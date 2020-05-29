Капризно-историческое

Сам я историком не являюсь. Ни профессиональным, ни любительским. По отношению к истории я - законченный юзер.

Моя собственная прикладная и научная сфера деятельности - управление. А еще точнее - метрологические процедуры в процессах управления, где история в виде набора измеряемых параметров является необходимым и обязательным условием разработки и принятия адекватных управленческих решений.

Кроме вышеупомянутого утилитарного употребления истории - как базы для разработки и принятия решений - особое внимание наука об управлении уделяет еретикам, то есть тем, кто мыслит нестандартно и нетрадиционно.

Все современные учебники и методики по управлению призывают не просто внимательно и (вы не поверите) бережно относиться к еретикам, но и постоянно провоцировать их деятельность, так как любая признанная инновация в любой области деятельности человека всегда рождалось, как еретическое отклонение от нормы, начиная с утверждения, что Земля - круглая и заканчивая утверждением что человека нужно заразить, чтобы он не болел.

Теперь о самой истории, а точнее, о некоторых особенностях процесса её познания в данный исторический момент.

Процесс этот бурный и зажигательный. На исторические темы в медийном пространстве идут сражения, по накалу сравнимые разве что с укробаталиями. Разворачиваются они на самых разнообразных, в том числе и на совсем не исторических площадках между традиционалистами и так называемыми фольк-историками, идут с возрастающим накалом и достигли той ожесточенности, когда в плен уже не берут, и где, слава Богу, пока отсутствуют убитые, зато множество раненых на всю голову.

И вот мои личные наблюдения: (Сразу оговорюсь, что это только личный мой опыт) - те воины исторической правды, для которых Фоменко-Носовский-Задорнов-Бушков являются исчадием ада, и при встрече с которыми положено плевать три раза через плечо и переходить на противоположную сторону улицы, защищая традиционные античную историю и историю средних веков, не подвергают ни малейшему сомнению и новейшую историю во всех её проявлениях:

-Наличие протоколов Молотова-Рибентропа

-Оккупация Советским союзом Прибалтики

-100500 млн мирных граждан умученных лично Сталиным

-Полеты на Луну американских астронавтов

И так далее, вплоть до событий 1991 года, в ходе которых свободолюбивые прибалты, отвоёвывая у коварных русских свою независимость, голыми руками согнули стволы и оторвали гусеницы у пятидесяти… нет, у пятисот атакующих их русских танков, после чего лишили латвийского гражданства самих танкистов, откуда и пошёл прибалтийский уникальный бренд “негражданин республики”….

Ну а что попишешь? - разводят руками защитники "классических исторических ценностей” если такие протоколы таки были подписаны, что ж тут поделаешь то?

А дальше разговор с ними происходит как под копирку - задорный в своей кипучей бессмысленности:

- Где оригиналы?

- Есть копия.

- Она же липовая: вот, вот и вот.

- Есть телеграмма Риббентропа.

- А что вы скажете про эти ляпы в протоколах?

- Есть телеграмма Риббентропа.

- А оригинал где?

- Но войска-то вошли? Вот и доказательство.

- А где оригинал протоколов?

- В архивах.

- В каких? Мы там и искали, не нашли.

- В архиве МИДа.

- Так нет такого архива!!!

- Неважно. Факсимиле же опубликовано!

- А оригиналы где?

- Есть микропленка от 1959 года.

- А оригиналы???

- Но ведь Польшу оккупировали? Чего вам еще надо?

Вот так вот и существуют Протоколы, потому что они нужны. На них много что построено. Они живут самостоятельной политической жизнью. Они обладают всеми признаками материи - влияют на сознание, оставляют свои вещественные следы в политической и общественной жизни, в документах. Но самое главное - они являются основанием для таких милых чудачеств, как предъявление материальных претензий на сотни миллиардов евро историческому агрессору.

Также как и протоколы Молотова-Риббентропа, живёт отдельной, совсем не исторической жизнью и история про количество убиенных в 1937 году, которая никаким образом не стыкуется с термином “наука”.

Ну не вытанцовывается поголовный геноцид населения СССР "кровавым Сталиным" в 1937-1953, хоть плачь, даже вражеская википедия, и та выводит "неправильные" графики:

И даже наоборот - как-то ненавязчиво намекают, что в середине 30-х была сломлена тревожная тенденция смертности... И уж точно - те щепки, которые летели в 1937 почему-то очень даже положительно влияли и на снижение смертности и повышение естественного прироста.

Что, в общем-то, полностью подтверждается многочисленными воспоминаниями простых рабочих и крестьян, ни про какие репрессии в своей среде ничего не слышавшие, и уж тем более такие страсти-мордасти, которыми кишат современные кинокартины.

Микроскоп - он ведь тоже сугубо научный прибор, но, занесенный над головой, моментально превращается из научного инструмента в тупой холодный предмет и орудие насилия. Она еще, как я уже писал - основа для принятия управленческих решений, где неверная база влечёт заведомо ошибочные решения, которые, а в масштабах государства, вообще могут иметь катастрофические последствия для целых наций.

Именно поэтому управленческая практика имеет такой интерес к исторической науке. Именно поэтому требует от неё выверенной точности и аутентичности, благо сегодня имеются достаточно средств для перекрестной проверки.

Тут и судебная криминалистика, позволяющая расследовать даже преступления старины глубокой, и экономическая география, позволяющая произвести расчеты реальных возможностей и потребностей населения и государства в изучаемый исторический период на изучаемой территории. Это и генетика, и кибернетика, и инженерное моделирование, каждая из которых и все вместе в совокупности способные ответить на вопрос: “возможно-невозможно” и даже “было-не было”…

Ну вот не используется старая историческая наука новые возможности сопредельных наук, точнее использует, но очень уж выборочно - исключительно когда надо разгромить кого-то из покушающихся на стройное здание истории. Например после того, как традиционалисты криминалистически обоснованно разгромили“Протоколы сионских мудрецов”, предложение подвергнуть точно такому же анализу летописи на которых зиждется классическая история, мягко говоря, энтузиазма не вызывает, а вызывает совсем другое состояние, крайне напоминающее истерику. С чего бы это?

У фольк-историков хватает своих тараканов. Одни лингвистические изыскания чего стоят. Честно говоря, я лично их читаю ровно до того момента, где они критикуют классический канон и пролистываю места, где они формируют собственные исторические конструкции, ибо всё заслоняют уши, за которые факты притянуты к выводам.

Но там дело в другом. Еретики будут везде и всегда, и весь вопрос, как их воспринимает и как с ними работает система. Цивилизованная и жизнеспособная способна аггрегировать даже кажущиеся совершенно безумными идеи, выделять среди них достойные внимания и превращать их в инновации, позволяющие получать конкурентное преимущество. А то, что первый, докопавшийся до истины, такое преимущество получает, надеюсь, доказательств не требуется.

А вот с классической историей надо что-то делать... Ну может не всем, но русским - точно, потому что в противном случае просто обречены на постоянные призывы и требования платить и каяться, каяться и платить, и всё строго в соответствии с классическим историческим каноном...