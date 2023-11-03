Работает разведка

ПОДРОБНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И РАБОТЫ СУПЕРАГЕНТА СЫРОВОГО: ГЕНЕРАЛ ФСБ БЕСЕДА ОТВЕТИЛ БУДАНОВУ

С момента начала СВО мы всё время слышим о вражеской агентуре, действующей в России. Это и диверсанты будановского ГУР, предпринимающие вылазки по приграничным сёлам, и террористы, опирающиеся на "спящие ячейки", и псевдобеженцы, беспощадно сливающие информацию в СБУ. И про предателей-перебежчиков – вроде капитана-вертолётчика Кузьминова и лейтенанта Алфёрова – тоже известно. А вот о русских разведчиках практически нет никакой информации (может, и к лучшему: значит, они работают профессионально). Но то, что они есть, свидетельствует яркая история Руслана Сырового, который в течение многих лет передавал в Москву особо ценные сведения с Украины.

Особо ценный агент

19 октября стало известно, что в Москву вернулся Руслан Сыровой – бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который долгое время был глубоко законспирированным агентом нашей разведки в рядах противника.

Решение о возвращении Сыровой принял, когда стало понятно, что вокруг него стали сгущаться тучи и СБУ вот-вот раскроет его:

Из Мукачево я пошёл в Венгрию, в Венгрии полиция дала мне 30-дневную визу. В Будапеште я купил себе авиабилет на Стамбул, на следующий день вылетел, а из Стамбула тоже авиарейсом вылетел на город Москва, - рассказал в интервью журналистам разведчик.

По словам Сырового, он родился и учился в Москве, в столице у него жена, ребёнок и родители. Был ли Сыровой специально заброшенным к противнику (на тот момент, когда всё это происходило, – пока ещё к потенциальному противнику; но понятно, что наши компетентные службы прогнозировали различные варианты развития событий), само собой, не уточняется. Известно, однако, что на службу в Луганский пограничный отряд он поступил в ноябре 2009 года на должность радиотелеграфиста, но при этом имел обязанности по защите от киберугроз. Однако уже в 2014 году Сыровой принял решение (такую версию, по крайней мере сейчас, выдвигают на Украине) сотрудничать со спецслужбами ЛНР.

По сведениям, переданным им, удалось, в частности, взять Югановку в Станично-Луганском районе. Там были склады боекомплектов, персонал, тяжёлая техника, кугуары, БТРы. Весной 2022 года из города Кременная разведчик передал информацию о местонахождении 128-й бригады и, в частности, ее пункта управления, который размещался неподалеку от университета Тараса Шевченко, – говорится на скандально известном украинском сайте "Миротворец"*, где Сырового называют "изменником".

Там же указывается, что он – "агент российских спецслужб", виновен в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также является "соучастником преступлений российской власти против Украины и её граждан". СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА "МИРОТВОРЕЦ"* С ДАННЫМИ О РУСЛАНЕ СЫРОВОМ

Оплеуха для Буданова: Люди генерала Беседы действуют

Недавно, к слову, Царьград рассказывал в своём материале об одном свежем интервью руководителя Главного разведуправления Украины Кирилла Буданова, в котором тот впервые публично назвал самого, по его выражению, опасного генерала в России – начальника 5-й Службы ФСБ России (она же – Служба оперативной информации и международных связей) Сергея Беседу.

Он много зла натворил для Украины. Он занимается активными операциями на территории Украины, – посетовал Буданов. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕСЕДЫ ЗАНИМАЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕМ (И ВЕРБОВКОЙ) ГЛУБОКО ЗАКОНСПИРИРОВАННЫХ "АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ" НА УКРАИНЕ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА "ФСБ: ЗА И ПРОТИВ" ОТ ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

Так вот, как отмечает собственный источник "Первого русского" в спецслужбах, именно подразделение Беседы занималось и занимается внедрением (и вербовкой) глубоко законспирированных "агентов влияния" на Украине.

А отдел кибербезопасности Мукачевского погранотряда, который возглавлял Руслан Сыровой, хоть структурно и входит в ГПСУ, однако управляется Советом национальной безопасности Украины (СНБО) – через Национальный координационный центр кибербезопасности. В состав последнего входят главы 10 ведомств Украины – Госспецсвязи, СБУ, Минобороны, Генштаба ВСУ, ГУР, СВРУ, Нацполиции, Управления разведки ГПСУ, Министерства цифровой трансформации и Нацбанка. Возглавляет этот центр секретарь СНБО Данилов, а решения визируются лично президентом.

Для понимания: люди, которые поступают на такие должности, непременно проходят массу фильтрационных мероприятий, включая детектор лжи. И не просто так: у них есть доступ к самым закрытым базам данных, цифровой инфраструктуре и узлам связи ВСУ. Они получают через свои "ключи" информацию о противнике, его угрозах и противодействии им. При грамотном анализе – это просто кладезь информации, – отмечает собеседник Царьграда.

Так что один из эпизодов по информированию русской разведки о перемещениях сил противника, который Руслану Сыровому "инкриминируют" дельцы с сайта "Миротворец"* (работают они, как известно, под СБУ), – вполне возможен действительно, подтверждает источник. А сколько уж таких было эпизодов – всё уйдёт на долгие-долгие годы в архив под грифом "Совершенно секретно. Хранить в единственном экземпляре".

Агентура под грифом "секретно"

Как пояснил в беседе с Царьградом генерал ФСБ в отставке, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов, в отсутствии официальной информации о Сыровом от наших спецслужб нет ничего удивительного – это один из характерных моментов для любой спецслужбы.

Специальные службы о своих успехах не рассказывают хотя бы потому, что человек, который, скажем так, выполнял деликатные поручения спецслужб, он может быть востребован впоследствии. Но если он решил завязать с сотрудничеством и вернуться, то это его право. А с точки зрения логики, спецслужбы никогда о своей агентуре не рассказывают, данные об агентуре у нас носят совершенно секретный характер. Именно поэтому об агентуре мы обычно узнаём по её провалам – к примеру, когда "сгорел" Абель (Рудольф Абель – легенда советской разведки, самый известный советский резидент в США. – прим. Царьград), когда "сгорели" другие разведчики, – отметил Михайлов.

По словам генерала, в способе инфильтрации Сырового также нет ничего удивительного. У агента было два пути – прорываться вперёд через все кордоны с большим риском быть уничтоженным случайно даже своими, русскими солдатами, либо же идти в обход через европейские страны. Судя по всему, отметил Михайлов, Сыровой предпочёл второй вариант как менее рискованный. Относительно же помощи центра в его выезде в Москву достоверной информации быть не может, поэтому трудно сказать, в какой степени ему была оказана помощь, хотя обычно при необходимости центр старается делать всё возможное, пояснил полковник ФСБ в отставке.

Что же касается вообще русской агентуры на Украине, то Михайлов уверен: она не просто есть, а многочисленна и эффективна. Но есть нюанс – отношения этих агентов с центром, как правило, не формализованы.

Значительная часть людей, которые оказывают помощь российским спецслужбам, не формализуют свои отношения. Возможно, впоследствии, при оформлении всех юридических документов, им будет положена пенсия и льготы, как сотрудникам спецслужб. Даже не совсем корректно называть их агентами – там большое число бывших советских граждан, которые, естественно, не приемлют режим Зеленского, и их инициативное сотрудничество со спецслужбами России является для них выполнением своего гражданского долга, – заметил Михайлов. ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ВООБЩЕ РУССКОЙ АГЕНТУРЫ НА УКРАИНЕ, ТО ОНА НЕ ПРОСТО ЕСТЬ, А МНОГОЧИСЛЕННА И ЭФФЕКТИВНА. ФОТО: АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГЕНСТВО "МОСКВА"

Что с того?

Случай с преданием огласке возвращения в Москву Руслана Сырового – это нестандартная практика. Обычно такие агенты тихо уходят с оперативного фронта на Родину, и о них никто ничего не знает. Они могут делать это и по поддельным документам ради собственной безопасности и безопасного завершения миссии.

В то же время у нас есть понимание, что раз Сыровой раскрыт, то в оперативной работе он теперь либо не пригодится, либо будет заниматься делами в центре. Опыт работы с украинцами у него, разумеется, обширный.

Есть также понимание, что "режим молчания" по русским агентам на Украине – это один из лучших способов их защитить. Поэтому мы о них ничего не знаем и будет лучше, если не узнаем и нам не придётся рассказывать о них то, что мы рассказали о Руслане Сыровом. Такая работа любит тишину.

* Сайт "Миротворец" заблокирован в России по решению Роскомнадзора.

https://tsargrad.tv/articles/podrobnosti-vnedrenija-i-raboty...

