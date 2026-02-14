День вывода советских войск из Афганистана — 37 лет

Дорогие ветераны!

Примите поздравления с самой главной датой в вашей жизни — с Днем вывода войск из Афганистана!

Спасибо вам за ваше мужество и честь, отвагу и преданность Родине. Желаем вам крепкого здоровья, спокойствия в душе, долголетия, тепла и уюта в ваших семьях, чистого неба над головой и продолжения жизни!

Сегодня мы вспоминаем эту дату с особым трепетом и уважением. Мы всегда будем помнить об этой войне, которая унесла столько молодых и цветущих ребят.

Вечная память всем павшим! Низкий поклон! Слава героям!

https://t.me/geroirossii/6166

"России пора изжить афганский синдром"

Война в ДРА нуждается в реабилитации и героизации

15 февраля мы отмечаем 37-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана. За эти годы многое изменилось. Мы живем в другом государстве, с другим строем, другими символами и ценностями. Изменилось и отношение к Афганской войне и, хотя 37 лет назад это могло показаться странным, изменилось в лучшую сторону. Митинг-шествие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана, 2017 г. Фото: Геннадий Черкасов

Возможно, тогда многие и не понимали, что происходило в Афганистане. Фраза «интернациональный долг», которая в конце 30 х годов, во времена нашей помощи испанской республике накануне войны с фашизмом, была совершенно естественной, в 80 х годах прошлого века стала слишком абстрактной. Думаю, многие родители вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что их детей больше не пошлют на войну. Тогда мы еще не знали, что война только начинается. Выражение «мы вас туда не посылали» в те времена обыгрывалось в прессе, литературе и кинематографе, а отношение к ветеранам Афганистана было, я бы сказал, двойственное — вроде люди прошли войну и вызывали уважение, а вроде и непонятно, была ли нужна эта война.

Сейчас, по прошествии этих лет, информации об Афганской войне появилось множество, уже особо и не скрывается, что американцы готовились в Афганистане к самым решительным действиям, и мы просто их опередили; уже понятно и никем не оспаривается, что страна стояла накануне хаоса, а юридически ввод войск был произведен безукоризненно, как в Сирию, — законное правительство страны попросило о помощи, и эта помощь была оказана.

До недавнего времени достаточно неохотно вспоминали, что мы выполняли в Афганистане не столько военные, сколько полицейские (в хорошем смысле этого слова) и хозяйственные функции: в стране был довольно быстро наведен порядок, за наше время пребывания было построено огромное количество мирных и военных объектов — дорог, больниц, жилых домов, ну и военных городков, разумеется тоже, страна превратилась во вполне цивилизованное и, я бы сказал, европейское государство. И не наша вина, что наши нынешние «партнеры» начали оказывать самую интенсивную помощь тогдашней афганской «демократической оппозиции». Именно тогда было создано и выращено то страшное явление, которое теперь называют исламским терроризмом.

А главное — мы на собственном очень горьком опыте ощутили, в чем отличие войны на дальних подступах от войны на своей территории. Мира вывод войск из Афганистана не принес, совсем наоборот — война пришла к нам. Потери от чеченской войны, раны от которой, к счастью, мы почти залечили, вполне сопоставимы с потерями афганской, а терроризм, который американцы собирались держать под контролем, как раковая опухоль распространился по всему миру — и те же США не остались в стороне. Есть разные версии того, что произошло 11 сентября 2001 года, но то, что это один из самых страшных терактов в истории человечества, и то, что от нашего ухода из Афганистана до взрыва башен-близнецов прямая дистанция, — это факт.

Напомню оценки военных: к моменту вывода наших войск в Афганистане, несмотря на все усилия оппонентов, было создано стабильное просоветское, или, теперь вполне можно сказать, пророссийское правительство, которое даже не нуждалось в наших солдатах, его достаточно было поддерживать экономически и политически, но даже этого не было сделано.

Наша армия не отступала в беспорядке, не бежала, не спасалась. Наших солдат не снимали с крыш вертолетами, как это было с американцами в последние дни войны во Вьетнаме. Мы уходили в строю, непобежденными. Очевидцы говорят, что, когда наши войска в строгом порядке покидали Афганистан, местные жители плакали: они понимали, что их ждет.

Вот цитата из не самого дружественного к СССР ресурса, из «Википедии»: «Талибы (движение «Талибан» — запрещенная в России организация. — Д.А.) взяли Наджибуллу в 1:30 ночи и убили в 4:30. Его подвергли пыткам и застрелили. Привязав тело убитого президента к джипу, талибы протащили его на расстоянии в 2 км до перекрёстка Ариана, находящегося возле президентского дворца. Они повесили изуродованное и окровавленное тело Наджибуллы и его брата Шахпура Ахмадзая за стальную проводную петлю на укреплённом КПП у ворот президентского дворца».

Мы ушли, бросив всё, что было создано такими усилиями и жертвами, оставив на произвол судьбы всех, кто нам верил. И ради чего? Не скажешь точнее таксиста из фильма «Брат 2»: «Чтоб тусоваться красиво!». И стоило только нам уйти из Афганистана, как туда тут же пришли американцы. Можно во многом обвинять Америку, но в отсутствии расчета американцев никак не заподозришь. Нам говорили, что война в Афганистане была «бессмысленной», но американцы сидят там уже вдвое дольше нас — причем в основном на наших базах, используя даже наши взлетные полосы, их военные потери давно идут на тысячи, а финансовые затраты, наверное, превзошло все затраты СССР на помощь союзникам в XX веке. И уходить из Афганистана США не собираются.

А все просто: свято место пусто не бывает. Откуда уходим мы, туда приходят наши партнеры. Мы ушли из Восточной Европы — теперь там базы и секретные тюрьмы американцев — почитайте, кстати, последние решения Европейского суда по этим тюрьмам — вот уж где «уважение» к правам человека в полный рост! Мы ушли из Афганистана — теперь там американцы, ушли из Украины и Грузии — теперь там американцы. Не секрет, что в Севастополе планировалась база США. Если бы мы ушли из Чечни, там были бы американцы. А если бы мы ушли из Владимирской области — они пришли бы и туда. Тогда, в те «перестроечные» годы, мы уходили отовсюду, бросали наших друзей, инфраструктуру, созданную за немалые народные деньги, отдавали за просто так огромное и с таким трудом созданное влияние.

Последствия вывода стали просто катастрофическими, и не только для нашей страны.

24 декабря 1989 года с подачи Горбачева, желавшего разделить ответственность с другими, было принято постановление второго Съезда народных депутатов, осудившее решение о вводе советских войск в Афганистан как «политически ангажированное и не оправдавшее себя в исторической перспективе». Теперь, как выясняется, с решением очень поторопились. Все, увы, оказалось совсем наоборот.

Мы все в долгу у ветеранов этой войны, даже те, кто тогда этого не понимал. Теперь-то все понятно. Слава и благодарность тем, кто жив, вечная память тем, кто погиб. Это было не зря! Чтобы рождались новые герои, нужно помнить и уважать прежних. Много ли вы знаете героев Афганской войны? А много ли снято героических, а не покаянных фильмов? Много ли спето песен, написано книг? Да почти совсем нет. Афганская война нуждается в реабилитации и героизации. Особенно с учетом той ситуации, которая складывается сейчас в мире да и непосредственно в том же Афганистане, куда в изобилии переместились разного рода недобитки из Сирии и Ирака. Герои Афганской войны, возможно, как никакие другие обделены вниманием, уважением, почестями. Не пора ли их воздать? Смело и решительно. Причем наши солдаты оставили в Афганистане о себе хорошую память, и афганцы сейчас этого не скрывают. Много ли вы знаете в истории случаев, чтобы местные жители относились к чужой воюющей армии с симпатией?

А там, глядишь, в наше практичное время будут пересмотрены и другие явно несправедливые и политизированные оценки — ведь далеко не все так однозначно было в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 м. Покаяние подчас бывает нужно на скамье подсудимых, но для страны, нации, как показывает исторический опыт, это не самое полезное чувство.

Дмитрий Аграновский, адвокат

https://www.mk.ru/politics/2018/11/22/rossii-pora-izzhit-afganskiy-sindrom.html

Афганская война в фотографиях её участников

Афганская война длилась более девяти лет. За это время через неё успели пройти около 600 тысяч советских граждан, из которых 15 тысяч погибли. Отношение к этой кампании в обществе менялось неоднократно — от безоговорочной поддержки «интернациональной помощи братскому афганскому народу» до полного неприятия, непонимания её смысла, целей и ратования за полный вывод войск. До сих пор не утихают споры о том, были ли интервенция в Афганистан и гибель там советских солдат оправданными и какую роль данные события сыграли в развале СССР. VATNIKSTAN публикует фотографии участников Афганской войны Сергея Сальникова и Геннадия Тишина. Они не были ни высокопоставленными офицерами, ни известными писателями-мемуаристами — и тем интереснее эти снимки. Если профессиональные журналисты сознательно ищут то, что привлечёт читателей, то фотографы-любители запечатлевают бытовые реалии жизни, заранее зная, что их работы никогда не попадут на передовицу «Правды» и других официальных изданий. Для полноты картины мы также включили в подборку фотографии с противоположной стороны, авторы которых неизвестны. Сергей Сальников Т‑62 подбитый по дороге Шинданд — Кандагар, район провинции Деларам. Подбит базукой. 1985 год Офицеры 5‑й гвардейской мотострелковой дивизии с дружественной бандой душманов. Старый Герат. 1986 год Старый Герат, северо-запад Афганистана Подбитая БМП‑2 Сергей Сальников с афганским солдатом и местным жителем. Шинданд Т‑34–85 — огневая точка афганской армии Аэродром Шинданд после обстрела Душманские «Катюши» Колонна под Кандагаром Под Кандагаром. Колонна проходит ущелье Советская военная техника Трофеи после боя Местная тюрьма. Провинция Фарах Геннадий Тишин Малиши — отряды местной самообороны. Проводят совместно со 2‑м мотострелковым батальоном операцию по ликвидации бандформирования Совместная операция с войсками Демократической Республики Афганистан. Ущелье Маравары. Провинция Кунар Подорванный на фугасе танк Т‑54 армии ДРА Подорванный советский танк Т‑64 Выведенная из строя боевая техника «Розочка». Нейтрализация подорванной техники при отходе на запасные позиции Полевой медицинский пункт батальона Личный состав 6‑й мотострелковой роты на реализации разведданных. Река Кунар. Вдали — территория Пакистана На укреплённом пункте моджахедов Неизвестные авторы Советские танки около Кабула Боевой вертолёт прикрывает советский конвой, который поставляет в Кабул продовольствие и топливо Афганские беженцы Моджахеды Отряд мусульманских повстанцев недалеко от Кабула. 21 февраля 1980 года Советские солдаты в плену Афганские партизаны на сбитом советском вертолёте Ми‑8. 12 января 1981 года Афганский лидер партизан Ахмад Шах Масуд в окружении моджахедов. 1984 год Советские солдаты выходят из афганского магазина в центре Кабула. 24 апреля 1988 года Деревня, уничтоженная в ходе боёв между моджахедами и афганскими солдатами в Саланге Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/afgan-foto/

Похороны «афганца». Фотограф Валерий Щеколдин. Ульяновск. 1980 год. Похороны «афганца». Фотограф Валерий Щеколдин. Ульяновск. 1980 год.

https://t.me/vatnikstan/11664

