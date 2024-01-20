Людоеды-казаки в степях Украины

В 1927 году историк Николай Горбань отыскал в Харьковском историческом архиве документы следствия, проведенного в бурном XVIII веке. Шокированный прочитанным исследователь написал очерк «Разбойник Мацапура», в котором есть все — грабеж, людоедство и языческий культ запорожских казаков. В своих зверствах банда конокрада Павла Мацапуры даст фору Джеку-Потрошителю и Чикатило. Трагизма истории придает и тот факт, что большинство изуверов наказания избежали.

Конокрад и палач

Павел Григорович Шульженко родился в селе Колесники Прилуцкого полка, что в современной Черниговской области. В материалах следствия говорилось, что он был высоким, с широкими плечами и следами от батогов на спине. Соседи прозвали Шульженко Мацапура, так украинские крестьяне называли неопрятных, неряшливых людей. С семейной жизнью у Павла не заладилось, он бросил жену и бродил по хуторам, время от времени перебиваясь случайными подработками.

В 1735 году Мацапура присоединился к банде 40-летнего Михаила Мищенко, в которой также были два молодых парня — Аким Пивненко и Андрей Пащенко. Бывшие батраки воровали лошадей и грабили путников в степях между городами Прилуки и Золотоноша. Коней продавали на ярмарках, а награбленное добро сдавали шинкарке Дуднихе.

В одну из ночей Мацапура обокрал дом «значкового товарища» Домарацкого, который был приближенным гетмана. За это преступление он попал в Прилуцкую тюрьму, где конокрада «били плетями», но ему удалось сбежать. Три года Мацапура промышлял разбоем и в 1738 году угнал лошадей с конюшни «бунчукового товарища» Андрея Горленко, а это уже было серьезным проступком с большими последствиями.

Звание бунчукового давали отставным полковникам и Горленко в Гетманской Украине считался человеком влиятельным. Слуги Горленко конокрада отыскали и пока лошади не нашлись, Мацапуру год держали в полковой тюрьме Прилук. С зимы 1739 года Павел стал «заплечных дел мастером» или, проще говоря, тюремным палачом. Но на Великий пост преступник сбежал и началась его кровавая история.

Беспредельщики с половецкого кургана

Сначала Мацапура осел на хуторе Романиха, где с шестью отморозками сколотил банду. На неженском шляхе разбойники ограбили караван купцов, перевозивший груз водки. Семерых торговцев убили, их трупы закопали в снегу. На следствии Мацапура признавался, что любил пытать пленников и поджаривать им пятки. Награбленное добро бандиты делили, часть водки выпивали, а остальное сдавали в надежные кабаки. Лошадей подешевке продавали на ярмарках.



Весной 1740 года в банду влились четыре запорожских казака — Михайло Макаренко, Денис Гриценко, Мартин Ревицкий и гайдамак Иван Таран — фигура демоническая. Грабители осели в окрестностях села Мокиевка, а своей базой выбрали курган Телепень, нарытый еще при половцах. В первом же налете на проезжающих мимо торговцев, они взяли пять телег, груженных водкой. Трех жертв забили палками насмерть, двоих отпустили за выкуп.

С этого момента, говоря современным языком, банда Мацапуры стала «беспредельщиками». За один день они убили пастуха, пасшего стадо коров и двух погонщиков лошадей. На следующее утро, осатаневшие от крови, убийцы встретили в степи селянку, которую изнасиловали. Через день они схватили женщину из села Гуровка, а позже в окрестностях хутора Рудка, изуверы выкрали еще двух путниц. Всех пленниц изнасиловали, забили палками и закопали.

Казацкая магия

Через несколько дней на Носовском шляхе история повторилась. Пойманную женщину изнасиловали и убили, а Мартин Ревицкий срезал с тела убитой кусок мяса, который сварил на кургане Телепень. Во время одного из налетов в руки нелюдей попала беременная женщина, и запорожец Таран предложил подельникам провести старый казацкий обряд. Видимо, то, что произошло дальше — это отголосок языческой степной магии, бытовавший в казацкой среде.

Таран сказал, что может определить кого из банды поймают, а кто избежит наказания. Все согласились. Запорожский казак вспорол убитой женщине живот, вынул плод, посмотрел ему в лицо и пришел к выводу, что скоро их поймают.

Младенца Таран бросил в мешок и взял с собой на Телепень. На кургане нелюдь вырезал сердце и поджарил его в костре. Убийцы по очереди подбрасывали сердце: кто его поймает — избежит наказания, а кто уронит — тому конец. Сердце поймали Таран, Ревицкий, Рудый, Гриценко и Макаренко. Остальным запорожец сказал, что их скоро поймают.

После гадания тело младенца съели. Колдун Иван Таран утверждал, что так они станут в разбое удачливей и смелее. Он стал духовным лидером банды людоедов, которая разрослась до 16 человек. Теперь они не просто грабили людей, но и ели их на древнем кургане. Немыслимый уровень насилия в Телепне привлек внимание властей, и разбойники решили разделиться. Мацапура присоединился к шайке своего старого приятеля Клима Запорожца.

Арест и следствие по делу людоедов

Возле небольшого села Смотрики вожака людоедов поймал сотенный есаул Дорош Божко, который уже три месяца охотился за Мацапурой. Во время допросов и пыток в канцелярии города Лубны арестованный проговорился о содеянном. Услышанное шокировало сотенное руководство, а удивить его было сложно. Под арестом оказались участники банды — Мищенко, Пивненко и Пащенко. Началось беспрецедентное следствие, но поиски остальных нелюдей закончились ничем. 30 сентября 1740 года Войсковой Генеральный Суд постановил:

«За ядение человеческого мяса, чего и нечестивые варвары не чинят, в силу указанных прав малороссийских, учинить жестокую смертную казнь на той же могиле Телепне, около которой чинили разбой».

Во время следствия Мацапура-Шульженко сбежал из тюрьмы города Глухов. Когда охранник уснул, каннибал смог выйти из камеры и скрыться на Кролевецком шляхе. Используя конскую кость и деревянную ветку, он снял с ног кандалы и прятался в селе Обложки. Местные жители заметили чужака и сдали его властям.

Мацапуре предписывалось отрубить пальцы на руках и ногах, обрезать уши и нос, а потом посадить на кол. Остальных пойманных полагалось четвертовать. 22 декабря приговор исполнили. Главный идеолог людоедства — казак-колдун Иван Таран и остальные изуверы избежали наказания. Деяния банды надолго врезались в народную память. Павел Шульженко Мацапура стал тогдашним Чикатило, а его прозвище использовалось как синоним — убийцы и палача.

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