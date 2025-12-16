Ну и как это надо понимать?

Правительство начинает продажу личных данных граждан из Госуслуг и баз МВД частникам

ЧуднЫе вещи происходят в части государственных баз данных на нас с вами. Правительство РФ теперь официально будет ими торговать – с банками, сотовыми операторами и другими частниками. Причем торговать будут даже базами данных МВД – теми самыми, куда вносят гражданина, пришедшего оформлять паспорт гражданина РФ, и не только.

Законодательно оформили это без шума и пыли и, по традиции, предельно лукаво. 20 ноября Госдума приняла в 3 чтении законопроект 1026189-88 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». В первом чтении внесенного в парламент документа, как и в пояснительной записке к нему, и близко не подразумевалось пункта, который появился после второго чтения. Что нас уже абсолютно не удивляет (практика маскировки сути токсичных законов была хорошо обкатана этим летом).

А именно, в ПФЗ добавили вот такую поправку:

Статья 17 ФЗ «О полиции» под названием «Формирование и ведение банков данных о гражданах» дополняется пунктом:

«5.5 Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются Правительством РФ».

Ранее доступ к информационным системам МВД имели только государственные органы, должностные лица в пределах своих полномочий, зарубежные правоохранители и международные полицейские организации с соответствующими соглашениями.

А теперь за плату доступ к базам силовиков может получить практически любой (!) частник. Ничего личного, просто бизнес.А в конце октября с.г. премьер Мишустин подписал

Возмездный доступ, как пояснили в Минцифры, предусмотрен за получение коммерческими организациями сведений из «цифровых профилей» граждан и компаний (совокупность данных о физлице, юрлице и ИП, собранных в ЕСИА) и за часть обращений к государственным информационным системам (ГИС) государственных и муниципальных платежей и ЖКХ. Это, в частности, некоторые категории участников национальной платежной системы (при работе с ГИС через инфраструктуру электронного правительства), а также, к примеру, банки, финансовые организации, страховые компании, операторы связи и коммерческие компании, получающие сведения в рамках проекта по «цифровому профилю».

«Мы понимаем необходимость инвестиций в инфраструктуру электронного правительства и надеемся, что принятая мера будет способствовать повышению качества и скорости предоставления данных бизнесу», - заявили “Ъ” в Ассоциации больших данных (объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.).

Понимаете, что вообще происходит?

Государство собирало наши цифровые профили на Госуслугах (ЕСИА), в МВД и т.д., чтобы… начать торговать нашими ключевыми личными данными с частниками. Про наше на то волеизъявление в законах ничего не сказано. Цифрочиновники вроде Шадаева продолжают вешать нам лапшу на уши об удобстве, комфорте и безопасности электронных Госуслуг, а в итоге просто продали нас с потрохами. Банки, Яндекс, VK, а значит, тот же мессенджер Max, теперь получат любую инфу о нас из государственных баз. За скромную плату.

Может, биометрией еще торганут? Ну а чего мелочиться? Рублей по 20 за скан фото и слепок голоса отдельного гражданина. А то база стоит без дела...

Говорил же экс-министр обороны Сергей Иванов, ставший в 2015 г. председателем совета директоров ПАО "Ростелеком": «Люди – новая нефть».

Мы не раз предупреждали, что наши ПД – просто предмет торга и наживы, для того их постоянно и собирают. Вот и вся их «цифровая экономика» - торговля цифровыми профилями людей. А чиновники за счет продажи наших ПД неплохо пополнят бюджет - и не поперхнутся статьями Конституции про запрет сбора сведений о человеке без его разрешения, гарантии личной и семейной тайны и т.д.

Вот вам проект глобалистов, воплощенный Центром стратегических разработок Кудрина – Грефа «Государство как платформа».

Так и уничтожается государство. Жаль, ОНИ этого пока не поняли. Потом обязательно поймут, только, скорее всего, будет поздно.

Иван Ваганов, РИА "Катюша"

