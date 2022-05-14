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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5

1970-е — 1     1970-е — 2
1970-е — 3     1970-е — 4
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5На балконе, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Вечер и место встреч на Пушкинской площади, начало 1970-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Прыжок на батуте перед зданием МГУ, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Автобус везёт детей на летний отдых в пионерский лагерь. 1970-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Недавно построенный ЖК «Лебедь» на Ленинградском шоссе, середина 70-х. Руководитель коллектива архитекторов А.Меерсон получил за проект премию Гран-при в Париже.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Зимний вечер, кафе «Хрустальное», 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Когда на улицах было больше порядка. Киев. Крещатик. Вторая половина 1970-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Памятник Ленину в Киеве. 70-е годы. Фото Борис Ушмайкин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Плакат по ТП СА. 70-е гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Панно «Письменность и печать» на здании издательства «Советская Сибирь» (Новосибирск, 1970-е годы, художник В. Сокол).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Старое и новое, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Утро 1970-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Трамвай-снегоочиститель ГС-5 на Чистых прудах в Москве. Выпускался в 70-х на основе технологий ещё 30-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5На бульваре. Ожидание, 1973
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5У кафе «Лира», 1974
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Молодежь в казанском парке Горького. 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5День Нептуна в молодежном лагере "Спутник" в Крыму, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Жители Ферганской долины в Средней Азии. Фотограф Владимир Фараджев. 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Геологи с находками на горных склонах Памира. Фото: Владимир Фараджев. 1975 год.

27 октября 1975 года, во время соревнований в многоборье Людмила Турищева делала сложную программу на брусьях:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Выписка из роддома времен СССР 1975 года.


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Кафе в аэропорту «Шереметьево-1», 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Выходные под Москвой, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Конкурс парикмахеров в Москве, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Конкурс парикмахеров в Москве, 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Кордебалет Ленинградского мюзик-холла. Ленинград. Август 1975 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Школьный педсовет. 1975г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Милиционеры объясняют пешеходу дорогу возле железнодорожной станции. Хабаровск. Лето 1975 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Студенты у здания нового корпуса гуманитарных факультетов МГУ, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Таджикская ССР. Отдыхающие на пляже Таджикского моря. 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Отдыхающие у Останкинского пруда, 1975.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51975 год. Ленинские горы. Автор фото - Klaus Morgenstern.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Бассейн Москва, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Верхняя станция канатной дороги. Пятигорск, 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Вид набережной в Ялте в 1975 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Советские люди на отдыхе в Крыму. 1975г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Советский курорт. Анапа. 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Продажа шашлыков на набережной Москвы-реки в черте города, 1975г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Весна в Москве, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Тракайский замок, Литовская ССР, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Поезд проходит прямо через центральную улицу. Батуми, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5На проспекте Революции. Воронеж, 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Модный папа. Москва. 1975 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5В центре Еревана, у пл. Ленина, 1975 год. (Фото К. Эрхард).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Норильск, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Ребенок человека встретил ребенка медведя на острове Врангеля. Чукотская ССР, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Рабочие "Калибра" катаются с горки на санках. 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Свиданиe. 1975 гoд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Утренние газеты. Фотограф Д. Тальский. 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51975 год, зима. Читающая публика у входа в Пионерский (ныне Крещатый) парк, Киев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5После школы, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 54 сентября 1975 года официально считается датой рождения "Что, где, когда"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Меню московского кафе "Пингвин!. Коктейли. 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Картина Евгения Ханина, "Юные". 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Елена Леонова, «Уроки», 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Лубочная картинка Леонида Каминского из юмористического приложения "Слон" к журналу "Аврора". 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Кадры из документального фильма Как изменить мир. 1975г. Гринпис мешает советским китобоям.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Кадры из документального фильма Как изменить мир. 1975г. Гринпис мешает советским китобоям.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Атомный ледокол «Арктика». Он был спущен на воду в 1975 году и считался крупнейшим из всех существующих на тот период времени.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Автомобиль пенного пожаротушения АТП-543. 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Трактор К-701, массово выпускавшийся в Ленинграде с 1975 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Экспериментальный двухэтажный автобус НАМИ–0159. Москва, 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Первые электромобили в опытной эксплуатации (Автокомбинат Москвы - 26 шт.). ЕрАЗ 3730. Фото В. Хухлаев. 15 сентября 1975 года. Москва. Архив Валентина Хухлаева
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Москвич-412 в африканском ралли на стороне британской команды, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Троллейбусный парк имени П. Щепетильникова, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Реклама "Запорожца", 1975 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5ГиСу Вал (проект 393А). Американский авианосец Франклин Д. Рузвельт пытается оторваться от советского разведывательного корабля Вал проекта 393А. 1975 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Извержение вулкана Толбачик, Камчатка, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Фотограф Вильгельм Михайловский. 1975 г. Латвия
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Яхты на Обском море, Новосибирск, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5БАМ-75
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Цирк на Проспекте Вернадского, 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Электричка ЭР-1 из Пушкина в Ленинград. Фотография Дина Конгера, 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Строительство Дома торговли. Киев. Весна 1975 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Остановки общественного транспорта в 1975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Смоленская улица в Москве, 1975 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Гостиница «Прибалтийская», тогда ещё «Интурист», эскиз бюро обслуживания. Н. Н. Баранов, 1975 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51975 год. Литва.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51975 год. Одесса. 1 сентября
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51975
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Москва, 1 мая 1975 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Парад физкультурников во время празднования 1 Мая на Красной площади, 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 59 мая 1975 года. Ветepaны идyт по Невскому проспекту в тридцатилетнюю годовщину окончания войны.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Возложение руководством СССР траурных венков к Могиле Неизвестного Солдата. 9 мая 1975 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Физкультурники выступают на Красной площади в честь 58-й годовщины Великой Октябрьской революции. 7 ноября 1975 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Пионеры на Красной Площади. Фотограф Юрий Каверин. 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5«Джоконда» в ГМИИ имени Пушкина, 1974
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Мода на ВДНХ, вторая половина 1970-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Стильный летний отдых в 70-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Молодой папа, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5В paзные годы 70-80-х, СССР входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только Японии
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5В paзные годы 70-80-х, СССР входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только Японии
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5ЗиЛ, 1970-е. Площадка готовой продукции и погрузка грузовиков в Южном порту
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5ГиСу Вал (проект 393А). 1973г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Сбopка cеpийнoгo Тy-144, Вopoнеж, началo 70-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Пepвый сepийный свеpxзвyковой пacсажирский авиалайнер Тy-144 покидает сборочный цех Вopoнeжского авиaционного завода, 1972-й гoд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 51972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5СССР. 70-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Украина. Открытки евреям
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Кто заказывал такси на Дубровку)))
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Весна, Москва, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5«На море». Фото Виктора Ершова. 1970‑е годы

Зима 1976 года в Ленинграде:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Вожатая школы №30 г. Бийска Г. Богданович
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Самый молодой доктор наук в Молдавской ССР математик Ю. М. Рябухин. Кишинёв, 1972 год

Тольятти, 1976 год. Центр управления конвейерами ВАЗа:

С накопителя голые окрашенные кузова пяти моделей и множества модификаций распределяются по своим ниткам главного конвейера: ВАЗ-2101 и "двоечки" попадают на первую, снова "единички" и "ноль-одиннадцатые" едут на вторую нитку, а "троечки" и ВАЗ-2106 направляются на третью.

"Ряд за рядом - к старту готовы - выстроились разноцветные кузова будущих машин. Накопитель. Отсюда, чуть покачиваясь на крюках rрузонесущего конвейера, движутся они к конвейеру главному, опускаются на его грудь.
Отсюда по телетайпу операторы передают информацию в цех обивки (надо предусмотреть ее цвет согласно цвету кузова), в цех сборки моторов (там готовят для автомобиля двигатель - его детали сегодня же были отлиты в металлургическом производстве). А теперь загорелась, забилась тревожными сполохами желтая сигнальная лампа: на линию сборки моторов поступил очередной блок цилиндров - чуть продвинулся вперед, и опустилась клемма. Отбит порядковый номер. Через три часа этот двигатель должен встретиться на главном конвейере с кузовом - соединиться с ним навсегда. А номера их совмещены в памяти электронно-вычислительных машин уже сейчас. Одним словом, движение только начато, а заботы же о будущей машине идут далеко впереди ... " (из: Е. Яковлев "Хорошо работать всегда трудно")
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Народы СССР. Карта из журнала National Geographic (США). 1976 годЖизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 5Cпокойныe 70-е гoды

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Продолжение следует...

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