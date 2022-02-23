Россия загудела от строек. Такого не было очень давно

В Нижегородской области началось строительство первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла. Это уже второй значимый металлургический проект, старт которому дан за последние полтора месяца. А ведь кроме них по всей стране прямо сейчас возводятся десятки масштабных и сотни среднеразмерных, но тоже важных, производств. Размах процесса, уверены, удивит даже давних зрителей нашего канала. Покажем в этом выпуске самое интересное.

Новые заводы

В городе Выкса Нижегородской области началось возведение первого в стране крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла мощностью 1,8 млн тонн. Здесь будет построено около 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям: сталеплавильному производству и производству железа прямого восстановления, воздухоразделительной установке, водоподготовке для оборотного водоснабжения, известково-обжигательному цеху, переработке побочных продуктов, логистике, энергоснабжению. Проектные работы выполняют Магнитогорский Гипромез и другие отечественные компании. Оборудование поставляют как иностранные, так и российские поставщики – Уральский завод тяжелого машиностроения, Троицкий крановый завод, «Теквин», «Акватэко» и прочие. Стоимость проекта 150 млрд рублей, количество новых рабочих мест – более 700, главная особенность – технология, исключающая выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна.

Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для судостроения, труб большого диаметра, а также железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии, которая находится здесь же, в Выксе.

В это же время на другом конце страны, в Приморье, в конце прошлого года началось строительство ещё одного крупного металлургического завода мощностью 1,5 млн тонн в год. Он будет выпускать крупноформатный листовой прокат для судоверфи «Звезда», строительство которой в свою очередь тоже продолжается, несмотря на то, что она уже вовсю спускает на воду гигантские танкеры. На новом Приморском металлургическом заводе будет работать 1,5 тысячи человек.

Но ведь на самом деле кипящих строек намного больше! Расскажем о них после сводки позитивных новостей недели.

Время новостей

Первая в этом году ракета-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк.

Вслед за этим ракета-носитель «Союз-СТ-Б» стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Представлена пожарная машина нового поколения на базе КАМАЗа.

«Галичский автокрановый завод» запустил производство модернизированных 25-тонных автокранов .

В Нижнем Новгороде открыто производство спецавтотранспорта.

В Белгородской области запущен погрузочно-складской комплекс Яковлевского ГОКа стоимостью 1,7 млрд руб.

В Кузбассе – центр промышленной робототехники.

В Москве и Санкт-Петербурге – новые центры обработки данных.

В Подмосковье – завод по производству российской косметики.

Завершён проект модернизации пяти крупных подстанций в Москве, обслуживающих свыше 1 млн человек.

Новая подстанция запущена в пригороде Иркутска.

Работа кипит!

Россия кипит от строек, и это не преувеличение. За десять лет работы нашего проекта в обзоры попало около 3000 уже запущенных новых производств, но мы не помним момента, когда строилось бы так много важных объектов одновременно. Это два уже указанных выше металлургических завода, завод по производству ванадия в Тульской области, горнорудный комбинат по добыче вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии, фабрика угольного концентрата на Таймыре, Удоканский горно-металлургический комбинат в Забайкальском крае, завод железнодорожных колёс в Свердловской области, литейно-прокатный комплекс в Новокузнецке, проект Арктик СПГ-2, газохимический кластер в Ленинградской области, вторая очередь крупного химпроизводства в Кингисеппе, первый в стране завод малеинового ангидрида в Тобольске, судоверфь в Якутии, крупнейший в стране завод вычислительной техники полного цикла в Дубне, крупнейший в стране центр обработки данных в Саратовской области, новый тракторный завод Ростсельмаша, его же проект по возрождению ТагАЗа и другие.

Это крупные проекты с инвестициями в десятки и сотни миллиардов рублей каждый, но ведь ещё строится множество промышленных объектов среднего масштаба. Каждый из них вносит свой вклад в создание новых рабочих мест и развитие регионов.

Отдельная тема – это инфраструктурные стройки. БАМ сегодня у всех на слуху, но мало кто знает, какая работа ведётся, например, по расширению портовых мощностей. Так на западном берегу Кольского залива строится морской торговый порт «Лавна», там же начинается строительство терминала «Тулома» для перевалки минеральных удобрений. В Усть-Луге ведётся строительство крупного логистического хаба, который позволит производителям переориентировать грузы из стран Балтии. Также в Ленинградской области приступают к строительству первого в Балтийском бассейне российского глубоководного порта с возможностью обработки крупнотоннажных морских судов. Новый речной порт строится в Тверской области. А на Таймыре ведётся строительство самого крупного в Арктике порта «Бухта Север». Всё это тоже лишь часть примеров. Нужно помнить и то, что каждый такой объект требует строительства сопутствующей инфраструктуры – от электроподстанций, автомобильных и железных дорог, газопроводов – до нового жилья для строителей и будущих сотрудников.

Добавьте ко всему вышесказанному новые мосты, эстакады, дороги, соцобъекты, а также солидный объём военного строительства и вы поймёте, что наша страна действительно гудит от строек.

Время технологий

Перед Россией стоит непростая задача – обеспечить к концу десятилетия 97% домохозяйств доступом к высокоскоростному интернету. Но как быть с отдалёнными посёлками, особенно, в арктической зоне? Тянуть оптоволокно туда слишком дорого, спутниковая связь тоже дорогая, да и не хватает её пока на Севере. Казалось бы, ситуация безвыходная, но решение нашлось у военных. Они ещё с середины прошлого века используют для передачи данных т.н. тропосферную связь.

Такая связь предполагает передачу сигнала отражением его от нижнего слоя атмосферы. Станция связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн. Чем с успехом и пользуются военные, разворачивая собственную мобильную сеть на сотни километров там, где потребуется.

Теперь же российская промышленность впервые наладила серийный выпуск гражданской версии станции тропосферной связи «Гроза». А на этой неделе завершился эксперимент по развёртыванию пилотной сети, к которой подключились объекты социальной инфраструктуры Красноярского края. Планируется, что такая сеть будет расти и дальше и охватит в первую очередь государственные гражданские объекты, а также труднодоступные посёлки, что поможет решить государственную задачу.

Но есть у технологии и ещё один несомненный плюс. С помощью таких станций, по сути, создаётся новая устойчивая инфраструктура связи. В случае крупного военного конфликта спутники будут уничтожены, а тропосферная связь продолжит работу даже после ядерного удара, когда через несколько часов ионосфера успокоится. За что её военные и любят. Поэтому формирование опорной сети в Сибири и Арктике дело со всех сторон нужное.

Впрочем, спутниковую связь мы тоже не забываем. О том, зачем Россия вывела на орбиту два космических аппарата «Экспресс», смотрите в ролике нашей студии на канале «Супер.Уралов» по ссылке в описании. И не забудьте подписаться на сам канал, куда мы отправляем массу интересных сюжетов, не вмещающихся в формат проекта «Время – вперёд!».

Теперь о героях.

Время Человека

В Волгограде вечером загорелась школа . В это время там находилась учительница, вахтёрша, пожилая уборщица и её внук, ученик восьмого класса Илья Азизов. Сработала пожарная сигнализация, отключилось электричество, в считанные минуты помещение заполнилось едким дымом. Илья вывел бабушку на улицу, выбив запертую на щеколду дверь. Но в школе остались ещё две женщины, которых парень решил спасти. Первая попытка вернуться в здание не увенчалась успехом – дышать там было уже нечем. Тогда Илья лёг на пол и пополз, подсвечивая путь фонариком. Ориентируясь на голос вахтёрши, он добрался до неё и сумел вывести на улицу. Добраться до учительницы на втором этаже было уже невозможно, но в этот момент прибыли спасатели, которые эвакуировали её через улицу.

Вахтёрша получила серьёзное отравление и была госпитализирована, но сейчас её жизни уже ничего не угрожает. Благодаря смелым действиям Ильи, она осталась жива. Считаем, что парень достоин награды за свой поступок.

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