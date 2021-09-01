США - страна-террорист



Вот честно, уже боюсь что-то писать на некоторые темы. Написал, что после терактов американцы устроят спецоперацию, убьют случайного крестьянина и объявят его главным террористом.

Так было с главным героем фильма «Мавританец», обзор которого я недавно писал. Так было с убитым спецназом крестьянином на видео, которое выложила в «Телеграмм» Витязева и затем я перенёс «вконтакте». Так американцы регулярно делают, отчитываясь о многочисленных перемогах.

И не прошло и суток – так и случилось. Никто даже не стал заморачиваться с постановкой (на подготовку нужно время), поэтому вооружённые силы США просто нанесли несколько ракетных ударов с дронов, убив тринадцать человек, объявив их террористами и заявив об очередной победе.

Якобы в первом случае убили некоего организатора терактов в аэропорту. Или даже двоих, тут показания американских официальных лиц путаются. И тут куча вопросов. Например, откуда узнали, что он организатор? Если знали, что он связан с ИГИЛ (запрещённой в России террористической организацией), то почему не ликвидировали ранее? А если не знали, то откуда получили информацию о таком организаторе буквально за пару часов?

Во втором же случае якобы целились в автомобиль со взрывчаткой, но попали в жилой дом. При этом никаких доказательств, подтверждающих факт существования такого автомобиля – не опубликовано. И, опять же, нам постоянно рассказывают, что дроны обладают высокоточным оружием, поэтому одно из двух – или они не так точны, как рассказывают, или выдумка про автомобиль является придуманной постфактум ложью.

Более того, «Нью-Йорк Таймс» (рупор Демократической партии) вообще пишет об успешном уничтожении машины со взрывчаткой, а про жертв среди гражданских не пишет вообще.

https://www.nytimes.com/2021/08/29/world/asia/us-drone-strike-evacuation.html

«Би-би-си» также не упоминает о жертвах среди гражданских.

https://www.bbc.com/news/world-asia-58372458

При этом из тринадцати убитых шестеро или семеро – дети.

И на этом факте вся радужная картинка пропаганды Пентагона и Белого Дома напрочь ломается. Могу поспорить, что оставшиеся – это тоже просто случайные жители.

Тем более что буквально на днях ещё один американский военный опубликовал кадры того, как дроны наносят удары по мирным жителям, по женщинам и детям, у которых нет никакого оружия. Теперь его, конечно, как и предыдущих, сгноят и запытают в Гуантанамо (неоднократно проверено практикой).

При этом действительных военных преступников не накажут, а наградят. И, вполне возможно, они получат финансовые бонусы от корпораций военно-промышленного комплекса, потому что это помогает пилить огромный военный бюджет Пентагона (ракеты выпущены, нужно заказывать новые). А мёртвые дети, ещё и какие-то афганские – кому они интересны?

Вы чувствуете, что срочно нужна волна возмущения в «независимых СМИ» относительно зверств путинского режима? Просто кровь из носу.

Скрипаль там умрёт внезапно после очередного отравления, или чеченских геев будут притеснять особенно сильно, или ЕСПЧ опубликует очередное требование освободить Навального…

Я вот честно не понимаю, почему жизни убитых афганских (или донбасских) детей менее важны, чем здоровье живого уголовника Навального. Если бы он был уникальным учёным, единственным в своём роде, кто способен изобрести холодный термоядерный синтез или лекарство от рака – тогда ещё хоть как-то можно было бы это обосновать. Но он же кроме «врать и воровать» ничего не имеет.

ВСУ опять ранили двоих детей на Донбассе – это меня волнует. А что мальчику с задержками развития не дают смотреть «Рик и Морти» (или как оно там называется) – вообще не волнует.

Но «вы туда не смотрите, вы сюда смотрите». И всякие там «Эхи Москвы» уже бросились исполнять повесточку западных хозяев, заявляя «ничего особенного не случилось». Сразу вспоминаются знаменитые кадры из фильма с Лесли Нильсеном, где на заднем фоне взрывается дом, а главный герой говорит «Расходитесь, тут не на что смотреть».

И есть ещё группа якобы «патриотических» блогеров, которые на фоне эпических провалов и неудач США вдруг резко начали возмущаться недостаточной эффективностью деятельности российского МИДа. Маленькие, российский МИД с немцами порешал, с китайцами порешал, с Венесуэлой и Ираном порешал, и даже с талибами порешал. Так что ваши истеричные вскукареки вызывают только весёлый смех. Уши заказчиков торчат со всей очевидностью.

Соединённые (пока) Штаты Америки – государство-террорист. Которое убивает множество безоружных людей в других странах (и делает это на протяжении десятилетий). И никакие судорожные попытки перевести внимание на другие темы этого не изменят.

У них даже основная военная доктрина, «Шок и трепет», акцентирует, что нужно наводить ужас. А решение политических вопросов методами запугивания – это и есть террор.

До поры, пока США были слишком сильны, большинство просто было запугано и боялось об этом говорить. Но сейчас, когда Вашингтон переживает очевидный упадок, голосов правды будет становиться всё больше.

И вот уже американская политическая активистка Кэндис Оуэнс пишет у себя в Твиттере «Они убили детей. Пентагон соврал, когда заявил, что они отомстили за взрывы смертников в аэропорту Кабула. Они не делали этого. Они убили невинных людей, а потом попытались это скрыть. Режим Байдена – террористы».



Вот только террористы не только режим Байдена, а все американские администрации минимум со времён вторжения во Вьетнам.

Со всякими дополнительными цитатами западной прессы тут https://life.ru/p/1432209

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1511169.html