Русский путь Петра Чаадаева

В 1829–1831 гг. "самоусовершенствовавшийся" в европейских ложах Чаадаев написал "Философические письма" – размышления в духе масонства о путях человечества к высшей свободе и великому единству, т.е. к "царству Божию на Земле", и о месте России в человечестве.

Вступил в масонство и в тайное общество единомышленников-декабристов, однако участия в их заговоре не принимал, поскольку в 1823 г. уехал путешествовать по Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии, посещая масонские ложи в целях "духовного самоусовершенствования"; в 1826 г. носил знак 8-й степени "Тайных белых братьев ложи Иоанна". В 1826 г. при возвращении в Россию был арестован по подозрению в причастности к декабристам, но через 40 дней отпущен. Жил в Москве и в деревенском имении.

Родился в старинной богатой дворянской семье. По материнской линии Чаадаев – внук историка М.М. Щербатова. Рано остался без родителей, воспитывался в доме своего дяди кн. Д.М. Щербатова, получил хорошее домашнее образование, много читал. В 1808–1811 гг. учился в Московском университете, был дружен с А.С. Грибоедовым, будущими декабристами, Н.И. Тургеневым, И.Д. Якушкиным. Во время Отечественной войны 1812 г. участвовал в Бородинском сражении, ходил в штыковую атаку при Кульме, был награжден русским орденом св. Анны и прусским Железным крестом. В 1816 г. был переведен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском Селе. Прекрасно образованный, богатый и красивый аристократ, всеобщий любимец, Чаадаев в доме Н.М. Карамзина познакомился с молодым А.С. Пушкиным, на которого, к сожалению, оказал большое влияние: Пушкин посвятил Чаадаеву три послания. После наказания близких друзей восставшего Семеновского полка в 1820 г., Чаадаев, отказавшись от военной карьеры на службе самодержавию, в 1821 г. вышел в отставку.

К слову, в 1820 году именно Чаадаев, на тот момент – адъютант генерала Иллариона Васильчикова (впоследствии – председателя Комитета министров и Государственного совета Российской империи), заступился за юного поэта. Тогда Пушкин едва не угодил в сибирскую ссылку за едкие эпиграммы на всесильного графа Аракчеева, близкого ко двору архимандрита Фотия (Спасского) и самого императора Александра I.

Быть одним из самых глубоких умов своего времени и... прослыть сумасшедшим. Героически проявить себя в Отечественной войне 1812 года и... стать символом западнической русофобии. Дружить с декабристами и... жёстко критиковать их мятеж. Стать кумиром либералов, будучи глубоко верующим христианином, консерватором и монархистом. Подобных парадоксов в личности этого человека, его жизни и творчестве немало. Всё это – старший друг Александра Пушкина, с которым поэт вполне мог вместе отмечать дни рождения (хотя в те времена больше праздновались именины), Пётр Яковлевич Чаадаев.

Седьмого июня исполнилось 227 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева — человека, послужившего прототипом двух главных героев двух главных произведений русской литературы — «Горе от ума» и «Евгений Онегин» Уже одного этого было бы довольно, чтобы его имя было прописано в вечности. Но сводить значение Чаадаева к литературным прототипам - это даже смешно.

Сводить значение Чаадаева к литературным прототипам - смешно. Так же смешно, как и представлять его главным "западником" и, так сказать, главным критиком России на основании "Философического письма", где он писал о России бесспорно обидные вещи: "Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось".

Самое интересное, что до сих пор никто из критиков России не смог придумать ей обвинения более емкого, точного и исчерпывающего.

И по сей день эта его мысль повторяется бесконечно, подается в разных блюдах, под разными соусами, в разных СМИ, книгах и просто разговорах. Но добавить к ней, в сущности, нечего, потому что Чаадаев все сказал. Приговор произнесен...

История "Письма" известна. Прочитав его в журнале "Телескоп" в 1836 году, наш самодержец Николай I начертал на нем "резолюцию": "Прочитав статью, нахожу, что содержание оной - смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного".

Слово царя - закон. Его официально объявили сумасшедшим, и об этом ему сообщил не психиатр, которых в России, впрочем, тогда еще и не было, а московский полицмейстер. Нужно ли говорить, что редактор "Телескопа" Николай Надеждин был сослан в Усть-Сысольск, цензор уволен со службы?

Держали сумасшедшего под домашним арестом и наблюдением врача, а потом выпустили на свободу с условием, чтобы он "не смел ничего писать". Он, конечно, писал (например, "Апологию сумасшедшего"), но ничего не печатали. Спустя сто лет, в 1931 году эта история почти в точности повторится с Андреем Платоновым, когда на полях его повести "Впрок", опубликованной в "Красной нови", Сталин напишет немало сочных выражений: "дурак", "болван", "пошляк", "беззубый остряк", а в редакцию журнала придет его записка с такими словами: "Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту... P. S. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им впрок".

Последнее слово, совпавшее с названием повести, намекало на то, что вождь и сам умеет пошутить.

К сожалению, сегодняшнее расхожее представление о Чаадаеве этой историей и исчерпывается...

Ах, да! Еще Пушкин посвятил ему несколько стихотворений, в том числе и хрестоматийно известное "К Чаадаеву", где есть эти строки:

"Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья

Напишут наши имена!"

С Чаадаевым произошло то, что обыкновенно происходит с гениями: его растащили на мемы, анекдоты, банальности.

Пушкин - наше все, Толстой с бородой и пахал землю, Достоевский рыдал над слезинкой ребенка, а Чаадаев критиковал Россию и оказался первым русским диссидентом.

Давайте все-таки копнем глубже.

В "Апологии сумасшедшего" (1837) Чаадаев пересмотрел свою точку зрения на Россию, отметив: «Может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина... Я полагаю, что мы пришли после других, для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия... мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Однако набор приведенных выдающихся имен не свидетельствует о существенном понимании Чаадаевым своей ограниченности, его оценки России оставались западническими.

Чаадаев, по сути, инициировал спор "западников" и "славянофилов", который в разных вариациях, но с одной сутью продолжается до сих пор. Именно после его "Письма" эти два направления русской мысли, а шире - русского выбора, собственно и возникли, стали обсуждаться публично и в результате оказались безусловно мейнстримом русской мысли вообще. Мы - Европа или мы - что-то другое? Даже не важно - что. Важно, что - другое. Важно, что "особый русский путь". Именно Чаадаев своей статьей в "Телескопе" дал старт этой бесконечной гонке двух неслиянных и всегда враждебных позиций, как бы ни пытались они помириться в отдельных людях, как бы ни называли "либералы" себя патриотами, а "патриоты" ни повторяли, что они не против Запада. Но дело не в оттенках и компромиссах, а в том, что это действительно "проклятый" вопрос России, который она бесконечно обречена решать. Не Чаадаев его придумал, сама история. Чаадаев оформил начало этого спора. Герцен сравнил его "Письмо" с "выстрелом в ночи". Но я бы сравнил его с выстрелом из стартового пистолета.

Пойдем дальше.

Чаадаев - первый русский религиозный философ. Он стоит в самом начале того действительно глубоко самобытного и чисто национального течения нашей мысли, которое мы называем "русской религиозной философией".

На самом деле в этом есть противоречие. Или философия, или богословие. Запад это примерно так понимает, и это в общем правильно. Но именно русский "западник" Петр Чаадаев инициировал "религиозную философию", которая и не богословие, и не философия в чистом виде, а что-то "другое", что-то не как в Европе с ее Кантами, Гегелями.

Так что Чаадаев это как раз русский путь.

Что интересно, покаянное по своей сути письмо десятилетием позже, в 1848-м, философ отправил другому великому русскому поэту – Фёдору Тютчеву (к слову, убеждённому консерватору и антизападнику).

Фёдор Иванович Тютчев

В этом письме Чаадаев уже довольно жёстко критикует современную западную цивилизацию за её революционный дух и отступление от христианства, а нас – за... наше западничество:

"С того часа, как мы оказались в соприкосновении с иноземными идеями, мы поспешили отказаться от наших старинных туземных идей, мы сразу изменили нашим старинным обычаям, мы забыли наши почтенные традиции, мы преспокойно претерпели ниспровержение одного за другим наших вековечных учреждений: мы почти целиком отреклись от всего нашего прошлого, мы сохранили одни только наши религиозные верования. Правда, эти верования, составляющие самое сокровенное нашего социального бытия, были достаточны, дабы оградить нас от нашествия самых негодных принципов иноземной цивилизации, против дыхания самых зловредных её истечений".

После Крымской войны (1853-1856), удрученный столкновением России с западными державами, думал о самоубийстве, но умер от воспаления легких.

Публицистическое творчество Чаадаева позволяло разным исследователям называть его и воинствующим западником, и христианским мистиком, однако именно отсутствие христианского понимания смысла истории стало причиной того, что талант этого умного, нравственно чуткого и прекрасно образованного человека не обрел должной системы историософских координат и плодил лишь жалкие и невразумительные масонские выкидыши.

Остается добавить, что ни в какое католичество он не переходил (а вот масоном был - это правда) и похоронен по православному обряду на кладбище Донского монастыря в Москве. Он до конца был не понят. Или понят не так.

https://godliteratury.ru/amp/articles/2019/06/10/russkiy-put...

https://rusidea.org/25042707

https://tsargrad.tv/articles/gore-ot-uma-petra-chaadaeva_202...