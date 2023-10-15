Москва. Было — стало - 38

Советская Москва. Сокольническая площадь. 1973 год. Современный кадр повторён с той же точки ровно полвека спустя. Оба фотографа стоят на месте бывшей остановки 75-го автобуса.

14-этажка по центру двух кадров была построена в 1970 году. Справа видна часть наземного вестибюля станции «Сокольники».

Ещё совсем недавно, на памяти живущих поколений, Сокольническая площадь была застроена маленькими деревянными дореволюционными домиками. Ателье, ювелирная мастерская, магазин «Железнодорожник». Кто жил в те годы на Сокольнической или рядом, должны помнить эти заведения.

К сожалению, сейчас Русаковская улица здесь буквально задавлена двумя многоэтажными монстрами: гостиницей Holiday Inn (слева) и БЦ «Дом в Сокольниках» (справа). 140 лет назад, осенью 1883 года, на нынешнем перекрëстке Тверской и Охотного Ряда появилась чугунная часовня во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Она была освящена в пятую годовщину взятия Плевны, в память о победе русской армии в войне с османами в 1877−1878 годах.

Проектировал часовню Дмитрий Николаевич Чичагов. Деньги на её строительство собирали всем миром: около 25 тысяч рублей по подписке. Все средства, что собирали в часовне, шли на помощь увечным ветеранам той войны.

Простояла она недолго. Часовня была первым церковным разрушением Советской власти. На её сносе настаивал 8-й ликвидационный отдел Наркомата юстиции РСФСР, который возглавлял Пётр Ананьевич Красиков. В 1922 году с заключением «не имеет художественной ценности» часовня была сломана. Почти все постройки Чичагова в Москве были разрушены.

На втором плане стариной фотокарточки — храм Параскевы Пятницы. В 1928 году он был снесён из-за строительства корпуса Совета труда и обороны, где сейчас находится Госдума.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Исчезнувший Большой Новинский переулок. Чёрно-белая фотография сделана в 1962 году Александром Потресовым. Современный кадр повторен с той же точки 61 год спустя.

В начале Большого Новинского переулка до 1962 года стоял красивый дом, принадлежавший до революции Семёну Ивановичу Лямину. В советские годы тут располагался Центральный ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК). При начале строительства проспекта Калинина трасса легла прямо по переулку. Дом был снесён в том же 1962 году. Окончательно Большой Новинский переулок исчез в 1963-м, когда была заложена башня Совета экономической взаимопомощи.

Сейчас о прошлом напоминает лишь пятиэтажный жилой корпус РЖСКТ «Трудкоопстрой». Он на втором плане двух фотографий. Дом был построен как конструктивистский, однако позже был надстроен и превращён в образец советского неоклассицизма. Варварка. Угол с Никольским переулком. На чёрно-белом снимке окончание строительства Варваринского подворья в 1891 году.

Проектировал замечательный архитектор Роман Иванович Клейн по заказу Варваринского акционерного общества домовладельцев. Это была крупная в старой Москве компания. Как бы сказали сейчас — девелопер: строили, покупали и сдавали недвижимость, на том и зарабатывали. Общество было создано 6 сентября 1897 года Александром Ивановичем Шамшиным, Александром Даниловичем Шлезингером и Семёном Васильевичем Лепёшкиным.

В доме на Варварке работали гостиница «Староварваринская» и меблированные комнаты «Варваринское подворье». На старинной фотокарточке можно едва прочитать вывеску над центральным подъездом: «...Богородско-Глуховской мануфактуры... Захаром Саввичем Морозовым».

На Варварке у Морозовых было много роскошной недвижимости. Например, на углу с Ипатьевским переулком до сих пор стоит главная контора Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий семьи Морозовых.

Пречистенская набережная. Дом-теремок Ивана Евменьевича Цветкова. Начало 1900-х годов. Современный кадр с той же точки, более 110 лет спустя. В 1971 году бывшее подворье было надстроено.Пречистенская набережная. Дом-теремок Ивана Евменьевича Цветкова. Начало 1900-х годов. Современный кадр с той же точки, более 110 лет спустя.

Дом был возведён в 1901 году. Сначала великий русский художник Виктор Михайлович Васнецов нарисовал эскиз. По эскизу земляк Васнецова, архитектор Василий Николаевич Башкиров и Борис Николаевич Шнауберт создали проект. Башкиров и Васнецов часто работали в паре. Также ими была построена Третьяковская галерея; даже дом самого Васнецова.

Цветков был профессиональным банкиром. Работал в Московском земельном банке. В 27 лет он попал в Голицынский музей и навсегда заболел русской живописью. В 36 занялся коллекционированием. Скупал графику, наброски, картины. Быстро собрал внушительную коллекцию, для которой пришлось построить отдельный дом. В 1909 году Иван Евменьевич подарил дом и свою коллекцию Москве. В 1926 году она стала базой для отдела графики Третьяковской галереи. Цветков скончался накануне Февральский революции 1917 года. Его дом служил штабом авиационного полка «Нормандия — Неман», потом здесь разместилась резиденция военного атташе Франции. Раушская набережная. Храм Николая Чудотворца, именуемый Заяицким. Разница между фотоснимками — ровно 140 лет. Название Заяицкий связано с тем, что у Раушской набережной была слобода заяицких казаков, переселившихся с Урала (река Урал до времен Екатерины называлась Яик).

Крупная барочная церковь встала над рекой в 1740−1750-х годах. Архитектор (предположительно) князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. Спустя почти 200 лет, в 1932-м закрыта и приговорена к сносу. Но, по счастью, снести полностью не получилось: успели разобрать только главный храмовый купол и колокольню до первого яруса.

В 1970-е годы бывший храм находился на балансе Мосэнерго. Внутри был трансформаторный цех и размещалась электроремонтная служба. В 1990-е храм возвращён верующим и восстановлен в прежнем облике.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 1940 год. Трест «Москультстрой» завершает на Большой Полянке строительство семиэтажного жилого дома по проекту академика Аркадия Григорьевича Мордви­нова.

Дом был заложен год назад, в 1939-м. Построен скоростным методом, сообщает журнал «Строительство Москвы» в первом номере рокового 1941 года. Фасад дома уникален; это редчаший для сталинского времени образец декора в древнерусском стиле, пишет искусствовед Владимир Валентинович Седов. Мордвинов вдохновился декором храма Благовещения в Каргополе, построенного в 1692 году и стилизовал его для фасада на Большой Полянке.

В том же 1940 году на углу бывшей Страстной площади строится очень похожий дом с фигурой балерины на бельведере, известный как Дом под юбкой. Тоже проект Мордвинова. Бельведер на Большой Полянке был украшен иной композицией: серп и молот и снопы колосьев. Не сохранился.

Ещё лет 10 назад в бельвелер можно было пробраться. Оттуда прекрасный вид на Кремль.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ровно 180 лет назад началось строительство железной дороги Санкт-Петербург — Москва. Спустя год, в 1844-м, на Каланчёвском пустыре был заложен Петербургский вокзал.

Строительство особой государственной важности вело правление IV округа путей сообщения и публичных зданий. Единоличный подряд на строительство получил купец 1-й гильдии Александр Логинович Торлецкий.

Вокзал по проекту Рудольфа Андреевича Желязевича и Константина Андреевича Тона, любимого архитектора императора Николая I, был закончен за пять лет, в 1849-м. Изначально планировалось возвести станцию на Садовом кольце. Рассматривались Трубная площадь и Тверская застава. Но московские власти, опасаясь пожаров от искр паровозов, перенесли строительство на тогдашнюю границу города — Каланчёвский пустырь. Когда-то недалеко от этого места стоял путевой дворец Алексея Михайловича с большой каланчой, поэтому и площадь назвали Каланчёвской.

После смерти императора Николая Павловича железная дорога стала Николаевской, а вокзал — Николаевским. Ровно 100 лет назад дорога была переименована в Октябрьскую — и вокзал с ней. Сейчас он Ленинградский. Хотя и города уже такого нет. До 2013 года в зале стоял бюст Ленина, теперь перед зданием — бюст Тона.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. В 1913 году на углу Садовнической улицы и Николозаяицкого (ныне 2-го Раушского) переулка случился скандал.

Весной того года чиновники Консистории запросили в Петербурге археологическую комиссию дать согласие на снос по ветхости старинных храмовых ворот Никольской церкви (она же храм Николы Заяицкого). Врата, огороженные деревянным забором, хорошо видны на старинной фотокарточке справа.

Из столицы приехал архитектор, реставратор Пётр Петрович Покрышкин. Он изучил врата и наложил запрет на их снос. Но пока шла переписка с инстанциями, они были по-тихому разобраны. Городская московская управа обещалась восстановить памятник архитектуры, но обещание так и не было выполнено.

Позади ворот был церковный погост. В первые советские годы он был разорён. В 1927-м здесь встал четырёхэтажный жилой дом для сотрудников МОГЭС. Позже надстроен на один этаж. А человеческие косточки, говорят, до 1970-х годов выходили из земли во время ремонта теплотрас.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Советская Москва. Улица Житная. 1969 год. Здесь всё сильно поменялось за минувшие полвека; но девятиэтажный жилой дом на дальнем плане двух снимков, напоминает, что это одно и то же место.

Ещё стоит кинотеатр «Авангард» — бывший храм Казанской иконы Божией Матери без куполов и колокольни. Звонница была разобрана ещё в начале 1930-х, а храмовый купол в 1941-м поразила немецкая бомба. Восстанавливать не стали.

В 1972 году московские власти готовились встречать президента США Ричарда Никсона и старательно разбирали в центре города старинные постройки. Тогда 90-летний храм, возведённый на Калужской площади в память об окончании Русско-турецкой войны, был снесён.

После сноса рядом, чаяниями Николая Анисимовича Щёлокова, был возведён белый корпус МВД СССР. В 2000-е поставлена небольшая часовня в память об уничтоженном храме. На шоссе Энтузиастов, рядом с кинотеатром «Слава», до 1974 года стоял интересный дом в конструктивистском стиле. Он был возведён как часть рабочего посёлка (теперь сказали бы жилой комплекс) для сотрудников завода «Прожектор».

В этом рабочем ЖК были три корпуса. Два из них в кадр не попали. Строительные работы начались в 1936 году; закончены осенью 1937-го. Проектировали корпуса Георгий Самарьевич Гурьев-Гуревич и Альберт Фёдорович Зальцман. Строили быстро, ударно. Стены из кирпича, перекрытия из дерева. Потолки 3,25 м, площадь ванных комнат в квартирах — 7 кв.м.

По-видимому, из-за ошибок при строительстве два дома (№60 и №62) всего через 35 лет эксплуатации стали аварийными. Их пришлось выселить и снести. Дом, что на верхнем снимке, сносили с проблемами. Фасадная часть обрушилась зимним днем 1974 года, чем сильно перепугала округу. На месте был построен новый жилой корпус. Он стоит до сих пор.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 85 лет. Советская Москва. Улица Горького (ныне Тверская). Лето 1959 года. На втором плане чёрно-белой фотокарточки кинотеатр «Центральный». Один из самых известных в столице.

Кинотеатр на Страстной площади был открыт сто лет назад. В начале 1920-х в Советскую Россию ненадолго вернулся капитализм в виде НЭПа. Кинотеатр получил имя соответствующее эпохе — «Ша Нуар» (Chat noir, чёрная кошка по-французски). В социалистической Москве это название не указывалось в справочниках тех лет. Писали просто адрес: кинотеатр, Тверская, 46.

1 октября 1930 года непонятное имя поменялось на «Центральный». Здание кинотеатра было снесено весной 1967 года, то есть 56 лет назад. В 1979 году на этом месте встал новый корпус «Известий». Для чего соседний дом Ивана Дмитриевича Сытина был передвинут на 33 метра на угол с Настасьинским переулком. При сравнении снимков разница в расположении дома бросается в глаза.

На старой фотокарточке можно разглядеть афишу: фильм «Отцы и дети». Премьера состоялась 4 мая 1959 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 64 года. Вид на Штатный (он же Стадный) переулок, ныне Кропоткинский. Оба фотографа вели съёмку от Остоженки. Разница между кадрами ровно 110 лет.

Красивый дом с куполом принадлежал до революции Марии Васильевне и Сергею Ефимовичу Голубицким. Архитектор Иван Иванович Струков построил, точнее, перестроил его на основе старого дома княгини Волконской в 1890-е. При Голубицких первый этаж занимала Остоженская аптека, на втором была квартира хозяев, третий этаж сдавался внаём. В 1930-е годы здесь производили стиральный щёлок, бельевую соду, синьку. Ныне тут офисы.

Нечётная сторона переулка была снесена в 1970-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большой Екатерининский дворец в Лефортово. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 122 года. Улица, на которой стоит дворец, называется 1-м Краснокурсантским проездом, а до революции это был 1-й проезд Кадетского Плаца.

Екатерининский дворец был заложен в 1773 году, то есть ровно 250 лет назад, на фундаменте резиденции Анненгоф, построенной для императрицы Анны Иоанновны. Проект разрабатывали князь Пётр Васильевич Макулов и итальянский зодчий Антонио Ринальди.

Спустя всего шесть лет от начала строительства, в 1779-м, стены и фундамент были разобраны из-за строительной ошибки, а в 1782–1783 годах здание выстроено заново. Строительством снова ведали итальянцы: Джакомо Кваренги и Франческо Кампорези.

Сын Екатерины Алексеевны, император Павел I не любил матушкин дворец и превратил его в казармы Московского гарнизонного полка. В войну с Наполеоном дворец был разрушен и восстановлен лишь в 1823 году, то есть ровно 200 лет назад.

Многие из вас никогда не видели, какой была Третьяковская галерея до масштабной реконструкции 1900 года. На чёрно-белой фотографии родовой дом братьев Третьяковых в Лаврушинском преулке в 1880-х годах. Современный кадр повторён почти с той же точки 140 лет спустя. Официально Московская императорская резиденция была перенесена в Кремль только в 1825 году. С тех пор чуть менее века дворец занимал 1-й Московский Кадетский корпус. В советские годы была продолжена военно-учебная традиция. С 1937-го здесь Военная академия механизации и моторизации РККА имени Сталина, затем Военная академия бронетанковых войск имени маршала Малиновского. Ныне — Общевойсковая академия Вооружённых сил.Многие из вас никогда не видели, какой была Третьяковская галерея до масштабной реконструкции 1900 года. На чёрно-белой фотографии родовой дом братьев Третьяковых в Лаврушинском преулке в 1880-х годах. Современный кадр повторён почти с той же точки 140 лет спустя.

«Это был старинный дворянский особняк, переживший нашествие французов на Москву, — вспоминал Николай Андреевич Мудрогель, хранитель галереи. — При доме был большой,чудесный сад. В центральном дворе, при входе в музей, росли тогда высокие вековые деревья — тополя, липы и дубы. В саду были цветы — прекрасные розы, махровые пионы и сирень, а также яблони с китайскими яблочками. За этими яблочками мы, ребята — дети служащих у Третьякова, — иногда охотились».

В 1900 году начались строительные работы по проекту архитектора Василия Николаевича Башкирова. Эскизы новых фасадов в неорусском стиле разработал художник Виктор Михайлович Васнецов. В январе 1901 года Московский городской голова Владимир Михайлович Голицын посетил стройку и остался доволен увиденным. «Галерея в обновленном виде производит превосходное впечатление: высокие помещения, изобилие воздуха и света. Брюлловский зал будет готов, вероятно, уже на этой неделе», — сообщала газета. В 1913 году Эмилий Готье-Дюфайе сделал фотографию Мароновского переулка от Крымского Вала. Спустя 110 лет наш фотограф Владимир Иваний повторил кадр Эмилия Владимировича с той же точки.

Мароновский получил своё имя по храму Марона Пустынника. Если увеличить старинный снимок (оригинал будет в комментариях), то увидите шатровую колокольню — это и есть Мароновский храм. Он пострадал в советские годы, но уцелел.

Серый жилой корпус справа на современной фотографии был возведён в 1937 году для сотрудников Наркомата тяжёлой промышленности СССР. Архитектор Сергей Александрович Власьев.

В 1976 году соседние с Мароновским переулки: Крымский, 1-й, 2-й, 3-й Бабьегородский, Земский и т.д. были снесены. Тогда начиналось масштабное строительство ЦДХ — Центрального дома художника. Мароновский сохранился, но в переулке ничего не осталось от прежней жизни. Первая очередь Дома ударника НКПС (в народе — дом железнодорожника) на Краснопрудной улице была закончена в 1935 году. Огромный жилой корпус проектировали два очень известных архитектора. Иван Александрович Фомин составил первый роскошный проект, он предусматривал два корпуса. Спустя некоторое время Зиновий Моисеевич Розенфельд переработал проект Фомина, исходя из новых обстоятельств, когда дом было решено делать чуть скромнее.

Перекрытия у всех зданий той эпохи, даже таких масштабных, — деревянные. Квартир в доме 160. В 1938 году строительство было закончено. На первом этаже открылся гастроном и магазин готовой одежды Москвашвей.

Судьба некоторых жильцов Дома ударника сложилась неприятно или даже трагически: около 20 обитателей были арестованы, а некоторые расстреляны сразу после вселения — прошли чистки наркомата путей сообщения СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 88 лет. В сентябре 1903 года, то есть ровно 120 лет назад, на Краснопрудной улице началось строительство тяговой подстанции № 1. За месяц до этого московские власти приступили к укладке первой очереди электрического трамвая. Работы шли быстро. К концу года красивое здание архитекторов Александра Фелициановича Мейснера и Максима Карловича Геппенера было готово. Приступили к монтажу оборудования — «Сименс и Гальске».

Трамвайное движение в Москве питалось от Центральной электростанции, что на Болотной набережной. Энергия поступала в контактную сеть через девять тяговых подстанций. Семь из них располагались в отдельных зданиях. Одна была совмещена непосредственно с Центральной электростанцией, ещё одна — в Миусском депо.

Краснопрудная подстанция обеспечивала движение по Вокзальной линии: от Тверской заставы до Боевской богадельни. Подстанция работает по сей день: даёт энергию трамвайной линии от «Каланчёвской» до «Сокольников».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Меншикова башня, она же храм Архангела Гавриила на Чистых прудах. Одна из заметных московских колоколен. Должна быть выше и краше (и одно время была выше и краше), но с годами приобрела нынешний вид, нисколько, впрочем, не потеряв величия.

История такая. В 1700 году землю, которую сейчас занимает Центральный почтамт, выкупил Александр Данилович Меншиков, фаворит царя Петра Алексеевича. В то время там был большой двор. Храм Архангела Гавриила стоял впритык ко двору и стал домовой церковью Меншикова. Будущий светлейший князь храм приказал перестроить, а потом и вовсе поставить на его месте новый, высокий, чтобы со всех сторон в Москве видать было.

Строили итальянцы с 1704-го по 1707-й. Башня получилась изящной, знатной, с часами, курантами. И высокой — выше Ивана Великого. Почти 40 сажень (84 метра). После того как Александр Данилович отбыл из Москвы губернатором Петербурга, башню почти забросили. Она горела, разрушалась. В 1821 году храм был передан почтовому ведомству. С приходом Советской власти почтамт ходатайствовал о его сносе, но, к счастью, не случилось. С 1941 года по сей день здесь Антиохийское подворье.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 145 лет. Мы на Покровке, напротив сквера с памятником Чернышевскому. До 1938 года на сём месте стоял интересный дом с лавками, возведённый вскоре после Большого пожара 1812 года. Деревянный, обложенный по уличному фасаду кирпичом — весьма распространённый в ту эпоху способ сэкономить на строительстве. После Наполеона Москва активно застраивалась. По углам дома стояли лавки. Говорят, что они были построены ещё раньше, до пожара.

В краеведческой литературе его называют по имени хозяев: дом Хвостовых или дом Чибисовых. Кто они, чем занимались — мы пока не нашли. На цокольном этаже вплоть до советских времён работали магазинчики. Например: вело-механическая мастерская, в дальнем крыле — проф-спец одежда и головные уборы. В 1938 году старинная застройка у Покровских ворот пошла под снос. На пустыре был разбит сквер.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Скоро 285 лет со дня рождения великого русского зодчего Матвея Фёдоровича Казакова. Перед вами Петровский путевой (или подъездной) дворец на Тверском тракте (ныне Ленинградский проспект). Он был спроектирован Казаковым. Заложен по указанию императрицы Екатерины Алексеевны в сентябре 1776 года и возведён довольно быстро — за три года. Ещё несколько лет ушло на отделку и оформление.

Дворец использовался как место для непродолжительной остановки монарха. Но сама Екатерина Великая останавливалась здесь только два раза и в общей сложности провела 14 дней. Осенью 1812 года, убегая из горящей Москвы, во дворце был Наполеон. Начиная с императора Николая Павловича русские цари использовали дворец в дни коронации как последнюю остановку по пути в Москву. Здесь же проходили торжества по случаю взошествия на престол.

На чёрно-белой фотографии май 1894 года. Подъездной дворец украшен к коронации Николая II и Александры Фёдоровны. В 1923-м во дворец заехала Академия Воздушного флота имени Жуковского. Ныне здесь музей, гостиница и Дом приёмов правительства Москвы. На углу Зубовского бульвара и Пречистенки стоит бывший доходный дом Алексея Алексеевича Кунина, возведённый 119 лет назад по проекту архитектора Фёдора Никитича Кольбе. Кунин был купеческим сыном, занимался как бы сейчас сказали коммерческой недвижимостью: строил и сдавал в аренду. На первом этаже магазины, на верхних — квартиры. На углу известная «Булочная».

В 1913 году дом на бульваре был несколько перестроен по проекту Анатолия Оттовича Гунста. При Лужкове, в начале 2000-х, сильно надстроен.

На стариной фотографии можно увидеть деревья старого Смоленского бульвара. Бульвары на Садовом кольце были вырублены в 1935 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Позади нынешнего Дома Правительства, там где шумит листвой Пресненский детский парк, более века назад стоял красивый дом фабриканта Павла Александровича Шмита. В этих местах были известные Пресненские озера, потому улица называлась Нижне-Прудовой (ныне Дружинниковская). Сам детский парк — это остатки сада, принадлежашего Шмитам.

Шмит был женат Вере Викуловне Морозовой, владел фабрикой художественной мебели на Пресне, держал мебельные магазины. Один из них на Кузнецком мосту. Сам жил неподалёку, в доме, построенном в 1883 году зятем Шмита, архитектором Петром Самойловичем Бойцовым.

В 1902 году хозяин дома скончался. Его 19-летний сын Николай рано увлёкся революционными идеями. По достижению совершеннолетия он вступил в наследство и передал 20 тысяч рублей московским большевикам на покупку оружия и подготовку боевиков. Шмит-младший сам активно готовился к восстанию и потратил на это немало отцовских денег. Впоследствии, шмитовские баррикады на Пресне смогли разбить только огнём артиллерии. Отцовская фабрика и дом сгорели в том огне в декабре 1905 года. Николай Шмит через год погиб в тюрьме. Значительную часть своего состояния он завещал большевикам.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. В 1933 году Каланчёвская площадь была переименована в Комсомольскую — в честь молодых строителей метрополитена.

На чёрно-белом снимке площадь в 1953 году. Уже построена высотка на Красных воротах. Достраивается гостиница «Ленинградская». Она сдана в эксплуатацию в 1954-м. С этой гостиницы в СССР началась борьба с архитектурными излишествами, а её проектировщики Александр Борисович Борецкий и Леонид Михайлович Поляков пострадали из-за обвинений в излишне дорогом, неэкономном, буржуазном проекте.

Слева на двух фотографиях Казанский вокзал архитектора Алексея Викторовича Щусева.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 70 лет. Сохранившийся уголок старинной Москвы. Бывший Пречистенский бульвар (99 лет назад переименован в Гоголевский). Дом с шестиколонным портиком коринфского ордера некогда принадлежал конторе Московского удельного округа. В царской России это были территориальные департаменты по управлению имуществом императорской семьи.

Дом построен на основе палат екатерининского времени. Вероятный архитектор Матвей Фёдорович Казаков. Изначально принадлежал дворянину Цурикову. Горел в Великом пожаре 1812 года. После восстановлен, тогда же появился портик с колоннами. В 1820-е домом владел Михаил Михайлович Нарышкин, член Союза благоденствия и Северного тайного общества, будущий декабрист. С советских времен здесь размещался Союз художников СССР. Ныне — музей современного искусства России.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Кинотеатр «Будапешт» в Бибирево, на улице Лескова, был построен в конце 1970-х. Типовой проект И-732. По этому проекту были, например, возведены кинотеатры-близнецы «Байконур» в Отрадном, «Таджикистан» в Строгино, «Аврора» на Тёплом Стане. Все они послужили менее 40 лет, были закрыты и снесены. На месте «Будапешта» застройщик — ADG Group поставил стандартный ТРЦ с кинозалами.

В 1985 году на террасе «Будапешта» снимался эпизод «Жажда славы» из 50-й серии «Ералаша».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 44 года. Ломать памятники старины в Москве научились далеко не в наше время, а много-много раньше. Вот пример. В 1913 году на Маросейке был снесён дворец князей Шаховских, возведённый в XVIII веке в стиле барокко.

В 1913 году участок земли на Маросейке, на углу с Большим Златоустинским переулком, выкупил известный в России издатель Иван Дмитриевич Сытин. Он поручил снести старинный дворец. На освободившемся месте зодчий Адольф Эрнестович Эрихсон возвел высокий жилой дом с магазинами на первом этаже.

Удивительно, что Сытина нельзя было назвать человеком невежественным или некультурным. Он был медиамагнатом старой России, массово печатал русскую литературу, издавал самую известную газету в стране — «Русское слово», а также журналы «Вокруг света», «Искра» и «Пчёлка» и так далее, владел сетью книжных магазинов. Впрочем, Чехов говорил о Сытине как о большом, но совершенно безграмотном издателе, вышедшем из народа.

В доме на Маросейке разместилось сытинское Товарищество печатания, издательства и книжной торговли. В советские годы здесь жил Алексей Яковлевич Каплер.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 113 лет. Московский метрополитен иногда сильно похож на машину времени. Посудите сами: верхняя фотография сделана на станции «Таганская» в августе 1959 года. Нижний кадр повторён с той же точки в мае 2023 года, то есть 63 года спустя. Ничего здесь не изменилось. Даже люстры конструкции Абрама Исааковича Дамского остались те же. Впрочем, изменения есть.

Станция была открыта 1 января 1950 года в составе участка Кольцевой линии «Курская» — «Парк культуры». При открытии в дальнем торце стоял гипсовый (позже фаянсовый) барельеф с фигурой Сталина посередине. В начале 1960-х он был сломан — строился переход на «Таганскую» радиальную. При открытии станции «Таганская» Кольцевой линии в 1950 году в южном торце был установлен горельеф работы двух скульпторов: Евгении Петровны Блиновой и Павла Александровича Баландина. Композиция была изготовлена из гипса. В разных источниках встречаются разные её названия: «Сталин и молодёжь», «Салют Победы на Красной площади», «Народ-победитель приветствует своего великого вождя товарища Сталина». Через несколько лет после открытия гипсовый горельеф был заменён на фаянсовый производства Московского керамико-плиточного завода имени Булганина.

После октября 1961 года в СССР начались массовый демонтаж и переименование всего, что было связано со Сталиным. Прежде всего убирались памятники. Ходят слухи, что с горельефа была убрана только фигура Сталина. Кто-то рассказывает, что у статуи была заменена голова: был вождь — стал простой советский солдат. Подтверждающих документов и фотографий нет.

В 1965 году при строительстве перехода на станцию «Таганская» радиальная горельеф был разобран. Теперь здесь арка и лестница в промежуточный зал.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Каланчёвская (ныне Комсомольская) площадь. На колоризированной открытке — здание Рязанского вокзала в 1904 году. Современный кадр повторён с той же точки. Теперь это Казанский вокзал, перестроенный по проекту Щусева.

Старое вокзальное здание было возведено в 1864 году по заказу правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам. Здание получилось скромным и даже тесноватым, но прослужило несколько десятилетий.

В октябре 1911 года Щусев стал главным архитектором строительства нового вокзала. Работы стартовали в 1913 году, ровно 110 лет назад. Но началась Первая мировая, потом революция, Гражданская, разруха. Строительство затянулось. В общем здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году.

У Щусева получилась жгучая эклектика из модерна, неорусского стиля и псевдовосточных мотивов (вокзал назывался «Дорогой на Восток»). Над зданием возвышается башня, напоминающая архитектурный символ Казани — башню Сююмбике. Дом архитекторов на Ростовской набережной проектировал Алексей Викторович Щусев. Но здание должно было выглядеть по-другому. На верхней фотографии запечатлены строительные работы. Возведена только половина дома — строили очередями. Первую очередь сдали перед войной, в 1938 году. Вторую возвели только в начале 1960-х, уже после кончины Щусева.

На месте будущего правого крыла видна шатровая колокольня храма Благовещения, что на Бережках. Алексей Викторович проектировал дом таким образом, чтобы сохранить древний храм, возведённый ещё в годы царствования Бориса Годунова. По задумке Щусева, корпус дома плавно огибал церковь с двух сторон и образовывал единый ансамбль. В первом проекте дом выглядел очень помпезно, с массивной колоннадой у крыльев. Но из-за дороговизны и сложности отказались. Сохранить храм тоже не удалось.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перенесёмся на Покровку. 1890-е годы. Вид на старинный храм Успения Богородицы. Храм был снесён в 1936 году. С тех пор на месте пустыря небольшой сквер. Сохранился дом причта — в нём жили священнослужители храма. На двух снимках видна маленькая двухэтажная белая постройка. Она стоит впритык ко дворцу князей Мещерских (это дом розоватого оттенка на современном кадре). В домике причта теперь ресторан «Саперави».

На переднем плане угловой дом в Девяткином переулке (когда-то он назывался Котельническим) с красивым шатром. Он возведён в 1870-х по проекту архитектора Константина Николаевича Борникова. Владел им купец Сергей Михайлович Забелин. Дом был фактически гостиницей. За минувшие десятилетия потеряны балконы и шатер.

Сын Забелина, тоже Сергей, продал дом семье Куприяновых. Варвара Григорьевна Куприянова владела им вплоть до революции 1917 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. _______