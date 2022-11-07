Территория Героев...(49)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21447 https://t.me/mod_russia/21460 https://t.me/mod_russia/21473 https://t.me/mod_russia/21503 https://t.me/mod_russia/21517 https://t.me/mod_russia/21524 https://t.me/mod_russia/21527 https://t.me/mod_russia/21539 https://t.me/mod_russia/21549 https://t.me/mod_russia/21554 https://t.me/mod_russia/21561 Старший сержант Сергей Корзанов вывез с передовой семерых раненых. Дороги, фактически, не было, мосты были взорваны... От профессионализма водителя в этот момент зависело всё. Это был настоящий подвиг, за который Сергея наградили медалью «За отвагу». Послушайте, что он сам об этом рассказывает (см. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/21298 О том, что у сапера нет права на ошибку, знает каждый. Бойцы батальона капитана Артура Зайрулина всегда на переднем крае - обеспечивают инженерную разведку местности. Им нужно двигаться только вперед. Сам офицер уже успел заслужить медаль "За отвагу". В видео (см. по ссылке) он рассказывает, за что получил награду.

https://t.me/mod_russia/21444 Владимир Коржов, как и многие другие мобилизованные, спокойно воспринял пришедшую ему повестку и теперь служит стрелком в Вооружённых силах РФ.

Дома у него остались супруга и ребёнок. Владимир говорит, что они и есть самая сильная мотивация вернуться домой целым, невредимым и с Победой. Он тоже немного скучает по семье, но рад тому, что рядом — друзья, готовые помочь и прикрыть в любой сложной ситуации.См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/21542 Старший сержант Вячеслав Шибикин сорвал атаку ДРГ

В ходе выполнения боевой задачи Вячеслав заметил выдвижение украинской ДРГ, которая готовилась атаковать позиции подразделения ВС РФ. Российский артиллерист немедленно доложил об этом вышестоящему командованию.

Командир батареи дал приказ подчиненным занять оборону и вступить в бой. В ходе огневого контакта Вячеслав Шибикин прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил трех боевиков. В результате украинские диверсанты отступили, понеся потери.

После боя, старший сержант Шибикин, понимая, что местоположение артиллерийского расчета было вскрыто противником, незамедлительно приказал подчиненным сменить огневую позицию.

Благодаря его грамотным командам удалось не только избежать потерь среди личного состава, но и не допустить уничтожения вверенной ему техники.

https://t.me/mod_russia/21356 Лейтенант Александр Уваров восстановил поврежденную технику и обеспечил устойчивое управление подразделением

Лейтенант Александр Уваров вместе с вверенным ему взводом обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы российских военнослужащих, а также с вышестоящим командованием.

В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал Александр, попало под ответный вражеский обстрел.

При плотном артиллерийском огне противника лейтенант Уваров умело и самоотверженно руководил действиями личного состава подвижной группы связи.

В ходе очередного обстрела, осколком мины была повреждена аппаратура связи. Александр Уваров лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для восстановления техники связи, выведенной из строя осколками снарядов противника. Действуя смело и решительно, Александр оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Александра Уварова поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление БТГр в бою и отразить атаку националистов.

https://t.me/mod_russia/21413 Поддержал огнем: артиллерийский расчет под командованием старшего лейтенанта Юрия Лапикова выбил украинских националистов из населенного пункта

Российская батальонная тактическая группа, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, освобождала один из населенных пунктов.

Старший лейтенант Юрий Лапиков в составе гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона поддерживал огнем действия подразделения ВС РФ, нанося удары по укрепленным позициям боевиков. Под его командованием расчеты орудий, невзирая на контрбатарейную борьбу, точным огнем уничтожили пять единиц военной техники и около 15 пехотинцев противника.

Командирское мастерство и высокий уровень профессионализма старшего лейтенанта Лапикова, который своевременно и точно рассчитывал установки для стрельбы, позволили выбить украинских националистов из населенного пункта.

https://t.me/mod_russia/21440 Сорвал атаку: артиллерийское подразделение под командованием капитана Тимура Темирбекова в течение нескольких суток сдерживало натиск противника

Благодаря грамотности и профессионализму российского офицера, а также слаженности его личного состава артогнем удалось уничтожить два взвода самоходных гаубиц «Акация», два орудия иностранного производства и три минометные секции противника. При этом потери боевиков в живой силе составили порядка 50 человек.

Проявленное мужество и самоотверженность капитана Темирбекова, а также грамотные действия его подчиненных способствовали срыву атаки украинских националистов и переходу в контрнаступление российских войск.

https://t.me/mod_russia/21500

Гвардии старший лейтенант Курлов Роман Командир взвода гвардии старший лейтенант Роман Курлов вместе с подчиненными выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от националистов. Противник предпринял попытку контратаки при поддержке бронетранспортера. В результате обстрела гранатометчик из взвода Романа Курлова получил ранение.

Гвардии старший лейтенант Курлов оценил обстановку и, несмотря на обстрел, незамедлительно перетащил раненого гранатометчика в укрытие, оказал ему первую помощь. После взял его оружие и прицельным выстрелом из РПГ-7 уничтожил БТР противника.

Продолжая бой и действуя на передовом рубеже атаки, Роман лично уничтожил из штатного оружия 12 националистов.

https://t.me/rabotaembrat/4719

Матрос Жильцов Артём Матрос Черноморского флота Артем Жильцов сорвал атаку противника

Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте.

О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.

https://t.me/mod_russia/21312

Гвардии ефрейтор Копенкин Ярослав Гвардии ефрейтор Ярослав Копенкин эвакуировал с поля боя раненых военнослужащих танкового полка, которые вели ожесточенные бои с украинскими националистами. Прибыв в район боестолкновения, Копенкин организовал транспортировку раненых.

В ходе движения колонна, в которой двигался гвардии ефрейтор вместе с ранеными, подверглась массированному обстрелу подразделений украинских боевиков. Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, проявляя мужество и выдержку, Ярослав успешно доставил до медицинских подразделений раненных военнослужащих, сохранив им жизнь.

https://t.me/rabotaembrat/4726

Старший лейтенант Мурашов Дмитрий Командир взвода старший лейтенант Дмитрий Мурашов осуществлял огневую поддержку российских подразделений, когда украинские диверсанты попытались прорваться вглубь освобожденного населенного пункта.

Дмитрий в ходе боя, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, предотвратил прорыв украинских боевиков. Взвод под командованием Мурашова уничтожил четыре бронетранспортера и более 15 националистов. Выжившие диверсанты сбежали с поля боя. Смелость и решительность старшего лейтенанта Мурашова и профессионализм его подчиненных позволили предотвратить атаку диверсантов.

https://t.me/rabotaembrat/4738

Генерал-полковник Теплинский Михаил Грамотная боевая работа командующего ВДВ Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского на Херсонском направлении принесла плоды — батальоны укровермахта были размотаны в процессе выдвижения на рубеж атаки. Дело даже не дошло до стрекотни. Никакой сенсации — образец четкого взаимодействия родов войск на поле боя налицо. Потери противника уточняются. Речь идет о 150-ти «200» и «300». Сожжены десятки танков и бронемашин.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155296361057562

Военнослужащая Ибрагимова Ника Ника, командир артиллеристов в ДНР

Эта хрупкая женщина управляет шестнадцатью парнями. Они говорят, что на передовой разницы нет, кто командир — мужчина или женщина. «В характере у неё гораздо больше мужского, чем у многих здоровых мужиков, которых я видел», — говорит командир батареи.

Подчинённых Ника Ибрагимова называет своими детьми, а пушки-гаубицы — ласково "девочками".

В одном из боёв она была ранена и тяжёло контужена. У неё отбиты почки, проблемы со спиной и тазобедренным суставом. Когда пришла в себя в госпитале, поставила на звонок песню со словами «Мама, я живой».

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155288855416090

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе спецоперации погиб разведчик из д.Журихино Кинешемского района Тимофей Александров

Гвардии лейтенант Тимофей Константинович Александров служил по контракту в разведбате 76-й Псковской дивизии ВДВ.

За проявленный героизм представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/v-khode-specoperacii-pogib-razvedchik-iz-dzhurihino-kineshemskogo-rajona-timofej-aleksandrov-38685.html В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погибли два командира, оба уроженцы Ивановской области.

Они служили по контракту в других регионах.

Командир отделения, механик-водитель отделения тяги реактивной артиллерии Владимир Павлович Тихомиров и командир боевой машины реактивно-артиллерийского взвода Ярослав Ильич Коваленко за проявленные героизм и храбрость представлены к награждению Орденами Мужества посмертно.

https://yar.mk.ru/social/2022/10/19/dva-komandira-iz-ivanovskoy-oblasti-pogibli-v-khode-svo.html?fromtg=1

Гвардии ефрейтор Чемитов Мунко Во время специальной военной операции героически погиб гвардии ефрейтор Мунко Чемитов.

Мунко родился 11 июня 1993 года в с. Жаргаланта Республики Бурятия в многодетной семье.

С 2012 по 2022 годы Мунко успел поработать в разных подразделениях: разведывательная рота, десантно-штурмовая рота, рота материального обеспечения в должностях механика-водителя, водителя боевых машин.

В январе 2022 в составе батальона тактических групп 11 ОДШБР убыл на территорию Крыма для участия в тактических учениях.

С 24 февраля по настоящее время участвовал в специальной военной операции.

К моменту гибели Мунко Чевитову исполнилось 29 лет. Дома его ждали жена, двое детей, младшие брат и сестра.

https://zpobeda.ru/munko-chemitov/

Военнослужащий Μaхoв Аpтeм Кocтpoмcкoй дecaнтник Аpтeм Μaхoв, 331 гвapдeйcкий ΠДΠ.

Аpтём пoдпиcaл кoнтpaкт в янвape 2022 гoдa. Πoгиб в aпpeлe. Εму былo вceгo двaдцaть пять лeт.

Остались жeнa и мaлeнькaя дoчкa, рoдитeли, бpaт и cecтpa.

Аpтeм пoгиб пoд Изюмoм в кoнцe aпpeля.

https://zpobeda.ru/6506-2/

Гвардии младший сержант Москвин Никита Во время специальной военной операции погиб гвардии младший сержант отдельной бригады специального назначения ГРУ ВС РФ Никита Москвин.

Никита Валерьевич Москвин родился 26 октября 1996 года в Орске.

С самого начала специальной военной операции по защите граждан Донбасса, Никита был на передовой и, рискуя жизнью, выполнял боевые задачи.

В ходе защиты мирных жителей Донбасса, он героически погиб, отражая ожесточенное наступление противника в районе Красного Лимана.

У Никиты остались супруга с новорожденным сыном, родители, бабушки, дедушка, родные брат и сестра, огромное количество родственников и друзей.

https://zpobeda.ru/nikita-moskvin/

Военнослужащий Дзулиев Темирболат При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец с.Чермен Пригородного района Северной Осетии Темирболат Дзулиев.

Темирболату было 26 лет.

https://zpobeda.ru/temirbolat-dzuliev/

Гвардии сержант Дамдинов Баир Даши-Дондокович В ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии сержант, оператор-наводчик танка 8 танковой роты 3 танкового батальона 5 танковой бригады Баир Даши-Дондокович Дамдинов.

Неоднократно участвовал в учениях, в том числе международных. За что был награжден памятной медалью «За укрепление боевого содружества». Имел поощрения от командования. Последние три года проходил службу в г. Улан-Удэ.

С первых дней со своей бригадой находился в зоне СВО. Проявил себя как смелый, решительный, надежный товарищ. К сожалению, во время боя с националистами пал смертью храбрых, до конца оставаясь верен присяге и воинскому долгу!

За отвагу и самоотверженность гвардии сержанту Баиру Даши-Дондоковичу был присвоен Орден Мужества. Посмертно.

Герою исполнилось 30 лет…

https://zpobeda.ru/bair-dashi-dondokovich/

Военнослужащий Горбунов Сергей 28 октября прошла церемония прощания с мобилизованным из Волгограда 33-летним Сергеем Горбуновым, погибшим в ходе специальной операции на Украине. Он стал первым погибшим мобилизованным с Волгоградской области.

На церемонии прощания с Сергеем Горбуновым присутствовал военный комиссар по Советскому, Кировскому и Ворошиловскому районам Волгограда, а также военный оркестр и почетный караул.

https://zpobeda.ru/sergej-gorbunov/

Военнослужащий Бабенко Вячеслав 25.04.1966-03.09.2022.

Погиб под Артемовском.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-babenko/

Сержант Кантимиров Заур При исполнении воинского долга геройски погиб сержант Кантимиров Заур Сергеевич.

Выполнял боевые задачи с первых часов специальной военной операции, проявляя мужество и героизм. Обладал исключительной храбростью.

Сержант Кантимиров пал смертью храбрых на Херсонском фронте, ценой собственной жизни не допустив прорыва противника.

Без отца остался его долгожданный 9-месячный сын, с которым он, ненадолго вернувшись из района боевых дейстивий, провел лишь 10 дней…

Незадолго до гибели Зауру исполнилось 34 года.

https://zpobeda.ru/zaur-kantimirov/

Военнослужащий Маситра Максим В ходе СВО погиб боец поискового отряда Красноармеец (Волгоград) Максим Маситра.

https://zpobeda.ru/maksim-masitra/

Добров Алексей Добров Алексей Сергеевич, погиб под Херсоном.

05.11.2000-07.08.2022

https://zpobeda.ru/aleksej-dobrov/

Соболев Никита При исполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Самарской области Никита Анатольевич Соболев.

Никите в августе исполнилось бы 22 года. Он проходил военную службу по контракту и принимал участие в спецоперации по защите жителей Донбасса.

https://zpobeda.ru/nikita-sobolev/

Соломахин Александр При исполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Самарской области Александр Васильевич Соломахин.

Александру в августе исполнилось бы 22 года. Он проходил военную службу по контракту и принимал участие в спецоперации по защите жителей Донбасса.

https://zpobeda.ru/aleksandr-solomahinym/

Старшина Насыров Александр Геройски погиб воин Александр Раулович Насыров, руководитель Военно- патриотического клуба «Русский штык», созданного Александром Львовичем Кононенко.

Главный корабельный старшина Александр Раулович Насыров геройски погиб в так называемом «Шервудском лесу» - сильном укрепрайоне ВСУ между Изюмом и Святогорском при проведении Специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Его будут помнить как самого веселого и жизнерадостного человека.

https://zpobeda.ru/aleksandr-nasyrov/

Военнослужащий Вторушин Дмитрий Военнослужащий Новоселов Роман Во время проведения спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погибли герои Краснокаменска, два друга и боевые товарищи:

Вторушин Дмитрий Викторович, 19.08.2001 года рождения и Новоселов Роман Васильевич, 18.06.2002 года рождения. Выполняя свой долг, они до последнего сражались, отстаивали свою честь и мирное небо над нашей головой.

https://zpobeda.ru/dmitrij-vtorushin/

https://zpobeda.ru/roman-novoselov/

Гвардии ефрейтор Сотников Анатолий При выполнении воинского долга героически погиб гвардии ефрейтор Сотников Анатолий Алексеевич.

Служил в 11 ОДШБР.

https://zpobeda.ru/anatolij-sotnikov/

Военнослужащий Алибегов Шамиль В ходе участия в СВО героически погиб наш сын, брат, друг Алибегов Шамиль.

Дагестан и Карелия чтят светлой памятью нашего брата.

https://zpobeda.ru/alibegov-shamil/

Старший лейтенант Нестеренко Александр Погиб Нестеренко Александр

08.05.1995 г.р.

с.Тоцкое Второе, Оренбургская область

https://t.me/poisk_in_ua/4488

Военнослужащий Степанов Никита 24-летний Никита Александрович Степанов из Кунгурского района погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Погиб в боях за город Лисичанск Луганской области.

Никита Степанов рос в селе Орда. Учился на механика сельского хозяйства в Кунгурском сельскохозяйственном колледже.

В апреле 2018 года ушел на службу в армию, в 2019 году подписал контракт. Военную службу проходил в должности старшего наводчика реактивного артиллерийского взвода в городе Чебаркуль Челябинской области.

https://59.ru/text/politics/2022/07/11/71478323/

Гвардии майор Безбородов Дмитрий Дмитрий Безбородов родился 2 августа 1987 года в городе Балаково Саратовской области. После окончания школы поступил в Саратовский военный институт. В 2009 году направлен в Уфу для прохождения дальнейшей службы в 29 отряд специального назначения имени генерал-майора Шаймуратова. Здесь он прослужил 10 лет. Неоднократно принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В 2019 году поступил в военную академию имени Фрунзе в Москве, с 2021 года служил в Нижегородской области.

В 2022 году в должности командира батальона войск национальной гвардии майор Дмитрий Безбородов был направлен для участия в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 25 февраля в пригороде Гостомеля в ходе минометного обстрела, спасая жизни подчиненных.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

У него остались жена и дочь.

https://zpobeda.ru/dmitrij-bezborodov/

Старший сержант Макаров Алексей Геройски погиб при выполнении специальных задач на Украине старший сержант контрактной службы Алексей Макаров из Ростова.

Макаров Алексей Игоревич представлен к Ордену мужества посмертно.

https://ok.ru/profile/576818840617/statuses/154978008059177

Военнослужащий Нагиев Эльчин Прекрасный офицер, 26-летний Нагиев Эльчин Тофикович.

Он хорошо понимал солдат. Знал, когда можно поругать, наказать, похвалить, пожалеть.

https://zpobeda.ru/elchin-nagiev/

Военнослужащий Зайцев Руслан Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Руслану Зайцеву было 26 лет.

Он воспитывался в многодетной семье, был женат, у него остались двое малолетних детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155324302855450

Старший сержант Данилкин Олег Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Механик-водитель самоходной артиллерийской установки Олег Данилкин – уроженец посёлка Октябрьский Пичаевского района.

В артиллерийских войсках Данилкин служил 8 лет.

Награждён медалями «За воинскую доблесть 2 степени» в 2015 году, за «За отличие в военной службе III степени» в 2020 году.

В марте 2022 года погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Представлен к ордену Мужества посмертно.

Ему было 35 лет.

У солдата остались жена и двое детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155328445975834

Ефрейтор Чудайкин Никита Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Никита поступил в лицей в Озерске и жил в то время в деревне Татыш, которая расположена между закрытым городом и Кыштымом. Автобусы до его дома не ходили, и часть пути на занятия приходилось преодолевать пешком. — 10–15 километров он каждый день утром (неважно, какая была погода — дождь, снег, мороз), он шел по лесу до автобуса, чтобы поехать на учебу. Работал в клубе охранником.

Представлен к ордену Мужества.

Никите было 28 лет.

Обзавестись семьей и детьми не успел.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155351191293210

Миронов Александр Погиб в октябре 2022

https://zpobeda.ru/mironov-aleksandr/

Военнослужащий Магомедов Руслан 23-летний дагестанец героически погиб при выполнении воинского долга на спецоперации.

Он одним из первых вызвался на СВО и погиб, прикрыв своим телом боевых товарищей.

У него осталась жена и двое детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155333586095386

Протоиерей Васильев Михаил В зоне проведения СВО на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев.

Отец Михаил как священник участвовал в командировках в «горячие точки»: Косово, Босния, Абхазия, Киргизия, Северный Кавказе и Сирия.

https://t.me/milinfolive/92977

Военнослужащий Таранец Дмитрий Погиб 05.03.2022

https://zpobeda.ru/taranec-dmitrij/

Военнослужащий Тараканов Даниил Стало известно о гибели военнослужащего Даниила Тараканова, уроженца Советского округа Ставрополья. Молодой человек погиб во время специальной военной операции на Украине.

Ему был 21 год.

https://zpobeda.ru/daniil-tarakanov/ Сержанту и командиру понтонного отделения было 23 года. Церемония открытия мемориальной доски прошла в школе поселка Поречье-Рыбное. Там до 2015 года учился Илья. Многие старшеклассники, участвовавшие в мероприятии, помнят его.

Также почтить память пришли родственники и знакомые. Флаг Российской Федерации поднимал племянник погибшего. В минуту молчания в честь сержанта были даны три оружейных залпа.

- Отзывчивый, чуткий, трудолюбивый. Занимался баскетболом, был ведущим игроком баскетбольной команды. Когда закончил школу, поступил в ростовский техникум. Только положительные отзывы были о нём.

https://1yar.tv/article/v-rostovskom-rayone-pochtili-pamyat-ili-bajenova/

ВСТАНЕМ — SHAMAN и все звёзды

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