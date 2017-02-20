О "гайдаровском форуме"

Чудесное превращение Тимура Соломянского-Глязер произошло, когда пришла пора получать паспорт. Юноша сообразил, что во взрослой жизни можно будет хорошо устроиться при звучной фамилии. И тогда он решил взять себе литературный псевдоним своего отчима!

Когда Аркадий Голиков (известный всем под писательским псевдонимом Гайдар) должен был зачать своего сына от пермской комсомолки Лии Соломянской, он находился в длительной командировке в Средней Азии. Кто же стал его папой, неизвестно. Семейная история Гайдаров об этом сильно темнит. Тем не менее, Аркадий Голиков стал мальчику отчимом. Правда, ненадолго. Лия бросила выпивоху Аркадия и сбежала от него к секретарю Шепетовского укома РКП(б) Израилю Разину, которого позже расстреляли в 1938 году по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Третий её муж был тренером по фигурному катанию, спортивным журналистом - Самсон Глязер, который, собственно, и вырастил Тимура.

Начнём с того, что папа "гениального" экономиста Егора Гайдара мальчик Тимур, судя по всему, не был сыном Аркадия Голикова-Гайдара, и вообще не был ему никаким кровным родственником.

Аркадий Гайдар (Голиков) ничего не мог ему возразить, так как 23 октября 1941 года погиб на фронте. Сам Тимур мимо фронта проскочил, хотя по возрасту должен был бы быть призван в 1944 году. Вместо фронта он оказался в военно-морском училище, после которого недолго поотирался на флоте, после чего перешёл в партийную журналистику и сделал карьеру в военном отделе газеты «Правда», став практический единственным в истории военной журналистики журналистом – контр-адмиралом, не выходя в море. Правда военачальники хорошо понимали «цену» этому «адмиральству» и военное ведомство платило ему половину денежного содержания - лишь за звание…

Потом у этого лже-гайдара родился сынишка Егор, который, разумеется, тоже был записан Гайдаром, так как в Советском Союзе эта фамилия была известной, и приносила большие дивиденды. И её обладатель, как внук писателя-героя, и член КПСС с 1980 года, сделал прекрасную партийную карьеру в главном коммунистической издании ЦК КПСС «Коммунист».

Дальше больше, в 1982 году у Егора Тимуровича родилась дочка Маша, которая приходится внучкой Тимуру, но не приходится НИКЕМ нашему любимому советскому писателю Аркадию Гайдару!

Пикантный момент, Маша Гайдар до 22 лет жила под фамилией Смирнова, так как её маму, Ирину Смирнову Егор Тимурович "гайдар" бросил, когда маленькой Маше было 3 года. Т.е в 1985 году. Но в 2004 году Машенька, получая паспорт, с предприимчивостью своей прабабушки Лии сообразила, что жить в новой России Машей Смирновой «не айс» и переписывается из Маши Смирновой в Машу Гайдар, что было о-го-го!!!

Её карьера очень скоро пошла в гору! Уже в 27 лет она замгубернатора Кировской области, а к 2015 году добралась до Одесской области…



…И это всё, что нам нужно знать о «гайдаровском форуме»…

2. ... обвиняют Марию Гайдар: насмерть сбила девочку и уехала в Гарвард

http://vnssr.my1.ru/news/blogery_obvinjajut_mariju_gajdar_na...