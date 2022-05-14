Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5

1970-е — 1 1970-е — 2

1970-е — 3 1970-е — 4

Продолжим...

На балконе, 1970-е

Вечер и место встреч на Пушкинской площади, начало 1970-х

Прыжок на батуте перед зданием МГУ, 1972

Автобус везёт детей на летний отдых в пионерский лагерь. 1970-е.

Недавно построенный ЖК «Лебедь» на Ленинградском шоссе, середина 70-х. Руководитель коллектива архитекторов А.Меерсон получил за проект премию Гран-при в Париже.

1972

Зимний вечер, кафе «Хрустальное», 1970-е

Когда на улицах было больше порядка. Киев. Крещатик. Вторая половина 1970-х

Памятник Ленину в Киеве. 70-е годы. Фото Борис Ушмайкин

Плакат по ТП СА. 70-е гг

Панно «Письменность и печать» на здании издательства «Советская Сибирь» (Новосибирск, 1970-е годы, художник В. Сокол).

Старое и новое, 1970-е

Утро 1970-х

Трамвай-снегоочиститель ГС-5 на Чистых прудах в Москве. Выпускался в 70-х на основе технологий ещё 30-х годов.

На бульваре. Ожидание, 1973

У кафе «Лира», 1974

Молодежь в казанском парке Горького. 1975 год

День Нептуна в молодежном лагере "Спутник" в Крыму, 1975 год

Жители Ферганской долины в Средней Азии. Фотограф Владимир Фараджев. 1975 год

Геологи с находками на горных склонах Памира. Фото: Владимир Фараджев. 1975 год.

27 октября 1975 года, во время соревнований в многоборье Людмила Турищева делала сложную программу на брусьях:











Выписка из роддома времен СССР 1975 года.

Кафе в аэропорту «Шереметьево-1», 1975Выходные под Москвой, 1975Конкурс парикмахеров в Москве, 1975Конкурс парикмахеров в Москве, 1975 год.Кордебалет Ленинградского мюзик-холла. Ленинград. Август 1975 года.Школьный педсовет. 1975г.Милиционеры объясняют пешеходу дорогу возле железнодорожной станции. Хабаровск. Лето 1975 года.Студенты у здания нового корпуса гуманитарных факультетов МГУ, 1975Таджикская ССР. Отдыхающие на пляже Таджикского моря. 1975Отдыхающие у Останкинского пруда, 1975.1975 год. Ленинские горы. Автор фото - Klaus Morgenstern.Бассейн Москва, 1975 годВерхняя станция канатной дороги. Пятигорск, 1975 год.Вид набережной в Ялте в 1975 годуСоветские люди на отдыхе в Крыму. 1975гСоветский курорт. Анапа. 1975 годПродажа шашлыков на набережной Москвы-реки в черте города, 1975г.Весна в Москве, 1975Тракайский замок, Литовская ССР, 1975 годПоезд проходит прямо через центральную улицу. Батуми, 1975 годНа проспекте Революции. Воронеж, 1975 год.Модный папа. Москва. 1975 гВ центре Еревана, у пл. Ленина, 1975 год. (Фото К. Эрхард).Норильск, 1975 годРебенок человека встретил ребенка медведя на острове Врангеля. Чукотская ССР, 1975 годРабочие "Калибра" катаются с горки на санках. 1975 год.Свиданиe. 1975 гoдУтренние газеты. Фотограф Д. Тальский. 1975 год1975 год, зима. Читающая публика у входа в Пионерский (ныне Крещатый) парк, КиевПосле школы, 19754 сентября 1975 года официально считается датой рождения "Что, где, когда"Меню московского кафе "Пингвин!. Коктейли. 1975 годКартина Евгения Ханина, "Юные". 1975 год.Елена Леонова, «Уроки», 1975Лубочная картинка Леонида Каминского из юмористического приложения "Слон" к журналу "Аврора". 1975 год.Кадры из документального фильма Как изменить мир. 1975г. Гринпис мешает советским китобоям.Кадры из документального фильма Как изменить мир. 1975г. Гринпис мешает советским китобоям.Атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени.Атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени.Автомобиль пенного пожаротушения АТП-543. 1975 год.Трактор К-701, массово выпускавшийся в Ленинграде с 1975 годаЭкспериментальный двухэтажный автобус НАМИ–0159. Москва, 1975 год.Первые электромобили в опытной эксплуатации (Автокомбинат Москвы - 26 шт.). ЕрАЗ 3730. Фото В. Хухлаев. 15 сентября 1975 года. Москва. Архив Валентина ХухлаеваМосквич-412 в африканском ралли на стороне британской команды, 1975 годТроллейбусный парк имени П. Щепетильникова, 1975Реклама "Запорожца", 1975 гГиСу Вал (проект 393А). Американский авианосец Франклин Д. Рузвельт пытается оторваться от советского разведывательного корабля Вал проекта 393А. 1975 г.Извержение вулкана Толбачик, Камчатка, 1975 годФотограф Вильгельм Михайловский. 1975 г. ЛатвияЯхты на Обском море, Новосибирск, 1975 годБАМ-75Цирк на Проспекте Вернадского, 1975Электричка ЭР-1 из Пушкина в Ленинград. Фотография Дина Конгера, 1975 год.Строительство Дома торговли. Киев. Весна 1975 года.Остановки общественного транспорта в 1975Смоленская улица в Москве, 1975 гГостиница «Прибалтийская», тогда ещё «Интурист», эскиз бюро обслуживания. Н. Н. Баранов, 1975 год.1975 год. Литва.1975 год. Одесса. 1 сентября1975Москва, 1 мая 1975 годаПарад физкультурников во время празднования 1 Мая на Красной площади, 1975 год9 мая 1975 года. Ветepaны идyт по Невскому проспекту в тридцатилетнюю годовщину окончания войны.Возложение руководством СССР траурных венков к Могиле Неизвестного Солдата. 9 мая 1975 года.Физкультурники выступают на Красной площади в честь 58-й годовщины Великой Октябрьской революции. 7 ноября 1975 годПионеры на Красной Площади. Фотограф Юрий Каверин. 1972 год«Джоконда» в ГМИИ имени Пушкина, 1974Мода на ВДНХ, вторая половина 1970-хСтильный летний отдых в 70-хМолодой папа, 1970-еВ paзные годы 70-80-х, СССР входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только ЯпонииВ paзные годы 70-80-х, СССР входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только ЯпонииЗиЛ, 1970-е. Площадка готовой продукции и погрузка грузовиков в Южном портуГиСу Вал (проект 393А). 1973г.Сбopка cеpийнoгo Тy-144, Вopoнеж, началo 70-хПepвый сepийный свеpxзвyковой пacсажирский авиалайнер Тy-144 покидает сборочный цех Вopoнeжского авиaционного завода, 1972-й гoд1972 год.СССР. 70-еУкраина. Открытки евреямКто заказывал такси на Дубровку)))Весна, Москва, 1970-е«На море». Фото Виктора Ершова. 1970‑е годы

Зима 1976 года в Ленинграде:











Вожатая школы №30 г. Бийска Г. Богданович

Самый молодой доктор наук в Молдавской ССР математик Ю. М. Рябухин. Кишинёв, 1972 год

Тольятти, 1976 год. Центр управления конвейерами ВАЗа:

С накопителя голые окрашенные кузова пяти моделей и множества модификаций распределяются по своим ниткам главного конвейера: ВАЗ-2101 и "двоечки" попадают на первую, снова "единички" и "ноль-одиннадцатые" едут на вторую нитку, а "троечки" и ВАЗ-2106 направляются на третью.

"Ряд за рядом - к старту готовы - выстроились разноцветные кузова будущих машин. Накопитель. Отсюда, чуть покачиваясь на крюках rрузонесущего конвейера, движутся они к конвейеру главному, опускаются на его грудь.

Отсюда по телетайпу операторы передают информацию в цех обивки (надо предусмотреть ее цвет согласно цвету кузова), в цех сборки моторов (там готовят для автомобиля двигатель - его детали сегодня же были отлиты в металлургическом производстве). А теперь загорелась, забилась тревожными сполохами желтая сигнальная лампа: на линию сборки моторов поступил очередной блок цилиндров - чуть продвинулся вперед, и опустилась клемма. Отбит порядковый номер. Через три часа этот двигатель должен встретиться на главном конвейере с кузовом - соединиться с ним навсегда. А номера их совмещены в памяти электронно-вычислительных машин уже сейчас. Одним словом, движение только начато, а заботы же о будущей машине идут далеко впереди ... " (из: Е. Яковлев "Хорошо работать всегда трудно")













Народы СССР. Карта из журнала National Geographic (США). 1976 год Cпокойныe 70-е гoды

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Продолжение следует...