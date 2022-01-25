Единственное место в СССР, где Германия пыталась, но не смогла перейти советскую границу

1 200 дней и ночей советская армия обороняла Заполярье, куда наступали оснащённые на высшем уровне элитные немецко-австрийские части. Накануне именно эти подразделения с завидной лёгкостью в считанные месяцы покорили Европу. Но на хребте Муста-Тунтури фашисты столкнулись с отчаянным сопротивлением советских войск в неимоверных климатических условиях Заполярья. Бои за хребтовые высоты стали самыми продолжительными противостояниями Великой Отечественной. Это место стало единственным, где гитлеровцы так и не смогли продвинуться вперед и пройти советскую границу.

Мурманск под немецким прицелом

В Заполярье особо отличилась разведка. В Заполярье особо отличилась разведка.

На войне в самых северных точках СССР шанс погибнуть от действий противника едва ли не равнялся риску умереть на сорокаградусном морозе. 29 июня 1941-го в Мурманской области стартовала долгая битва за Заполярье. С моря Мурманск защищали моряки Северного флота, но были и те, кто оборонялся с суши. На стратегически важный город пришелся основной удар, потому как незамерзающий порт принимал крупные поставки от союзников. Перерезать этот канал означало лишить Советский Союз жизненно важной на тот момент помощи продуктами и техникой.

Часть советских вооруженных сил шла на Мурманск вдоль побережья Баренцева моря, остальные заняли оборону по хребту Муста-Тунтури.

Фронт недвижимо стоял там до осени 1944-го. В тех красивых, но суровых местах не выживали даже деревья, только мох. Немцы набрали сверхвыдержанных бойцов из австрийских горцев. Советскую же армию для обороны Заполярья формировали из пехотинцев, моряков и простого местного населения.

Герои полуострова Рыбачий

Зимние бои проходили в сложнейших погодных условиях. Зимние бои проходили в сложнейших погодных условиях.

Лишенные сухопутного сообщения с большой землей, легендарные защитники полуострова свыше трех страшных лет уверенно держали оборону Рыбачьего. И это при условии полуторамесячных полярных ночей, промозглого холода и нередкого голода. Не сумев с наскока прорвать оборону РККА в районе мурманских полуостровов, немцы закрепились на плато у хребта Муста-Тунтури, что в 40 км от Мурманска. Многолетний труд бывшего морского пехотинца Г.М. Возлинского позволяет нам понять расположение сил на хребте. Работу автор завершил в 1991 году будучи прикованным к постели.

Этот участок они превратили в крепость с глубоко эшелонированной обороной в четыре ряда. В хребте оборудовали окопы с траншеями в полный рост, штабы, склады боеприпасов, бомбоубежища и госпитали. В монолитных гранитных укреплениях размещались миномёты, орудия, ДОТы, огнемётные установки с дистанционным управлением. Рыбачий дозор.

В первые три дня после нападения немцев советские бойцы северного района успешно отразили многочисленные атаки врага. На некоторых участках расстояние между окопами было сокращено до 30 метров. В самых тяжелых боях на склонах потери личного состава достигали 700 человек в сутки. Вскоре война на мурманском направлении приняла позиционные черты со стабильной обороной, и так продолжалось до наступления войск Карельского фронта, очистивших к исходу 1944-го советское Заполярье от фашистов. Гитлеровская рука так и не дотянулась до Рыбачьего и Среднего.

Сложнейшие разведрейды в тыл врага

Провиант по Заполярью доставляли штрафники из-за опаснейших условий. Провиант по Заполярью доставляли штрафники из-за опаснейших условий.

Затяжные боестолкновения не прекращались ни на сутки. А летом будни бойцов превращались в непрерывный полярный день. Крайне истощённые, они валились с ног, пока их не приводили в чувство взрывы снарядов и падающие на головы немецкие авиабомбы с «Юнкерсов». На Крайнем Севере стала развиваться тактика задействования в горах морской пехоты. Трудная местность определила возможность боевых действий на высоте без связи подразделений. Отдельное назначение получили разведгруппировки. Командующий в 1942-м десятком разведчиков Виктор Леонов, впоследствии ставший дважды Героем Советского Союза, написал книгу о боях на севере. Учрежденная защитникам Заполярья медаль.

Он рассказывал, что разведчиков называли моряками сухопутья. После высадки с катера его группу всякий раз поджидала опасность. Бои приходилось вести тундре и сопках, на горных вершинах и в расщелинах обледенелых скал. К берегу редко возвращались в полном составе, и лишь темная ночь надежно спасала от преследования. Один из тех, с кем в бою встречался Леонов, погиб в Заполярье от снайперской пули в 1944-м. Позже письма Клёвера с фронта опубликовала в Германии его дочь. Немец писал домой, что окрестности Муста-Тунтури окутаны глубокими снегами по самые крыши и болотными ямами. Приходилось постоянно откапываться из снега. Местного населения гитлеровец не встречал, так как ближайшее поселение находилось в 40 километрах. Он сетовал семье на русских, которые уперлись скалой и не пускают к обжитым территориям. Жаловался Клевер на обмороженные ноги, плохое питание и продолжительные советские атаки, недоумевая, откуда они берут столько сил.

Почему гитлеровцам так и не удалось прорвать советскую оборону

Гордый русский солдат перед расстрелом на заполярной высоте. Гордый русский солдат перед расстрелом на заполярной высоте.

Из военных летописей всем известно, что первые месяцы обернулись для Красной Армии и всего СССР кошмаром. К нападению никто не был готов, поэтому немцам удалось авианалетами уничтожить аэродромы, разбомбить корабли, пока советские части переводились в боевую готовность. И если на большинстве границ СССР все именно так и было, то у Заполярья своя история. Реализовать здесь блицкриг немцам не удалось.

Первая и, пожалуй, главная причина успеха советской армии – оттянутое немцами начало наступления. Гитлеровцы напали на Заполярье спустя неделю после начала войны. Отсрочка могла быть связана со сложностями подготовки в субарктическом климате. В таких условиях замедлялась логистика, подвоз боеприпасов с провиантом. Некоторые историки и вовсе обвиняют во всем немецких союзников финнов, не справившихся с оперативной поддержкой.

В Заполярье немцы ударили сразу по трем направлениям, в двух из которых им удалось слегка пройти вглубь. А вот на полуострове Рыбачьем фашисты так и просидели в окопах всю войну. И в 1944-м мощным контрнаступлением советские войска выбили врага за норвежскую границу. Мемориал защитникам Рыбачьего.

На Рыбачьем стоит пограничный знак А-36, в довоенный период стоявший на рубеже с Финляндией. Более трех лет солдаты удерживали высоту, сохранив границу в полной неприкосновенности. Высота 115 "Погранзнак"

Высота 115,6 хребта имеет своё собственное имя Погранзнак и больше известна, как место, где всю войну наши солдаты сохраняли в неприкосновенности пограничный знак А-36 бывшей советско-финской границы. Фашистов он бесил и не давал покоя, но несмотря на нещадный миномётный обстрел, наши бойцы всякий раз восстанавливали знак на своём месте. Понятно, что сам столб никак не мог уцелеть в битвах кипевших вокруг него. Поэтому взамен уничтоженного оригинального наши солдаты сложили гурий из камней. Так и простоял он всю войну на нейтральной полосе. Деревянная же копия легендарного знака находится в музее обороны Рыбачего и Среднего. На табличке прикреплённой к нему написано: Погранзнак А-36, символ героизма пограничников и неприступности государственной границы в период 1941-1944 годов. Тут есть небольшое уточнение. Действительно, после войны с Финляндией в 1940 году граница, проходящая через Муста - Тунтури, Средний и Рыбачий, была сдвинута на запад. Тем самым Советский Союз вернул себе часть исконно русских земель. Так что пограничный знак, о котором идёт речь, обозначал прежнюю, а не новую Государственную границу. Виноваты ли наши бойцы, по неведению самоотверженно защищая пограничный знак А-36 от фашистских атак? Пусть он не стал для кого-то символом неприступности, но мерилом мужества и стойкости защитников советского Заполярья, да и всего нашего народа - безусловно.

Во время войны, побывавший здесь поэт Константин Симонов, написал о Муста-Тунтури хрестоматийную поэму - быль 'Сын артиллериста', сочинённую им за одну ночь в ноябре 1941 года в самый разгар боёв за хребет, когда фашисты ещё не смирились с невозможностью захвата наших северных территорий.

В настоящее время в этих Богом забытых и заброшенных людьми местах не осталось никого, даже геологов, или воинских частей. Только на северо-западной оконечности п-ва Рыбачий, на мысе Немецкий стоит радиолокационная станция, а рядом ютятся несколько домиков с персоналом, обслуживавшим когда-то старый каменный, теперь уже полуразрушенный маяк. Нынче вместо него установлен современный ярко-красный маяк. Кстати сказать, это место считается самой северной точкой Европейской материковой части нашей, моей Родины. У подножия самого Муста - Тунтури в брошенных геологами балка`х уже много лет проживает и неведомо как выживает местный добровольный подвижник - следопыт, хранитель нашей благодарной памяти, плато, хребта и самодельного музея раритетов войны (он же музей обороны Среднего и Рыбачего) - Кобяков Юрий Александрович. Вместе с мурманчанами: Дмитрием Дуличем, писателем-поисковиком Журиным Львом Васильевичем, писателем-краеведом Михаилом Орешетой и другими энтузиастами они проделали и продолжают делать большую работу по сбору материалов о войне на Кольском п-ве, благоустройству мест боёв и увековечению памяти защитников Заполярья.

« Подъем на эту гору крут,

Вершина-с облаками вровень.

Тут бой кипел. Сюда ведут

Ступени, красные от крови.» Мурманская область, полуострова Средний и Рыбачий. 2015 год.

Многие из нас посещали места военных действий, но нигде так остро не ощущается реальный ужас войны как на Муста-Тунтури.

Природа тщательно маскирует следы прошедших боев. Со временем окопы зарастают травой и кустарниками, превращаясь в овраги и холмы. В Заполярье все совершенно по-другому. Обнаженная земля не скрывает трагедии, кажется наоборот, она хочет напомнить нам на сколько мир хрупок. Все вокруг покрыто следами разорвавшихся снарядов, разбросанные гильзы, ДОТы, ДЗОТы, ощущение такое, что война только закончилась.



Первое что бросается в глаза — это обилие стелл и памятников. Каждая высота-это место ожесточенных сражений. Видя траншеи, которые были вырыты или выбиты в каменной поверхности п-ва, понимаешь весь смысл фразы «вгрызаясь в землю» . Преклоняюсь перед людьми, которые хранят память о прошедших боях и их участниках. К ним относится один из основателей музея обороны п-вов Средний и Рыбачий-это геолог Кобяков Юрий Александрович. Юрий Александрович Он всегда с радостью встречает вновь прибывших туристов и рассказывает о событиях, произошедших на территории Кольского п-ва. Его повествование наполнено такими эмоциями и болью, что невозможно остаться равнодушными. А патриотизм и любовь к Родине могут стать примером для многих. Благодаря Юрию и его помощникам музей пополняется новыми экспонатами. Ботинок егеря. Это одна из последних уникальных находок. В 1980 году поисковик Александр Анучин с товарищами пришел в ущелье, по которому шли в атаку штрафники. Там были найдены не погребенные останки людей, истлевшие сапоги, саперные лопатки, позеленевшие монеты с гербом Советского Союза. Останки захоронили.

Каждый год поисковики находят все новые и новые останки наших бойцов, поэтому могилы уже давно вышли за пределы старого захоронения.

Говорят, война не закончена до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. Великая Отечественная Война будет длиться еще очень долго… В память о тех, кто защищал свою Родину не жалея себя, чуть выше Братского кладбища установлен Обелиск и Часовня Александра Невского. Часовня в честь Александра Невского. Поставлена сотрудниками столичного отряда ГУУ ФСБ Мемориальный комплекс в память о погибших защитниках Муста-Тунтури и Братское кладбище Участники и помощники в этом нелегком деле — это поисковые отряды, морские пехотинцы, пограничники.

Музей находиться на территории бывшей базы геологов. Информации о данном месте много, но только побывав там все тексты обретают смысл. Поднимаемся на хребет к высоте "Пограничная". На вершине хребта время словно остановилось. Поднимаемся на хребет к высоте "Пограничная". Следы войны присутствуют и по сей день: хребет усыпан гильзами и остатками мин, изрыт пещерами и окутан колючей проволокой. Скалы хребта иссечены осколками от мин и снарядов. Очень много хвостовиков миномётных мин. Кучки гильз, попадаются целые патроны, местами лежат по несколько гранат. Никто не забирает их отсюда… Вершина хребта Муста-Тунтури Знамя и крест Щит Менее, чем в ста метрах от наших позиций проходила немецкая линия обороны.

По сути, плоская вершина хребта за озерами и есть так называемая "нейтральная полоса". С одной стороны наши позиции, с другой немецкие. Расстояние между позициями красноармейцев и подразделений горных егерей порой составляло, по разным данным, не более 50-100 метров. Заклятые враги видели и знали друг друга в лицо. Вид на немецкие позиции Везде колючка… Несколько лет назад землю поселка хотели выставить на торги, а музей фактически закрыть (Ю.А. Кобякову было предложено принять участие в аукционе на общих основаниях). Со всех концов России путешественники и прочие неравнодушные люди писали обращения на имя Президента и в Правительство Мурманской области. В итоге, музей удалось отстоять. Сегодня сюда ведёт туристический маршрут и, несмотря на то, что это погранзона, а потому наличие паспорта обязательно, народу здесь бывает немало. Вояж в эти места отнюдь не из лёгких, скорее для любителей экстрима, нежели для сторонников лёгких путешествий, но он стоит того, потому что в награду на всю жизнь останутся впечатления и воспоминания об этом единственном, пожалуй, на Земле почти не тронутом временем и туристами музее Великой Отечественной войны под открытым небом. Кажется, что сами ландшафт, природа и погода позаботились о том, чтобы человек посетив это место, понял наконец и навсегда запомнил, что такое на самом деле война. Вот как описывает хребет в настоящее время один из свидетелей, побывавших там: - Здесь звенящая тишина. Не поют птицы. Не растут цветы. Ужасающая красота. И напоминание. На каждом шагу. Мемориальная доска на братском кладбище Сегодня сюда ведёт туристический маршрут и, несмотря на то, что это погранзона, а потому наличие паспорта обязательно, народу здесь бывает немало. Вояж в эти места отнюдь не из лёгких, скорее для любителей экстрима, нежели для сторонников лёгких путешествий, но он стоит того, потому что в награду на всю жизнь останутся впечатления и воспоминания об этом единственном, пожалуй, на Земле почти не тронутом временем и туристами музее Великой Отечественной войны под открытым небом. Кажется, что сами ландшафт, природа и погода позаботились о том, чтобы человек посетив это место, понял наконец и навсегда запомнил, что такое на самом деле война. Вот как описывает хребет в настоящее время один из свидетелей, побывавших там: - Здесь звенящая тишина. Не поют птицы. Не растут цветы. Ужасающая красота. И напоминание. На каждом шагу. Вид на пос. Геологов и Музей с подъема на Муста-Тунтури. В поселке расположен самый знаменитый музей Воинской славы Мурманской области К чести мурманчан и жителей области - они трепетно хранят память о Муста - Тунтури, Среднем, Рыбачем, Долине Смерти, их защитниках, об этой трагической и героической странице в обороне нашей страны. В описываемых местах очень много могил и, установленных ещё в советское время, памятников, за которыми заботливо ухаживают молодёжь и взрослые, а поисковые отряды до сих пор каждый год обнаруживают десятки незахороненных останков наших павших солдат, которые торжественно предаются земле в Мемориале Долины Славы. А еще хочется ракссказать, что благодаря фотографии расстрела наших солдат поисковикам удалось найти место где их расстреляли. Эта фотография всколыхнула интернет несколько лет назад. Немцы расстреливают двух защитников полуострова Рыбачий в Заполярье. В последние минуты жизни советский солдат гордо подняв голову свысока смотрит на фашистов. Уперев руки в бока, он с ненавистью глядит на своих палачей. Рядом с ним стоит еще один боец в шинели. Мурманские поисковики обратили внимание на приметные валуны, у которых расстреляли советских воинов и решили попробовать найти это место. «На снимках очень примечательный камень. Я прикинул, что за несколько десятков лет он вряд ли мог рассыпаться. На какой высоте в предгорьях хребта Муста-Тунтури казнили красноармейцев, я примерно понимал из документов», — рассказывал позже инициатор поисков мурманчанин Павел Вайгин. Переводчик Дмитрий Дулич перечитал практически все доступные документы и нашел след тех событий: «Был конец июня 1941-го, немцы только что перешли границу на этом участке фронта. На высоте 122 наши бойцы захватили вражескую разведгруппу и убили на глазах наблюдавших за этим в бинокли немцев. Спасся только один, прыгнув в озеро со скалы. Ночью горные стрелки штурмом взяли высоту. Сопротивление красноармейцев было яростным — в том бою рота егерей под командованием обер-лейтенанта Роде потеряла больше людей, чем за всю Польскую кампанию. Оставшихся в живых бойцов немцы расстреляли, устроив перед этим самосуд. По приказу командира один из горных стрелков снимал происходящее, а другой вёл протокол. Красноармейцев казнили за то, что они ненавидели врага, были яростнее и храбрее». Экспедиция из историков и краеведов повторила все 80 километров маршрута 2-й горнострелковой дивизии вермахта, прежде чем нашли место казни. Камень практически не изменился, у него лишь откололся кусок. Рядом — заросли Иван-чая, верный признак, что на это месте погиб человек. Здесь и нашли обрывки шинели, кошелек, армейский ремень и один медальон, в записке которого значилось: «Корольков Сергей Макарович». В обрывках солдатской шинели была найдена эбонитовая капсула с бланком медальона. Развернув его, поисковики установили полные биографические данные воина, что запечатлён в шинели и подпоясанным широким ремнем. Личность второго бойца пока не установлена. Но по знакам на гимнастерке ясно, что это был младший командир. Поисковики надеются, что после архивных поисков станет известно и его имя.

https://kulturologia.ru/blogs/240921/51142/

https://www.drive2.ru/b/2924481/

http://okopka.ru/m/manackow_n_d/musta-tunturi.shtml

https://www.drive2.ru/b/590463583712748453/

http://murmansk-pobeda.ru/po-fotografii-s-mesta-rasstrela-mu...

http://pokazuha.org/view/topic.cfm?mob=2&key_or=1301602&...