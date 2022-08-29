Ну что? Присядем?

Очередной обзор проворовавшихся.

6 лет за 56 млн

Экс-начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова за приемку дефектных роботов приняли (https://45.ru/text/criminal/2022/08/17/71576528/) в колонию на 6 лет. По версии СУ СКР по Курганской области, Рожков занимался махинациями с поставками робототехнического оборудования для нужд МЧС, незаконно использовал служебную технику в своих интересах и путем обмана получал денежное содержание, а также использовал служебное положение для покупки дорогих телефонов за бюджетные деньги. Ущерб от действий экс-начальника ГУ МЧС по Курганской области превышает 56 миллионов рублей.

Новость о задержании коррупционера

Сотрудники правоохранительных органов задержали (https://www.rbc.ru/society/17/08/2022/62fca0d69a7947260bcdba...) заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина. По предварительной информации он проходит по делу о взятке при дорожном строительстве.

Дома у чиновника прошли обыски. Следственные действия также проводились в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, замешанных в деле. Чиновника сопроводили в Москву для проведения следственных действий.

Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр «Большой Утриш» обанкротился ещё в 2015 году.

С тех пор там царили разорение и разруха. В результате в конце июля Российский аукционный дом выставил принадлежащие государству 100% акций центра на продажу. Условия конкурса сразу показались многим странными: стартовая цена лота – 1 рубль, шаг – 5 копеек, при этом ставку можно делать не реже чем раз в 10 минут. Простая математика показывала, что для достижения более-менее адекватной цены (ранее «Большой Утриш» оценили в 11 млн рублей) аукцион должен продолжаться 60 лет. Причём торги шли круглосуточно, без перерывов на обед и сон. В результате больше всего сил оказалось у представителей АО «Анапа Инвест », входящего в холдинг AVA Group Вагана Арутюняна. Предложив 1816 рублей 45 копеек, они получили лабораторный корпус (289,3 квадратного метра) и водолазный комплекс (57 квадратных метров), расположенные на острове Утриш.

«Большой Утриш» ушёл за 1817 рублей - Аукцион по выкупу научного центра под Анапой закончился скандалом.

Судя по всему, состоявшийся аукцион может претендовать на статус самой выгодной сделки года. В Российском аукционном доме заявляют, что не видят никаких нарушений – закон позволяет проводить торги на таких условиях. Ну а то, что имущество ушло фактически за копейки, – вопрос другой. Интрига в том, что будет с «Большим Утришем» дальше. В AVA Group клянутся, что центр продолжит вести научную деятельность. Зато скептики полагают, что на острове с уникальной природой скорее по­явится роскошный отель. https://versia.ru/aukcion-po-vykupu-nauchnogo-centra-pod-anapoj-zakonchilsya-skandalom

Пляж смыло обманом

СК сообщил о задержании (https://m.47news.ru/articles/217039/) в Ленобласти "фактического руководителя" ООО "Петрофонд" в связи с получением 27 млн руб. за невыполненные работы по благоустройству парка города Сясьстрой "Сосновый бор". Добрую треть выделенных там денег ищет СК Ленобласти. Уже прошли семь обысков в администрации Сясьстроя.

Благоустройство выполнялось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда".

Дороги Приморья

Пока губернатор Приморья Олег Кожемяко продолжает пускать пыль в глаза собственным избирателям о борьбе с коррупцией в дорожной сфере, прокуратура всё возбуждает и возбуждает новые уголовные дела на его чиновников и прикормленные структуры.

Очередное возбудили (http://www.moscow-post.su/politics/dorogi-kotorye-vybiraet-g...) по факту некачественных работ на дороге «Екатериновка - Новая сила», где трудилась любимая чиновниками Кожемяко фирма «Автобан-ДВ». Она обзавелась госконтрактами на 1,7 млрд рублей, что не помешало ей попасть в Реестр недобросовестных поставщиков.

Автомобили для Минздрава Продавая списанные иномарки, чиновники оставляли часть выручки себе

Вскрыто хищение (https://ura.news/news/1052578858) 6,3 млн руб. при продаже списанных автомобилей для чиновников федерального Минздрава.

По делу арестованы: замруководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) Минздрава РФ Владимир Черный, его подчиненный и частный автодилер.

Незаконно переданный участок

В Нижегородской области задержан (https://newsnn.ru/news/society/15-08-2022/glavu-bogorodskogo...) уже второй экс-глава Богородского района Александр Сочнев. Ему вменяется незаконная передача земельного участка за 10% от его кадастровой стоимости частному предприятию. Эти земли в соответствии с законом нельзя передавать в собственность за 10% от их кадастровой стоимости, в связи с неиспользованием их для сельскохозяйственного производства в период аренды. Ущерб оценивается в 900 тыс. руб.

В конце июля по подозрению во взятке арестовали другого экс-главу района Константина Пурихова, который умер от сердечной недостаточности через несколько дней пребывания в СИЗО.

Схемы для изучения

Минфин займется пресечением (https://www.kommersant.ru/doc/5513724?tg) схем экспорта из России бензина и дизтоплива, предназначенных для внутреннего рынка. Для этого ведомство изучит схемы вывода на экспорт топлива, за поставки которого бюджет уже заплатил НПЗ субсидии. Речь идет об объемах топлива, за которые бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу. На фоне существенной разницы между экспортными и внутренними ценами и гигантских выплат по демпферу трейдеры стали практиковать схемы экспорта такого топлива.

Дело депздрава

В Кургане возбуждено уголовное дело (http://www.kommersant.ru/doc/5512206) в отношении сотрудников регионального департамента здравоохранения в связи с перебоями в поставках бесплатных систем мониторинга гликемии для 20 детей с сахарным диабетом.

Врачебные комиссии детской поликлиники выдали заключения о том, что 20 детей-инвалидов с диагнозом «сахарный диабет» по жизненным показаниям в бесплатном порядке должны быть обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и расходными материалами к ним. Но потом по-тихому их отменили. Родители неоднократно выходили в одиночные пикеты, пытаясь добиться от чиновников исполнения законных требований. В январе этого года планировался митинг, но администрация Кургана запретила массовое мероприятие.

Перехват. Подробности

Экс-депутат Госдумы и владелец обанкротившегося "Конфидэнс-банка" Евгений Трепов перехвачен (https://www.rbc.ru/politics/13/08/2022/62f6cc3c9a79477ed0b35...) в Адлере за растрату более 50 млн руб. Лицензии банк с долгом в 4,3 млрд лишился в апреле 2018 года. Обвинение Трепову было предъявлено заочно, а затем его объявили в федеральный розыск. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки. Экс-депутат собирался бежать в Грузию.

Депутат использовал свой статус

Экс-депутат питерского ЗакСа Роман Коваль сел (https://www.fontanka.ru/2022/08/11/71562584/) на 9 лет за полученные 11 млн руб. откатов на предложенной им госзакупке медтехники и замене лифтового оборудования. Депутата Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов.

Он в рамках «депутатской поправки» к бюджету вносил предложения о выделении дополнительных средств определенным медицинским учреждениям, а затем голосовал за их принятие. Поправка подается от имени бюджетно-финансового комитета заксобрания, из-за чего нельзя отследить, кто и на что выделяет деньги. Коваль также "использовал свой авторитет и влиял" на других депутатов, которые по его просьбе выделяли субсидии Покровской больнице и Госпиталю ветеранов войн. После выделения субсидий компании Лихолетова побеждали на конкурсах на поставку техники в эти учреждения.

Скрывался более года

Задержан бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков, получивший (https://www.kommersant.ru/amp/5513272) прозвище "золотой гаишник". Это случилось после того как у него обнаружили имущество на 44 млн рублей - три офисных помещения, квартиру, загородный дом с участком и два внедорожника. В отношении Шайбакова и шестерых его подчиненных инспекторов в прошлом году было возбуждено дело о получении взяток за выдачу водительских прав. Следствие установило 33 факта взяток на сумму от 14 тыс. до 40 тыс. руб.

В федеральном розыске экс-начальник числился более года. По данным журналистов, Ильдус Шайбаков оставался в Башкирии.

Бывший потерпевший

Пять лет условно запросил (https://www.kommersant.ru/doc/5513012?tg) гособвинитель для бывших председателей правления лопнувшего "Линк-банка" Сергея Пархоменко и Сергея Комарова. Оба обвиняются в хищении из кредитного учреждения, которое, по версии правоохранителей, было задействовано в «молдавской схеме» отмывания денег, около 320 млн руб.

Именно на такую сумму, как следует из материалов дела, обвиняемые выдали кредиты фиктивным фирмам и неплатежеспособным физлицам. Один из банкиров ранее был потерпевшим — за его похищение осудили совладельца «Линка».