Территория Героев...(146)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Побежал в военкомат. Тут как раз Марьинку взяли. И я думаю: «Ну, сейчас война кончится без меня. И буду я ходить, как бедный родственник, на парады в стороне…»

Бойцу штурмовой роты Алексею Авдееву 51 год. На СВО он ушёл добровольцем. И теперь, находясь на реабилитации после ранения, рассказал, почему сделал такой выбор.

Смотрите видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1161

Генерал-лейтенант Мильчаков Сергей Командующему 51-й армии, легендарному командующему 1-го АК генерал-лейтенанту Сергею Мильчакову присвоено звание Героя России.

Генерал-лейтенант Мильчаков руководил операциями по освобождению Авдеевки, Нью-Йорка, а также множества других населенных пунктов ДНР.

https://t.me/geroirossii/7312 Гвардии капитан Данил Севальнев вместе с вверенной ему ротой выполнял задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.

В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов рота капитана Севальнева сходу сосредоточенным огнем уничтожила долговременные огневые точки противника и прорвала его оборону.

В ходе боя танк Севальнева, умело маневрируя между противотанковыми заграждениями и минными полями, установленными противником, уничтожил 2 единицы техники и часть вражеской пехоты.

Развивая наступление, танковая рота под командованием гвардии капитана Данилы Севальнева сковала действия обороняющихся боевиков, чем обеспечила проход основных сил батальонной тактической группы в глубь обороны врага.

Продвигаясь далее, танк гвардии капитана Севальнева занял огневую позицию для ведения боя. В ходе боестолкновения танк получил повреждение в результате артиллерийского обстрела со стороны противника. Сам офицер получил контузию, но экипаж танка огневую позицию не покинул и продолжил выполнение задачи.

По итогам боя населенный пункт был освобожден от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/8705

Рядовой Климов Данила Действуя в составе штурмового подразделения на одном из важных направлений, рядовой Данила Климов выполнял боевую задачу по вскрытию перемещения сил противника, его долговременных огневых точек, вооружения, военной и специальной техники.

Ведя воздушную разведку местности при помощи БпЛА, рядовой Климов обнаружил группу украинских боевиков, которая пыталась обойти позиции подразделений российских войск с фланга.

Быстро сориентировавшись в обстановке и правильно оценив боевой и численный состав диверсионной группы, рядовой Данила Климов передал всю информацию командиру штурмового подразделения. Владея всей обстановкой на местности подразделение ВС РФ провело скрытную перегруппировку и атаковало противника плотным огнем. Неожиданная атака российских войск застала украинских боевиков врасплох. В ходе боя группа диверсантов была уничтожена.

Благодаря профессионализму и решительности рядового Данилы Климова удалось вскрыть планы противника и уничтожить диверсионную группу боевиков без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8704

Старший лейтенант Вишневецкий Андрей Подразделение ВС РФ под командованием старшего лейтенанта Андрея Вишневецкого вело бой в населенном пункте, удерживаемом противником.

Продвигаясь вглубь обороны врага, Вишневецкий выявил замаскированную позицию пулеметного расчета украинских боевиков и наблюдательный пост, осуществляющий корректировку артиллерийского огня.

Андрей оперативно подготовил две штурмовые группы для уничтожения выявленных позиций противника и лично возглавил одну из них. Синхронно выдвинувшись, группы скрытно сблизились с позициями украинских боевиков и внезапно атаковали их с флангов.

Неся потери, противник начал отступать. Старший лейтенант оценил обстановку и оперативно принял решение продолжить продвижение, так как враг утратил выгодную позицию. Отступающие боевики были уничтожены, а штурмовым группам под командованием Вишневецкого удалось значительно продвинуться и закрепиться на новых рубежах.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего лейтенанта Андрея Вишневецкого противник был выбит с выгодных позиций, а штурмовые группы значительно улучшили положение по переднему краю, что привело в последующем к освобождению населенного пункта от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/8727

Гвардии сержант Тарахкало Антон Расчет гаубицы Д-30 под руководством гвардии сержанта Антона Тарахкало выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений, оборонявших населённый пункт, освобождённый от вооруженных формирований украинских боевиков.

Противник, сконцентрировав большое количество техники, предпринял попытку восстановить контроль над поселком.

Гвардии сержант Тарахкало, сориентировавшись в обстановке, немедленно приступил к поражению объектов боевиков.

В ходе боя, несмотря на ответные вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, силами расчета Антона Тарахкало были уничтожены боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 2 расчета АГС, расчет ПТРК и до 40 вражеских боевиков.

Смелые и решительные действия Антона Тарахкало, а также слаженность и профессионализм его подчиненных позволили остановить выход противника на рубежи атаки, а также предотвратиь развертывание его резервов, что заставило украинских боевиков отступить на исходные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/8708

Рядовой Седых Александр Рядовой Александр Седых выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной доставки боеприпасов мотострелковым подразделениям на передовые позиции.

В ходе очередного выезда во время разгрузки вооружения и военной техники в пункте назначения противник начал обстрел кассетными боеприпасами. Находясь под огнем артиллерии, Александр Седых сел за руль груженного боеприпасами автомобиля УРАЛ и оперативно отогнал машину, укрыв ее в защищенном месте, а затем принял участие в отражении атаки противника.

После того как нападение украинских боевиков было отбито, Александр Седых оперативно оказывал первую помощь военнослужащим, получившим ранения, и организовал их эвакуацию в безопасное место.

Смелые и своевременные действия гвардии рядового Александра Седых позволили сохранить вооружение и технику, избежать детонации боекомплекта и спасти жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8742

Младший лейтенант Кулдошев Камал Подразделение младшего лейтенанта Камала Кулдошева выполняло задачу по штурму опорного пункта боевиков на одном из направлений наступления российских войск.

При подходе к опорному пункту враг вскрыл перемещение российской штурмовой группы и открыл по ней плотный огонь из артиллерии и минометов.

Младший лейтенант Камал Кулдошев, быстро оценив сложную обстановку, вывел подразделение на безопасные позиции. Сориентировавшись на местности, Камал определил подразделению скрытные пути подхода к позициям боевиков с фланга, обозначил каждому подчиненному выгодные огневые точки и во главе подразделения выдвинулся в направлении опорного пункта. Младший лейтенант Кулдошев первым ворвался на опорный пункт противника, который был застигнут врасплох неожиданной и прицельной контратакой российских военнослужащих.

Украинские боевики понесли большие потери в живой силе и были вынуждены оставшимися силами спешно отступить с опорного пункта в глубь обороны.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего лейтенанта Камала Кулдошева удалось захватить опорный пункт противника и создать условия для развития наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8709

Старший сержант Сотников Дмитрий Штурмовая группа под командованием старшего сержанта Дмитрия Сотникова получила задачу выбить противника с опорного пункта, оборудованного в лесополосе.

Определив задачи командирам отделений, Дмитрий отдал команду на выдвижение. Группа, разделившись, скрытно направилась к позициям украинских боевиков.

Скрытно подобравшись к опорному пункту с разных направлений, группа заняла позиции. Дмитрий Сотников грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение нескольких часов.

Враг в попытках сдержать наступление группы стершего сержанта Сотникова, начал ответный минометный обстрел.

Одна из мин взорвалась вблизи Дмитрия Сотникова, в результате чего он получил осколочные ранения, но продолжил руководить боем.

В результате грамотных и самоотверженных действий группы противник был уничтожен, а опорный пункт захвачен. Враг предпринял попытку отбить утраченные позиции. Старший сержант Сотников отказался от эвакуации и после перевязки продолжил руководить обороной до прибытия основных сил.

Благодаря мужеству и самоотверженности Дмитрия Сотникова противник утратил контроль над важным опорным пунктом обороны, понес значительные потери в живой силе, а российские подразделения улучшили положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/8714

Старший лейтенант Верёвкин Александр В ходе боя машина заместителя начальника штаба батальона связи старшего лейтенанта Александра Верёвкина, обеспечивающая связь подразделения с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом вражеского снаряда, вследствие чего была выведена из строя.

Не растерявшись в сложившейся обстановке, Александр вынес в безопасное место из-под огня противника водителя, потерявшего сознание, оказал ему первую помощь и тем самым спас ему жизнь.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри подразделений лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, старший лейтенант Верёвкин вместе с подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений.

Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Александра Верёвкина связь в подразделении была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделением и отразить атаку боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8713

Сержант Тихомиров Андрей Сержант Андрей Тихомиров получил задачу оборудовать наблюдательный пост в непосредственной близости от противника.

Грамотно замаскировав позицию, Андрей вел наблюдение за действиям украинских боевиков, не обнаруживая себя.

Враг, готовясь к прорыву обороны российских войск, предпринял налет беспилотными летательными аппаратами в направлении подразделений ВС РФ. Обнаружив в небе дроны противника, сержант Тихомиров оперативно передал информацию на командный пункт подразделения, а сам занял огневую позицию.

Дождавшись входа в зону поражения вражеских беспилотников, Андрей открыл огонь и точной стрельбой инициировал подрыв боезарядов большей части дронов. Оставшиеся БпЛА, благодаря своевременному докладу сержанта Тихомирова, были уничтожены на подлете к позициям.

Оперативные и грамотные действия сержанта Андрея Тихомирова позволили предотвратить удар по позициям противника и не допустить потерь среди российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8717

Майор Уелин Сергей Расчет зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Сергея Уелина выполнял боевую задачу по защите гражданской и военной инфраструктуры, промышленных объектов, мест размещения российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Враг, стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, предпринял попытку нанесения удара с применением оперативно-тактических ракет.

Находясь на боевом дежурстве, Сергей Уелин своевременно перевел расчет в наивысшую степень боевой готовности, а также отдал команду подчинённым на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения противника. Вскоре радиолокационными средствами комплекса расчет обнаружил неопознанную цель, движущийся в направлении охраняемого объекта.

Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов, и классифицировав воздушную цель, как «чужую», выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели и, применив ракетное вооружение, уничтожил оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Благодаря профессиональным действиям расчета майора Сергея Уелина при отражении воздушной атаки боевиков было уничтожено три оперативно-тактические ракеты ATACMS, что позволило не допустить поражение объектов инфраструктуры и гибели людей.

https://t.me/rabotaembrat/8723

Младший сержант Казанок Андрей Младший сержант Андрей Казанок в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских подразделений, готовящихся к наступлению на позиции украинских боевиков.

Группа Казанка скрытно выдвинулась в район выполнения задачи, где провела инженерную разведку местности на предмет наличия минных заграждений противника.

В ходе ведения инженерной разведки при помощи минного щупа и переносного миноискателя Андрей обнаружил заминированный участок местности.

После выяснения типа и количества взрывных устройств,

а также определения наиболее эффективных подходов и средств для разминирования, группа приступила к их обезвреживанию.

При выполнении задачи саперы подверглась атаке дронов, в ходе которой Казанок получил ранение. Оказав себе первую помощь, Андрей продолжил разминирование и лично обезвредил 18 мин различного класса.

В ходе профессиональных действий саперов маршрут движения был очищен от мин и заграждений противника, что способствовало быстрому продвижению российских штурмовых подразделений в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения и военной техники.

https://t.me/rabotaembrat/8741

Прапорщик Колышков Сергей В ходе ведения обороны на одном из участков линии боевого соприкосновения прапорщик Сергей Колышков в составе группы выполнял задачу по отражению наступления противника на позиции российских войск.

Противник не добившись успеха в атаке применил многофункциональный тяжелый беспилотный летательный аппарат для нанесения потерь российским военнослужащим, удерживающим оборону.

Прапорщик Сергей Колышков, находясь в выгодной огневой позиции, обнаружил приближающийся дрон. Точно рассчитав траекторию его движения, Сергей несколькими точными очередями сбил БпЛА.

Грамотные и оперативные действия прапорщика Сергея Колышкова позволили не допустить гибели российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8738

Гвардии рядовой Крюков Иван Гвардии рядовой Иван Крюков в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по уничтожению живой силы и техники противника, а также оказанию поддержки подразделениям российским войск, ведущим активные действия на передовой.

В один из дней противник сконцентрировал силы с целью прорвать оборону подразделений российских войск. Получив по результатам воздушной разведки координаты цели, Иван в кратчайшие сроки навел боевую машину и открыл огонь по скоплению боевиков и техники. В результате огневого поражения противник потерял пять единиц колесной техники и до 15 штурмовиков, после чего отступил, оставляя раненых на поле боя.

Благодаря быстрой и четкой работе гвардии рядового Ивана Крюкова планы противника по наступлению были сорваны.

https://t.me/rabotaembrat/8728

Подполковник Хугаев Виталий На одном из тактических направлений противник приступил к сосредоточению сил в районе одного из освобожденных населенных пунктов для последующего наступления.

Данные разведки показали, что находящиеся в поселке подразделения ВС РФ не в состоянии сдержать готовящихся к штурму боевиков.

Командованием группировки было принято решение перебросить мотострелковый батальон во главе с подполковником Виталием Хугаевым для усиления обороны населенного пункта.

Прибыв в назначенный район, Виталий дополнительно организовал инженерное оборудование оборонительных позиций на подступах к поселку, после чего, сформировав 4 штурмовых отряда, направил их в лесополосу, подконтрольную противником.

Штурмовые отряды, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, ствольной и реактивной артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов, продвигались по лесополосе, уничтожая живую силу и технику боевиков. Сам Виталий Хугаев находился на передовом рубеже атаки, проявляя мужество и рискуя жизнью, руководил действиями своих подчиненных.

По итогам двух недель ожесточенных боев российские штурмовики выбили остатки сил боевиков из лесополосы, лишив противника возможности атаковать поселок.

Смелые и решительные действия подполковника Виталия Хугаева, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили не допустить противником прорыва линии обороны на данном участке фронта и защитили мирных жителей поселка от обстрелов со стороны врага.

https://t.me/rabotaembrat/8735

Доброволец Дюдюкин Василий Перед командиром роты отряда БАРС-16 Василием Дюдюкиным и его подчиненными была поставлена задача - занять оборону и не допустить прорыва украинских боевиков в направлении одного из освобожденных населенных пунктов.

Прибыв на позицию, Василий Дюдюкин оценил условия местности, определил наиболее вероятные направления наступления противника и организовал эшелонированную оборону вверенного участка линии фронта.

Противник, пользуясь численным превосходством, неоднократно предпринимал попытки прорвать оборону российских войск, но, благодаря решительным и грамотным действиям Василия Дюдюкина и его подчиненного личного состава, украинским вооруженным формированиям был нанесен существенный урон в живой силе, в результате чего враг, растратив свой атакующий потенциал, отступил.

Благодаря грамотно выстроенной обороне, рота Василия Дюдюкина в течение недели отражала атаки противника и смогла удержать занимаемые рубежи до прибытия резервов.

https://t.me/rabotaembrat/8718

Старший сержант Рощупкин Владимир Старший сержант Владимир Рощупкин, находясь на пункте визуального наблюдения, первым увидел беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближающийся к позициям российских войск.

Оценив ситуацию, Владимир применил имеющиеся средства радиоэлектронной борьбы, благодаря чему потерявший управление вражеский дрон упал, не долетев до охраняемых объектов, после чего сдетонировал.

Благодаря своевременным действиям старшего сержанта Владимира Рощупкина удалось не допустить поражения вражеским БпЛА объектов ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/8722

Младший лейтенант Швыдов Алексей Алексей Швыдов применил смекалку в зоне специальной военной операции на Украине - он установил устройство связи под обстрелом и увеличил дальность запуска беспилотного летательного аппарата.

На передовой российский военный и его подразделение находилось под обстрелом Вооруженных сил Украины. Видимость была осложнена. Младший лейтенант Швыдов принял решение подняться на вышку связи и установить на ней ретранслятор. Это позволило существенно увеличить дальность полета беспилотника, чтобы нанести удар по противнику.

Как только ретранслятор был установлен, с помощью квадрокоптера были вскрыты позиции вражеской артиллерии, после чего они подверглись обстрелу.

https://t.me/rabotaembrat/8736

Старший матрос Анашкин Яков Старший матрос Яков Анашкин выполнял боевые задачи в составе медицинской роты, оказывая медицинскую помощь российским военнослужащим как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.

Яков ассистировал в сложных операциях по сохранению жизней военнослужащих, получивших минно-взрывные травмы.

Также Анашкин неоднократно выдвигался в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнем противника оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывал их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

Благодаря профессионализму старшего матроса Якова Анашкина были восстановлены и поставлены в строй более 20 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести.

https://t.me/rabotaembrat/8739

Добровольцы Панюта Михаил и Панюта Владимир «Как это мой сын где-то там, а я сижу».

Отец отправился служить на СВО вслед за сыном.

Семья Панюта - потомственные военные.

С начала СВО Михаил отправился защищать Родину, прошел через Бахмут.

Когда вернулся домой, то узнал, что его отец, Владимир, тоже готов отправиться на спецоперацию добровольцем.

«Я, недолго думая, согласился тоже, и мы вместе полетели. У меня была артиллерийская разведка.

Я сообщал координаты цели отцу, а он туда с артиллерии направлял», - рассказал Михаил Панюта.

https://vk.com/wall-214486361_102028

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Лейтенант.

Командир мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Родом из села Ахты Ахтынского района Дагестана.

Его жизнь, хоть и коротка, была наполнена яркими событиями.

В 2020 году он с отличием завершил Московское высшее общевойсковое командное училище, был удостоен звания лейтенанта и продолжил службу в в/ч 12721 в городе Клинцы, Брянская область.

С присущим ему достоинством Тамерлан Нариманович успешно сочетал военную службу с победами на областных, региональных и международных турнирах по боксу и рукопашному бою.

В начале специальной операции, находясь на соревнованиях, он вернулся с очередной победой и, узнав о направлении своих товарищей, добровольно присоединился к ним.

Тамерлан Нариманович Героически погиб в ходе выполнения боевой задачи.

Тамерлан Нариманович - Народный Герой Дагестана.

Он олицетворял безграничную любовь к своему народу и непоколебимый дух.

С достоинством выполнил свой долг, защищая родную землю от врагов.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_103533 Саитов Данил Рафисович появился на свет 29 ноября 2001 года в Сургуте, в сердце Тюменской области.

В 2013 году семья Данила переехала в Высокогорский район Казани, в Республику Татарстан, где он заканчивал Высокогорскую СОШ №2 и в 2019 году стал студентом Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, выбрав специальность "Юриспруденция".

После получения диплома в июле 2021 года Данил был призван на контрактную службу, выполняя обязанности водителя электрика в реактивной артиллерийской батарее.

Его путь привел его на Сахалин, затем в Хабаровск и, наконец, на Украину.

25 сентября 2022 года, выполняя боевую задачу в Херсонской области, Данил, храбро прикрывая своих товарищей, был смертельно ранен, но спас жизнь своему командиру.

В Высокогорской СОШ №2 был открыт Уголок памяти, где одноклассники и родители возложили цветы к его портрету. В сердцах близких Данил навсегда останется смелым, решительным и отважным героем.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_103019 Гвардии сержант.

Позывной: "Бурыч".

Владислав Вячеславович увидел свет 21 ноября 1993 года в живописном селе Бараты.

В 2000 году он с нетерпением шагнул на порог первого класса Баратуйской общеобразовательной школы.

Обладая доброй натурой и общительным характером, Владислав Вячеславович активно вовлекался в жизнь класса и школы, с серьезной ответственностью подходя к выполнению общественных поручений.

Его увлечения охватывали волейбол и баскетбол, где он проявлял свой неутомимый дух.

После окончания школы Владислав продолжил свое образование в Бурятском Республиканском Педагогическом Колледже, мечтая стать учителем начальных классов и дарить знания детям.

В мае 2013 года он принял присягу, сделав шаг в мир военной службы, отправившись в город Чита.

Начиная с 2014 года, Владислав Вячеславович стал учителем начальных классов в Никольской средней общеобразовательной школе, расположенной в Мухоршибирском районе.

В 2015 году подписал контракт, служил в в/ч 46108, на должности - командир артиллерийского орудия.

С первых дней специальной военной операции он бесстрашно встал на защиту Родины.

Героически пал в бою, выполняя задание в ходе специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_102707 Кавалер двух Орденов Мужества.

Кирилл Николаевич родился 24 февраля 1981 года в городе Уссурийске.

В 1995 году поступил в Суворовское военное училище города Уссурийска, а в 1998 году успешно его окончил, получив среднее-специальное образование по профилю "Экономика и бухгалтерский учёт", являясь примером для других учащихся, выделяясь своею успеваемостью, дисциплиной, отзывчивостью.

В период с 21 ноября 2000 года по 20 ноября 2002 года проходил военную службу по призыву. А в 2014 году решил снова связать свою жизнь с армией и поступил на военную службу по контракту.

С 18 марта 2016 года по 8 июня 2016 года в составе сводного автомобильного батальона выполнял свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике, где получил ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность. Награждён Орденом Мужества и Медалью "Участника военной операции в Сирии".

В 2022 году, когда началась специальная военная операция на территории ЛНР и ДНР, Кирилл Николаевич мог никуда не ездить.

Полученное в Сирии ранение сказалось на позвоночнике и на здоровье в целом.

Но он твердо заявил: "Мама, там мальчишки мои. Как они без меня?"

Не мог командир отделения бросить своих ребят.

С 14 марта 2022 года в составе сводного автомобильного батальона одним из первых принял участие в Специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

25.06.2022 года в 4:00 утра украинские формирования осуществили атаку на расположение автомобильного батальона, находящегося в городе Сватово ЛНР.

При выполнении специальных задач Саинсус Кирилл Николаевич в результате обстрела получил ранения несовместимые с жизнью.

https://vk.com/wall-214486361_92384 Заместитель командира взвода - командир боевой машины

в/ч 31134

Рядовой.

Виктор Андреевич мужественно сражался и Героически погиб в зоне специальной военной операции на Донбассе.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_102680 Гвардии младший лейтенант.

Командир взвода.

Родился в г. Нефтекамске Республики Башкортостан.

В 2018 году, Евгений был призван для прохождения срочной службы в рядах Российской Армии.

Но вместо срочной службы Евгений подписал контракт на 2 года в 239-м гвардейском танковом Краснознамённом, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургском казачьем полку 90й гвардейской танковой Витебско - Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. г.Чебаркуль.

17 мая 2019 года Евгения назначили командиром танка.

Потом был ещё один контракт на 1 год.

И в 2021 году Евгений подписал контракт на 3 года.

Евгения назначили командиром танка.

Потом был ещё один контракт на 1 год.

И в 2021 году он подписал контракт на 3 года.

С первых дней СВО был направлен на выполнение боевых задач.

15 марта 2022 года Евгений был ранен.

После лечения и реабилитации вновь направлен для прохождения дальнейшей службы на территорию проведения СВО.



За время участия в СВО был награждён:



12 августа 2022 года — медалью "За отвагу".



19 марта 2023 года — медалью "За боевые отличия".



13 сентября 2023 года — медалью "За воинскую доблесть" II степени.



С апреля по июнь 2023 года Евгений проходил обучение в г. Казнь.

После обучения ему присвоили звание "младший лейтенант" и назначили командиром взвода танковой роты.

20 ноября 2023 года младшему лейтенанту Евгению Римовичу поступила боевая задача нанести огневое поражение по северо-восточной окраине Коксохимического завода.

После выполнения боевой задачи танк попал под обстрел и вышел из строя.

Механик был ранен.

Евгений Римович принял решение покинуть танк и вытащил раненого товарища, пытался его эвакуировать.

Дмитриев Евгений Римович Геройски погиб вблизи населённого пункта Красногоровка ДНР.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества.

Гвардии младший лейтенант Дмитриев Евгений Римович представлен к званию лейтенант посмертно.

https://11.12.2022 года Позывной "Айга".

Рядовой.

г.Челябинск.

Игорь Валерьевич ценой собственной жизни спас пятерых раненых сослуживцев с поля боя.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_102415 Лейтенант.

Командир взвода "Тюльпанов".

Позывной: " Большой".

Доброволец.

Александр Валентинович — выпускник Идрицкой школы, служил в учреждении ИК-3 УФСИН России.

Ветеран боевых действий, прошедший суровые испытания в Чеченской Республике.

С первых дней специальной военной операции он бесстрашно встал на защиту Родины добровольцем, не покидая передовую.

Его мужество и преданность делу вдохновляли сослуживцев, а его опыт позволял грамотно командовать расчётами взвода в самых напряжённых и опасных моментах.



Александр Валентинович Героически погиб в ходе специальной военной операции.



Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён двумя медалями "За Отвагу".



Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_102018 Разведчик - снайпер.

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_94417 38-я омсбр 3-й мсб минбатар.

Героически погиб в районе Гуляй поле, выполняя боевую задачу.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_94241 Матрос.

Отважно сражался и погиб при выполнении задач специальной военной операции в Авдеевке.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_93946 Героически погиб в Херсонской области при выполнении боевой задачи.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_93915 Младший сержант.

Родился в семье учителя и милиционера.

Его детство и юность прошли в селе Кирсановка Грибановского района Воронежской области.

07.08.2003 года, отец погиб в ходе Второй Чеченской войны.

Тогда Евгений Павлович окончательно повзрослел, став для своих близких твердой, верной и единственной опорой.

В 2004 году, сразу после окончания Кирсановский школы, Евгений Павлович поступил на историко-филологический факультет Борисоглебского государственного педагогического института.

В 2009 году, когда пришло время выполнять свой долг перед Родиной, он был призван в ряды Российской армии.

Военную службу проходил в Ногинске в должности командира стрелкового отряда.

Ему было присвоено звание младшего сержанта.

Вернувшись в 2012 году, он начал свой путь учителя истории и обществознания в МБОУ БГО СОШ №3.

Он был талантливым человеком, который никогда не выпускал гитару из своих рук.

Играть вместе с ним в одной инструментальной группе было большой честью для многих его учеников.

Он ходил с мальчишками и девчонками в походы, увлеченно играл в волейбол, занимался исторической реконструкцией.

Какое бы мероприятие не проводилось, он всегда старался привить детям любовь к своей Родине, большой и малой.

Настоящий патриот, ежегодно организовывал день памяти воинов-интернационалистов.

10.06.2020 года он женился, вся жизнь была впереди.

22.09.2022 года ему пришла повестка о мобилизации.

11.12.2022 года два БТР, в одном из которых был Евгений, направили в село Макеевка, в котором оказались враги.

БТР попали под обстрел.

Один из них ушел, а второй, в котором был Женя, перевернулся от взрыва.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_93133 Младший сержант.

Доброволец.

Забайкальский край. город Шилка.

Воевал на территории ДНР, погиб в бою Волновахский район, село Никольское.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_93868 Гвардии ефрейтор.

3-я отдельная гвардейская Варшавско - Берлинская Краснознамённая ордена Суворова бригада специального назначения.

Любил военные фильмы про десантников и спецназ. С самого детства мечтал стать военным.

Прыгать с парашютом было его любимым делом.

На его счету было более 100 прыжков.

Он хорошо стрелял и часто участвовал в соревнованиях по стрельбе.

Находясь в командировках, не раз спасал жизнь товарищам.

Хорошо знал свое дело и всегда четко и грамотно выполнял приказы .

Илья Рудольфович имел огромное уважение среди сослуживцев и офицеров.

За время службы награждён:

Медалью "За боевые отличия" награждён 04.12.2019 г.

Медалью "За освобождение Пальмиры" награждён в 2016 г.

Медалью "Участник военной операции в Сирии" награждён 17.10.2017г.

Медалью "За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской республике" награждён 01.11.2018 г.

Медалью "За возвращение Крыма" награждён 17.04.2014 г.

Медалью "За воинскую доблесть 2 степени" награждён 01.11.2016 г.

"Георгиевский Крест 4 степени" награждён 25.05.2022 г.

Илья Рудольфович Героически погиб 14 ноября 2022 года во время СВО, защищая интересы нашей Родины.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_93470 Рядовой.

Житель Кирсановского поселения Грибановского района Воронежской области был призван в рамках частичной мобилизации 22.09.2022 г.

Выполнял боевые задачи в Макеевке (ЛНР), затем был переведён под Сватово.

Героически погиб в районе нп Червонопоповка 05 июля 2023 г.

14.11.2023 года в родном для бойца селе Кирсановка состоялось торжественное открытие мемориальной доски участнику СВО Андрею Васильевичу Морозову.

Памятная доска установлена на территории Мемориального комплекса павшим воинам в войне 1941-1945 гг.

За время службы Андрей Васильевич награждён медалью "За разминирование".

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_93371 Егор Лавренов погиб в ходе СВО. 07.03.2024 года.

В 2023 году добровольцем вступил в ряды ВС РФ, прошёл военную подготовку в Краснодарском крае и Крыму и в конце 2023 года был направлен на Херсонское направление для участия в СВО.

В январе 2024 года произошло ЧП.

Вражеская ракета ударила по месту дислокации его части.

Егор пострадал и был ранен во время этого несчастного случая, и перестрелки с врагами диверсантами.

На помощь пришли местные мирные жители.

Они пытались выходить его в домашних условиях, но когда состояние ухудшилось, приняли решение отвезти его в больницу в соседнюю страну - Молдавию и передать врачам.

Из-за тяжёлого состояния врачи ввели его в искусственную кому.

Егор боролся за жизнь ещё 1,5 месяца, но, к огромному сожалению, его организм не смог справиться, отторгал лекарства, вводимые ему, и в марте его не стало.

https://vk.com/wall-214486361_92492

Гвардии рядовой Галиуллин Монир Галиуллин Монир Мирсаяфович.

05.01.1975-05.02.2024 г

Героически погиб при выполнении боевых задач на территории ДНР!

Монир был добрым, честным, самым лучшим мужем, отцом , сыном и просто хорошим человеком.

У Монира остались пять сыновей и жена.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_94024

Военнослужащий Сладков Андрей Сладков Андрей Александрович

01.10.1979 г.р.

г.Киров

Призвали на военную службу по мобилизации осенью 2022 года.

Погиб Андрей 7 марта.

https://www.newsler.ru/incidents/2024/03/31/v-zone-svo-pogib-kirovchanin

Военнослужащий Митрофанов Денис Митрофанов Денис Юрьевич.

23.05.2004 - 13.01.2024 г.

Пулемётчик штурмового отряда Чёрная Мамба.

Родился село Новокачалинск Ханкайский район, Приморский край.

Окончил Новокачалинскую среднюю школу номер 7.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества.

Медалью "За боевые заслуги".

Посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_91781 Веймер Максим Сергеевич

Гвардии младший сержант, командир подразделения, пулеметчик, позывной Аист.

Родился 22.06.97 в городе Омске, 28.09.22 был мобилизован Таврическим военкоматом на СВО.

26.01.23 погиб в ЛНР под г. Артёмовск с. Берховка, защищая ценой собственной жизни своих ребят.

За смелые и решительные действия награждён орденом Мужества (посмертно).

https://m.ok.ru/group/70000005527246/topic/157379807196622?__dp=y

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Читал в каком то канале, что, бойцы при рытье окопов, нарвались на бойцов Великой Отечественной, погибших здесь на своей позиции.

Никогда не считал себя сентиментальным человеком, не замечал за собой воспалений воображения, но тут такое накатило...

Те бойцы, павшие и, возможно, не похороненные, прут от негодования наружу из приютившей их земли.

Мне даже представилось, как из под ржавой пробитой каски звучит удивлённый голос: "Что?!! Опять?!!"

И что им ответить?

Извините, мол, деды, подобосрались мы, недоглядели, сейчас исправим...

А они больше и не скажут ничего.

Встанут рядом молча и будут смотреть из под ржавых касок, как мы исправляем.

И не уйдут никуда, нет у них такой привычки, уходить просто так.

И только тогда, когда древнее недобитое мразотище затолкаем туда, где оно должно истлевать, подойдут к тебе тихо, хлопнут по плечу и скажут на прощание: "Будь здоров. И...зови, если что".

https://t.me/termin333/4007

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