана в аренду Фонду «Подари жизнь». В усадьбе была проведена научная реставрация, также возвели новые корпуса для пациентов фонда. В советское время к главному дому были пристроены 2 крыла из кирпича, а сам дом был сильно перестроен: разобраны деревянные лестницы иизразцовые печи, а также балкон на южном фасаде и терраса с шестиколонным портиком на северном. Балкон и портик были воссозданы во время реставрации.

Отреставрированный павильон Главтабак на ВДНХ Центральный элемент в обновленном интерьере павильона N35 — гигантская металлическая люстра с плафонами. Ее диаметр составляет более 3 метров, а высота — около 2,5 метра! Светильник украшают декоративные детали — соцветия, листья, семенные коробочки табака. Она была воссоздана по сохранившимся эскизам и историческим архивным фотографиям. В отреставрированном павильоне начал работу Клуб чайной культуры, где гости выставки могут знакомиться с чайной культурой разных стран, а также пробовать разные сорта чая из Росии, Китая, Индии, Африки, Японии, Вьетнама.

Фасады усадьбы Покровское-Глебово-Стрешнево раскрыли после реставрации и они восхитительны, особенно в снегу и на солнечном свете. Усадьба находится в Москве на Волоколамском шоссе, 52. Название «Покровское» усадьба получила по церкви Покрова, построенной в 1629 году. В 1664 году огромное владение купил Родион Стрешнев. Больше века Стрешневы владели имением, разбивали здесь сады, строили дороги, была здесь фабрика и мельница. В 1766 году был построен усадебный дом в классическом стиле. Сегодня - это выкрашенная в белый цвет центральная часть с полуротондой со стороны сада и аркой с колоннами с противоположной стороны. Последняя из Стрешневых Елизавета Петровна вышла замуж за Ф. Глебова. Уже после смерти мужа, в 1803 году она добилась право носить двойную фамилию Глебова-Стрешнева и передавать ее потомкам. В середине 19 века имение перешло к Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой. По ее заказу в 1880х годах был перестроен главный дом, появились въездные ворота, стена и башни. Автором проекта перестройки дома в русском стиле (краснокирпичные пристройки) был архитектор А.И. Резанов. Строительство шло под наблюдением К. Терского. Усадебный парк к этому времени был разделен на две зоны. Одна была закрыта для публики, вторая стала популярным местом прогулок горожан, сюда продавались билеты с «правом кататься на лодках и ловить рыбу». В 1917 году в усадьбе разместилась детская трудовая колония, а в 1925 году в главном усадебном доме ненадолго открылся музей быта. После войны здесь был дом отдыха, затем НИИ гражданской авиации. В 1980е и 1990е годы в усадьбе проводилась реставрация, остановленная затем из-за отсутствия финансирования. С тех пор усадьба не использовалась. Несколько лет назад в усадьбе началась реставрация. Любопытно будет заглянуть внутрь после её окончания.

Не все знают, что подлинные горельефы Храма Христа Спасителя до сих пор стоят у восточной стены Донского монастыря Несмотря на то, что храм снесли в 1931 году, часть его убранства отправилась в музеи. Собственно, лишь благодаря людям из Музея архитектуры, эта красота дожила до наших дней.

Никольская башня после разрушения в период нашествия Наполеона в 1812 году и в 1883 году. При разрушении не был задет образ святого Николая на башня. В чем лично убедился император Александр I после освобождения Москвы

Станция Воробьевы Горы МОЖД. Станция Воробьевы горы располагается близ левого берега Москвы-реки, стоит в центре бывшей Лужнецкой поймы. Исторически станция размещалась на территориях Хамовнического поля и бывшего Вавилонского сада, принадлежавшего Новодевичьему монастырю. Первоначально станция предназначалась лишь для обмена вагонами с Московско-Брянской (Московско-Киевско-Воронежской) железной дорогой. Для управления работой примыкания соединительной ветви было использовано пассажирское здание остановочного пункта Потылиха, совмещенное с исполнительным постом, который получал команды о подготовке того или иного маршрута от дежурного по станции Воробьевы горы и в соответствии с ними переводил стрелки в ту или иную сторону. Сегодня в нем располагается Юго-Западная транспортная прокуратура.

Сложная судьба Иверской часовни у Воскресенских ворот Часовня, построенная в 1680 году, стала самой знаменитой в Москве. Несмотря на это, в 1722 году она также пострадала от мартовского Указа Петра I. Император, давший Воскресенским воротам статус Триумфальных, запрещал строительство новых часовен, а старые – деревянные и каменные – следовало разобрать.

Снесли и Иверскую часовню, но в 1727 году вновь отстроили из дерева. В 1737 году случился пожар, и часовня сгорела. Иверскую икону удалось вынести из огня.

В 1746 году часовню вновь возвели на прежнем месте. Уже при советской власти, в 1929 году, часовню снесли, а на ее месте установили статую рабочего. Позже исчезли и сами Воскресенские ворота. И ворота, и часовню восстановили только в 1995 году - по проекту архитектора Олега Журина после археологических изысканий.

Парк Северного речного вокзала в 1940-е и в наше время

Кажется, что ничего и не изменилось: центральный променад, ведущий к величественному вокзалу, скамейки такой же формы, знаковая статуя «Водный путь» скульптора Юлии Кун. Это заслуга реставраторов: при реконструкции вокзала и парка в 2020 году ориентировались на архивные фото и первоначальные строительные планы.

Но если приглядеться, видно, что зеленым и пышным парк был не сразу. Когда его открыли в 1937 году вместе с Северным речным вокзалом, растений здесь было меньше, и очертания вокзала легко просматривались с главной аллеи. Кстати, чтобы высадить тут деревья, проектировщику парка Тимофею Шафранскому пришлось сделать искусственную террасу из насыпного грунта. Еще можно заметить, что шпиль вокзала на старом фото длиннее, чем на новом. Это значит, что в тот момент уже началась навигация: после запуска трамвайчиков в теплое время шпиль поднимают на полную высоту – 27 метров, а с окончанием навигационного сезона опускают на 17 метров.

Легендарный арбатский ресторан "Прага", где кутил еще Киса Воробьянинов и который последние лет десять стоял заколоченный (это-то на таком золотом месте), наконец получил проект реконструкции. Согласно проектным решениям, после завершения работ в здании разместится гостиница. Надеемся, что это не будет в итоге выглядеть ужасно.

Городская усадьба И.Т.Рахманова (с 1870-х гг. Софийский механический завод Г.Листа).

В 1751 г. хозяином этой земли, с расположенными на ней постройками, был коллежский асессор И. Т. Рахманов. При нем владение условно делилось на две части, постройки обеих частей представляли собой независимые комплексы.

В дальнейшем (в 1756 и 1764 гг.) в качестве хозяина упоминается капитан флота И.Л. Бухвостов. В 1778 году новым собственником становится С. С. Сулима, при котором произошло объединение ранее независимых участков.

С 1809 по 1872 гг. владение находилось в руках старинного купеческого семейства Котовых. В те времена усадьба представляла собой комплекс, в который входили двухэтажный каменный главный дом, служебное крыло, примыкающее к главному дому с запада, двухэтажный каменный флигель, сад и другие постройки.

Во время пожара 1812 года главный дом не сгорел, но остальные постройки сильно пострадали от огня. Перед французским нашествием, 1 сентября 1812 г. Котовы бежали в Ярославль и вернулись в Москву лишь в конце года. Вскоре после их возвращения был реконструирован главный дом усадьбы и появился новый антресольный этаж. В 1860-х здание было еще раз основательно перестроено.

В 1872 году владение приобрел московский промышленник немецкого происхождения Густав Иванович Лист. Его прежняя фабрика на Петровке, занимавшаяся производством противопожарного оборудования, сгорела в 1870 г., в связи с чем было принято решение о покупке нового участка и возобновлении производства.

Открытие нового Софийского механического завода состоялось в мае 1874 г. Здесь же находился офис Листа, а на втором этаже – жилые помещения, где обитала его семья. В 1870-х по распоряжению Листа началось строительство новых фабричных корпусов. Тогда же на пилонах въездных ворот были установлены чугунные скульптуры мастеровых: кузнеца и литейщика, с которыми уже в наше время произошла интересная история: в 2001 году скульптуры были утеряны, казалось, безвозвратно. И вдруг в ходе реставрационных работ в 2019 году специалисты обнаружили кузнеца и литейщика в историческом здании заводского корпуса. Их отреставрировали и вновь установили на прежнее место. Внучка Густава Листа писала, что кузнец очень похож на дедушку. В советское время национализированный завод получил название «Завод № 5», затем «Гидрофильтр», «Красный факел». В годы перед Великой отечественной войной на территории расположился ВНИИ «Холодмаш», на заводе стали проектировать и изготавливать промышленное холодильное оборудование. Среди старых рабочих завода «Красный факел» ходила байка, что в 1960-е годы действовало негласное предписание дымить заводскими трубами безо всякой необходимости да посильнее – таким образом пытались выкурить посольство Великобритании из соседнего особняка. В начале ХХI века здание находилось в плачевном состоянии. Из-за регулярных подтоплений был сильно разрушен фундамент. Однако в 2017 году дом реставрировали.

Адрес: Болотная площадь, д. 14

И на сегодня все.