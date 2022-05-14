Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5

1970-е — 1 1970-е — 2
1970-е — 3 1970-е — 4
Продолжим...
На балконе, 1970-е
Вечер и место встреч на Пушкинской площади, начало 1970-х
Прыжок на батуте перед зданием МГУ, 1972
Автобус везёт детей на летний отдых в пионерский лагерь. 1970-е.
Недавно построенный ЖК «Лебедь» на Ленинградском шоссе, середина 70-х. Руководитель коллектива архитекторов А.Меерсон получил за проект премию Гран-при в Париже.
1972
Зимний вечер, кафе «Хрустальное», 1970-е
Когда на улицах было больше порядка. Киев. Крещатик. Вторая половина 1970-х
Памятник Ленину в Киеве. 70-е годы. Фото Борис Ушмайкин
Плакат по ТП СА. 70-е гг
Панно «Письменность и печать» на здании издательства «Советская Сибирь» (Новосибирск, 1970-е годы, художник В. Сокол).
Старое и новое, 1970-е
Утро 1970-х
Трамвай-снегоочиститель ГС-5 на Чистых прудах в Москве. Выпускался в 70-х на основе технологий ещё 30-х годов.
На бульваре. Ожидание, 1973
У кафе «Лира», 1974
Молодежь в казанском парке Горького. 1975 год
День Нептуна в молодежном лагере "Спутник" в Крыму, 1975 год
Жители Ферганской долины в Средней Азии. Фотограф Владимир Фараджев. 1975 год
Геологи с находками на горных склонах Памира. Фото: Владимир Фараджев. 1975 год.
27 октября 1975 года, во время соревнований в многоборье Людмила Турищева делала сложную программу на брусьях:
Выписка из роддома времен СССР 1975 года.
Кафе в аэропорту «Шереметьево-1», 1975
Выходные под Москвой, 1975
Конкурс парикмахеров в Москве, 1975
Конкурс парикмахеров в Москве, 1975 год.
Кордебалет Ленинградского мюзик-холла. Ленинград. Август 1975 года.
Школьный педсовет. 1975г.
Милиционеры объясняют пешеходу дорогу возле железнодорожной станции. Хабаровск. Лето 1975 года.
Студенты у здания нового корпуса гуманитарных факультетов МГУ, 1975
Таджикская ССР. Отдыхающие на пляже Таджикского моря. 1975
Отдыхающие у Останкинского пруда, 1975.
1975 год. Ленинские горы. Автор фото - Klaus Morgenstern.
Бассейн Москва, 1975 год
Верхняя станция канатной дороги. Пятигорск, 1975 год.
Вид набережной в Ялте в 1975 году
Советские люди на отдыхе в Крыму. 1975г
Советский курорт. Анапа. 1975 год
Продажа шашлыков на набережной Москвы-реки в черте города, 1975г.
Весна в Москве, 1975
Тракайский замок, Литовская ССР, 1975 год
Поезд проходит прямо через центральную улицу. Батуми, 1975 год
На проспекте Революции. Воронеж, 1975 год.
Модный папа. Москва. 1975 г
В центре Еревана, у пл. Ленина, 1975 год. (Фото К. Эрхард).
Норильск, 1975 год
Ребенок человека встретил ребенка медведя на острове Врангеля. Чукотская ССР, 1975 год
Рабочие "Калибра" катаются с горки на санках. 1975 год.
Свиданиe. 1975 гoд
Утренние газеты. Фотограф Д. Тальский. 1975 год
1975 год, зима. Читающая публика у входа в Пионерский (ныне Крещатый) парк, Киев
После школы, 1975
4 сентября 1975 года официально считается датой рождения "Что, где, когда"
Меню московского кафе "Пингвин!. Коктейли. 1975 год
Картина Евгения Ханина, "Юные". 1975 год.
Елена Леонова, «Уроки», 1975
Лубочная картинка Леонида Каминского из юмористического приложения "Слон" к журналу "Аврора". 1975 год.
Кадры из документального фильма Как изменить мир. 1975г. Гринпис мешает советским китобоям.Кадры из документального фильма Как изменить мир. 1975г. Гринпис мешает советским китобоям.
Атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени.
Атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени.
Автомобиль пенного пожаротушения АТП-543. 1975 год.
Трактор К-701, массово выпускавшийся в Ленинграде с 1975 года
Экспериментальный двухэтажный автобус НАМИ–0159. Москва, 1975 год.
Первые электромобили в опытной эксплуатации (Автокомбинат Москвы - 26 шт.). ЕрАЗ 3730. Фото В. Хухлаев. 15 сентября 1975 года. Москва. Архив Валентина Хухлаева
Москвич-412 в африканском ралли на стороне британской команды, 1975 год
Троллейбусный парк имени П. Щепетильникова, 1975
Реклама "Запорожца", 1975 г
ГиСу Вал (проект 393А). Американский авианосец Франклин Д. Рузвельт пытается оторваться от советского разведывательного корабля Вал проекта 393А. 1975 г.
Извержение вулкана Толбачик, Камчатка, 1975 год
Фотограф Вильгельм Михайловский. 1975 г. Латвия
Яхты на Обском море, Новосибирск, 1975 год
БАМ-75
Цирк на Проспекте Вернадского, 1975
Электричка ЭР-1 из Пушкина в Ленинград. Фотография Дина Конгера, 1975 год.
Строительство Дома торговли. Киев. Весна 1975 года.
Остановки общественного транспорта в 1975
Смоленская улица в Москве, 1975 г
Гостиница «Прибалтийская», тогда ещё «Интурист», эскиз бюро обслуживания. Н. Н. Баранов, 1975 год.
1975 год. Литва.
1975 год. Одесса. 1 сентября
1975
Москва, 1 мая 1975 года
Парад физкультурников во время празднования 1 Мая на Красной площади, 1975 год
9 мая 1975 года. Ветepaны идyт по Невскому проспекту в тридцатилетнюю годовщину окончания войны.
Возложение руководством СССР траурных венков к Могиле Неизвестного Солдата. 9 мая 1975 года.
Физкультурники выступают на Красной площади в честь 58-й годовщины Великой Октябрьской революции. 7 ноября 1975 год
Пионеры на Красной Площади. Фотограф Юрий Каверин. 1972 год
«Джоконда» в ГМИИ имени Пушкина, 1974
Мода на ВДНХ, вторая половина 1970-х
Стильный летний отдых в 70-х
Молодой папа, 1970-е
В paзные годы 70-80-х, СССР входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только Японии
В paзные годы 70-80-х, СССР входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только Японии
ЗиЛ, 1970-е. Площадка готовой продукции и погрузка грузовиков в Южном порту
ГиСу Вал (проект 393А). 1973г.
Сбopка cеpийнoгo Тy-144, Вopoнеж, началo 70-х
Пepвый сepийный свеpxзвyковой пacсажирский авиалайнер Тy-144 покидает сборочный цех Вopoнeжского авиaционного завода, 1972-й гoд
1972 год.
СССР. 70-е
Украина. Открытки евреям
Кто заказывал такси на Дубровку)))
Весна, Москва, 1970-е
«На море». Фото Виктора Ершова. 1970‑е годы
Зима 1976 года в Ленинграде:
Вожатая школы №30 г. Бийска Г. Богданович
Самый молодой доктор наук в Молдавской ССР математик Ю. М. Рябухин. Кишинёв, 1972 год
Тольятти, 1976 год. Центр управления конвейерами ВАЗа:
С накопителя голые окрашенные кузова пяти моделей и множества модификаций распределяются по своим ниткам главного конвейера: ВАЗ-2101 и "двоечки" попадают на первую, снова "единички" и "ноль-одиннадцатые" едут на вторую нитку, а "троечки" и ВАЗ-2106 направляются на третью.
"Ряд за рядом - к старту готовы - выстроились разноцветные кузова будущих машин. Накопитель. Отсюда, чуть покачиваясь на крюках rрузонесущего конвейера, движутся они к конвейеру главному, опускаются на его грудь.
Отсюда по телетайпу операторы передают информацию в цех обивки (надо предусмотреть ее цвет согласно цвету кузова), в цех сборки моторов (там готовят для автомобиля двигатель - его детали сегодня же были отлиты в металлургическом производстве). А теперь загорелась, забилась тревожными сполохами желтая сигнальная лампа: на линию сборки моторов поступил очередной блок цилиндров - чуть продвинулся вперед, и опустилась клемма. Отбит порядковый номер. Через три часа этот двигатель должен встретиться на главном конвейере с кузовом - соединиться с ним навсегда. А номера их совмещены в памяти электронно-вычислительных машин уже сейчас. Одним словом, движение только начато, а заботы же о будущей машине идут далеко впереди ... " (из: Е. Яковлев "Хорошо работать всегда трудно")
Народы СССР. Карта из журнала National Geographic (США). 1976 годCпокойныe 70-е гoды
____
Продолжение следует...
Свежие комментарии