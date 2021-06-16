Просчёт Вашингтона - американцы ждали нападения Японии не на США, а СССР

Каков был путь к войне на Тихом океане

Российские СМИ перепечатали интервью американского военного историка Роба Ситино изданию Time под названием «Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны». Одна из тем интервью касается давно отвергнутой серьезными учёными легенды о том, что Франклин Рузвельт, зная якобы о японском нападении на Перл-Харбор, подставил свой тихоокеанский флот под удар, чтобы получить основание для вступления США в войну.

Не существует ни единого документального подтверждения того, что американский лидер знал заранее об этой атаке, подчёркивает Ситино.

В связи с этим хотелось бы предложить основанную не на предположениях, а на фактах картину того, каков был путь к войне на Тихом океане.

В начале августа подготовка Японии к удару по СССР на Дальнем Востоке и в Сибири приобрела такие масштабы, что скрыть её было невозможно. 8 августа 1941 г. госсекретарь США Корделл Хэлл заявил послу СССР в США Константину Уманскому, что данные, которыми располагает американское правительство, «снова подтверждают реальность угрозы движения японцев в северном направлении». Воспользовавшись этим, посол ещё раз высказал позицию советского правительства о том, что «японцы поймут только ясный, решительный язык и что публичным или дипломатическим путём или прямой демонстрацией готовности США к любому положению им надо дать понять, какова будет политика США в случае японской агрессии против СССР… Японцы понимают только крепкий, недвусмысленный язык».

В начале августа японцы потребовали от Таиланда предоставления им военных баз и права контроля над производством олова, каучука и риса.

Среди причин, побудивших Японию укрепиться в Индокитае и Таиланде, главное значение имела борьба за стратегическое сырьё, в первую очередь за нефть.Оказавшись под коллективными санкциями, Япония создавала форпост для броска в Голландскую Индию (современную Индонезию) и на Филиппины, где были и нефть, и другое сырьё.

Вторая мировая война на Тихом океане, 1941-42 гг. Источник: pinterest.com

9 августа Черчилль предложил Рузвельту проект ультиматума Японии от имени США, Великобритании и СССР, в котором заявлялось, что, если японцы вступят в Малайю или Голландскую Индию, три державы примут необходимые меры, чтобы вытеснить их оттуда. Однако Рузвельт формулировки этого ультиматума отклонил. Он заявил: «По мнению военного и морского министерств США, основная цель на Тихом океане пока должна заключаться в том, чтобы избежать войны с Японией».

В Вашингтоне решено было ограничиться иным заявлением. 17 августа Рузвельт вызвал японского посла в США Китисабуро Номуру и вручил ему меморандум для правительства Японии. В нём содержалось предупреждение: «Если Япония применением силы или угрозой таковой попытается и впредь установить военным путём своё господство над сопредельными странами, США незамедлительно предпримут необходимые для обеспечения безопасности меры». Хотя в меморандуме речь шла о возможности продвижения Японии на юг, Вашингтон попытался представить американский демарш как предупреждение и насчёт японской политики в отношении СССР.

Во время беседы с советским послом 19 августа Самнер Уэллес, исполнявший обязанности госсекретаря США, «строго конфиденциально» сообщил, что «в результате совещания с Черчиллем Рузвельт… 17 августа, вызвал к себе японского посла адмирала Номуру и просил его передать японскому правительству, что в случае, если Япония предпримет новые агрессивные действия в районе Тихого океана (Уэллес дважды повторил это выражение и подчеркнул, что Рузвельт не делал различия между южным и северным направлением), то США не смогут пройти мимо этого безучастно, немедленно примут ответные меры… возлагая на японцев всю ответственность за эти последствия».

Сообщая в Москву эту информацию, Уманский писал: «На мой вопрос, имеется ли японский ответ, Уэллес ответил отрицательно, а на вопрос, сделано ли такое же представление в Лондоне, – утвердительно. Поблагодарил Уэллеса за информацию, которая как я ему заявил, вызывает тем большее удовлетворение, что соответствует духу предложений, внесённых мной Рузвельту 10 июля от имени Советского правительства».

Хотя в меморандуме Рузвельта от 17 августа Советский Союз не упоминался, в Токио поняли, что в «сопредельные страны» американцы включают СССР. Поэтому в переданном 28 августа Рузвельту ответе японское правительство сочло необходимым заверить США, что оно не будет предпринимать военных действий против СССР, «пока СССР остаётся верен советско-японскому пакту о нейтралитете, и не будет угрожать Японии или Маньчжоу-Го или не предпримет действий, противоречащих духу пакта». Японское правительство высказывало надежду на то, что США будут избегать сотрудничества с Советским Союзом, которое могло бы создать угрозу Японии. Токио заявил, что «не имеет намерений применить военную силу против любой соседней страны». Однако верить этим заявлениям было нельзя.

Хотя в Вашингтоне давали понять, что не оставят Советский Союз в беде в случае нападения Японии на СССР и «предпримут ответные меры», в Москве не могли полагаться и на это обещание. Опасаясь войны на два фронта, Сталин летом 1941 г. не мог принять решение о крупной переброске советских войск с Дальнего Востока, хотя под Москвой эти войска были очень нужны.

Переброска части дальневосточных и сибирских дивизий на запад стала возможной лишь после того, как Сталин получил точную информацию от резидента военной разведки в Японии Рихарда Зорге: на Императорском совещании 6 сентября решено отложить до весны 1942 года осуществление плана нападения на СССР «Кантокуэн», начало которого было запланировано на 29 августа.

С 29 сентября по 1 октября 1941 г. по инициативе США и Великобритании в Москве проходила трёхсторонняя конференция, в работе которой участвовали: от СССР – нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, от Великобритании – министр снабжения лорд Уильям Бивербрук, от США – советник президента США в ранге посла Аверелл Гарриман. Во время беседы Сталина 30 сентября с главами делегаций США и Великобритании советский лидер уже не поднимал вопрос об американской военной помощи Советскому Союзу в случае японского нападения. Он говорил о том, нет ли возможности нейтрализовать Японию, «оторвать Японию от Германии».

Московская конференция, 30 сентября 1941 г. Фото: портал "Архивы России"

Гарриман заметил: «Великобритания и Америка этим вопросом много занимались. Мы теперь представляем единый фронт, чтобы дать Японии понять ошибочность её отношений с державами оси. Эта политика, которую мы развивали со встречи президента с Черчиллем (9–12 августа), даёт уже хорошие результаты».

Оптимизм Гарримана по поводу перспективы вывода Японии из Тройственного союза вызывал удивление, поскольку в это время Япония завершала подготовку к войне против США.

В сентябре Сталин уже достаточно уверенно заявлял о способности отразить японскую агрессию. 3 сентября 1941 г. в послании Черчиллю советский вождь писал: «…Советский Союз, так же, как и Англия, не хочет войны с Японией. Советский Союз не считает возможным нарушать договоры, в том числе и договор с Японией о нейтралитете. Но, если Япония нарушит этот договор и нападёт на Советский Союз, она встретит должный отпор со стороны советских войск».

Стремление Сталина нейтрализовать Японию является ещё одним подтверждением того, что для Москвы японо-американская война была невыгодна.

В подписанном 1 октября протоколе Московской конференции США и Великобритания обязались поставлять Советскому Союзу с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года ежемесячно 400 самолётов, 500 танков, зенитные и противотанковые орудия, алюминий, олово, свинец и другие виды вооружения и военных материалов. Советский Союз выразил готовность снабжать Великобританию и США сырьём, в котором те нуждались. При этом Сталин учитывал, что в случае вступления США в войну эти поставки могут резко сократиться; уже по этой причине версия о том, что он был заинтересован в начале японо-американской войны, выглядит неправдоподобной.

Приняв решение воевать сначала с США и Великобританией на юге Тихого океана, японцы делали всё возможное, чтобы создать в Вашингтоне и Лондоне обратное впечатление: мол, Япония намерена в ближайшее время нанести удар по Советскому Союзу. Японская дезинформация имела успех.

Фумимаро Коноэ. Фото: britannica.com

Выраженные в послании премьер-министра Японии Фумимаро Коноэ президенту Рузвельту от 28 августа «надежда японского правительства на то, что США будут избегать сотрудничества с Советским Союзом», и предложение организовать личную встречу Коноэ с Рузвельтом должны были убедить Вашингтон в нежелании Японии идти на столкновение с Америкой. Альтернативой японского движения на юг было выступление Японии против СССР. Это убеждало правительство США в правильности утверждённого 21 июля 1941 г. оперативного плана Тихоокеанского флота США, который исходил из неизбежности советско-японской войны. «Каким жизненным интересам США может угрожать Япония? – писала 27 октября 1941 года «Чикаго трибюн». – Она не может напасть на нас. Это невозможно с военной точки зрения. Даже наша база на Гавайских островах находится вне досягаемости эффективного удара её флота».

США и Великобритания исходили из ошибочного вывода о том, что в связи с выдвижением германских войск к Москве приближается срок японского удара по СССР. «Я думаю, – писал 15 октября 1941 г. Рузвельт Черчиллю, – что они (японцы) направятся на север». Английский премьер соглашался с президентом. Их оценки ещё больше укрепились в связи с приходом 18 октября на пост премьер-министра Японии антисоветски настроенного генерала Хидэки Тодзио.

Хидэки Тодзио. Фото: batallashistoricas.com

Ожидания японского удара по Дальнему Востоку и Сибири подогревались из Токио с целью убедить Вашингтон, что новый кабинет начнёт войну против СССР, одновременно прилагая усилия для успешного завершения переговоров об урегулировании отношений с Соединёнными Штатами. Посол США в Японии Джозеф Грю фактически способствовал распространению японской дезинформации. 20 октября он телеграфировал в Вашингтон: «Полагаю, ещё рано рассматривать Тодзио в качестве военного деятеля, ведущего (Японию) к столкновению с США».

Продление 25 ноября 1941 г. «Антикоминтерновского пакта» Германии, Японии, Италии и их сателлитов создавало впечатление, что этот блок ставит на первое место сокрушение Советского Союза. В донесении американской разведки от 29 ноября 1941 г. говорилось, что «первоочередным объектом нападения Японии в ближайшие три месяца является Советский Союз»; выражалась уверенность, что японское правительство проявит стремление прийти к соглашению с Соединёнными Штатами.

К подобному выводу американские разведчики пришли, в частности, в результате анализа расшифрованных дипломатических депеш, поступавших из Токио в посольство Японии в США. Так, в шифротелеграмме министра иностранных дел Сигэнори Того от 16 ноября на имя посла Номура подчёркивалось, что японцы при первом благоприятном случае могут осуществить свой план вторжения в пределы советского Дальнего Востока. Направление телеграммы подобного содержания однозначно объяснить трудно. Возможны два объяснения.

Первое – предположение, что она являлась частью операции дезинформации, но тогда получается, что японцы знали о том, что их депеши читаются американцами. Более правдоподобно объяснение, исходящее из слов «при первом благоприятном случае». Можно не сомневаться, что под «случаем» имелось в виду падение Москвы. Как свидетельствуют японские документы, в этом случае допускалось одновременное выступление Японии на юге и на севере.

То, что руководство США и Великобритании верило, а отчасти было заинтересовано в японском выступлении против СССР, проявлялось в действиях при оказании обещанной экономической помощи Советскому Союзу. Видя, как Гитлер рвётся к Москве, а японцы изготовились на дальневосточных границах СССР, американцы не спешили вкладывать большие средства в гиблое, как казалось, дело помощи «обречённой» советской столице. До конца 1941 г., в самый трудный период борьбы Красной армии с вермахтом, США поставили в Советский Союз лишь 204 самолёта вместо 600, предусмотренных по протоколу, танков – 182 вместо 750. СССР, нёсший основное бремя войны, получил менее 0,1 процента всей американской помощи воюющим государствам на основе закона о ленд-лизе. Как признавал Гарриман, на 24 декабря 1941 года США выполнили лишь одну четвёртую часть взятых ими обязательств по первому протоколу о сотрудничестве. Причём тогда США ещё не были вовлечены во Вторую мировую войну, а их военная экономика была на подъёме.

